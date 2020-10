Landsberg -

Kleine rote Früchte zum Selber-Ernten gibt es von Juni bis in den Juli hinein normalerweise auf dem Erdbeerfeld an der B100, gegenüber der ehemaligen Metro, kurz vor dem Ortseingang nach Zöberitz. Doch jetzt sieht es dort ganz anders aus.

Am Erdbeerfeld sind gegenwärtig Kürbisse über Kürbisse aufgestapelt, im ansprechenden herbstlichen Ambiente mit Strohballen arrangiert. An einem Verkaufsstand kann man dort Hokkaido- und Halloweenkürbisse wie auch Zierkürbisse kaufen, und zwar ganz regional produziert.

Kürbisfelder kennt man eigentlich im Saalekreis kaum

Kürbisfelder kennt man eigentlich im Saalekreis kaum. Aber in diesem Jahr haben sich die beiden jungen Landwirte Peter Meinhardt und Lutz Wolff, die sich bereits seit ihrer Schulzeit kennen und den Betrieb RegioFarmers vor rund fünf Jahren gemeinsam gründeten, an das beliebte herbstliche Gemüse herangewagt.

„Wir hatten schon immer daran gedacht, mal den Anbau von Kürbissen auszuprobieren. In diesem Frühjahr hatten wir eine brachliegende Fläche von rund 20.000 Quadratmetern bei Niemberg zur Verfügung und haben es einfach gemacht“, erzählt Peter Meinhardt. Die bunten Riesen seien prächtig gediehen und werden schon seit einigen Wochen handverlesen und gewaschen in Edeka-Märkten in Halle angeboten.

Selbstpflückfelder mit frischen Erdbeeren an der B100 und in Bruckdorf

Die RegioFarmers sind ein Landwirtschaftsbetrieb, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Beerenobst regional anzubauen und zu vermarkten. In der Erdbeerzeit stehen die typischen RegioFarmers-Verkaufshütten an vielen Stellen über das Stadtgebiet von Halle verteilt. Beliebt sind zudem die Selbstpflückfelder mit frischen Erdbeeren an der B100 und in Bruckdorf, wie auch das in der Umgebung einmalige Himbeer-Selbstpflückfeld in Hohenthurm.

Rezeptidee Kürbissüppchen In vier Schritten zubereitet: Einkaufsliste: Kürbis 1 kg

Kartoffeln 0,2 kg

Zwiebeln 0,1 kg

Orangensaft 0,25 l

Gemüsebrühe 1,5 l

Sahne 0,3 l Los geht’s: 1. Kürbis (Hokkaido oder Muskat) würfeln. 2. Mit etwas Rapsöl anschwitzen, Kartoffelwürfel und Zwiebelwürfel dazugeben, würzen mit Salz, Pfeffer, Ingwer, Cayennepfeffer und mit Orangensaft und Gemüsebrühe auffüllen. 3. Weich kochen, Sahne dazu, mit Stabmixer pürieren, abschmecken 4. Servieren mit gerösteten Kürbiskernen und etwas Kürbiskernöl

Werden sich die RegioFarmers nun untreu, wenn sie das Herbstgemüse in ihren Anbauplan aufgenommen haben? Peter Meinhardt schüttelt den Kopf und lacht: „Der Kürbis ist botanisch betrachtet gar kein Gemüse, sondern eine Beerenfrucht, auch wenn man das so auf den ersten Blick gar nicht denkt. Insofern rundet er wunderbar unser Beerenportfolio ab“, erklärt er.

Hokkaido und Halloweenkürbis

Man habe sich aus guten Gründen für die zwei Sorten Hokkaido und den Halloweenkürbis entschieden. Der Hokkaidokürbis sei schließlich einer der beliebtesten Sorten und durch seine dünne Schale, die mitgegessen werden kann, leicht zu verarbeiten. Er zeichnet sich durch seine handliche Größe und leicht nussig schmeckendes Fruchtfleisch aus. „Daraus lassen sich sehr gut Suppen, Püree oder eine Beilage kochen. Sogar für Kuchen eignet er sich“, sagt Meinhardt.

Der Halloweenkürbis dagegen sei auch als Feldkürbis bekannt. „Ihn kann man hervorragend Aushöhlen und Schnitzen.“ So entstehe eine herbstliche Deko für Balkon, Terrasse oder Eingangstor. Das faserige Fruchtfleisch sei auch essbar, aber nicht jedermanns Geschmack. Dagegen könne man die Kerne hervorragend rösten, gibt Meinhardt als Tipp.

››Der Popup-Kürbisverkauf, wie es Meinhardt ganz zeitgemäß bezeichnet, soll immer freitags und samstags von 9 bis 19 Uhr am Erdbeerfeld gegenüber der Metro stattfinden. (mz)