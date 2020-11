US-Wahl: Tausende protestieren gegen angeblichen Wahlbetrug – Trump grüßt aus Limousine

Am 3. November haben die Bürger der USA ihren nächsten Präsidenten gewählt.

Nach einem überraschend engen Rennen steht seit Samstag fest: Joe Biden hat die Wahl gewonnen.

Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen zur US-Wahl in unserem Newsblog.

Die US-Bürger haben einen neuen Präsidenten gewählt. Auch wenn die Auszählung in einigen Staaten noch andauert, hat der demokratische Herausforderer Joe Biden Prognosen zufolge mindestens 290 Wahlleute gewinnen können und wird dadurch der 46. Präsident der Vereinigten Staaten.

Die Ereignisse der Wahl in unserem Newsblog.

Samstag, 14. November

Tausende Trump-Anhänger protestieren gegen angeblichen Wahlbetrug

19.30 Uhr: Tausender Anhänger von US-Präsident Donald Trump haben sich am Samstag in Washington zum Protest gegen die Abwahl des Amtsinhabers in Washington versammelt. Die Demonstranten forderten trotz des Wahlsiegs seines demokratischen Herausforderers Joe Biden „vier weitere Jahre“ für Trump im Weißen Haus und prangerten einen angeblichen Wahlbetrug an. Trump selbst ließ sich mit seiner Präsidenten-Limousine an den Demonstranten vorbeifahren, die auf der Freedom Plaza zusammengekommen waren. Dort wurde er mit lautem Jubel empfangen. Der Präsident fuhr anschießend zum Golfen weiter.



Zur Teilnahme an den Kundgebungen am Samstag in Washington hatten unterschiedliche Gruppierungen aufgerufen, unter ihnen auch Enrique Tarrio, Anführer der nationalistischen „Proud Boys“, und die Gruppe „Frauen für Trump“. Der Präsident weigert sich weiterhin, seine Niederlage bei der Präsidentenwahl vom 3. November einzugestehen. Am Freitag schien er aber erstmals ein mögliches Einlenken anzudeuten: Die „Zukunft“ werde zeigen, wer das Land künftig regiere, sagte er in einem Nebensatz bei einer Ansprache im Rosengarten des Weißen Hauses.

Trump zweifelt weiter an Wahlergebnis

7.10 Uhr: „Die Zukunft wird es zeigen“: US-Präsident Donald Trump verweigert weiterhin ein Eingeständnis seiner Wahlniederlage. Bei seinen ersten öffentlichen Äußerungen seit Verkündung des Wahlergebnisses schien Trump aber erstmals ein mögliches Einlenken anzudeuten: Die „Zukunft“ werde zeigen, wer das Land künftig regiere, sagte er am Freitag in einem Nebensatz.



Derweil wurde Wahlsieger Joe Biden auch im umkämpften Bundesstaat Georgia zum Gewinner ausgerufen, womit der Demokrat auf eine klare Mehrheit von 306 Wahlleuten kommt. Trump hielt am Freitag im Rosengarten des Weißen Hauses eine Ansprache zum Thema Coronavirus. Weder nahm er damit wie mehrfach zuvor einen Wahlsieg für sich in Anspruch, noch räumte er seine Niederlage gegen Biden ein. Fragen von Journalisten beantwortete der Amtsinhaber nicht. Trump hatte sich zuletzt am Donnerstag vergangener Woche vor Kameras geäußert. Zwei Tage später verkündeten die US-Sender den Sieg seines Herausforderers Biden, nachdem dieser den Schlüsselstaat Pennsylvania für sich entschieden hatte.



Am Freitag riefen die Fernsehsender CNN und ABC den früheren Vizepräsidenten auch im umkämpften Südstaat Georgia mit seinen 16 Wahlleuten zum Sieger aus. Damit kommt Biden auf 306 der landesweit 538 Wahlleute, für einen Wahlsieg brauchte er 270. Zugleich erklärten CNN und ABC, Trump habe das ebenfalls umkämpfte North Carolina mit seinen 15 Wahlleuten für sich entschieden. Damit wurden in allen Bundesstaaten Sieger ausgerufen. Trump kommt auf insgesamt 232 Wahlleute.

Mehrheit der US-Demokraten im Repräsentantenhaus gesichert

6 Uhr: Die US-Demokraten haben ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus erwartungsgemäß verteidigt und können nach jüngsten Prognosen fest auf mehr als die Hälfte der 435 Sitze bauen. Mehrere US-Sender und Nachrichtenportale rechnen der Partei des neu gewählten Präsidenten Joe Biden seit Freitag mindestens 218 Mandate zu. Diese Zahl dürfte noch steigen, da für rund ein Dutzend Abgeordnetensitze noch keine Entscheidungen ausgerufen worden sind. Faktisch bestanden schon seit der Wahlnacht am 3. November keine Zweifel mehr daran, dass das Repräsentantenhaus auch künftig in den Händen der Demokraten liegen wird.



Wichtiger für Biden und den Erfolg seiner künftigen Regierungspolitik sind ohnehin die Mehrheitsverhältnisse in der zweiten Kongresskammer, dem Senat. Von den 100 Sitzen dort konnten sich die bislang dominierenden Republikaner von Präsident Donald Trump mindestens 50 sichern, die Demokraten kommen Stand jetzt auf 48. Zwei Rennen im Bundesstaat Georgia sind noch offen: Dort stehen Anfang Januar Stichwahlen zwischen zwei republikanischen Amtsinhabern und ihren demokratischen Herausforderern an. Die Demokraten haben also weiter die Aussicht auf eine Mehrheit im Senat - allerdings werden den Republikanern gute Chancen beigemessen, die in Georgia zu vergebenden Sitze zu behalten.

Freitag, 13. November

Biden gewinnt in Georgia, Trump in North Carolina

20.48 Uhr: Eineinhalb Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl haben große US-Sender den Demokraten Joe Biden zum Sieger im umkämpften Bundesstaat Georgia ausgerufen. Zugleich erklärten die Sender CNN und ABC Amtsinhaber Donald Trump am Freitag zum Gewinner im ebenfalls umkämpften North Carolina. Damit wären die Rennen in allen Bundesstaaten entschieden. Mit Georgia käme Biden auf insgesamt 306 der 538 Wahlleute. Für einen Sieg benötigte der 77-Jährige mindestens 270 Wahlleute, die er schon am Samstag vergangener Woche sicher hatte.



Zwar begann am Freitag in Georgia wegen des engen Wahlausgangs eine Neuauszählung aller Stimmzettel; Biden hat in dem eigentlich konservativ geprägten Südstaat aber mehr als 14.000 Stimmen Vorsprung. Es gilt als nahezu ausgeschlossen, dass sich das bei einer Neuauszählung grundlegend verändert.

Trump ermutigt Anhänger zu Protestkundgebungen

20.30 Uhr: Nach seiner Niederlage bei der Präsidentschaftswahl hofft Amtsinhaber Donald Trump auf verstärkte Unterstützung seiner Anhänger. Einen Tag vor einer Demonstration gegen vermeintlichen Betrug bei der Präsidentschaftswahl am 3. November kündigte Trump auf Twitter an, er überlege, ob er „vorbeikommt und Hallo sagt“.



Trump schrieb am Freitag, er fühle sich ermutigt von „all der enormen Unterstützung da draußen, besonders auf Kundgebungen, die ganz natürlich überall im Land aufkommen“. Ohne bisher einen Beleg angeben zu können, wiederholte der Präsident seinen Vorwurf: „Diese Wahl ist manipuliert gewesen.“



Unter dem Motto „Stop the Steal“ (Beendet den Diebstahl) haben mehrere Gruppen für diesen Samstag im Zentrum von Washington zu einem „Marsch für Trump“ aufgerufen. Eine Demonstration soll zum Sitz des Obersten Gerichtshofs der USA führen. Antifa-Gruppen haben zum Protest gegen die Kundgebung der Trump-Anhänger aufgerufen.

Dutzende Secret-Service-Mitarbeiter von Corona betroffen

19.40 Uhr: Nach den Wahlkampfreisen von Präsident Donald Trump sind laut US-Medien Dutzende Secret-Service-Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert oder in Quarantäne. Die Ausbreitung werde zumindest teilweise auf die Serie von Auftritten zurückgeführt, für die Trump vor der Präsidentenwahl quer durchs Land reiste, berichtete die „Washington Post“ am Freitag unter Berufung auf informierte Personen. Nach Angaben der Zeitung sind 130 Mitarbeiter betroffen - rund zehn Prozent des Kern-Sicherheitsteams.



Nach Darstellung des Senders CNN geht es um „mehrere Dutzend“ Mitarbeiter. Der Secret Service ist unter anderem dafür zuständig, wichtige Amtsträger wie den Präsidenten zu schützen. Bei Trumps Dutzenden Wahlkampfauftritten – er machte zum Teil mehrere pro Tag - mussten Sicherheitsleute mitreisen und wurden auch rund ums Podium positioniert. Von den anwesenden Trump-Anhängern trugen viele keine Masken und hielten auch keinen Abstand.



Trump war bereits vorgeworfen worden, unnötig Sicherheitsleute gefährdet zu haben, nachdem er während seiner Covid-19-Erkrankung mit ihnen in das Präsidentenfahrzeug stieg, um seine Fans vor den Krankenhaus-Toren zu begrüßen.

90 Prozent der Deutschen vertrauen auf Biden



11.41 Uhr: Eine große Mehrheit der Deutschen vertraut auf den künftigen US-Präsidenten Joe Biden. 90 Prozent äußerten in dem am Freitag veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ die Erwartung, dass Biden seine Sache eher gut machen werde. Nur vier Prozent glauben dies nicht. Zudem gehen 85 Prozent der Befragten davon aus, dass sich nach dem Amtsantritt des neu gewählte US-Präsidenten im Januar die deutsch-amerikanischen Beziehungen verbessern werden. 13 Prozent rechnen mit keiner großen Änderung, eine Verschlechterung erwartet keiner der Befragten. Die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen befragte für das „Politbarometer“ von Dienstag bis Donnerstag telefonisch 1347 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte. Die Fehlerquote wurde mit zwei bis drei Prozentpunkten angegeben.

China gratuliert Biden zu gewonnenem Wahlsieg

10 Uhr: China hat dem Demokraten Joe Biden und seiner künftigen Stellvertreterin Kamala Harris zum Sieg bei der Präsidentschaftswahl in den USA gratuliert. „Wir respektieren die Wahl der Menschen in Amerika und übermitteln Herrn Biden und Frau Harris unsere Glückwünsche“, erklärte Wang Wenbin, ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums, am Freitag.



Man verstehe, dass das Ergebnis der US-Wahlen gemäß der US-Gesetze und der dortigen Verfahren festgelegt werde, sagte der Sprecher weiter. Anders als viele andere Nationen hatte sich China mit offiziellen Glückwünschen Zeit gelassen. Das Verhältnis beider Staaten hatte sich in der Präsidentschaft von Donald Trump stark verschlechtert.

Arizona geht auch an Biden

6 Uhr: Der neu gewählte US-Präsident Joe Biden hat weiteren Prognosen zufolge bei der Wahl im traditionell republikanischen Bundesstaat Arizona gewonnen. Nachdem ihn die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender Fox News bereits vergangene Woche in der Wahlnacht zum Gewinner in Arizona erklärt hatten, zogen am Donnerstagabend (Ortszeit) auch die Sender NBC News und CNN nach.

In dem Staat im Südwesten der USA ging es um elf Wahlleute. Arizona galt lange als sichere Bastion der Republikaner. Seit dem Wahljahr 1952 haben dort fast immer republikanische Präsidentschaftskandidaten gewonnen. Die Ausnahme machte das Wahljahr 1996, als der Demokrat Bill Clinton dort den Sieg holte.

Keine Spur von Wahlbetrug

4 Uhr: Hochrangige Vertreter der US-Wahlbehörden sehen keinerlei Belege für Betrug bei der Präsidentschaftswahl. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung traten diese Mitarbeiter von Dienststellen der US-Bundesregierung wie der Bundesstaaten nachdrücklich den Behauptungen des abgewählten Präsidenten Donald Trump entgegen.

Die Wahl am 3. November sei „die sicherste der amerikanischen Geschichte“ gewesen„, betonten die Behördenvertreter in ihrer gemeinsamen Erklärung. Es gebe keine Belege dafür, dass Stimmen bei der Wahl “gelöscht„ worden, “verloren„ gegangen oder “verändert„ worden seien und das Funktionieren der Wahlverfahren “in irgendeiner Weise„ beeinträchtigt gewesen sei.



Trump glaubt immer noch an Wahlsieg

2 Uhr: Trotz des Sieges des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl hat Amtsinhaber Donald Trump seine Hoffnung auf einen Verbleib im Weißen Haus noch nicht aufgegeben. „Natürlich glaubt er, dass er noch eine Chance hat“, sagte Kayleigh McEnany, die sowohl im Namen des Weißen Hauses als auch für Trumps Wahlkampfteam spricht, am Donnerstagabend (Ortszeit) im Sender Fox News.

Biden war am Samstag aufgrund von Erhebungen und Stimmauszählungen von US-Medien zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt worden. Trump weigert sich bislang, seine Niederlage einzuräumen und stellt sich als Opfer massiven Wahlbetrugs dar. Trumps Anwälte haben Klagen in mehreren Bundesstaaten angestrengt, darin jedoch keine Belege für großangelegte Wahlfälschungen oder Fehler geliefert. Mehrere US-Behörden teilten am Donnerstag mit, die Wahl am 3. November sei die sicherste in der amerikanischen Geschichte gewesen.

Mittwoch, 11. November

Biden baut Team für Weißes Haus auf

15.57 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden treibt trotz des Widerstands von Amtsinhaber Donald Trump den Aufbau seiner Regierungsmannschaft voran. Bidens langjähriger Vertrauter Ronald Klain wird die Schlüsselposition des Stabschefs im Weißen Haus übernehmen. Der 59-Jährige bringt für die Corona-Krise wichtige Erfahrungen mit: Er war 2014 Koordinator der US-Regierung während der Ebola-Epidemie. Klain hat US-Medienberichten zufolge Biden auch während seines Wahlkampfes in Corona-Fragen beraten.



Seine Berufung zeige, dass der Kampf gegen das Coronavirus für den gewählten Präsidenten höchste Priorität habe.

Die Corona-Pandemie gerät in den USA immer weiter außer Kontrolle. Am Mittwoch wurde mit 144 133 neuen Infektionen wieder ein Höchststand erreicht. Gut 2000 Menschen starben. Mit rund 10,4 Millionen Infizierten sowie rund 242.000 Menschen, die in Verbindung mit Covid-19 gestorben sind, liegen die USA nach Angaben der Johns Hopkins Universität weltweit an der Spitze.

Trump-Regierung stellt Biden Glückwunschtelegramme nicht zu

11.30 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden kann einem Medienbericht zufolge wegen des Widerstands von Amtsinhaber Donald Trump bei der Regierungsübergabe auch einen ganzen Stapel an Glückwunschtelegrammen nicht entgegen nehmen. Im US-Außenministerium befände sich an Biden gerichtete Post von ausländischen Staats- und Regierungschefs, doch der Zugang dazu bleibe ihm verwehrt, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf Beamte des Ministeriums.



Bislang wird Biden die gesetzlich vorgesehene Unterstützung für eine geordnete Amtsübergabe („transition“) von Trumps Regierung verwehrt. Auch Anrufe mit Glückwünschen zu seinem Wahlsieg, darunter von Bundeskanzlerin Angela Merkel, musste Bidens Team demnach bislang ohne die Unterstützung des Außenamts bei Logistik und Übersetzung entgegennehmen. Traditionell wird der gewählte US-Präsident bei der gesamten Kommunikation vom US-Außenministerium unterstützt, daher hätten zahlreiche Länder ihre Glückwunschtelegramme seit dem Wochenende dorthin zugestellt.

Biden war am Samstag aufgrund von Erhebungen und Prognosen von US-Medien zum Sieger erklärt worden. Allerdings weigert sich Trump bislang, seine Niederlage einzugestehen. Er spricht - ohne bisher Beweise vorzulegen - von Wahlbetrug und klagt in mehreren US-Bundesstaaten. Auch Chefdiplomat Mike Pompeo erkannte Bidens Sieg bisher nicht an. Stattdessen sprach er von einem „reibungslosen Übergang zu einer zweiten Trump-Regierung.“ Durch diesen Widerstand fehlen Bidens Team Millionen US-Dollar sowie der Zugang zu allen Ministerien und Behörden, um dort den Übergang vorzubereiten. Auch vertrauliche Informationen der Geheimdienste erhält der Demokrat bisher nicht.

Sanders will Arbeitsminister werden

8 Uhr: Der linke US-Senator Bernie Sanders hat Interesse am Job des Arbeitsministers im Kabinett des gewählten US-Präsidenten Joe Biden bekundet. „Wenn ich ein Ressort hätte, das es mir ermöglichen würde, für die Arbeiterfamilien einzutreten und zu kämpfen, würde ich es tun? Ja, würde ich“, sagte Sanders dem Sender CNN auf die Frage, ob er den Job des Arbeitsministers annehmen würde, wenn es ein entsprechendes Angebot gäbe. Er wolle alles dafür tun, um die Arbeiterfamilien des Landes zu schützen - im Senat oder in der Biden-Regierung.



