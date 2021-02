Corona-Impfstoff für Politiker statt Senioren: Die Impfaffäre von Sachsen-Anhalt

Halle (Saale) -

Hunderttausende Sachsen-Anhalter warten auf eine Corona-Impfung. Doch während zahlreiche Über-80-Jährige bisher vergeblich um einen Termin für die Corona-Impfung kämpfen, wurden an anderer Stelle Polizisten und sogar Politiker vorgezogen. Die MZ dokumentiert den aktuellen Stand der Impfaffäre.

Mittwoch, 10. Februar

Neuigkeiten zur Impfaffäre um Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand. Bei der MZ haben sich zwei Senioren gemeldet, die am 17. Januar, an dem Wiegand offiziell mangels impfberechtigter Alternativen geimpft wurde, nicht kontaktiert wurden. Eine der beiden Personen lebt in Laufreichweite zum Krankenhaus, in dem die Impfung durchgeführt wurde, die andere Person war an dem Tag sogar als Patient in der Klinik.

Während Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand bei der Aufklärung der Impfaffäre weiter mauert, gärt es im Stadtrat. Die Sitzung des Planungsausschusses an diesem Dienstag wurde ungewöhnlich früh beendet. CDU-Stadtrat Johannes Streckenbach stellte nach wenigen Minuten einen Geschäftsordnungsantrag, alle Tagesordnungspunkte zu vertagen. Man wolle nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen.

Das Thema Impfreihenfolge beschäftigt inzwischen nahezu alle Landkreise und ist auch in Mansfeld-Südharz angekommen. Wie Kreissprecherin Michaela Heilek auf MZ-Nachfrage betont, sei dies im Landkreis bislang nicht passiert. Landrätin Angelika Klein (Linke) ist noch nicht geimpft, gleiches gilt für leitende Beamte der Verwaltung“, teilte sie mit. Wie der Landkreis mit Impfresten umgeht.

Dienstag, 9. Februar

Wegen vorgezogener Corona-Impfungen für Amtsträger in Halle und den Landkreisen Wittenberg, dem Saalekreis und Stendal drohen mögliche Disziplinarverfahren gegen Verwaltungschefs. „Das Landesverwaltungsamt wird sich mit den drei derzeit bekannten Fällen beschäftigen“, kündigte dessen Sprecherin Denise Vopel am Montag auf MZ-Anfrage an. „Dazu stehen wir in engem Austausch mit dem Sozialministerium.“

Leseraufruf: Wer wollte nicht geimpft werden? Mit Wiegands Impfdosis hätte eigentlich ein Mitarbeiter der Diakonie Halle immunisiert werden sollen - ist aber nicht zum Impftermin erschienen, wie die Diakonie auf MZ-Anfrage mitteilte. Laut Stadt war Wiegands Impfung der letzte Weg - andere Ersatzkandidaten seien nicht erreichbar gewesen oder hätten abgelehnt. Zu dieser Darstellung kann man sich leider kein eigenes, unabhängiges Bild machen: Die Stadt legt für ihre Darstellungen bisher keine Belege vor. Deshalb ruft die MZ ihre Leser auf: Sollten Sie oder jemand aus Ihrem Bekanntenkreis am 17. Januar zwischen 14 und 16 Uhr in der Diakonie ersatzweise geimpft werden und wurden deshalb angerufen? Dann melden Sie sich bitte bei uns unter 0345 565 4513 oder per Mail bei jonas.nayda@mz.de

In Halle soll eine Sondersitzung des Stadtrates am Donnerstag zur Aufklärung der Impfaffäre beitragen. Zuvor hatte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) eine Sondersitzung des Hauptausschusses abgelehnt, dessen Vorsitzender er ist.

Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hat „kein Verständnis“. So schreibt sie es am Montag in einem wütenden Brief, der aus ihrem Gesundheitsministerium in Magdeburg nach Halle geschickt wird. Empfänger: Oberbürgermeister Bernd Wiegand. Gegen den parteilosen Verwaltungschef richtete sich der Zorn der Ministerin, seit klar ist, dass Wiegand gleich mehrfach erlaubte, dass in Halle Corona-Impfungen vorgezogen wurden - entgegen der Regeln.

