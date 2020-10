Raub im Saalekreis: Unbekannter mit zwei Messern überfällt Einkaufsmarkt

Braunsbedra -

Am Dienstag ist kurz vor 20 Uhr ein Einkaufsmarkt in Braunsbedra überfallen worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, forderte der mit zwei Messern bewaffnete Unbekannte von der Kassiererin Bargeld. Eine andere Mitarbeiterin zwang er, ihm den Tresor zu öffnen.



Anschließend floh der Räuber, der 30 bis 40 Jahre und etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Gestalt gewesen sein soll. Er trug einen dunkelblauen Strickpullover, dunkle Mütze und hatte das Gesicht zum Teil verdeckt.



Die beiden Mitarbeiterinnen des Marktes in der Roßbacher Straße blieben unverletzt, teilte die Polizei mit. Die Höhe des erbeuteten Geldbetrages ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. (mz)