Seit Wochen gibt es Gerüchte, dass der frühere Präsidentschaftsbewerber Sanders Interesse am Arbeitsministerium hat. US-Medien halten ihn aber nicht für den einzigen möglichen Kandidaten. Sanders bezeichnet sich selbst als „demokratischen Sozialisten“ und ist mit seinen linken Positionen bei Republikanern nicht wohlgelitten, dafür aber umso populärer bei vielen jungen Amerikanern. Der 79-Jährige wollte bei der diesjährigen Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Donald Trump antreten und war der letzte aussichtsreiche Gegenkandidat Bidens (77) bei den Demokraten. Nach seinem Ausscheiden aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur im Frühjahr unterstützte Sanders den gemäßigteren Demokraten Biden.

Biden demonstriert Tatendrang – erste wichtige Personalie

6.30 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat seinen langjährigen Berater Ron Klain zum Stabschef im Weißen Haus ernannt. Damit gab Biden seine erste Entscheidung zur Zusammensetzung seiner Regierungsmannschaft bekannt. Klain sei für ihn über die Jahre hinweg ein Berater von „unschätzbarem Wert“ gewesen, erklärte Biden. Klains „tiefe“ und „weitgefächerte“ Erfahrung und seine Fähigkeit, mit Menschen „über das ganze politische Spektrum hinweg“ zusammenzuarbeiten, seien genau die Eigenschaften, die für einen Stabschef im Weißen Haus in der derzeitigen Krisenlage des Landes gebraucht würden.



Klain war bereits früher auf wichtigen Regierungspositionen tätig. Unter Ex-Präsident Barack Obama war er als Koordinator der Maßnahmen gegen die Ebola-Epidemie im Einsatz. Auch war Klain Stabschef im Büro Bidens, als dieser Vizepräsident unter Obama war. Die jetzige Ernennung des 59-Jährigen zum Stabschef des gesamten Weißen Hauses kommt insofern alles andere als überraschend - er hatte als Favorit für diese Position gegolten. Laut dem offiziellen Kalender soll Biden das Präsidentenamt am 20. Januar antreten. Zu einem seiner Schwerpunkte hat er den Kampf gegen die Corona--Krise erklärt.

Biden und Trump geben sich zum Veteranentag präsidial

18.35 Uhr: Die beiden Kontrahenten um das Weiße Haus, Donald Trump und Joe Biden, haben am Tag der Veteranen in den USA verstärkte Maßnahmen für den Gesundheitsschutz ehemaliger Soldaten angekündigt. Ungeachtet seiner Wahlniederlage in der vergangenen Woche erklärte Trump am Mittwoch, er werde diese Bemühungen weiter fortsetzen. Biden erklärte: „An diesem Tag der Veteranen spüre ich das volle Gewicht der Ehre und der Verantwortung, die mir das amerikanische Volk als dem nächsten Präsidenten anvertraut hat.“



Er werde ein Oberkommandierender sein, der den Dienst der Veteranen respektiere, kündigte Biden an. Trump wiederum wies auf die Unterstützung der Veteranen hin, die er als Oberkommandierender auf den Weg gebracht habe.



Beide besuchten an dem Feiertag zeitgleich Gedenkstätten der Streitkräfte. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit Bekanntgabe des Wahlsiegs von Biden am vergangenen Samstag nahm Trump auf dem Nationalfriedhof in Arlington im Bundesstaat Virginia bei strömendem Regen an einer Kranzniederlegung teil. Biden besuchte das Mahnmal zum Koreakrieg in Philadelphia in Pennsylvania. Das Wahlergebnis in diesem Staat gab den Ausschlag für den Wahlsieg des Kandidaten der Demokratischen Partei.



In ähnlichen Formulierungen sprachen Trump und Biden davon, dass an diesem Tag „die Nation innehält“, um all die zu ehren, die sich in Uniform für die Werte der USA eingesetzt hätten. Beide wiesen auf die hohe Zahl von Selbstmorden unter ehemaligen Soldaten hin - laut Trump jeden Tag 20 im Durchschnitt. Biden nannte besonders auch den Schutz von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung in der mit LGBTQ+ abgekürzten Gemeinschaft.

Bidens Vorsprung wächst auch in Georgia

16.18 Uhr: Acht Tage nach der Präsidentschaftswahl in den USA ist die Auszählung der Stimmen in vielen Bundesstaaten immer noch nicht abgeschlossen. Bei der Aktualisierung der Ergebnisse kam es am Mittwoch zu kleineren Verschiebungen der bisher absehbaren Mehrheitsverhältnisse. Insgesamt steht der demokratische Kandidat Joe Biden als Wahlsieger fest, mit 279 Stimmen für die Wahlversammlung im Dezember. Für die Mehrheit reichen 270 dieser Wahlleute. Abgesehen von Alaska sind in allen diesen Staaten mindestens 98 Prozent der Stimmen ausgezählt.



In Georgia vergrößert sich Bidens Vorsprung auf gut 14.100 Stimmen. Das bedeutet 49,5 Prozent für Biden und 49,2 Prozent für Amtsinhaber Donald Trump. Mit Blick auf das sehr knappe Ergebnis hat die Regierung in diesem US-Staat bereits eine Neuauszählung der Stimmen angekündigt. Georgia entsendet 16 Wahlleute. In North Carolina führt Trump etwas deutlicher: Er hat 74.900 Stimmen mehr Biden.

In Arizona schwindet Bidens Vorsprung dagegen. Hier führt Biden nur noch mit 12.813 Stimmen und 0,4 Prozent mehr Stimmen als Donald Trump. Die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender Fox hatten in Arizona bereits in der Wahlnacht eine Entscheidung für Biden gemeldet, andere Medien blieben dagegen zurückhaltend.In Nevada wächst Bidens Vorsprung dagegen auf 36.700 Stimmen, der gewählte US-Präsident liegt dort mit einem Abstand von 2,7 Prozent auf Trump vorne. In dünnbesiedelten Alaska sind bisher nur 71 Prozent der Stimmen ausgezählt, wie erwartet hat Trump dort jedoch einen klaren Vorsprung mit 59,9 Prozent.

Abgewählter Trump besetzt wichtige Pentagon-Posten neu

11.45 Uhr: Nach der Entlassung des bisherigen US-Verteidigungsministers Mark Esper hat es weitere Wechsel in führenden Positionen des Pentagons gegeben. Am Dienstag seien neben der bisherigen Stabschefin Jen Stewart auch die hochrangigen Mitarbeiter James Anderson und Joseph Kernan aus ihren Ämtern ausgeschieden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Ob Anderson und Kernan aus freien Stücken zurückgetreten sind oder entlassen wurden, war zunächst unklar.



Dagegen ist die Nachfolge bereits geklärt. Zum Einen soll Anthony Tata künftig die Strategieplanung des Ministeriums leiten, wie aus der Mitteilung des Pentagons hervorging. Im Sommer war die Nominierung des Brigadegenerals a.D. für einen Spitzenposten im Pentagon wegen islamfeindlicher Tweets und anderer kontroverser Äußerungen gescheitert, wie „Politico“ berichtete. Kash Patel, der einst für den republikanischen Abgeordneten Devin Nunes arbeitete, wird dem Pentagon zufolge Stabschef von Miller. Patel und Tata gelten beide als Loyalisten von US-Präsident Donald Trump. Trump hatte seinen Verteidigungsminister am Montag kurz nach der verlorenen Präsidentenwahl entlassen. Seit dem Sommer hatte es Spannungen zwischen dem Präsidenten und dem Pentagon-Chef gegeben.

Brasiliens Präsident Bolsonaro giftet gegen Biden

7 Uhr: Der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro hat dem neugewählten US-Präsidenten Joe Biden mit einem harten Konflikt um die Klimapolitik gedroht. Zu Äußerungen Bidens, der im Wahlkampf die rasch fortschreitende Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes angeprangert hatte, sagte Bolsonaro am Dienstag, „allein mit der Diplomatie“ ließen sich solche Konflikte nicht bewältigen. Dazu werde auch „Pulver“ gebraucht.



Was er damit konkret meinte, führte der ultrarechte Staatschef nicht aus. Er sagte, das „Pulver“ müsse nicht eingesetzt werden, doch müsse die andere Seite „wissen, dass wir es haben“. Bolsonaro hat Biden bislang nicht zu seinem Wahlsieg gratuliert, im Unterschied zu vielen anderen Staats- und Regierungschefs rund um die Welt.



Bolsonaro ist ein Anhänger von US-Präsident Donald Trump, der seine Wahlniederlage bislang nicht anerkennt. Im Vorfeld der US-Wahl hatte der brasilianische Präsident offen seine Hoffnung auf einen Sieg Trumps bekundet. Die Äußerungen Bidens, der Brasilien wegen der Vernichtung des Amazonaswaldes mit wirtschaftlichen Sanktionen gedroht hatte, nannte Bolsonaro „katastrophal und unnötig“.

Dienstag, 10. November

Biden reagiert gelassen auf Trumps Sabotage

20.48 Uhr: Der designierte nächste Präsident der USA Joe Biden glaubt nicht, dass Trumps Versuche, ihn auszubremsen, aktuell große Auswirkungen auf seine Arbeit haben. Auf entsprechende Fragen von Journalisten erklärte Biden, dass die blockierten Finanzen für sein Übergangsteam kein Problem seien, und dass auch der verwehrte Zugang zu klassifizierten Informationen die Arbeit nicht behindern würde. Er glaube nicht, dass sein Team rechtliche Schritte einleiten müsse.

Auf die Frage, was er davon halte, dass namhafte Republikaner das Wahlergebnis zunächst nicht anerkennen würden, sagte Biden: „Viele Republikaner sind in der unglücklichen Position, dass der Präsident sie einschüchtert.“ Es gebe nur einen Präsidenten, das sei derzeit Trump. Wenn die Wahlleute ihre Stimmen im Dezember abgeben, werde sich das im Januar ändern. Zu Trumps Weigerung, das Wahlergebnis anzuerkennen, sagte Biden, es sei peinlich, und es werde Trumps Vermächtnis nicht helfen.

Auch Merkel telefoiert mit Biden

19.56 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Joe Biden nun auch telefonisch zu seinem Sieg bei der US-Präsidentenwahl gratuliert und sich eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit gewünscht. Beide seien sich einig gewesen, „dass der transatlantischen Zusammenarbeit angesichts der Vielzahl globaler Herausforderungen eine hohe Bedeutung zukommt“, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag anschließend mit. Merkel habe auch der zur Vizepräsidentin gewählten Kamala Harris ihre Glückwünsche übermittelt.

Macron telefoniert mit Biden

19.49 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Dienstag mit dem gewählten Präsidenten der USA Joe Biden telefoniert. Nach Angaben aus Élyséekreisen hatte Macron dabei seine Bereitschaft zugesichert, bei aktuellen Themen zusammenzuarbeiten. Darunter seien das Klima, Gesundheit, der Kampf gegen den Terrorismus und die Verteidigung von Grundrechten. In der Unterhaltung gratulierte Macron Biden und dessen Vizepräsidentin Kamala Harris auch zur Wahl.

Bereits nach der Erklärung zahlreicher US-Medien am Samstag, dass der Demokrat Biden die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen habe, hatte Macron auf Twitter seine Glückwünsche ausgerichtet. Auf Französisch und auf Englisch hatte er geschrieben: „Wir haben viel zu tun, um die heutigen Herausforderungen zu bewältigen. Lasst uns zusammenarbeiten!“

Erdogan gratuliert Biden zum Wahlsieg

18 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden gratuliert. Ankara sei entschlossen, eng mit der US-Führung zusammenzuarbeiten, teilte Erdogan am Dienstag in einer schriftlichen Erklärung mit. Internationale und regionale Herausforderungen erforderten, eine weitere Stärkung der Beziehungen, hieß es weiter.

Biden war am Samstag aufgrund von Erhebungen und Prognosen der US-Medien zum Sieger erklärt worden. Der amtierende Präsident Donald Trump erkennt seine Niederlage bislang nicht an. Während zahlreiche Staats- und Regierungschefs Biden schon am Wochenende zur Wahl gratuliert hatten, hielt Erdogan sich zunächst zurück.

Ex-Frau Ivana Trump: „Donald Trump ist kein guter Verlierer“

17.15 Uhr: Die Ex-Frau von Donald Trump, Ivana Trump, hat dem amtierenden US-Präsidenten empfohlen, seine Wahlniederlage einzugestehen. „Er muss hingehen und sagen, dass er verloren hat. Aber er hasst es, ein Verlierer zu sein, da bin ich mir sicher“, sagte die 71-Jährige dem Magazin „People“. „Er ist kein guter Verlierer. Er mag es nicht, zu verlieren, also wird er kämpfen, kämpfen und nochmals kämpfen.“

Ihrer Ansicht nach habe ihr Ex-Mann aber „keine andere Wahl“ als die Niederlage einzugestehen, so Trump weiter. „Wenn er verliert, verliert er. Er hat viel Geld und Orte, wo er hingehen und wohnen und sein Leben genießen kann.“ Sie vermute, dass er nach Florida gehen werde. „Er wird nach Palm Beach gehen, Golf spielen und ein normales Leben leben. Das ist die beste Möglichkeit für ihn.“

Grundsätzlich sei sie von der ganzen Angelegenheit genervt, sagte Trump. „Ich will einfach nur, dass die ganze Sache vorbei ist - egal wie es ausgeht. Mir ist es wirklich egal.“ Den drei gemeinsamen Kindern Eric, Donald Jr. und Ivanka gehe es „gut“ - aber auch für diese hoffe sie, dass es bald vorbei sei mit der Zeit im Weißen Haus. „Ich möchte einfach, dass sie in der Lage sind, normale Leben zu leben - normale Leben. Nicht diese Washington-Leben mit allem Drumherum, einfach in New York, oder wo auch immer sie sein und einfach normale Leben leben werden.“

Ihre Kinder hätten die Zeit mit ihrem Vater in Washington genossen, sagte Trump. „Aber jetzt ist es Gott sei Dank vorbei. Ich weiß nicht genau, was sie als nächstes machen werden.“

Die 1949 in der damaligen Tschechoslowakei geborene Unternehmerin, die auch als Model gearbeitet hat, war zwischen 1977 und 1992 mit Donald Trump verheiratet.

Boris Johnson blamiert sich mit Tweet an Joe Biden

16.30 Uhr: Peinlicher Start für die erhoffte „enge Zusammenarbeit“ zwischen Großbritannien und dem Biden-Team: In einer Twitter-Grafik, mit der der britische Premier Boris Johnson dem frisch gewählten Präsidenten Joe Biden gratulierte, waren im Hintergrund des Textes noch Teile einer alternativen Fassung für den abgewählten Donald Trump erkennbar.

Ein britischer Regierungssprecher bestätigte den Ausrutscher, über den sich aufmerksame Twitter-Nutzer in ihren Reaktionen lustig machten. Es habe einen „technischen Fehler“ gegeben, hieß es am Dienstag aus der Downing Street.

Zwei Versionen der Textgrafik seien vorbereitet gewesen - in der veröffentlichten Version seien noch Teile der Trump-Fassung unterlegt gewesen. Der Republikaner Trump galt als enger Verbündeter von Johnson und Wunschkandidat von dessen Regierung.

US-Justizminister erlaubt Untersuchungen zu angeblichem Wahlbetrug

14 Uhr: Die Ermittlungen für den vom Trump-Team propagierten Wahlbetrug bei der US-Wahl können starten. Justizminister Barr gibt grünes Licht. Dadurch können Staatsanwälte Richtlinien umgehen, die so etwas vor Bestätigung des Resultats eigentlich verbieten. Ein Top-Staatsanwalt kündigt daraufhin seinen Rücktritt an.

Biden verteidigt Obamacare vor Anhörungen am Supreme Court

13.03 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat vor Anhörungen am Obersten Gerichtshof die als Obamacare bekannt gewordene Gesundheitsreform verteidigt. Der 77-Jährige kündigte für Dienstag eine Rede zu dem Gesetz an. Inmitten der Corona-Pandemie hatte das Justizministerium den Supreme Court im Juni aufgefordert, die unter Präsident Barack Obama eingeführten Erweiterungen des Krankenversicherungssystems aufzuheben. Der oberste Gerichtshof wollte am Dienstag verschiedene Zeugen anhören, um die Auswirkungen der Reform nachzuvollziehen und über die Zukunft des Affordable Care Act (ACA) zu entscheiden, wie das Gesetz offiziell heißt.

Trump beklagt Zeitpunkt der Bekanntgabe zu Corona-Impfstoff

6.27 Uhr: Donald Trump hat die Bekanntgabe vielversprechender Ergebnisse der Hersteller eines Corona-Impfstoffs wenige Tage nach der US-Wahl als politisch motiviert dargestellt. Der Pharmakonzern Pfizer „hatte nicht den Mut“, die guten Nachrichten vor der Wahl bekanntzugeben, kritisierte Trump am Montagabend (Ortszeit) auf Twitter. Das US-Unternehmen arbeitet bei dem Impfstoff mit der deutschen Firma Biontech zusammen.