Wittenbergs Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) und sein Vize Jörg Hartmann (CDU) veröffentlichten am Dienstag Erklärungen, die sie ursprünglich bei der Kreistagssitzung am Montagabend verlesen wollten. Diese war wegen der Witterungsverhältnisse auf Anfang März verschoben worden. Darin rechtfertigten sich beide für die frühen Impfungen im Dezember. Demnach sei Dannenberg am 26. Dezember geimpft worden, sein Stellvertreter Hartmann drei Tage später.

Montag, 8. Februar

Die Impfaffäre in Sachsen-Anhalt weitet sich aus. Auch der Landrat des Saalekreises ist bereits komplett gegen das Coronavirus geimpft worden. Dies bestätigte Hartmut Handschak (parteilos) auf Anfrage. Die Erstimpfung erfolgte demnach bereits am 31. Dezember, vier Tage nach dem Start der Impfkampagne.

Politiker, die bereits gegen Corona geimpft sind, haben sich dabei nicht strafbar gemacht. Die Staatsanwaltschaft sieht keinen Ansatz für Ermittlungen, erklärte sie am Montag. Als Strafverfolgungsbehörde seien ihr „die Hände gebunden“, sagte Oberstaatsanwalt Ulf Lenzner der MZ. Die Staatsanwaltschaft sehe keine Rechtsverstöße, die mit Strafe oder Bußgeld bewährt seien.

Nachdem Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) am Freitag eingeräumt hatte, dass er bereits im Dezember gegen das Corona-Virus geimpft worden war, weil es nach einem Probe-Impftermin übrig gebliebene Seren geben habe, gibt es deutliche Kritik von Seiten der CDU-Fraktion im Kreistag. Fraktionsvorsitzender Christian Tylsch forderte, dass Amtsarzt Michael Hable bis auf weiteres aus dem Dienst entfernt werden soll.

Hat sich Halles Oberbürgermeister doch nicht allzu widerwillig impfen lassen? Er sei dünnhäutig geworden und panisch vor Angst, berichten Mitarbeiter der Stadtverwaltung über Bernd Wiegand. „Das schlimmste Szenario für ihn war, dass er wegen Corona ins Krankenhaus muss“, heißt es. Hat sich der 63-Jährige deshalb im Diakonie-Krankenhaus, am Nachmittag des 17. Januar gegen das Coronavirus impfen lassen?

Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) hat nach Bekanntwerden seiner Corona-Impfung auf die Kritik von Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) reagiert. Fortan sollten Reste des Impfstoffes nicht mehr an Mitglieder des städtischen Katastrophenschutzstabes und die Stadträte verabreicht werden können, sagte Wiegand am Montag. Diese Praxis habe die Ministerin gerügt.

Sonntag, 7. Februar:

Die Impfaffäre um Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand beschäftigt jetzt auch die Justiz. Nach MZ-Informationen liegt bei der Staatsanwaltschaft Halle eine Anzeige vor.

In seiner täglichen Pressekonferenz betont Wiegand noch einmal, er und die Stadträte seien nur geimpft worden, weil es an den entsprechenden Tagen nicht gelungen sei, noch kurzfristig Impfberechtigte zu erreichen. Er forderte vom Sozialministerium eine klare Anweisung, wie in solchen Fällen vorzugehen sei. Bis dahin würden am Abend übrig gebliebene Impfdosen vernichtet.

Samstag, 6. Februar:

Ministerpräsident Reiner Haseloff ermahnt Amtsträger in Sachsen-Anhalt, sich nicht über die bundesweit festgelegte Impfreihenfolge hinwegzusetzen. „Es gibt eine Impfverordnung, in der eine klare Reihenfolge der Impfungen festgelegt ist“, betonte Haseloff gegenüber der MZ.

