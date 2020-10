Brandstiftung?: Drei Brände am Wochenende in Stendal

Stendal -

Am Wochenende hat eine Mehrzahl von Bränden in Stendal für ein dreifaches Ausrücken von Polizei und Feuerwehr gesorgt. In der Nacht zum Samstag wurde die Polizei und Feuerwehr dabei zu zwei Fällen von vermutlicher Brandstiftung gerufen.



Wo hat es in Stendal am Wochenende gebrannt?

Gegen 0.30 Uhr brannte in der Käthe-Kollwitz-Straße ein Papiercontainer, gegen 2.30 Uhr in der Kurt-Tucholsky Straße ein dort abgestellter Bauwagen, wie die Polizei berichtet. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Der entstandene Schaden liegt bei beiden Bränden im dreistelligen Bereich.

Wer im genannten Zeitraum zwischen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, soll sich im Polizeirevier Stendal unter 03931/6850 oder jeder weiteren Polizeidienststelle melden.



Schwelbrand in Mehrfamilienhaus in Stendal

Am Samstagmorgen kam es dann zu einem erneuten Brand in Stendal, zu dem Feuerwehr und Polizei gerufen wurden. In der Arneburger Straße kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Schwelbrand. Durch eine Zeugin wurde schwarzer Rauch bemerkt, welcher aus mehreren Fenstern einer Wohnung in der ersten Etage kam.



Beim Eintreffen der Polizei waren alle Bewohner des Hauses bereits auf der Straße und der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Bewohner der Wohnung, in der der Schwelbrand entstand, atmete bei eigenen Löschversuchen Rauch ein und wurde vorsorglich im Krankenhaus behandelt.

Schwelbrand in Wohnung: Schaden von ca. 10.000 Euro

Die Arneburger Straße war während der Löscharbeiten durch mehrere Einsatzfahrzeuge nicht befahrbar. Bei den polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine fahrlässige Entstehung des Schwelbrandes. Gegen den Wohnungsinhaber wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In der Wohnung entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. (mz)