Trump kritisierte in seinem Tweet auch die für die Zulassung zuständige Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) seiner Regierung. Die FDA hätte die Ergebnisse früher bekanntmachen sollen, klagte er. „Nicht aus politischen Gründen, sondern um Leben zu retten“, schrieb Trump. Er hatte während des Wahlkampfs immer wieder versprochen, dass es noch vor der Abstimmung gute Neuigkeiten zu Impfstoffen geben werde - und sich davon offenbar politischen Rückenwind erhofft.

„Die FDA und die Demokraten wollten nicht, dass ich vor der Wahl einen Impfstoff-Erfolg habe, deswegen kam es fünf Tage später raus“, schrieb Trump auf Twitter weiter. Die FDA seiner Regierung wird von Stephen Hahn geleitet, den der Republikaner Trump selbst ernannt hat.

Als erste westliche Hersteller hatten Biontech und Pfizer am Montag vielversprechende - aber im Umfang der Details begrenzte - Ergebnisse veröffentlicht. Demnach bietet ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19. Die Unternehmen wollen wohl ab der kommenden Woche eine Notfallzulassung bei der FDA beantragen.

Montag, 9. November

Trump feuert seinen Verteidigungsminister Esper

19.15 Uhr: Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat kurz nach der verlorenen Wahl seinen Verteidigungsminister Mark Esper entlassen. Das Amt soll amtierend Christopher Miller übernehmen, wie Trump am Montag bei Twitter schrieb. Miller war bisher Direktor des Nationalen Antiterror-Zentrums. Gerüchte über eine Entlassung Espers gab es seit Monaten. Allerdings war so ein Schritt im Nachgang der Wahl insbesondere im Fall eines Sieges Trumps erwartet worden.

Seit dem Sommer gibt es Spannungen zwischen dem Präsidenten und dem Verteidigungsminister. Hintergrund waren Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt, bei denen sich Trump als Hardliner inszenierte und drohte, die Unruhen im Land notfalls mit militärischer Gewalt zu beenden. Dafür hätte er den „Insurrection Act“ von 1807 aktivieren müssen, der es dem US-Präsidenten erlaubt, unter bestimmten Umständen das US-Militär im Inland einzusetzen.

Esper hatte sich gegen einen Einsatz des US-Militärs zum Stopp der Unruhen ausgesprochen und war damit klar auf Distanz zu Trump gegangen. Er hatte so einen Schritt als „letztes Mittel“ bezeichnet, das nur in den „dringendsten und schlimmsten Situationen genutzt werden“, sollte. Dass der amtierende Pentagon-Chef öffentlich derart auf Distanz zum Oberbefehlshaber des Landes geht, ist höchst ungewöhnlich und war bei Trump offenbar nicht gut angekommen. US-Medien berichteten damals unter Berufung auf Trumps Umfeld, dass dieser bereits die Frage einer Ablösung aufgeworfen habe.

Zudem gab es Unstimmigkeiten über den Umgang unter anderem mit der Konföderiertenflagge, die in der Rassismusdebatte in den USA in den Fokus gerückt war. Esper hatte angeordnet, dass die Flagge von Militäreinrichtungen verbannt wird. Eine offene Konfrontation mit Trump hatte er dabei aber vermieden, in dem er auf ein ausdrückliches Verbot der Flagge verzichtete.

Biden stellt Corona-Expertenrat vor

17.55 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden packt als dringlichste Aufgabe die Corona-Krise an. Biden stellte am Montag einen Expertenrat vor, der die Politik seiner Regierung im Kampf gegen die Pandemie gestalten soll. „Ich werde mich von der Wissenschaft und von Experten informieren lassen“, betonte er. Der Rat wird von früheren Regierungsexperten und Wissenschaftlern geleitet.

Der neue Expertenrat soll eine Dreierspitze aus Vivek Murthy, David Kessler und Marcella Nunez-Smith bekommen. Murthy war von 2014 bis 2017 oberster Gesundheitsbeamter der US-Regierung, Kessler leitete früher die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA und Nunez-Smith ist Professorin an der Yale University, wo sie unter anderem zur Gesundheitsförderung von marginalisierten Bevölkerungsgruppen forscht. Zehn weitere Mitglieder gehören dem Gremium an, viele arbeiteten bereits für frühere US-Regierungen.

Als neue Außenministerin wird insbesondere die ehemalige UN-Botschafterin der Vereinigten Staaten, Susan Rice, gehandelt. Auch das Verteidigungsministerium könnte von einer Frau übernommen werden.

Rheinland-Pfalz hofft auf Verbleib von US-Soldaten

16.20 Uhr: Mit der Wahl des neuen US-Präsidenten Joe Biden sind in Rheinland-Pfalz die Hoffnungen auf einen Verbleib der US-Soldaten im Bundesland gewachsen. Die US-Präsenz sei nicht nur seit vielen Jahrzehnten ein wichtiger Teil der internationalen Sicherheitspolitik, sondern auch geprägt von einer engen und freundschaftlichen Beziehung der Menschen zueinander, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Mainz mit. Die Präsenz der US-Streitkräfte sei in Rheinland-Pfalz zudem ein besonderer Wirtschaftsfaktor.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) hofft, dass die Entscheidung, ein Geschwader mit etwa 20 F16-Kampfjets vom Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem nach Italien zu verlegen, noch einmal überlegt wird. Lewentz sagte: „Ich sehe kein Argument, Spangdahlem um die F16-Staffel zu entblößen.“ Die Verlegung nach Italien koste die Amerikaner viel Geld, bringe aber keinen Mehrwert.

US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die auf der Air Base Spangdahlem in der Eifel stationierte F-16-Kampfjetstaffel nach Italien zu verlegen. Dies hatte im Sommer einen Schock in der Region ausgelöst - auch, weil mit dem Weggang von geschätzt 2000 von 4000 Soldaten erhebliche wirtschaftliche Einschnitte erwartet werden.

„Natürlich verbindet die Garnisonsgemeinden die Hoffnung, dass die angekündigte Verlagerung und Umstrukturierung so nicht kommen wird“, sagte der Bürgermeister von Ramstein, Ralf Hechler (CDU). „Aber auch, wenn die Sache selbst nicht einfacher wird - zumindest der Ton dürfte höflicher werden.“ Er selbst nehme bei Menschen in Ramstein viel Erleichterung wahr.

„Viele fürchteten bei vier weiteren Jahren Trump eine weitere Achterbahnfahrt der Entscheidungen.“ Von US-Seite gebe es noch keine Stellungnahme. Ramstein ist mit seiner Air Base seit fast 70 Jahren ein Synonym für amerikanische Präsenz in Deutschland und beheimatet die größte US-Militärgemeinde außerhalb der USA.

Estlands Innenminister tritt nach Beleidigung gegen Biden zurück

13.30 Uhr: Wegen seiner beleidigenden Äußerungen über den künftigen US-Präsidenten Joe Biden ist Estlands rechtsradikaler Innenminister Mart Helme zurückgetreten. Er werde seinen Posten aufgeben, um den Fortbestand der Regierungskoalition zu sichern, sagte Helme am Montag vor Journalisten. Zugleich betonte er: „Sie können mich nicht mundtot machen, niemand kann mich mundtot machen.“ Helme hatte Biden im Radio als „Drecksack“ beschimpft und damit Empörung auch unter Ministerkollegen ausgelöst.

„Ich habe nichts getan, was die Sicherheit Estlands gefährdet hätte“, sagte Helme mit Blick auf Vorwürfe des Verteidigungsministers Juri Luik, der nach den Äußerungen seines Kabinettskollegen auf die Abhängigkeit des Landes von US-Sicherheitsgarantien verwiesen hatte. Helme und sein Sohn, Finanzminister Martin Helme, hatten sich am Sonntag in einer Radiosendung zur US-Wahl geäußert. Martin Helme stellte sich dabei auch hinter die unbelegten Wahlbetrugsvorwürfe von US-Präsident Donald Trump.

Biden will zügig Trump-Entscheidungen zurückdrehen

11.31 Uhr: Der designierte nächste US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, eine Reihe von Trump-Entscheidungen nach Amtsantritt möglichst schnell zurückzudrehen. Unter anderem will er dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten, die Weltgesundheitsorgansiation wieder unterstützen und die Einreisesperre für Menschen aus muslimischen Ländern aufheben.

Angela Merkel gratuliert Biden und Harris

10.57 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich nach dem Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl für eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA durch größeres deutsches Engagement in Sicherheitsfragen ausgesprochen. „Wir Deutsche und wir Europäer wissen, dass wir in dieser Partnerschaft im 21. Jahrhundert mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen“, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Berlin. „Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter, aber es erwartet von uns - und zurecht - stärkere eigene Anstrengungen, um für unsere Sicherheit zu sorgen und für unsere Überzeugungen in der Welt einzutreten.“

Bei der US-Präsidentenwahl hatte der demokratische Kandidat Biden am Samstag nach vier Tagen Stimmenauszählung eine sichere Mehrheit erreicht. Der amtierende Präsident Donald Trump will die Wahl nicht anerkennen und den Wahlausgang vor Gericht anfechten. Dazu äußerte Merkel sich nicht.

Die Kanzlerin hatte Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris bereits am Samstag per Twitter gratuliert und ihre Freude auf die künftige Zusammenarbeit ausgedrückt.

US-Behörde verweigert Biden Erlaubnis

10.39 Uhr: Die Leitung der für die US-Regierungsgebäude zuständigen Behörde soll sich einem Medienbericht zufolge weigern, einen Brief zu unterschreiben, mit dem das Biden-Übergangsteam Zugang zu US-Behörden erhalten und formal diese Woche die Arbeit aufnehmen kann. Dies sei ein weiteres Zeichen dafür, das Amtsinhaber Donald Trump den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden nicht anerkenne und die Übergabe der Macht stören könnte, schreibt die „Washington Post“. Bei dem Zuständigen, der die Unterschrift verweigere, handele sich um jemanden, der von Trump berufen wurde.

Ein solcher Brief der Behörde General Services Administration (GSA) kommt der Zeitung zufolge einer formalen Erklärung der US-Regierung über den Sieger der Präsidentenwahl gleich. Der amtierende US-Präsident Trump versucht, die Wahl mit rechtlichen Mitteln wie Klage doch noch zu gewinnen.

Die GSA, so schreibt die „Washington Post“, hat nach der Wahl eines neuen Präsidenten die Rolle, mit der Erklärung des „anscheinenden Siegers“ einer Präsidentenwahl dem Team des Gewinners Zugänge zu Regierungsgebäuden, E-Mails, Regierungsbeamten und Computersystemen zu gewähren, zuvor genehmigte Gelder für Gehälter und Verwaltung freizugeben und Räume in jeder US-Behörde zu schaffen.

Biden stellt sein Programm vor

10.36 Uhr: Nach seinem Wahlsieg bei der US-Präsidentschaftswahl hat Joe Biden erste Schritte zur Vorbereitung seiner Amtsübernahme eingeleitet. Biden und seine künftige Vize-Präsidentin Kamala Harris kündigten für Montag ein gemeinsames Briefing in Wilmington durch ein Corona-Expertenteam an. Anschließend wollte Biden sich an seinem Wohnsitz im US-Bundesstaat Delaware zur Corona-Krise und zu Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft äußern.

Biden und Harris starteten für die Übergangszeit bis zur geplanten Amtsübernahme im Januar eine Website BuildBackBetter.com und ein Twitterkonto @Transition46. Auf der Website werden vier Prioritäten der neuen Präsidentschaft aufgelistet: Der Kampf gegen Covid 19, wirtschaftliche Erholung, Kampf gegen Rassismus und Klimawandel. Sein Team werde „diese Herausforderungen ab dem ersten Tag angehen“, hieß es mit Verweis auf den 20. Januar, an dem Biden als 46.Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden soll.

Auch Melania Trump soll Donald Trump zu Akzeptanz der Niederlage bewegen wollen

7.49 Uhr: Laut US-Nachrichtensender CNN zählt auch Melania Trump zu jenen, die versuchen, Donald Trump dazu zu bewegen, seine Niederlage zu akzeptieren. Zuvor wurde bereits berichtet, dass Trumps Schwiegersohn Jared Kushner versuche, auf ihn einzuwirken.

Biden kann Vorsprung in Arizona ausbauen

7.35 Uhr: Die Auszählungen der Stimmen der US-Wahl dauern weiter an. In Arizona konnte der designierte Präsident Joe Biden seinen Vorsprung weiter ausbauen. Er führt dort jetzt mit 20.102 Stimmen. Rund 30.000 Stimmen müssen in dem Bundesstaat noch ausgewertet werden.

Sonntag, 8. November

Inder feiern Kamala Harris nach Joe Bidens Wahlsieg

23.10 Uhr: In Indien haben die Menschen den Wahlsieg des US-Demokraten Joe Biden gefeiert – vor allem wegen seiner Stellvertreterin Kamala Harris, die indische Wurzeln hat. Im Dorf Thulasendrapuram in der Region Tamil Nadu, wo Harris' Großvater mütterlicherseits lebte, zündeten Bewohner Knallkörper, schwenkten Poster mit dem Gesicht der 56-Jährigen und beteten im Tempel.

Indiens Ministerpräsident Narendra Modi schrieb am Samstag auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter, Harris sei eine Quelle „großen Stolzes“. Sonntagszeitungen im ganzen Land bejubelten den Wahlsieg mit Geschichten und Fotos auf den ersten Seiten. Harris „schreibt Geschichte“ als erste gewählte Vizepräsidentin mit indischen Wurzeln, hieß es in „The Sunday Express“. Auch die Deutsche Welle berichtete in einem kurzem Film über die Feiern in Indien.

„Es ist ein stolzer Moment auch für uns als Inder, weil sie ihre Wurzeln hier hat“, sagte der 25-jährige Yash Iyer, der in der Hauptstadt Neu Delhi Harris Wahlsieg feierte. Harris Onkel Balachandran Gopalan kündigte am Freitag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP an, ihre indische Familie werde für die Amtseinführung in die USA reisen – wie in der Vergangenheit, als sie als Senatorin eingeschworen wurde.

Trump kritisiert System für die Ausrufung des Wahlgewinners

21.19 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat sich nach seiner Niederlage über das in den USA seit dem 19. Jahrhundert etablierte System beklagt, dass große Medienhäuser einen Wahlsieger ausrufen. „Seit wann bestimmen die Lamestream-Medien, wer unser nächster Präsident sein wird?“, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. „Wir alle haben in den vergangenen zwei Wochen viel gelernt.“

In den USA ist es üblich, dass die Präsidentenwahl auf der Basis von Prognosen großer Medienhäuser und ihrer Datenanalysten und Statistiker entschieden wird. Eine herausragende Stellung kommt dabei der amerikanischen Nachrichtenagentur AP zu: Das Unternehmen steckt viele Ressourcen in die Wahl und wird für seine Unabhängigkeit und Genauigkeit geschätzt. AP hat nach eigenen Angaben seit 1848 bei Präsidentenwahlen in den USA den Gewinner vermeldet.

Auf Grundlage ihrer eigenen Berechnungen verkünden auch große US-Fernsehsender wie CNN oder Fox News einen Wahlgewinner. Hintergrund des Systems in den USA ist, dass es dort auf Bundesebene kein Wahlamt und keinen Bundeswahlleiter gibt, der als verbindliche und unabhängige Autorität zeitnah das letzte Wort hätte.

George W. Bush gratuliert Biden zum Wahlsieg

21.10 Uhr: Der frühere US-Präsident George W. Bush hat dem Demokraten Joe Biden zum Sieg bei der US-Präsidentenwahl gratuliert. Er habe mit dem „gewählten Präsidenten“ Biden und mit der gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris gesprochen, teilte der letzte noch lebende republikanische Ex-Präsident am Sonntag mit. „Obwohl wir politische Differenzen haben, weiß ich, dass Joe Biden ein guter Mann ist.“

Bush gratulierte auch dem unterlegenen Amtsinhaber Donald Trump und dessen Unterstützern zu deren Wahlkampf. „Er hat die Stimmen von mehr als 70 Millionen Amerikanern gewonnen – eine außergewöhnliche politische Leistung.“

Bush verwies darauf, dass Trump das Recht habe, Neuauszählungen zu beantragen und juristische Schritte zu ergreifen. Der Ex-Präsident schrieb aber auch: „Das amerikanische Volk kann darauf vertrauen, dass diese Wahl grundsätzlich fair war, dass ihre Integrität gewahrt wird und dass ihr Ergebnis klar ist.“ Trump sieht sich durch Betrug um seinen Sieg bei der Wahl vom Dienstag gebracht. Er hat für diese Vorwürfe aber keinerlei Beweise vorgelegt.