Halles OB Wiegand erklärt seine Impfung. Als er sein Impfangebot erhielt, sei ihm versichert worden, dass alles getan wurde, um die vom Tag übrig gebliebene Impfung einem Härtefall zukommen zu lassen. Nur Über-80-Jährige, Pflegebedürftige, Pflegefachkräfte und besonders gefährdetes medizinisches Personal gehörten aktuell zur höchsten Priorität. Da sich in dieser Gruppe niemand fand, den man habe kurzfristig impfen können, habe er das Angebot angenommen.

Neben Wiegand wurden auch mehrere Stadträte bisher geimpft. Dazu gehören Bodo Meerheim, Chef der Linksfraktion im halleschen Stadtrat sowie mehrere Stadträte von Hauptsache Halle und Mitbürger/Die Partei. Auch die Stadträtin der Grünen, Annette Kreutzfeldt, vor eineinhalb Wochen impfen lassen. Unterdessen üben SPD, CDU und FDP scharfe Kritik am OB und den Räten, die sich geimpft haben.

Zudem gibt es schwere Vorwürfe von Seiten der CDU: „Ich hatte mehrere Anrufe aus dem Rathaus. Dort wurde mir gesagt, dass das gesamte OB-Büro bis hin zu Praktikanten und drei von vier Beigeordneten ebenfalls gegen das Coronavirus geimpft worden sein sollen. Die Reichweite dieses Skandals muss umgehend aufgeklärt werden“, forderte der CDU-Kreisvorsitzende Marco Tullner. Wiegand weist das am Sonntag deutlich zurück.

Freitag, 5. Februar:

Wie die MZ berichtet, hat auch die Stadt Halle die Impfreihenfolge nicht eingehalten. Oberbürgermeister Bernd Wiegand, zehn Stadträte sowie Mitglieder des Katastrophenschutzstabs wurden seit dem 11. Januar geimpft. Die Stadt begründet das mit kurzfristigen Terminabsagen von Personen, für die die Vakzine vorgesehen waren. Die Impfdosen wären sonst verfallen.

Auch der Landrat von Wittenberg, Linken-Politiker Jürgen Dannenberg, und sein Vize Jörg Hartmann (CDU) sind bereits geimpft. Mit 68 Jahren gehört Dannenberg aktuell nicht zur Gruppe der Impfberechtigten, genauso wenig sein 62-jähriger Vize Hartmann. Dannenberg räumte auf Nachfrage ein, es sei „nicht ganz in Ordnung“ gewesen, sich impfen zu lassen. „Es ging darum, nichts wegzuwerfen. Am Abend lag noch eine Spritze aufgezogen da, die wenig später hätte nicht mehr benutzt werden können.“

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) reagiert empört über die bekannt gewordenen Fälle. „Ich habe keinerlei Verständnis, wenn bundesweit festgelegte Impfreihenfolgen missachtet werden“, sagte sie der MZ am Samstag. „Das gilt für Stendal, das gilt für Wittenberg, das gilt für Halle.“ Zu allen Fällen werde sie sich Bericht erstatten lassen. „Spezialkontingente für die Polizei oder Politik gibt es nicht. Und das ist auch gut so.“

Donnerstag, 4. Februar

Der Landkreis Stendal hat unter Verstoß gegen die festgelegte Impf-Reihenfolge 330 Polizeibeamte vorzeitig gegen Covid-19 immunisieren lassen. Dafür müssen nun betagte oder besonders gefährdete Menschen länger auf einen Termin warten. Ein Sprecher begründete das mit dem Wunsch, die Versorgung einer großen Personengruppe zu testen. Für den „Feldversuch“ habe man Vollzugsbeamte und Verwaltungsmitarbeiter der Polizeiinspektion Stendal angefordert.

Ministerin Grimm-Benne sagte, ihr gegenüber habe man davon gesprochen, dass nach einer ausgefallenen Impfung in einem Altenheim Impfdosen übrig geblieben seien. An dieser Aussage habe sie allerdings „erhebliche Zweifel“, sagte die Ministerin. „Ich werde ziemlich hart durchgreifen“, kündigte sie an. (mz)