Helfende Hände: Dieser Querfurter macht für Senioren die Wocheneinkäufe

Querfurt -

Richard Stibenz aus Querfurt hat mitten in der Corona-Pandemie sein Gewerbe erweitert. Wegen der Krise ist die Nachfrage für seinen Teppich-Reinigungsdienst in Büros und Kanzleien stark zurückgegangen, und so kam der 55-Jährige auf die Idee, für Senioren aus dem Einzugsgebiet Querfurt und 15 Kilometer Umkreis einen Einkaufsservice anzubieten. „Es liegt mir am Herzen, unsere Senioren zu unterstützen. Sie haben nicht mehr die Gesundheit und die Kraft, einen großen Wocheneinkauf zu erledigen“, meint er. Außerdem gehören ältere Menschen zur gefährdeten Risikogruppe für Corona-Ansteckungen.

Aus der eigenen Familie kennt Richard Stibenz die Anstrengungen, die für Senioren mit dem Einkauf verbunden sein können. Er und seine Frau pflegen und unterstützen ihre 78 Jahre alte Mutter, die auf dem Dorf wohnt. „Für sie erledigen wir den großen Wocheneinkauf auch, so dass sie in der Woche nicht mehrmals dafür raus muss. Sie ist sehr froh darüber“, erzählt der Querfurter, der dadurch auf die Idee kam, auch andere Senioren beim Großeinkauf unterstützen zu können. Gerade für Senioren, die in Dörfern leben, den Bus nutzen und dann eventuell weite Wege zwischen Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt zurücklegen müssen, sei der Einkauf schwierig, meint er. „Eine kleine Pause können sie dabei ja derzeit nicht einlegen, weil man sich beispielsweise in Cafés nicht hinsetzen kann. Einkaufen ist mitunter eine Qual für die älteren Menschen“, so der Querfurter.

Richard Stibenz hat für seinen Einkaufsservice Werbung gemacht und ließ seinen Transporter entsprechend beschriften. Ein paar Aufträge hat er mittlerweile schon erhalten. Sein Einkaufsservice läuft dann wie folgt ab: Die Kunden vereinbaren mit ihm einen Termin, den Tag, an dem er für sie einkaufen soll. Beim Besuch beim Kunden nimmt er die Einkaufsliste und den Geldbetrag für den Einkauf, überschlagen laut Liste, sowie für seine Aufwendungen entgegen, um die gewünschten Waren in Querfurt zu besorgen. Hat Richard Stibenz den Einkauf erledigt, bringt er ihn an die Wohnungstür und es erfolgt die Schlussrechnung.

„Durch meinen Einkaufsservice möchte ich verhindern, dass sich unsere Senioren unnötig einem Risiko aussetzen müssen“, erklärt der Einkaufshelfer und fügt hinzu, dass für ältere Menschen zum einen die Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus und zum anderen gerade jetzt im Winter ein Verletzungsrisiko aufgrund der Witterung bestehe.

(mz)