Ins Weiße Haus ziehen wieder Haustiere ein

19.46 Uhr: Bald wird wieder gebellt im Weißen Haus: Wird der Einzug der Familie von Joe Biden im Januar Realität, kommen auch die beiden Schäferhunde „Champ“ und „Major“ zu präsidialen Ehren. Mit „Major“ könnte dem Portal „Buzzfeed“ zufolge sogar erstmals ein Hund aus einem Tierheim ins Weiße Haus einziehen. Und das, nachdem sein Leben zunächst auf Messers Schneide stand: Er musste als Welpe gemeinsam mit seinen fünf Geschwistern wegen einer Vergiftung behandelt werden.

Anschließend wurde er in einem Tierheim in Bidens Heimatstadt Wilmington im Bundesstaat Delaware zur Adoption freigegeben – und im Jahr 2018 von dem Ex-Vizepräsidenten und seiner Frau Jill aufgenommen. „Champ“ hatten sich die Bidens nach der Wahl Barack Obamas – und der Wahl Bidens zum Vizepräsidenten – im Jahr 2008 angeschafft. Präsident Trump hatte hingegen keine Haustiere mit ins Weiße Haus gebracht.

Trump sammelt weiter Spenden

9.21 Uhr: Trotz der Wahlniederlage von US-Präsident Donald Trump ruft das Wahlkampfteam des Republikaners Anhänger weiter zu Spenden für Prozesse gegen die Ergebnisse auf. Aus dem Kleingedruckten der Spendenaufrufe geht allerdings hervor, dass mit den Geldern auch Wahlkampfschulden abbezahlt werden sollen.

Auf der Seite werden Spenden zwischen 5 Dollar (4,21 Euro) und 2800 Dollar vorgeschlagen, oder aber ein frei wählbarer Betrag. Wer nach unten scrollt, findet dort im Kleingedruckten die Information, dass 60 Prozent der Beiträge auf ein Konto fließen, mit dem Wahlkampfschulden abbezahlt werden. Trump hat bei der Wahl Betrug bemängelt, wofür es bislang keine Belege gibt. Er hat angekündigt, juristisch gegen Bidens Wahlsieg vorzugehen.

Berater versucht wohl, Trump zum Nachgeben zu bewegen

7.57 Uhr: Wie Der US-Sender CNN unter Berufung auf Quellen aus dem Weißen Haus berichtet, soll Trumps Schwiegerson und Berater Jared Kushner versuchen, ihn dazu zu bewegen, seine Niederlage anzuerkennen. Nachdem Biden zuvor zum president-elect ausgerufen worden war, hatte Trump verkünden lassen, dass er den Sieg nicht anerkenne, und dass das Rennen noch lange nicht vorbei sei. Kurz darauf folgte eine seiner Tiraden bei Twitter.

Joe Biden: „Geben wir uns gegenseitig eine Chance“

Der gewählte Präsident Joe Biden hat an die Anhänger von Amtsinhaber Donald Trump appelliert, ihm eine Chance zu geben, um gemeinsam für ein besseres Amerika zu arbeiten. Er sei als Demokrat gewählt worden, aber er werde der Präsident des ganzen Landes sein und „genauso hart für alle arbeiten, die mich nicht gewählt haben“, versprach Biden am Samstagabend (Ortszeit) in seiner Siegesrede in Wilmington im Bundesstaat Delaware. „Es ist Zeit, die harsche Rhetorik beiseite zu legen“, forderte Biden. „Geben wir uns gegenseitig eine Chance“, sagte er.

Er verspricht, ein „Präsident zu sein, der nicht spalten, sondern vereinen will.“ „Wir müssen aufhören, unsere Gegner als Feinde zu sehen“, sagte Biden. „Sie sind nicht unsere Feinde, sie sind Amerikaner“, sagte er weiter. Biden war am Samstag von US-Medien aufgrund von Prognosen zum Sieger der Wahl vom Dienstag erklärt worden.

Kamala Harris: „Die Seele Amerikas stand auf dem Spiel“

2.50 Uhr: Die künftige US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat den US-Wählern dafür gedankt, „einen neuen Tag für Amerika“ eingeläutet zu haben. Die US-Demokratie habe bei der Präsidentschaftswahl auf dem Prüfstand gestanden, „die Seele Amerikas stand auf dem Spiel“, sagte Harris am Freitagabend (Ortszeit) in Wilmington in ihrer ersten Ansprache nach der Verkündung des Wahlsieges von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl.

Harris wird die erste Frau auf dem Posten des US-Vizepräsidenten und die erste Schwarze. Sie werde nicht die einzige Frau in diesem Amt bleiben, betonte sie: „Jedes kleine Mädchen, das heute Nacht zuschaut, sieht, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist.“

Rede von Kamala Harris beginnt – Joe Biden folgt

2.28 Uhr: Mit etwas Verspätung beginnt nun die Rede der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris. Im Anschluss wird Joe Biden sprechen. Im Stream verpassen Sie nichts.

Rede von Joe Biden steht bevor

1.51 Uhr: Große Vorfreude in Wilmington: Der gewählte Präsident Joe Biden wird zu jener Bühne vorgefahren, auf dem er ab 2 Uhr seine Siegesrede halten wird. Der Ort Wilmington in North Carolina ist der Heimatort von Joe Biden. Tausende Fans sind inzwischen eingetroffen, um die Rede zu verfolgen – fast alle von ihnen tragen eine Maske.

Biden-Rede für 2 Uhr erwartet

0.10 Uhr: In weniger als zwei Stunden wird Joe Biden seine Siegesrede halten, angekündigt ist sie für 2 Uhr deutscher Zeit. Dass es ähnliche Verzögerungen gibt wie bei seiner gestrigen Rede, die Biden erst nach 4 Uhr hielt, ist nicht zu erwarten.

Samstag, 7. November

Rennen um den US-Senat entscheidet sich im Januar

23.20 Uhr: Nach dem Sieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl ist weiter offen, wer künftig die Kontrolle im mächtigen US-Senat haben wird. Für die zeitgleich mit der Präsidentschaftswahl abgehaltene Wahl zum US-Kongress meldeten die US-Sender am Samstag, dass die Entscheidung über die beiden Senatorenposten aus dem Bundesstaat Georgia in Stichwahlen fallen wird.

Dort treten am 5. Januar der republikanische Senator David Perdue und sein demokratischer Rivale Jon Ossoff sowie die republikanische Senatorin Kelly Loeffler und der Demokrat Raphael Warnock gegeneinander an. Alle Kandidaten konnten im ersten Durchgang nicht die erforderliche Stimmenmehrheit von mehr als 50 Prozent erzielen.

Derzeit halten die Republikaner 53 der 100 Senatorenposten. Bei der Kongresswahl am Dienstag wurden 35 Mandate für den Senat neu vergeben; die Demokraten eroberten in Colorado und Arizona jeweils ein Senatoren-Mandat von den Republikanern, während in Alabama die Republikaner den Demokraten ein Mandat abnahmen.

Sollten die demokratischen Kandidaten in Georgia im Januar beide Mandate erobern, so entstünde im Senat eine 50-50-Pattsituation. Für diesen Fall sieht die US-Verfassung vor, dass der Vizepräsident bei den Senatsentscheidungen mit seiner Stimme die Mehrheit herstellt – nach Bidens Amtsantritt wird seine Parteikollegin Kamala Harris das Amt der Vizepräsidentin innehaben.

Amerikas Großstädte feiern den Wahlausgang

22.30 Uhr: Es wird getanzt, getrunken und geweint: Die liberalen Großstädte in den USA haben die Abwahl von Präsident Donald Trump mit einer großen Party begrüßt. „Du bist gefeuert“, riefen die Menschen vor dem Weißen Haus in Washington, vor dem sich am Samstag kurz nach der Verkündigung Joe Bidens zum Wahlsieger Tausende Menschen versammelten.

Biden-Flaggen sowie Fahnen der Black-Lives-Matter-Bewegung wurden neben denen der Vereinigten Staaten geschwenkt, dazu gab es Sekt, Tanz und Musik. Auch in der Ostküstenmetropole New York war die Euphorie groß. Nur Sekunden, nachdem mehrere US-Medien Biden zum Sieger erklärt hatten, brachen Jubel und Hupkonzerte auf den Straßen aus. Die Menschen klatschten, schrien und jubelten.

Aus allen Richtungen strömten Tausende Menschen zum weltberühmten Times Square. Seit dem Ausbruch des Coronavirus im Frühjahr hat die Metropole keine Feier wie diese gesehen. Viele trugen zwar Masken, drängten sich jedoch teils eng aneinander. Die Straßen rund um den Trump Tower an der 5th Avenue dagegen wurden weiträumig abgesperrt. New York ist die Geburtsstadt Trumps.

Fernsehsender zeigten auch Bilder mit feiernden Menschen aus Philadelphia in Pennsylvania. Ausstehende Wahlstimmen aus der Stadt hatten am Ende den Ausschlag gegeben, Biden zum Sieger in dem Bundesstaat und damit auch im ganzen Land zu machen. Die US-Metropolen an der Ost- und Westküste gelten als liberal und demokratisch geprägt. Joe Biden hat dort ersten Ergebnissen zufolge den weit überwiegenden Teil der Stimmen geholt.

Biden gewinnt auch Nevada

21.15 Uhr: Der Wahlsieger Joe Biden hat sich bei der Präsidentschaftswahl in den USA weitere Wahlleute-Stimmen gesichert. Nach am Samstag veröffentlichten Prognosen der Zeitung „New York Times“ sowie der Sender Fox News, CNN und CBS siegte der demokratische Herausforderer von Amtsinhaber Donald Trump auch im westlichen Bundesstaat Nevada. Damit sind ihm die Stimmen von sechs weiteren Wahlleuten sicher.

Wegen Bidens Sieg im Swing State Pennsylvania mit seinen 20 Wahlleuten hatte sein Wahlerfolg aber schon vorher festgestanden. Mit Nevada und Pennsylvania hat Biden 279 Wahlleute auf seiner Seite - für seine Bestätigung als neuer US-Präsident brauchte er mindestens 270 Stimmen. Trump hat hingegen nur 214 Wahlleute auf seiner Seite. Dennoch will der Republikaner seiner Niederlage nicht anerkennen.

Joe Biden streicht das „Vize“

20.04 Uhr: So einfach geht das: Einfach das „Vize“ streichen, und schon hat Joe Biden den richtigen Titel. Jill Biden hat ein Foto getweetet, auf dem sie und ihr Mann ein Schild halten: „Dr. & Präsident Biden leben hier“, steht darauf. Wer genau hinsieht, erkennt: Jill Biden versteckt das durchgestrichene Wort „Vize“ mit ihrer Hand. Zu dem Foto schrieb sie: „Er wird ein Präsident für all unsere Familien sein.“

Obama gratuliert Biden

19.22 Uhr: „Ich könnte nicht stolzer sein, unserem nächsten US-Präsidenten zu gratulieren, Joe Biden.“ Mit diesen Worten gratuliert der 44. US-Präsident Barack Obama seinem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden zum Wahlsieg.

Obama und Biden haben nicht nur acht Jahre lang eng zusammengearbeitet. Sie verbindet auch eine enge Freundschaft.

Stille aus dem Weißen Haus – Trump ist auf dem Golfplatz

18.47 Uhr: Während in den USA Menschen auf den Straßen den Sieg von Joe Biden feiern, gibt es vom amtierenden US-Präsidenten Donald Trump noch keine Reaktion. Er sei auf dem Golfplatz, berichtet ein CNN-Korrespondent.

Biden mit klarer Botschaft

18.37 Uhr: Es ist der erste kleine, offizielle Schritt. Der designierte nächste US-Präsident Joe Biden hat die Beschreibung seines Twitter-Profils geändert. Dort steht jetzt: „Designierter Präsident, Ehemann von Dr. Biden, stolzer Vater und Großvater, bereit America besser wiederaufzubauen.“

Kamala Harris wird erste Vize-Präsidentin der USA

18.17 Uhr: Kamala Harris hat Geschichte geschrieben. Mit der 56-jährigen Senatorin bekommen die USA, wenn der Ausgang der Präsidentschaftswahl formal bestätigt wird, erstmals in ihrer Geschichte eine Vizepräsidentin – und erstmals eine Afroamerikanerin als Nummer zwei im Staat.

Harris stellte sich im Wahlkampf ganz in Bidens Dienst, blieb aber – wie ihr republikanischer Gegenpart Mike Pence – weitgehend im Schatten der Präsidentschaftskandidaten. Beim einzigen TV-Duell der Vize-Kandidaten Anfang Oktober sorgte sie mit scharfer Kritik an Trumps Corona-Krisenmanagement für Aufsehen: „Das ist das größte Scheitern einer Regierung in der Geschichte unseres Landes.“

Biden will „Präsident für alle Amerikaner sein“

18.04 Uhr: Joe Biden hat „geehrt und demütig“ auf seine Wahl zum US-Präsidenten reagiert. „Nach Abschluss des Wahlkampfes ist es an der Zeit, die Wut und die harte Rhetorik hinter uns zu lassen und als Nation zusammenzukommen“, teilte der 77-jährige Demokrat am Samstag mit. Zuvor hatten die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Sender seinen Sieg über Amtsinhaber Donald Trump ausgerufen. Biden teilte via Twitter mit, er werde „Präsident für alle Amerikaner sein“.

Trump will Sieg Bidens nicht anerkennen

17.55 Uhr: US-Präsident Donald Trump will einen Sieg seines demokratischen Herausforderers Joe Biden bei der Wahl in den USA nicht anerkennen. „Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist“, hatte Trump bereits gesagt, bevor Biden zum Wahlsieger ausgerufen wurde.

Weitere Sender sehen Biden uneinholbar vorne

17.45 Uhr: Nachdem „CNN“ und „AP“ sich festlegten, ist man sich auch bei „Fox News“ und „NBC“ sicher: Joe Biden wird neuer Präsident der Vereinigten Staaten.

Joe Biden laut CNN und AP zum US-Präsident gewählt

17.26 Uhr: Der amerikanische Sender „CNN“ und die Nachrichtenagentur „AP“ legen sich nach der Auszählung weiterer Stimmen in Pennsylvania fest: Joe Biden wird neuer Präsident der USA. Mit den 20 Wahlleuten, die Biden den Berechnungen zufolge in Pennsylvania uneinholbar sicher hat, steht er demnach nun bei 273 Wahlleuten – drei mehr also, als er für die Präsidentschaft benötigt.

Trump macht in Arizona Boden gut

17.20 Uhr: Neu ausgezählte Stimmen aus Maricopa bestätigen den Trend in Arizona: Trump holt auf, aber womöglich nicht genug. 26.992 der Stimmen gehen an den amtierenden Präsidenten, 19.573 an seinen Herausforderer. Der Vorsprung von Biden sinkt damit auf rund 20.573 Stimmen. Doch es stehen immer weniger Stimmen aus, rund 97 Prozent sind inzwischen ausgezählt.

Die Welt schaut auf vier Schlüsselstaaten – Der Zwischenstand

14.40 Uhr: In den USA steht die Entscheidung über die Präsidentschaft vier Tage nach der Abstimmung immer noch aus - und hängt von den Ergebnissen in vier Schlüsselstaaten ab. In allen lag Herausforderer Joe Biden am Samstagmorgen (Ortszeit) vorn. Die Rennen sind jedoch so knapp, dass die US-Sender noch keinen Sieger ausgerufen haben. Nach Angaben des Senders CNN liegt Biden im Kampf ums Weiße Haus derzeit mit 253 Wahlleuten vorn, Amtsinhaber Donald Trump kommt auf 214 Stimmen. Der Sieger braucht 270 Wahlleute.

Insgesamt stehen in sechs Bundesstaaten die Ergebnisse noch aus, darunter auch North Carolina und Alaska mit seinen 15 beziehungsweise drei Wahlleuten – dort führt Trump. Entscheidend sind jedoch folgende vier Schlüsselstaaten:

Pennsylvania (20 Wahlleute)

Der Bundesstaat, der zu der als Rostgürtel bekannten Industrieregion im Norden der USA gehört, ist besonders umkämpft. 96 Prozent der Stimmzettel sind ausgezählt. Biden hatte den Staat am Freitag gedreht und Trump überholt: Der ehemalige Vizepräsident liegt derzeit mehr als 28.800 Stimmen in Führung. Mit einem Sieg in Pennsylvania würde Biden auch den Gesamtsieg erringen - ohne auf die Ergebnisse der noch ausstehenden Staaten warten zu müssen.

Nevada (6 Wahlleute)

93 Prozent der Stimmen in dem Wüstenstaat im Westen der USA waren am Samstagmorgen ausgezählt. Dort, wo Hillary Clinton 2016 gewann, liegt derzeit auch Biden mit 49,8 Prozent vor Trump mit 48,0 Prozent vorn, das sind etwa 22.600 Stimmen. Die Wahlbehörde des Bundesstaates kündigte an, dass die Auszählung über das Wochenende hinweg weitergeht.

Arizona (11 Wahlleute)

Einige US-Medien, darunter Fox News und Associated Press, riefen bereits am Mittwoch den Demokraten Biden zum Wahlsieger in dem südwestlichen Bundesstaat aus, andere legten sich für Arizona noch nicht fest. Laut CNN schrumpfte Bidens Vorsprung vor Trump zuletzt, betrug aber immer noch knapp 30.000 Stimmen. Vorausgesetzt Biden gewinnt in Arizona, dann würde ihm bereits ein weiterer Sieg im Bundesstaat Nevada mit nur sechs Wahlleuten für den Gesamtsieg reichen.

