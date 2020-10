Quedlinburg -

Findet in Quedlinburg derzeit eine „abwegige öffentliche Diskussion zur Verunglimpfung von Erwin Baur“ statt? Das behauptet ein Leserbriefschreiber, der nach eigenen Angaben mit dem letzten Doktoranden des Pflanzenzüchtungsforschers befreundet war.



Tatsächlich gibt es im Quedlinburger Stadtrat eine Debatte darüber, was mit der nach Baur benannten Straße geschehen soll, nachdem die MZ berichtet hatte, dass dieser nicht nur der Begründer der Züchtungsforschung in Deutschland war, sondern sich auch als Rassenhygieniker öffentlich für die Sterilisation „geistig oder körperlich minderwertiger Mutanten“ eingesetzt hat.

Baur sprach sich für Sterilisation von Behinderten aus

„Es gibt in ganz Deutschland Straßen, die nach Baur benannt worden sind, weil er ein herausragender Wissenschaftler war“, sagt Heiner Fangerau. „Bereits in den 1990er Jahren ist da schon die Frage nach einer möglichen Umbenennung gestellt worden.“



Fangerau ist Professor für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin am Universitätsklinikum Düsseldorf und Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Er hat seine Doktorarbeit über das zweibändige Lehrbuch „Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene“ geschrieben, das Baur gemeinsam mit seinen Kollegen Eugen Fischer und Fritz Lenz verfasst hat.

Die Figur Baur sei „ambivalent“, sagt Fangerau im Gespräch mit der MZ. „Er ist natürlich kein NS-Täter, allein schon, weil er bereits 1933 gestorben ist“, sagt er. Aber Baur habe besonders nach dem Ersten Weltkrieg „sehr vehement eine rassistische Haltung eingenommen“.



Historiker fand Belege für Baurs Verunglimpfung von Mischehen

Seine Äußerungen seien eindeutig: So hat Baur laut Fangerau massiv bestimmte Menschengruppen als „minderwertige Völker“ verunglimpft und sich gegen „Mischehen“ - das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft - eingesetzt.

Als Rassenhygieniker habe Baur die Idee einer „umgekehrten Evolution“ vertreten, sagt Fangerau. Nach Meinung von Eugenikern habe die Zivilisation das Fortbestehen „schlechter“ Erbanlagen, etwa bestimmter Krankheiten, ermöglicht, die ohne Kultur von der natürlichen Evolution ausgemerzt worden wären.



Dies müsste nun durch „Zuchtwahl“ auch beim Menschen korrigiert werden. Die Sterilisation war in den Augen Erwin Baurs dafür ein probates Mittel. Sein Wertmaßstab für „Minderwertigkeit“ bei „Rassen“ sei dabei ihre an Europa gemessene „zivilisatorische Höhe“ gewesen, so Fangerau. Mitteleuropäer waren nach Baurs Gedankenbild also mehr wert als etwa Afrikaner.



Dabei, betont Fangerau, sei Baur in seiner Zeit kein besonders radikaler Vertreter dieser rassenhygienischen Anschauung gewesen. „Das war in den 1920ern mitteleuropäischer Mainstream“, sagt er. So seien damals einige davon ausgegangen, dass der Erste Weltkrieg eine „negative Auslese“ getroffen habe: Die Starken sind auf den Schlachtfeldern ums Leben gekommen, während die Schwachen zuhause übrig blieben.

Kernproblem sei nun, so Fangerau: Wie geht man mit Denkmälern - oder eben auch Straßennamen - von Menschen um, die rassistisch waren? „Mit jeder Umbenennung wird eine Löschung, eine Geschichtsklitterung betrieben“, sagt er.



Fangerau hält es für sinnvoller, sich mit der umstrittenen Person und ihren Ansichten auseinanderzusetzen. Baur sei „eine Person, über die man reden kann“. Er verkörpere eine „Zeit, die in vielerlei Hinsicht problematisch war“. Fangeraus Vorschlag entspricht in etwa dem, was auch in einem MZ-Kommentar empfohlen wurde:



Die Erwin-Baur-Straße behält ihren Namen, die Straßenschilder werden aber durch Erklärtafeln zur ambivalenten Vergangenheit des Wissenschaftlers ergänzt. Darüber muss jetzt der Quedlinburger Stadtrat entscheiden. (mz)