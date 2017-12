Laga 2022 in Bad Dürrenberg: Planer stehen in den Startlöchern

Bad Dürrenberg -

Im Winter verliert der Kurpark in Bad Dürrenberg etwas an Farbe, die Bäume sind kahl und die Blumen blühen nicht mehr. Während die Natur ruht, wird der Kurpark schon bald auf dem Papier blühen.

Die Vorbereitungen für die Landesgartenschau 2022 werden konkreter und wenn die Frühblüher den Park in bunte Farben tauchen, sollen den Dürrenbergern auch die Entwürfe für das Großprojekt Laga vorgestellt werden. Was bis jetzt passiert ist und wie die kommenden Wochen ablaufen, die MZ gibt einen Überblick.

Was ist seit Bekanntwerden der Entscheidung passiert?

Seit gut acht Monaten ist klar, dass die Solestadt die Landesgartenschau 2022 austragen wird. Seitdem haben vor allem die Planungen hinter den Kulissen begonnen. Gespräche mit zukünftigen Partnern wie beispielsweise der Winzervereinigung werden regelmäßig geführt.

Auch Treffen mit Vertretern aus den Ministerien dienen in erster Linie den Absprachen. Konkret wurde bislang der Kurpark genau vermessen. Dies wird in der denkmalpflegerische Rahmenkonzeption zusammengefasst. „Es gibt noch Kleinigkeiten bei der Konzeption zu erledigen, dann ist sie fertig“, sagt Bürgermeister Christoph Schulze (CDU).

Wann beginnt der Wettbewerb für die Planer?

Die Konzeption dient als Grundlage für die zukünftigen Planungen der Laga. Da sie nun abgeschlossen wird, kann auch der Ideen- und Realisierungswettbewerb beginnen, an dessen Ende ein Plan für die Laga steht.

Wer entscheidet über den Wettbewerb?

Vorgesehen ist ein Preisgericht, das aus Fach- und Sachpreisrichtern besteht. „Dabei muss es mehr Fachpreis- als Sachpreisrichter geben“, so Schulze. Es handele sich bei den sechs Ausgewählten vor allem um Landschaftsarchitekten und Planer. Dazu kommen fünf Sachpreisrichter, zu denen auch Leunas Bürgermeisterin Dietlind Hagenau (parteilos) gehört. Der Stadtrat soll noch am Donnerstag den Vorschlag absegnen.

Wie sieht der Plan für die kommenden Wochen aus?

Nach der Bestellung des Preisgerichtes sollen die Richter schon am Nikolaustag das erste Mal zusammengekommen. „Wir werden dann im Detail besprechen, wie die Vorgaben für den Wettbewerb aussehen“, so Schulze. Es werde entschieden, wo den Planern Spielraum bleibe, was als gesetzt gilt und wie das Laga-Gelände genutzt werden kann. Auch Ideen der Bürger sollen einfließen.

„Es wird jedoch kein offener Wettbewerb.“ Nur 20 bis 25 Bewerbungen von Planern werden zugelassen. Schließlich muss das Preisgericht auch alle bewerten. Bereits im März wird eine Entscheidung erwartet und ziemlich genau ein Jahr nachdem Bad Dürrenberg den Zuschlag erhalten hat, werden in einer Ausstellung nicht nur die Planungen des Siegers gezeigt, sondern auch die Vorschläge der unterlegenen Planer. Dann steht das Grobkonzept für die Gartenschau. (mz)