Georgia (16 Wahlleute)

Nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen hat Biden in dem eigentlich konservativ geprägten Südstaat einen knappen Vorsprung von rund 7200 Stimmen (0,1 Prozent). In Georgia sollen die Stimmen wegen des sich abzeichnenden äußerst knappen Ausgangs allerdings neu ausgezählt werden.

Der aktuelle Stand in Nevada und Arizona

12.35 Uhr: Im Bundestaat Nevada liegt Joe Biden nach aktuellem Auszählungsstand mit 22.657 Stimmen vor Donald Trump. Das sind 1,8 Prozentpunkte bei 49,8 Prozent der Stimmen für den Herausforderer gegenüber 48,0 Prozent der Stimmen für den amtierenden Präsidenten.

In Arizona sieht das Bild derzeit ähnlich aus: Biden liegt nach Angaben von CNN mit 29.861 Stimmen und einem Prozentpunkt bei 49,6 Prozent für den Demokraten und 48,6 Prozent für den Republikaner Trump vorne.

Biden auch in Pennsylvania weiterhin vorne

11.15 Uhr: Während die Auszählung weiter andauert kann Joa Biden seinen Vorsprung im Bundesstaat Pennsylvania halten. Der Herausforderer führt CNN zufolge mit 28,833 Stimmen. Das entspricht einem Vorsprung von 0,5 Prozentpunkten bei 49,6 Prozent der Stimmen (Biden) gegenüber 49 Prozent der Stimmen für den amtierenden Präsidenten Donald Trump. Sollte der Abstand bei bis zu 0,5 Prozentpunkten bleiben, würde in Pennsylvania automatisch neu ausgezählt werden. Entgegen anderer Staaten ist es im Bundesstaat nicht notwendig, dass einer der Kandidaten eine Neuauszählung beantragt.

Biden baut Vorsprung in Georgia aus

9.15 Uhr: Die Auszählung in den noch offenen Bundesstaaten dauert weiter an. Herausforderer Joe Biden konnte in Georgia unterdessen seinen Vorsprung ausbauen. Aktuell führt der Demokrat dem US-Sender CNN zufolge mit 7.248 Stimmen vor dem amtierenden Präsidenten Donald Trump. Das entspricht einem Vorsprung von 0,1 Prozentpunkten bei 49,4 Prozent (Biden) gegenüber 49,3 Prozent (Trump). Eine Neuauszählung ist aufgrund des geringen Abstands wahrscheinlich. Kandidaten beider Parteien können in Georgia eine Neuauszählung beantragen, wenn der Abstand bis zu 0,5 Prozentpunkte beträgt. Eine automatische Neuauszählung ist nicht vorgesehen.

Ex-Berater Scaramucci distanziert sich von Trump

7.50 Uhr: Anthony Scaramucci, Ex-Berater des Präsidenten, fordert Donald Trump auf, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Trump werde verlieren, so der Republikaner im CNN-Interview, und es sei höchste Zeit, dies öffentlich zuzugeben. Es mache in „traurig“, wie Trump sich mit seinen haltlosen Behauptungen über Wahlbetrug präsentiere und ans Amt klammere. In dieser Situation müsste der Präsident für einen Übergang der Macht an seinen wahrscheinlichen Nachfolger sorgen. „Gibt es jemanden in seinem Umfeld, der Trump die Wahrheit sagen könnte?“, wollen die Moderatoren vom ehemaligen Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses wissen. Kellyanne Conway oder Dick Cheney könnten solche Personen sein, mein Scaramucci. Es sei aber fraglich, ob Trump auf seine ehemalige Beraterin oder den Ex-Vizepräsidenten hören würde.

Auch zweites Rennen um Senatssitz in Georgia geht in Stichwahl

6.40 Uhr: Über die Mehrheit im US-Senat für die kommenden zwei Jahre werden voraussichtlich erst zwei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia Anfang Januar entscheiden. Auch der republikanische Senator David Purdue und sein demokratischer Herausforderer Jon Ossoff konnten ihre Rennen nicht im ersten Wahlgang entscheiden, wie die Nachrichtenagentur AP meldete. Die Republikaner hielten im Senat bisher die Mehrheit von 53 der 100 Sitze. Nach den Wahlen am Dienstag kommen Demokraten und Republikaner aktuell auf jeweils 48 Stimmen.

Neben den zwei Stichwahlen in Georgia stehen noch die Ergebnisse zu zwei Sitzen in Alaska und North Carolina aus – dort führen aber die bisherigen republikanischen Senatoren. Wenn die Rennen zu ihren Gunsten ausgehen, würden die Republikaner auf 50 Sitze vorrücken.

Die Demokraten müssten dann beide Stichwahlen in Georgia gewinnen, um aufzuholen. Und wenn Joe Biden – so wie es sich aktuell abzeichnet – die Präsidentenwahl gewinnt, würde das auch die Kontrolle über den Senat bedeuten. Denn bei einem Patt von 50 zu 50 Stimmen könnte Vizepräsidentin Kamala Harris eingreifen.

Weitere Stimmen in Georgia ausgezählt

6.15 Uhr: In Georgia, wo Biden und Trump sich ein Kopf-ein Kopf-Rennen liefern, sind 99 Prozent aller Stimmen ausgezählt. Die Helfer schreiten weiter voran: Gwinnett County meldet, dass nur noch 1.500 Stimmzettel fehlen. Biden liegt in diesem traditionell republikanisch wählenden Bundesstaat nach wie vor nur 0,1 Prozentpunkte vor Trump. Biden hat 4430 Stimmen mehr als Trump. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Stimmen in Georgia noch einmal neu ausgezählt werden.

Trumps Stabschef positiv auf Corona getestet

5.45 Uhr: Mark Meadows hat sich nach Berichten mehrerer US-Medien mit dem Coronavirus infiziert. Trumps Stabschef wurde in den vergangenen Tagen mehrfach ohne Maske in engem Kontakt zu Trump und seiner Familie gesehen.

Biden mit versöhnender Rede – 74 Millionen Stimmen für Demokraten

4.55 Uhr: Joe Biden tritt in seinem Heimatort Wilmington, Delaware, mit Kamala Harris an die Öffentlichkeit. Die Wahl sei noch nicht entschieden, sagt Biden, aber: „Die Zahlen sind klar: Wir werden das Rennen gewinnen.“ Biden zählt die umkämpften Staaten Georgia, Nevada und Pennsylvania auf, in denen sein Team vor 24 Stunden noch im Rückstand lag und nun auf der Siegesstraße sei. Er betont, dass er 74 Millionen Stimmen im ganzen Land auf sich vereinigen konnte. Besonders stolz sei er auf die Erfolge in den traditionell republikanisch wählenden Bundesstaaten Arizona und Georgia. Biden hebt auch erneut hervor, wie wichtig es sei, alle Stimmen auszuzählen, um allen Amerikanern Gehör zu schaffen.

Biden und Harris hätten bereits die Arbeit aufgenommen und sich beispielsweise mit Gesundheitsexperten zum Thema Corona getroffen. Biden spricht allen von der Pandemie Betroffenen sein Mitgefühl aus und versichert, schnell alles zu tun, um die Situation zu verbessern. Er wolle die ganze Nation repräsentieren, nicht nur die demokratischen Wähler. Weitere wichtige Themen seien der Klimawandel und die Verbesserung der ökonomischen Situation.

Joe Biden findet in seiner Rede empathische und versöhnliche Worte: „Wir mögen Gegner sein, aber keine Feinde. Wir sind Amerikaner“, sagt er in Richtung seiner politischen Gegner. Der Zweck von Politik sei nicht unerbittliche Kriegsführung. Den Namen Donald Trumps erwähnt Biden jedoch nicht.

Biden nähert sich Vorsprung von 30.000 Stimmen in Pennsylvania

4.43 Uhr: Neue Zahlen aus Pennsylvania: Der Vorsprung von Joe Biden nähert sich einem Vorsprung von 30.000 Stimmen. Er liegt nach wie vor mit 49,6 Prozent in Führung, Trumps Anteil verringert sich auf 49,1 Prozent. 96 Prozent der Stimmen sind in dem umkämpften Bundesstaat mit seinen 20 Wahlleuten ausgezählt.

4.30 Uhr: Die Rede des demokratischen Herausforderers Joe Biden in seinem Heimatort Wilmington in Delaware wird in Kürze erwartet. Seine Vize-Kandidatin Kamala Harris ist mit ihrer Fahrzeugkolonne bereits am Chase Center eingetroffen. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass Harris selber spricht.

Das sind Bidens Vorsprünge in den umkämpften Staaten

4.05 Uhr: In Arizona ist der Vorsprung von Biden nach wie vor relativ komfortabel, dort führt der Demokrat mit 29.861 Stimmen. In Pennsylvania führt Biden mit 27.130 Stimmen, in Nevada mit 22.657. Knapper ist es in Georgia, wo der Herausforderer mit lediglich 4.395 Stimmen in Führung liegt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Stimmen in Georgia noch einmal neu ausgezählt werden

Biden mit 27.000 Stimmen Vorsprung in Pennsylvania

3.42 Uhr: Nach der Auszählung weiterer Stimmen in Pennsylvania ist der Vorsprung von Joe Biden um 5.000 Stimmen angewachsen. Inzwischen hat der demokratische Kandidat hier mehr als 27.000 Stimmen mehr als der amtierende Präsident – der Trend bestätigt sich also. Ausgezählt werden müssen noch rund 89.000 Stimmzettel, viele von ihnen aus traditionell eher den Demokraten zugeordneten Regionen, unter anderem dem Großraum Philadelphia.

Vorsprung für Biden in Arizona schrumpft

3.05 Uhr: In verschiedenen Countys in Arizona wurden Ergebnisse bekanntgegeben: Donald Trump konnte 38.000 Stimmen für sich verbuchen, Joe Biden 31.000. Damit sind rund 97 Prozent der Stimmen ausgezählt – und der Vorsprung des Demokraten liegt noch bei knapp 30.000 Stimmen. Sollte Trump bei den verbleibenden Stimmen ähnliche Werte erzielen, würde es hier noch knapp für Biden reichen. Rund 173.000 Stimmen müssen noch ausgezählt werden – dies dauert nach offiziellen Angaben noch mehrere Tage, da unter den offenen Stimmen noch „Provisional ballots“ sind, die gesondert geprüft werden müssen.

Joe Biden plant wohl weiterhin, sich heute Nacht zu äußern

2.41 Uhr: Wie der US-Sender „CNN“ berichtet, plant Joe Biden wohl weiterhin, im Laufe der Nacht öffentlich zu sprechen. Der Sender beruft sich dabei auf eine Quelle aus Bidens Umfeld. Zwischenzeitlich war unklar, ob sich der Herausforderer tatsächlich wie angekündigt zeitnah äußern will, obwohl die Wahl weiterhin nicht endgültig entschieden ist.

Trump will mit Spenden für Rechtsstreit Wahlkampf-Schulden begleichen

2.33 Uhr: US-Präsident Donald Trump ruft seine Anhänger zu Spenden für Rechtsstreitigkeiten bei der Wahl auf, will mit den Geldern aber auch Wahlkampfschulden abbezahlen - das geht allerdings erst aus dem Kleingedruckten seiner Spendenaufrufe hervor. Angesichts der drohenden Niederlage des Republikaners gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden verschickt sein Wahlkampfteam Mails an Unterstützer, in denen mit wachsendem Druck um Geld gebeten wird.

So heißt es in einer dieser Mails vom Freitag: „Bislang hast Du alle unsere E-Mails ignoriert, in denen Du gebeten wurdest, gemeinsam mit uns die Wahl zu verteidigen.“ Man solle bitte „sofort“ dazu beitragen und spenden. Beim Klick auf einen Link in der Mail wird der Nutzer auf eine Internetseite geleitet, auf der es heißt: „Die Demokraten werden versuchen, diese Wahl zu stehlen! Bitte spende jetzt jeden Betrag, um die Integrität unserer Wahl zu verteidigen.“

Auf der Seite werden Spenden zwischen 5 Dollar (4,21 Euro) und 2800 Dollar vorgeschlagen oder aber ein frei wählbarer Betrag. Wer nach unten scrollt, findet dort im Kleingedruckten die Information, dass 60 Prozent der Beiträge auf ein Konto fließen, mit dem Wahlkampfschulden abbezahlt werden. Zunächst hatte das „Wall Street Journal“ berichtet. Trump hat bei der Wahl Betrug bemängelt, wofür es bislang keine Belege gibt. Er hat angekündigt, vor Gericht zu ziehen.

Spricht Biden noch heute Nacht?

2.01 Uhr: Ob sich Joe Biden tatsächlich im Laufe der Nacht öffentlich äußern wird, ist aktuell unklar. Aus seinem Team gab es in den vergangenen Stunden in dieser Hinsicht keine neuen Hinweise. Am Abend deutscher Zeit wurde eine Rede für zwei Uhr angekündigt. Möglich ist, dass sich der Demokrat noch zurückhält, weil weiterhin kein Ergebnis vorliegt – wenngleich die Tendenz klar für ihn spricht.

Trump holt in Arizona weiter auf

1.36 Uhr: In Arizona wurden neue Stimmen aus Yavapai County gemeldet. 2.976 von ihnen gehen an Donald Trump, 623 an Joe Biden. Der amtierende Präsident verkürzt den Rückstand in Arizona damit auf 36.835 Stimmen.

Bidens Vorsprung in Pennsylvania bei knapp 20.000 Stimmen

1.09 Uhr: Der Trend in Pennsylvania hält klar an. In Allegheny County gehen 4134 neu ausgezählte Stimmen an Joe Biden, 1076 an Donald Trump. Der Vorsprung des Präsidenten liegt nun bei knapp 20.000 Stimmen, rund 96 Prozent der Stimmen sind laut „CNN“ ausgezählt.

Neue Zahlen aus Philadelphia sprechen klar für Biden

0.50 Uhr: Joe Biden baut seine deutliche Führung in Philadelphia weiter aus – und damit auch seinen Vorsprung in Pennsylvania. 1990 Stimmen aus einer neuen Meldung gehen an Biden, 384 an Trump. Auch in Northampton County und Washington County konnte er bei der jüngsten Auszählung einige hundert Stimmen dazugewinnen. Insgesamt führt der Demokrat mit rund 17.000 Stimmen in Pennsylvania. Verliert Präsident Donald Trump den Staat, hat er keine Chance mehr auf die Wiederwahl.

Auch in Pennsylvania gewinnt Biden dazu

0.32 Uhr: Auch in Pennsylvania bestätigt sich der Trend für Biden. In Mercer County – ein Bezirk, in dem Trump mit mehr als 60 Prozent führt – wurden 1027 Stimmen für Biden ausgezählt, 645 für Trump. Die Bekanntgabe zeigt exemplarisch, wie groß die Vorteile für Biden bei den Briefwahl-Stimmen sind.

Biden baut Vorsprung in Nevada aus

0.22 Uhr: Der Trend für Biden hält in Nevada weiterhin an: Einige tausend Stimmen wurden in Las Vegas neu ausgezählt. Von diesen gehen 5454 an Biden, 2934 an Trump. Der Vorsprung des Demokraten beträgt nun 22.657 Stimmen.

Weitere Stimmen in Arizona ausgezählt – Biden hält Führung

0.16 Uhr: In Arizona wurden weitere Stimmen aus Yuma County ausgezählt. 2337 dieser Stimmen gehen an Präsident Donald Trump, 2361 an Herausforderer Joe Biden. Damit kann der Demokrat seinen Vorsprung von rund 39.000 Stimmen in Arizona halten.

Freitag, 6. November

Twitter versieht Meldung über angeblich endgültigen Biden-Sieg mit Warnung

23.55 Uhr: Inmitten der laufenden Stimmauszählung nach der US-Präsidentschaftswahl hat der Onlinedienst Twitter einen Beitrag mit einem Warnhinweis versehen, in dem der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden als „gewählter Präsident“ („president-elect“) bezeichnet wurde. „Offizielle Stellen haben das Rennen möglicherweise noch nicht beendet, als dies getwittert wurde“, war am Freitag in dem Hinweis zu lesen. Biden liegt in den Prognosen derzeit deutlich vor Amtsinhaber Donald Trump, in mehreren wichtigen Bundesstaaten läuft die Stimmauszählung jedoch noch.

Autor des Beitrags war der Podcaster Scott Dworkin, der auch Mitbegründer der Anti-Trump-Organisation Democratic Coalition ist. In seinem Tweet bezeichnete Dworkin auch Bidens Vize-Kandidatin Kamala Harris als „gewählte Vizepräsidentin“ („vice president-elect“). Twitter und Facebook hatten im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl angekündigt, die Verbreitung voreiliger Wahlsieger-Nennungen zu stoppen sowie gegen unbegründete Attacken auf den Wahlprozess als solchem vorzugehen.

In den Fokus geriet dabei bereits der US-Präsident selbst: Trump hatte sich bereits in der Wahlnacht zum Sieger erklärt - obwohl die Stimmauszählung in etlichen Bundesstaaten zu diesem Zeitpunkt noch in vollem Gange war. Twitter versah auch diese sowie weitere Botschaften Trumps, in denen er angeblichen Wahlbetrug anprangerte, mit Warnhinweisen.

Georgia-Bezirk meldet tausende Stimmen für Biden

23.08 Uhr: Joe Biden weitet seinen Vorsprung in Georgia aus. Gwinnett County, ein Wahlbezirk im Staat Georgia, meldete jetzt seine Zahlen. Biden hat damit 4263 Stimmen der Bürgerinnen und Bürger in Georgia mehr als Donald Trump. Dass die bereits angekündigte Neuauszählung der Stimmen das Ergebnis mit diesem Unterschied verändert, gilt als sehr unwahrscheinlich, so die Wahlanalyse des Nachrichtensenders CNN. Es stehen auch noch die Wahlergebnisse der Stimmzettel von Soldatinnen und Soldaten sowie von im Ausland lebenden Wählerinnen und Wählern aus Georgia aus.

Arizona wird erst am Wochenende ausgezählt werden

23.02 Uhr: Die Wahlleiterin für Arizona, Katie Hobbs, sagte dem Nachrichtensender CNN, dass sie erst am Wochenende mit endgültigen Ergebnissen für ihren Staat rechne. 250.000 bis 270.000 Stimmzettel sind zurzeit noch nicht verarbeitet, so Hobbs. Etwa 137.000 von ihnen gehören in einen Bezirk – Maricopa County – in dem die Auszählung wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Arizona stellt elf Wahlleute im Electoral College.

Die Nachrichtenagentur AP sowie der Fernsehsender FOX News rechneten den Staat schon früh Joe Biden an, andere Nachrichtenkanäle, darunter CNN sowie diese Zeitung schlossen sich dieser Hochrechnung nicht an. Biden führt bisher zwar im Bundesstaat, sein Abstand auf den republikanischen Präsidenten Trump beläuft sich aber auf weniger als 40.000 Stimmen.

Republikaner bitten Supreme Court um Intervention in Pennsylvania

21.42 Uhr: Anwälte der Republikanischen Partei in Pennsylvania haben sich mit einem Antrag an das Oberste Gericht der USA gewandt, um die Auszählung von Stimmzetteln, die nach dem 3. November eingingen zu stoppen. Die Stimmzettel sollen gesondert aufbewahrt und gekennzeichnet werden. Der Antrag bittet das Gericht außerdem darum, anzuordnen, dass die Stimmzettel nicht weiter verarbeitet werden sollen, wie der Nachrichtensender CNN mitteilt.

Die Wahlleitung in Pennsylvania hatte eine Trennung der Wahlzettel bereits angeordnet. Die Stimmen, die momentan ausgezählt werden, sind aber nicht die spät eingegangenen, sondern die Briefwahlzettel, die bereits vor dem Wahltag eingingen aber erst jetzt ausgezählt werden dürfen.

Die Wahlleitung in Pennsylvania teilt außerdem mit, dass die verspätet eingegangenen Wahlzettel nicht zahlreich genug sind, um das Stimmverhältnis signifikant zu beeinflussen.

Bidens Vorsprung in Arizona sinkt auf unter 40.000 Stimmen

21.36 Uhr: Bidens Vorsprung sinkt auf unter 40.000 in Arizona. Nachdem ein weiterer Bezirk die Auszählung der Stimmen meldete, liegt der Demokrat jetzt mit 39.769 Stimmen vor dem Präsidenten. Arizona mit seinen elf Wahlleuten ist damit zu 94 Prozent ausgezählt.

Georgia: Stand der Briefwahlzettel und Ausblick auf Neuauszählung

21.18 Uhr: Die Wahlbeauftragten in Georgia wandten sich in einer Pressekonferenz an die Bürgerinnen und Bürger. „Die Wählerinnen und Wähler in Georgia verdienen Transparenz“, so der O-Ton. Sie versicherten, dass alle legalen Wahlzettel gezählt werden würden, während nicht legitime Stimmen aussortiert würden. Seit dem Morgen liegt Joe Biden in dem Bundesstaat vorne, der Abstand zu Trump ist allerdings gering. Aktuell trennen die Kandidaten nur 1585 Stimmen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Stimmen in Georgia noch einmal neu ausgezählt werden, nicht unüblich in Staaten der USA, in denen Wahlergebnisse so knapp ausfallen.

Nach wie vor gibt es in dem Bundesstaat Briefwahl-Stimmzettel, die noch nicht ausgezählt sind – viele in Wahlkreisen, in denen Biden bereits vorne liegt. Die überwiegende Mehrheit der Briefwähler stimmen für den demokratischen Kandidaten.

Pennsylvania: 40.000 Stimmen müssen noch ausgewertet werden

18.47 Uhr: 40.000 Stimmen in Pennsylvania müssen noch ausgewertet werden. Die Auszählung könne sich noch über einige Tage erstrecken, so die Verantwortlichen. Aktuell liegt Joe Biden dort mit rund 12.300 Stimmen vor Donald Trump. Sollte Biden den Staat für sich gewinnen, wäre das Rennen um die Präsidentschaft entschieden.

Mitt Romney kritisiert Trumps Aussagen

18.42 Uhr: Der republikanische Senator Mitt Romney hat harsche Kritik an Trumps Behauptungen zu Wahlbetrug geäußert. Es sei falsch zu behaupten, die Wahl sei manipuliert, korrupt und gestohlen. Die haltlosen Aussagen würden rücksichtslos zerstörerische und gefährliche Leidenschaften befeuern.

Biden kündigt Ansprache an

18.37 Uhr: Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat eine Ansprache zur besten Sendezeit in den USA angekündigt. In Deutschland wäre das etwa um 2 Uhr am Samstagmorgen. Während es wahrscheinlich ist, dass Biden Pennsylvania und somit das Rennen um die Präsidentschaft gewinnt, wurde er noch nicht zum President-Elect ausgerufen. Der genaue Zeitpunkt seines Statements dürfte davon abhängen, wann genau Pennsylvania neue Ergebnisse verkündet.

Nevada: Biden baut Vorsprung aus

17.34 Uhr: Nachdem Trump zunächst aufgeholt hatte, kann Biden in Nevada laut aktueller Auszählung nun seinen Vorsprung auf mehr als 20.000 Stimmen ausbauen.

Georgia: Stimmen werden wohl neu ausgezählt

16.55 Uhr: Die Wählerstimmen in US-Bundesstaat Georgia werden wohl neu ausgezählt. Das hat der Wahlleiter von Georgia am Freitag verkündet. Dieser Schritt war abzusehen, da der Abstand der beiden Kandidaten zu gering war. Macht der Abstand zwischen zwei Kandidaten am Ende der Auszählung weniger aus als 0,5 Prozent der Gesamtwählerstimmen in einem Staat, wird in vielen Staaten automatisch neu ausgezählt. In diesem Fall hat das Trump-Lager eine Neuauszählung gefordert.

Georgia: Noch 4000 Stimmen zu zählen

16.49 Uhr: In Georgia sind noch rund 4000 Stimmen auszuzählen. Hinzu kommen mehrere Tausend Provisional Ballots (Erklärung weiter unten im Newsblog). Aktuell hat Biden dort einen Vorsprung von rund 1500 Stimmen vor Trump.

Pennsylvania: Biden überholt Trump

14.42 Uhr: Joe Biden hat in Pennsylvania Donald Trump überholt. Er liegt nun mit mehr als 5000 Stimmen vor dem amtierenden US-Präsidenten. Gewinnt Biden Pennsylvania, gewinnt er die Präsidentschaft. Es wird weiter ausgezählt. Mehr als 100.000 Stimmen stehen noch aus. Dabei handelt es sich um Briefwahlstimmen – Stimmen, die tendenziell Biden deutlich favorisieren.

Secret Service schickt zusätzliche Kräfte nach Delaware zu Biden

14.22 Uhr: Wie CNN berichtet, sind zusätzliche Kräfte des Secret Service auf dem Weg nach Delaware. Dort hält sich Präsidentschaftskandidat Joe Biden gerade auf. Er könnte im Laufe des Tages seinen Sieg verkünden. Der Sender erklärt: Wenn ein Kandidat gewinnt, wird sein Security-Team auf die Größe dessen des amtierenden US-Präsidenten erweitert.

Republikaner äußern teilweise scharfe Kritik an Donald Trump

14.10 Uhr: Die Auftritte von Donald Trump bringen seine eigene Partei in Bedrängnis. Schon vor der Wahl gab es kritische Stimmen. Aber jetzt setzen sich weitere führende Politiker der Grand Old Party, wie sich die Republikaner so stolz nennen, von ihrem Spitzenmann ab. Sie sind erzürnt, wie ein amerikanischer US-Präsident die demokratischen Verfahren der Wahl in Frage stellt. Andere scheinen gebannt den Atem anzuhalten. „Wo sind die Republikaner?“ schimpft Trumps Sohn Eric auf Twitter und ruft die führenden Leute der Partei auf: „Zeigt mehr Rückgrat, kämpft gegen diesen Betrug!“

Einige folgen dem Appell, etwa der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Senat, Lindsey Graham. Er spendete eine halbe Million Dollar an den Rechtshilfefonds, aus dem Klagen gegen Wahlergebnisse finanziert werden sollen. Auch Trumps ehemalige Sprecherin Sarah Huckabee Sanders zeigt sich überzeugt, dass ihr Ex-Chef „Führer dieser Partei“ sein werde - wie auch immer die Wahl ausgeht. Andere aber bereiten schon ihren Sprung von der „Trumptanic“ vor - das Bild von Trump auf der sinkenden „Titanic“ geht gerade in den sozialen Netzwerken um.

Nachdem der republikanische Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, Trump bereits scharf kritisierte („Keine Wahl oder Person ist wichtiger als unsere Demokratie“), übten inzwischen einige weitere Parteikollegen Kritik. Der Kongressabgeordnete Adam Kinzinger fordert: „Hören Sie auf, entlarvte Falschinformationen zu verbreiten ... Das wird langsam verrückt.“ Und der Abgeordnete William Cogswell im Repräsentantenhaus von South Carolina twittert, er schäme sich für die Äußerungen des Präsidenten - auch als Republikaner, der gerade einen bisher von Demokraten gehaltenen Wahlkreis gewonnen habe.

Auf Twitter gibt es seit Anfang des Jahres einen Account „Republicans for Joe Biden“ (Republikaner für Joe Biden). Gegen „Trumps lächerliche und haltlose Lügen über einen „Wählerbetrug““ müssten führende Republikaner öffentlich Stellung beziehen, fordert die Gruppe nun. Sie wandte sich dabei namentlich an Senator Mitt Romney, der 2012 selbst Präsidentschaftskandidat war und gegen Barack Obama verlor. Romney hat schon gesagt, dass er Trump seine Stimme bei der Wahl verweigert habe. Mit einer Bewertung der jüngsten Auftritten des Präsidenten hielt er sich zunächst jedoch zurück.

Update aus Pennsylvania wird erwartet

12.40 Uhr: Wie das Wahlzentrum in Philadelphia bekanntgab, werden in Kürze neu ausgezählte Stimmen erwartet. Diese könnten deutlich zum Vorteil von Joe Biden ausfallen: Von den hier ausgezählten Stimmen gingen bislang rund 80 Prozent an den Demokraten, unter den Briefwahl-Stimmen, die weiter ausgewertet werden, ist der Anteil bislang noch höher.

Zurzeit hat Trump in Pennsylvania einen Vorsprung von rund 18.000 Stimmen, hier geht es um 20 Wahlleute. Trump muss Pennsylvania gewinnen, um Präsident zu bleiben.

Entscheidende Staaten im Überblick

12.30 Uhr: Wie ist der aktuelle Stand in den entscheidenden Staaten? In dieser Übersicht erfahren Sie, wie es in Georgia, Pennsylvania, Arizona, Nevada und North Carolina aktuell aussieht, wohin der Trend jeweils geht – und wann mit neuen Ergebnissen zu rechnen ist.

Vorsprung in Georgia für Biden wächst leicht an

12.02 Uhr: Der Vorsprung für Joe Biden ist nach der Auszählung einiger hundert weiterer Stimmen in Georgia leicht angewachsen. Derzeit führt er mit 1097 Stimmen Vorsprung.

Biden-Sieg in Georgia würde Trumps Klagewelle erschweren

11.54 Uhr: Ein Sieg Bidens in Georgia wäre ein Dämpfer für die von Trump angedrohte Klagewelle gegen eine Wahlniederlage. Denn in Georgia stellen Republikaner unter anderem den Gouverneur und zentrale Amtsträger sowie die Mehrheit in beiden Parlamentskammern.

Die haltlosen Behauptungen des Präsidenten, in Bundesstaaten wie Pennsylvania würden Demokraten in hohen Ämtern ihm durch Betrug den Sieg stehlen, funktionieren im Fall Georgia in keiner Weise. Es gibt auch in den anderen Staaten keine Beweise für Wahlfälschung, wie die für Wahlen Verantwortlichen und US-Sender immer wieder klarstellen.

Aktuell liegt Herausforderer Joe Biden in Georgia nach einer langen Aufholjagd hauchdünn mit knapp 1000 Stimmen in Führung.

Pennsylvania wird immer enger – Ergebnis noch heute möglich

11.09 Uhr: In Pennsylvania ist laut „CNN“ noch im Laufe des heutigen Freitags die Auszählung der meisten offenen Stimmen zu erwarten. Derzeit führt Donald Trump, doch sein Vorsprung – einst mehr als 500.000 Stimmen – schrumpft mit Auszählung der Briefwahlstimmen weiterhin. Derzeit hat der amtierende Präsident einen Vorsprung von 18.000 Stimmen, rund 160.000 Stimmen stehen noch aus.

In Pennsylvania geht es um 20 Wahlleute. Trump muss Pennsylvania gewinnen, um Präsident zu bleiben.

Biden überholt Trump in Georgia

10.31 Uhr: Mit der Auszählung weiterer Stimmen aus dem Bezirk Clayton, von denen Joe Biden weit über 80 Prozent gewinnt, überholt er Donald Trump in Georgia. Der Abstand beträgt 917 Stimmen. Es ist die erste Biden-Führung im Bundesstaat Georgia. Vorbei ist das Rennen auch hier noch nicht, einige tausend Stimmen sind weiterhin nicht ausgezählt. Unter diesen könnten offene Stimmen von Militärangehörigen sein.

Ohne den Bundesstaat Georgia kann Donald Trump die US-Wahl nicht gewinnen, höchstens ein Gleichstand mit jeweils 269 Wahlleuten wäre für den amtierenden Präsidenten theoretisch möglich. Experten halten dieses Szenario allerdings für sehr unwahrscheinlich, mit einem Sieg in Georgia würden die Chancen auf die Präsidentschaft für Joe Biden sehr gut stehen.

Die Lage in Pennsylvania

10.11 Uhr: In Pennsylvania sind noch rund 160.000 Stimmen auszuzählen. Trump hat derzeit einen Vorsprung von rund 18.000 Stimmen.

In Pennsylvania geht es um 20 Wahlleute. Trump muss Pennsylvania gewinnen, um Präsident zu bleiben.

Georgia: Nur noch rund 460 Stimmen Vorsprung für Trump

9.43 Uhr: Trumps Vorsprung in Georgia schrumpft weiter. Aktuell hat er nur noch rund 460 Stimmen Vorsprung vor Biden. Es stehen nur noch wenige Tausend Stimmzettel aus.

In Georgia geht es um 16 Wahlleute.

Bewaffneter Angriff auf Wahlzentrum wohl geplant

8.30 Uhr: Die Polizei in Philadelphia hat in der Nähe des Kongresszentrums, wo Stimmen der US-Präsidentenwahl ausgezählt werden, zwei Männer mit Waffen in ihrem Fahrzeug festgenommen. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht zu den Hintergründen.

Der Lokalsender WPVI berichtete in der Nacht zum Freitag (Ortszeit), die Polizei habe einen Hinweis bekommen, wonach ein Angriff auf das Kongresszentrum geplant worden sein könnte. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie einer der Männer abgeführt wurde.

In Philadelphia sind die Regeln zum Mitführen von Waffen etwas strenger als im Rest des Bundesstaates Pennsylvania – dafür ist eine Erlaubnis erforderlich. Der Sender Fox News berichtete, die Bundespolizei FBI habe die Ermittlungen übernommen.

Biden macht auch in Georgia weiter Boden gut

8 Uhr: Die neuste Entwicklung aus Georgia versprechen weiter Spannung. Laut CNN liegt Biden nur noch mit 1267 Stimmen zurück. Allerdingt sind auch nicht mehr viele offene Stimmen auszuzählen.

Secret Service erhöht Sicherheitsmaßnahmen um Joe Biden

7.30 Uhr: Die Sicherheitsvorkehrungen rund um Trumps Herausforderer Joe Biden werden kurz vor dem möglichen Wahlsieg erhöht. Das berichtet die „Washington Post“. Der Secret Service plant offenbar, weitere Kräfte an Bides Seite zu stellen. Der Kandidat der Demokraten hält sich in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware aktuell auf.

Biden schließt in Pennsylvania auf

6.30 Uhr: Auch in Pennsylvania schmilzt der Vorsprung von Donald Trump mit der anhaltenden Auszählung von Briefwahlstimmen weiter. Zuletzt waren es bei einem Auszählungsstand von rund 95 Prozent 49,5 Prozent für Trump und 49,2 Prozent für Joe Biden. Noch immer sind mehr als 250.000 Stimmen in dem Bundesstaat nicht im Ergebnis berücksichtigt. Man hofft, am Freitag die Zählung abgeschlossen zu haben.

Sollte Trump seinen knappen Vorsprung nicht ins Ziel retten, wäre die Präsidentschaftswahl für ihn verloren. Mit den 20 Stimmen, die Biden für Pennsylvania erhalten würde, hätte er die benötigte Marke von 270 erreicht.

Mehrere Republikaner kritisieren Trump scharf

5.30 Uhr: Donald Trump musste sich nach seiner Pressekonferenz scharfe Kritik von Mitgliedern seiner Partei für sein Vorgehen gefallen lassen. „Es gibt keine Rechtfertigung für die Äußerungen des Präsidenten heute Abend, die unseren demokratischen Prozess untergraben“, schrieb der republikanische Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, auf Twitter. In einem Interview mit dem Sender PBS warf er Trump und dessen Lager vor, mit Warnungen vor der Briefwahl den Boden für das jetzige Vorgehen – das Anzweifeln der Ergebnisse – bereitet zu haben. Hogan ist der Vorsitzende der Nationalen Vereinigung der Gouverneure.

Der Kongressabgeordnete Adam Kinzinger forderte, für Betrugsvorwürfe Beweise vorzulegen und sie vor Gericht zu präsentieren. „Hören Sie auf, entlarvte Falschinformationen zu verbreiten... Das wird langsam verrückt“, schrieb er auf Twitter.

Der einflussreiche Vorsitzende des Justizausschusses im US-Senat, Lindsey Graham, stellte sich dagegen auf die Seite von Trump und spendete 500 000 Dollar für dessen Anwaltsfonds.

Biden holt Rückstand in Georgia fast komplett auf

5.10 Uhr: Den US-Medien CNN und New York Times zufolge hat der demokratische Herausforderer Joe Biden in Georgia den Rückstand zu Donald Trump nahezu komplett aufgeholt. Trump und Biden haben nach aktuellem Auszählungsstand beide 49,4 Prozent der Stimmen mit nur noch rund 2000 Stimmen Vorsprung für den amtierenden Präsidenten. Dennoch kann die Auszählung weiterhin mehrere Tage dauern, da unter anderem Stimmen von Soldaten, die im Ausland stationiert sind, noch nicht berücksichtigt wurden.

Trump will mögliche Niederlage nicht eingestehen

4.45 Uhr: Dem US-Nachrichtensender CBS zufolge will der amtierende US-Präsident Donald Trump eine mögliche Niederlage nicht eingestehen, wenn der demokratische Herausforderer Joe Biden in den kommenden Tagen seinen Wahlsieg verkünden sollte.

Trump-Sohn ruft Vater zu „totalem Krieg“ um Wahlausgang auf

3.45 Uhr: Im Streit um den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl hat der älteste Sohn von Amtsinhaber Donald Trump seinen Vater zum „totalen Krieg“ aufgerufen. „Das Beste für Amerikas Zukunft wäre es, wenn @realDonaldTrump über diese Wahl in den totalen Krieg zieht, um all den Betrug, das Schummeln (...) offenzulegen, das seit viel zu langem anhält“, schrieb Donald Trump Junior am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Es sei an der Zeit, „aufzuräumen und nicht mehr auszusehen wie eine Bananenrepublik“, fügte der 42-Jährige hinzu. Twitter verbarg die Kurzbotschaft hinter dem Warnhinweis, dass der Inhalt „umstritten und möglicherweise irreführend“ sei. Der Präsidentensohn warf außerdem Parteikollegen seines Vaters vor, „nichts zu unternehmen“, sich also nicht ausreichend hinter den Präsidenten zu stellen. Für die Vorwürfe des Präsidenten gibt es derzeit Wahlbeobachtern zufolge keinerlei Anzeichen. Auch konnte das Trump-Team keine Beweise dafür anführen.

Trump holt in Arizona und Nevada auf, Biden in Georgia

3.07 Uhr: In Georgia schrumpft Trumps Vorsprung auf weniger als 3000 Stimmen. Mit 18.000 noch auszuzählenden Wahlzetteln liegt der Präsident jetzt nur noch 2497 Stimmen vor dem Herausforderer.

In Arizona und Nevada liegt Biden zwar noch in Führung, Trump holt hier aber auf.

Biden führt mit 46.257 Stimmen in Arizona, mit 11.438 Stimmen in Nevada. Beide Staaten zählen weiter aus. Trumps Wahlkampfteam fordert in diesen Staaten keinen Stopp der Auszählungen. Verliert er Pennsylvania oder Georgia ist eine Mehrheit der Wahlleute für Trump unmöglich.

Nur noch zehn Prozent der Stimmen in Pennsylvania auszuzählen

2.37 Uhr: Weniger als 10 Prozent der Wahlzettel müssen in Pennsylvania noch ausgezählt werden. Von den etwa 2,6 Millionen abgegebenen Stimmen sind noch etwa 250.000 übrig, wie der Nachrichtensender CNN meldet. Etwas mehr als 72.000 davon in der Metropole Philadelphia. Trump führt in dem Bundesstaat zwar noch, sein Vorsprung schrumpft aber mit jedem ausgezählten Wahlkreis deutlich, inzwischen liegt er nur noch bei etwa 58.000 Stimmen.

Kann Joe Biden bei den noch auszuzählenden Wahlzetteln eine Wahlquote von 63 Prozent oder mehr zu erreichen, gewinnt er Pennsylvania und damit die Präsidentenwahl. Ausgezählt werden Briefwahlsendungen, die überdurchschnittlich demokratisch ausfallen. Die Demokraten hatten im Vorfeld der Wahl ausdrücklich zur Briefwahl ermutigt, um Infektionen an den Wahllokalen zu vermeiden. Die Republikaner hatten ihren Wählerinnen und Wählern davon abgeraten.

Trump-Anwalt gibt zu, dass Beobachter fair behandelt werden

1.57 Uhr: Ein Anwalt der Trump-Kampagne musste vor einem Gericht einräumen, dass Wahlbeobachter in Philadelphia nicht unfair behandelt werden. Der Präsident selbst, sowie Familienmitglieder und Anwälte hatten Vorwürfe formuliert, nach denen Wahlbeobachter der Republikaner nicht in die Auszählungsräume gelassen würden. Durch den Bundesrichter befragt, räumte der Anwalt ein, dass sich sehr wohl Freiwillige in den Räumen befanden, die entsprechend der Corona-Richtlinien mit eineinhalb Metern Abstand die Vorgänge beobachten dürfen. Außerdem seien die gleiche Nummer an republikanischen wie demokratischen Beobachtern in den Räumen.

Neue Zahlen aus Georgia und Pennsylvania

1.34 Uhr: Neue Zahlen in den umkämpften Staaten Georgia und Pennsylvania zeigen, dass Joe Biden seinen Rückstand auf Donald Trump immer weiter verkleinert. Trump führt in Georgia nur noch mit 3486 Stimmen – 18.000 Stimmen sind noch auszuzählen –, in Pennsylvania mit 64.266 Stimmen. In Pennsylvania ist das weniger als ein Prozentpunkt. Gewinnt Biden den Staat, bringen ihn die 20 Wahlleute zur Mehrheit und damit zum Wahlsieg. Doch auch, falls er weder Pennsylvania noch Georgia gewinnen sollte, stehen Biden weitere Wege zum Wahlsieg offen: Trump hingegen kann seinen Rückstand nicht mehr aufholen, wenn er nicht beide Staaten für sich entscheidet.

In seiner Ansprache hatte Trump unter anderem Philadelphia als besonders korrupt bezeichnet. Philadelphia, die größte Stadt in Pennsylvania, wählte mit großem Abstand demokratisch und hat einen großen Anteil an Schwarzen Einwohnern.

Trump hält Pressekonferenz im Weißen Haus

1.11 Uhr: Trump wendet sich in einer Pressekonferenz mit einem Zwischenstand an Journalistinnen und Journalisten im weißen Haus. „Wir können nicht erlauben, dass Wählerstimmen zum Verstummen gebracht werden“, so der Präsident, der fordert, dass Hunderttausende Wahlzettel nicht ausgezählt werden sollen.

Der Fernsehsender CNN, der die Konferenz sowie alle Wahlupdates live überträgt, erinnert Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Statement daran, dass viele der Aussagen des Präsidenten in den vergangenen Tagen nicht der Wahrheit entsprachen oder verwirrend sein können. „Was Sie jetzt hören werden, könnte nicht der Realität entsprechen. Der Präsident wird lügen und lügen und lügen“, so der Korrespondent. Twitter sowie andere soziale Netzwerke hatte Aussagen des Präsidenten mit einem Fake-News-Hinweis versehen.

Trump nannte seine unfundierten Behauptungen „eine Bemühung, die Integrität der Wahl zu schützen.“ „Wenn man die legalen Stimmen zählt, gewinne ich mit Leichtigkeit“, so Trump im Weißen Haus bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit der Wahlnacht. „Wenn man die illegalen Stimmen zählt, dann können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen.“

Trump behauptete nicht nur, dass Briefwahlunterlagen gefälscht würden, sondern auch, dass Umfragen vor der Wahl zu seinem Nachteil gefälscht worden waren. Trump hat bislang keine Beweise für seine Behauptungen vorlegen können. Der Republikaner liegt bei der laufenden Auszählung hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden.

Trump will Statement abgeben

0.05 Uhr: US-Präsident Donald Trump will ein Statement abgeben. Es wäre der erste öffentliche Auftritt seit Mittwoch. Zuvor hatte Joe Biden sich in einer Pressekonferenz geäußert und um Geduld gebeten. Trumps Auftritt ist für 0.30 Uhr MEZ geplant.

Donnerstag, 5. November

Pennsylvania: Trump noch mit 90.000 Stimmen Vorsprung

23.42 Uhr: In Pennsylvania müssen noch etwa 326.000 Stimmen ausgezählt werden. Aktuell hat Donald Trump rund 90.500 Stimmen Vorsprung. Wie CNN erklärt: Wenn Biden 70 Prozent der restlichen Stimmen holt, würde er Trump überholen. Das ist viel, jedoch möglich, da die verbleibenden Stimmen Briefwahlstimmen sind. Diese tendieren mit großer Mehrheit zugunsten Bidens zu gehen.

Biden mit mehr Stimmen als jeder andere Kandidat vor ihm

23.27 Uhr: Das Rennen um die Wahlleute ist eng. Gleichzeitig hat Joe Biden schon jetzt einen Vorsprung von 3,8 Millionen Stimmen auf Donald Trump. Wie die New York Times berichtet hat der Demokrat bereits jetzt mehr Stimmen gesammelt als jeder andere Kandidat in der US-Geschichte.

Georgia: Trump nur noch mit 9000 Stimmen Vorsprung

23.07 Uhr: Trumps Vorsprung Georgia schrumpft weiter. Aktuell liegt er bei 9000 Stimmen. Zwei Stunden zuvor lag er noch bei 12.000. Die Auszählung läuft weiter. In Georgia geht es um 16 Wahlleute.

Wahlhelfer um Sicherheit besorgt

22.47 Uhr: Sowohl in Nevada als auch in Arizona haben Wahlverantwortliche und Politiker Sorge um die Mitarbeiter der Wahlzentren geäußert. In Nevada werden die Mitarbeiter duch Sicherheitskräfte geschützt. In Arizona habe man sich mit den örtlichen Sherriffs besprochen, erklärte eine Ministerin. Trump-Anhänger demonstrieren in beiden Staaten vor den Wahlzentren, manche von ihnen sind bewaffnet.

Biden wendet sich an US-Bürger

22.21 Uhr: Joe Biden hat sich in einer Pressekonferenz mit einer kurzen Ansprache an die US-Bürger gewandt. Zunächst ging es vor allem um die dramatische Entwicklung der Coronazahlen. Biden und seine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft Kamala Harris hatten zuvor an Sitzungen zum Virus beigenommen. Im Anschluss betonte Biden abermals, dass jede Stimme gezählt werden müsse. „Wir haben keinen Zweifel, dass wir am Ende als Gewinner dastehen werden.“ Biden bat nochmals darum, Ruhe zu bewahren und bedankte sich für die Geduld.

Biden holt in Pennsylvania weiter auf

22.15 Uhr: Der Vorsprung von Donald Trump auf Joe Biden in Pennsylvania schrumpft weiter. Aktuell liegt er bei rund 97.000 Stimmen. Vor wenigen Stunden lag er noch bei 114.000. Etwa 370.000 Stimmzettel werden noch ausgewertet.

Briefwahlstimmen, die zwischen dem 3. und 6. November eingegangen sind oder noch eingehen, werden für erwartete gerichtliche Auseinandersetzungen zunächst beiseite gelegt.

In Pennsylvania geht es um 20 Wahlleute, ohne die Trump keine Chance mehr auf einen Wahlsieg hat.

Greta Thunberg mit Seitenhieb auf Donald Trump

21.51 Uhr: Klimaaktivistin Greta Thunberg hat bei Twitter auf Trumps jüngste Tweets reagiert – und sich einen Seitenhieb erlaubt. Sie schreibt: „So lächerlich. Donald muss an seinem Wut-Management-Problem arbeiten und dann einen guten altmodischen Film mit einem Freund sehen. Chill Donald, chill!“ Damit reagierte Thunberg nicht nur auf Trumps wütende, in Großbuchstaben geschriebene Fordernungen, die Auszählungen zu stoppen, sondern auch auf einen Tweet von Trump, der fast ein Jahr zurückliegt.

Als Thunberg von „Time“ zur Person des Jahres gewählt wurde, hatte Trump über sie genau das getweetet, was Thunberg nun in Richtung des Präsidenten zurückwarf.

Was sind „Provisional Ballots“?

21.14 Uhr: Allen, die sich bei US-TV-Sendern über den Stand der Auszählungen informieren, dürfte immer wieder ein Begriff unterkommen: Provisional Ballots. Doch was genau ist das? Provisional Ballots sind wörtlich übersetzt vorläufige Stimmzettel. Sie sind erkennbar, weil sie in Umschlägen stecken, die sich farblich von den normalen Umschlägen abheben. Wähler, bei denen nicht klar ist, ob ihr Wahlzettel wirklich gewertet werden kann, geben diese Stimmzettel ab. Darunter fallen unter anderem Menschen, die Briefwahlunterlagen beantragt haben und dann doch direkt wählen gehen, ohne ihren Briefwahlzettel zurückzugeben. Außerdem jene, die glauben, für die Wahl registriert zu sein, jedoch zunächst nicht im Wähler-Register auftauchen. Die Gültigkeit all dieser Stimmzettel muss also noch extra geprüft werden.

Update aus Georgia: Keine Schätzung zu Ergebnis

21.12 Uhr: In Gergia müssen noch 47.277 Stimmen ausgezählt werden. Eine Schätzung, wann ein belastbares Ergebnis vorliege, geben die offiziellen nicht. Aktuell hat Trump in Georgia rund 12.000 Stimmen Vorsprung vor Biden. In diesem Staat geht es um 16 Wahlleute.

Trump-Team scheitert mit ersten Klagen

19.48 Uhr: In Michigan hat ein Richter einen Versuch des Trump-Lagers gestoppt, die Auszählung zu stoppen. Der Antrag sei insofern nichtig, als dass mittlerweile ausgezählt worden sei.

In Georgia haben Republikaner versucht, die Auszählung von Stimmen zu stoppen, die nach dem Wahltag eingegangen sind. Auch diese Klage wurde abgelehnt. In Georgia werden Briefwahlstimmen gezählt, wenn sie rechtzeitig abgeschickt wurden.

Update aus Pennsylvania: Ergebnis wohl noch in der Nacht

19.39 Uhr: 550.000 Stimmzettel müssen in Pennsylvania müssen noch ausgezählt werden. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass man bis Ende des Tages ein belastbares Ergebnis liefern könnte. Das könnte heißen, dass das Ergebnis in Deutschland bis Freitagmorgen bekannt ist.

Trump hat aktuell einen Vorpsrung von 114.000 Stimmen. In Pennsylvania geht es um 20 Wahlleute. Sollte der Staat an Biden gehen, hätte Trump keine Chance mehr auf die Präsidentschaft.

Nevada gibt Timeline für Auszählung

19.07 Uhr: Nevada hat ein Update zum Stand der Auszählung gegeben. Clark County, Nevadas größtes County, geht davon aus, dass es am Samstag oder Sonntag den Großteil der Briefwahlstimmen ausgezählt habe. Jedoch würden alle Stimmen gezählt, die bis zum Wahltag abgesendet wurden und bis Dienstag den 10. November ankommen. Man werde einmal täglich ein Update geben.

Man habe außerdem die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, um Stimmzettel zu transportieren und Mitarbeiter zu schützen.

In Nevada geht es für Biden und Trump um sechs Wahlleute.

Update aus Nevada: Biden baut Vorsprung aus

18.11 Uhr: Joe Biden kann seinen Vorsprung in Nevada ausbauen von knapp 8000 Stimmen Vorsprung am Mittwoch auf 11.400 Stimmen (kurz zuvor waren es 12.000) Stimmen am Donnerstag. Die Auszählung läuft weiter.

Für Wähler aus Nevada gab es eine Besonderheit, die herzulande normal ist: Alle registrierten Wähler erhielten Stimmzettel per Mail. In den USA ist das nicht üblich.

County in Pennsylvania stoppt vorübergehend Auszählung

17.48 Uhr: Allegheny County, ein County in Pennsylvania, hat bekanntgegeben, dass es die Stimmauszählung für heute beenden und erst morgen fortsetzen wird. Für den Rest des Tages wolle man sich administrativer Arbeit widmen. Das heißt, dass etwa 35.000 Stimmzettel liegen bleiben, während die Welt auf Pennsylvania schaut.

Der Entscheidung hängt mit einem Gerichtsbeschluss zusammen. Etwa mehrere tausend Stimmzettel waren falsch bedruckt worden und mussten neu ausgedruckt werden. Das County hat zugesagt, diese Stimmzettel erst am 6. November um 17 Uhr EST auszuzählen – der generellen Deadline für Briefwahlstimmen, die bis zum Wahltag abgesendet wurden.

Das County versicherte, dass nichts Merkwürdiges vorgehe. Zuvor hatte Donald Trump gefordert, die Auszählungen zu stoppen.

In ganz Pennsylvania müssen noch rund 605.000 Stimmen ausgezählt werden. Davon muss Joe Biden etwa 350.000 Stimmen erhalten, um den Staat zu gewinnen.

Update aus Georgia: 60.000 Stimmen noch zu zählen

16.43 Uhr: In Georgia müssen noch etwa 60.000 Stimmen ausgezählt werden. Der Staat hofft, dass das bis zum Ende des Tages geschieht. Das hieße, dass das Ergebnis in Deutschland in den frühen Morgenstunden bekanntgegeben würde.

Biden und Trump melden sich auf Twitter

16.13 Uhr: Während das Warten weitergeht, hab sich Joe Biden und Donald Trump am Donnerstag bei Twitter zu Wort gemeldet. Unterschiedlicher könnte die Botschaft nicht sein:

Hintergrund zu Trumps forderung ist, dass Biden in Pennsylvania und Georgia aufholt, seit die Briefwahlstimmen ausgezählt werden.

Biden auf Aufholjagd in Pennsylvania

14.35 Uhr: US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden holt bei der Auszählung der Wahlstimmen in mehreren hart umkämpften Bundesstaaten immer weiter auf. Vor allem im Schlüsselstaat Pennsylvania konnte Biden bei der Auszählung seit dem Wahltag am Dienstag seinen Rückstand auf Amtsinhaber Donald Trump von zunächst mehr als zehn Prozentpunkten auf momentan weniger als drei Prozentpunkte verkleinern.

Das liegt daran, dass in Pennsylvania zunächst die Stimmen vom Wahltag gezählt wurden - und die fielen mehrheitlich für Trump aus. Die Frühwähler, die wohl eher für Biden stimmten, wurden erst später ausgewertet. Bei noch Hunderttausenden ausstehenden Stimmen hat der ehemalige Vizepräsident Biden die Chance, Trump in diesem „Swing State“ noch zu überholen. Wenn das passiert, hat er die nötigen 270 Stimmen der Wahlleute zum Gewinn der Präsidentschaft.

Ein ähnliches Bild ergab sich im südlichen Staat Georgia, wo Präsident Trump bei 96 Prozent der ausgezählten Stimmen nur noch mit weniger als 20.000 Stimmen (0,4 Prozentpunkte) in Führung lag. Auch hier hatte Biden zuletzt aufgeholt. Knapp ist das Rennen auch in Nevada, wo Biden nur wenige Tausend Stimmen vor Trump liegt.

Ein Sonderfall ist Arizona: AP und Fox hatten den Staat recht früh in der Wahlnacht bereits Biden zugeschlagen. Trump konnte im Laufe der Auszählung jedoch aufholen. Bidens Vorsprung beträgt mehr als zwei Prozentpunkte.

Wann es Updates aus den Bundesstaaten gibt

14.18 Uhr: Weltweit warten Menschen auf neue Updates zu den Stimmauszählungen in den USA. Während die Auszählung in Pennsylvania wohl noch etwas dauern wird, haben andere Bundesstaaten angekündigt, wann sie sich zu Wort melden werden.

Georgia: Zum aktuellen Stand der Auszählungen wird es gegen 16.30 Uhr eine Pressekonferenz geben.

Nevada: Das größte County Nevadas gibt gegen 18 Uhr ein Update.

Arizona: Das größte County in Arizona will sich gegen 3 Uhr in der Nacht zum aktuellen Stand äußern.

Trumps Vorsprung in Georgia schwindet weiter

13.15 Uhr: Trumps Vorsprung im US-Bundesstaat Georgia schwindet weiter. Biden liegt aktuell etwa 18.500 Stimmen hinter Trump. Vor wenigen Stunden waren es och mehr als 30.000 Stimmen.

Derweil wird das Rennen in Arizona enger. Dort konnte Trump zuletzt aufholen. Mehrere Hunderttausend Stimmen müssen noch ausgezählt werden.

Erstmals schwule schwarze US-Kongressabgeordnete gewählt

12.05 Uhr: Erstmals sind zwei schwarze und offen homosexuell lebende Männer in den Kongress gewählt worden. Sie werden von Januar an New York im Repräsentantenhaus vertreten, wie die Nachrichtenagentur AP meldete. Beide gehören den Demokraten an: der 33-jährige Harvard-Absolvent und Anwalt Mondaire Jones und das 32 Jahre alte New Yorker Stadtratsmitglied Ritchie Torres. Jones und Torres seien in armen Verhältnissen aufgewachsen, schrieb die „New York Times“.

Die Wahlbezirke, in denen sie nun gewannen, seien abgesehen von ihrer geografischen Nähe und ihrer Verbundenheit zur demokratischen Partei sehr unterschiedlich. So habe Jones einen Bezirk mit überwiegend wohlhabenden New Yorker Vororten und einem hohen weißen Bevölkerungsanteil für sich entschieden. Torres gewann einen als einkommensschwach geltenden Bezirk, zu dem Teile der Bronx gehören. Die Bevölkerung dort sei weitgehend hispanisch oder schwarz. Torres beschreibt sich als schwarz und als Latino und wird auch der erste offen schwule Latino im Kongress sein.

Immer noch keine Ergebnisse aus sechs Bundesstaaten

10.45 Uhr: Aus sechs der amerikanischen Staaten liegen noch immer keine verlässlichen Ergebnisse vor. Es handelt sich laut CNN um Alaska, Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina and Pennsylvania. Andere Quellen wie AP und der Sender Fox News werten Arizona dagegen bereits als sicher in demokratischer Hand. Die Auszählung besonders in Pennsylvania und Georgia kann sich nach Einschätzung von Experten bis Freitag, schlimmstenfalls bis Samstag hinziehen. Briefwahl-Stimmen werden dort sogar noch bis zu drei Tage nach dem Wahltag gezählt werden, wenn sie den Poststempel vom 3. November tragen.

Chancen für Biden besser als für Trump

9.30 Uhr: Eine knappe Zusammenfassung zur US-Wahl: Das Blatt hat sich im Verlauf der Auszählung zugunsten von Joe Biden gewendet. In Michigan und Wisconsin haben die Demokraten den Prognosen zufolge gewonnen. Diese beiden traditionell blau wählenden Staaten hatten bei der Wahl 2016 für die Republikaner gestimmt, konnten nun aber entgegen den ersten Trends von Biden zurückgewonnen werden. Sofern Biden Arizona ebenfalls gewinnt, wovon derzeit relativ sicher ausgegangen werden kann, reicht ihm die Mehrheit in einem weiteren Bundesstaat, um die 270 Wahlleute auf sich zu vereinigen. Dies könnten Nevada oder Georgia sein. Amtsinhaber Donald Trump benötigt dagegen den Sieg in Pennsylvania, Georgia und noch einem weiteren Bundesstaat, um die Wahl zu gewinnen.

CNN: Bewaffnete Trump-Anhänger vor Wahlbehörde in Arizona

8.35 Uhr: Vor einem Behördengebäude in Arizona, in dem Stimmen der US-Präsidentenwahl ausgezählt werden, hat sich in der Nacht zum Donnerstag eine große Gruppe von Trump-Anhängern versammelt. Mehrere unter ihnen hätten Waffen wie Automatikgewehre gehabt, berichtete eine Korrespondentin des Nachrichtensenders CNN in einer Live-Schaltung. Auf Fernsehbildern waren mehrere Dutzend Personen auf dem Parkplatz vor dem Gebäude im Bezirk Maricopa County zu sehen, zu dem unter anderem die Stadt Phoenix gehört.

Während die Auszählung in Arizona läuft, wurden die elf Wahlleute des Bundesstaates von der Nachrichtenagentur AP und dem Sender Fox News bereits dem demokratischen Kandidaten Joe Biden zugeschlagen. Andere Sender wie CNN hielten sich noch zurück. Biden führt nach den bisher ausgezählten Stimmen, am Mittwoch war der Vorsprung aber zeitweise geschrumpft. Die Wahlbehörde des Maricopa County betonte, dass die Stimmauszählung fortgesetzt werde. Das Gebäude wurde unterdessen abgeriegelt und die Journalisten mussten es verlassen. In Arizona ist es erlaubt, Waffen offen zu tragen.

Trump-Führung in Georgia schmilzt weiter

7.45 Uhr: Je mehr Stimmzettel in Georgia ausgezählt werden, desto weiter verschiebt sich das Gewicht in Georgia in Richtung Biden. Laut CNN wird derzeit das Gebiet rund um Fulton County ausgewertet. Zu dieser städtisch geprägten Region gehört auch Atlanta. Hier haben die Demokraten deutlich die Nase vorn. Im gesamten Bundesstaat liegt Trump nur noch bei 49,6 Prozent, Joe Biden nach wie vor bei 49,1.

Georgia: Noch immer 90.000 Wahlzettel nicht ausgezählt

6.30 Uhr: Wie CNN berichtet, sind im umkämpften Bundesstaat Georgia laut offiziellen Angaben mehr als 90.000 Briefwahl-Stimmen noch nicht ausgezählt. Sie werden darüber entscheiden, ob Donald Trump seinen Vorsprung von 49,7 Prozent vor Biden (49,1 Prozent) halten kann oder der Bundesstaat doch noch an den Demokraten geht. Georgia mit seinen 16 Wahlleuten könnte die Entscheidung über einen Wahlsieg Bidens bringen.

Fed-Beschlüsse: US-Notenbank dürfte nach der Wahl zunächst abwarten

6.15 Uhr: Die Notenbanker der Federal Reserve (Fed) entscheiden nach den US-Präsidentschaftswahlen und inmitten einer erneuten Corona-Welle über ihre weitere Geldpolitik. Mit Kursänderungen rechnen Experten am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ) zunächst allerdings nicht. „Wir gehen davon aus, dass die Fed abwartet“, heißt es im Ausblick von Ökonom Michael Pearce von der Analysefirma Capital Economics. Die Notenbank hat ihre Linie im Zuge der Corona-Krise bereits stark gelockert und zuletzt signalisiert, dass die Zinsen auf absehbare Zeit nahe Null bleiben.

Derzeit liegt der Leitzins der Fed in einer extrem niedrigen Spanne von 0 bis 0,25 Prozent. Die Notenbanker hatten die Zinsen nach dem Übergreifen der Corona-Pandemie auf die USA im März in zwei großen Schritten auf das jetzige Niveau gesenkt. Zudem pumpt die Fed über milliardenschwere Anleihekaufprogramme massiv zusätzliche Liquidität in die Finanzmärkte, um die Konjunktur zu stützen. Auch hier werden von Finanzanalysten vorerst keinerlei Veränderungen erwartet.

Fokus liegt auf Arizona und Georgia

4.14 Uhr: Die Auszählung der US-Wahl schreitet weiter voran, ein Ergebnis steht jedoch noch nicht fest. Von den noch ausstehenden Staaten sind laut Prognosen besonders Arizona und Georgia spannend. Zwar gibt es in Pennsylvania mit 20 Wahlleuten noch die meisten Wahlstimmen zu holen, doch Donald Trump liegt hier recht deutlich vorne. Wesentlich enger ist das Rennen in Arizona und Georgia. Aktuell liegt Joe Biden in Arizona vorne – 50,7 Prozent der Stimmen gegenüber der 47,9 Prozent von Donald Trump. Der US-Präsident hofft, in Arizona das Ruder noch herumreißen zu können.

In Georgia hingegen liegt Donald Trump weiter vorne, doch Demokrat Joe Biden holt auf: Donald Trump ist aktuell bei 49,7 Prozent der Stimmen, Joe Biden bei 49,1 Prozent. Vor rund acht Stunden hatte Trump einen Vorsprung von 50,5 Prozent gegenüber Biden mit 48,3 Prozent.

Nächstes Zwischenergebnis aus Nevada erst am Donnerstagabend erwartet

3.39 Uhr: Der Bundesstaat Nevada, der die US-Präsidentenwahl entscheiden könnte, will erst am Donnerstagabend deutscher Zeit wieder frische Informationen zum Stand der Auszählung veröffentlichen. Die Behörden verwiesen am Mittwoch (Ortszeit) darauf, dass noch rechtzeitig per Post verschickte Stimmzettel gültig seien, die bis zum späten Nachmittag am 10. November eintreffen. Updates zum Stand des Rennens solle es ab Donnerstag täglich um 9 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MEZ) geben.

Gemäß dem aktuellen Stand der Auszählung führt der demokratische Herausforderer Joe Biden knapp vor Amtsinhaber Donald Trump mit 49,33 zu 48,69 Prozent.

Nach den bisherigen Berechnungen der Nachrichtenagentur AP auf Basis von Wählerbefragungen und erster Stimmauszählungen in den Bundesstaaten kommt Biden insgesamt auf 264 der für einen Sieg nötigen Stimmen von 270 Wahlleuten. Nevada mit seinen sechs Wahlleuten könnte ihm eine Punktlandung bescheren. In den Berechnungen von AP sind auch die Ergebnisse in Georgia, North Carolina und Pennsylvania noch offen. Biden reicht demnach der Sieg in einem weiteren Bundesstaat, Trump müsste sie alle gewinnen.

Biden will Klimaabkommen am ersten Amtstag wieder beitreten

3.13 Uhr: Joe Biden, Präsidentschaftskandidat der Demokraten, will als US-Präsident dem internationalen Klimaabkommen wieder beitreten. Biden twitterte in der Nacht auf Donnerstag, dass er im Fall eines Wahlsiegs, bereits an seinem ersten Amtstag dem sogenannten Übereinkommen von Paris wieder beitreten will. Unter Trump sind die USA von dem internationalen Bund zurückgetreten. Das Paris Übereinkommen, Nachfolger des Kyoto-Protokolls, ist eine Verpflichtung von 195 Staaten, um den Klimawandel aufzuhalten beziehungsweise zu verlangsamen.

Donald Trump klagt wohl auch in Georgia auf Auszählungsstopp

2.41 Uhr: Donald Trump soll auch in Georgia eine Klage für einen Auszählungsstopp in Auftrag gegeben haben. Das berichten unter anderem „CNN“, „Spiegel“ und „Bloomberg TV“. Auch für die Auszählung in den Staaten Michigan und Pennsylvania soll es Klagen des Trump-Teams geben.

Bereits vor der Wahl sagte Trump mehrfach, dass er nur durch eine manipulierte Wahl verlieren könne und dass er es in diesem Falle die Klagen bis ins oberste Gericht, den Supreme Court, bringen würde. Dies ist rechtlich nicht möglich, auch nicht für einen US-Präsidenten. Eine Klage muss zunächst das Gericht im betreffenden Bundesstaat durchlaufen – in diesem Fall also in Georgia.

Kopf-an-Kopf-Rennen in Georgia zeichnet sich ab

2.05 Uhr: Die Auszählung im US-Bundesstaat Georgia entwickelt sich zum Kopf-an-Kopf-Rennen. Laut Prognosen mehrerer US-Medien wie „CNN“ hat Donald Trump bislang 49,9 Prozent der Stimmen, Joe Biden 48,9 Prozent gewinnen können. Es müssen jedoch noch rund 149.000 Stimmzettel ausgezählt werden. Die ausstehenden Stimmen stammen vor allem aus Bezirken, die traditionell eher die Demokraten favorisieren. In Georgia stehen 16 Wahlleute bereit.

Rund 600.000 Stimmen stehen in Arizona noch aus

1.47 Uhr: Rund 600.000 Stimmen müssen im US-Bundesstaat Arizona laut dem Nachrichtensender „CNN“ noch ausgezählt werden. Wann das finale Ergebnis aus Arizona bekannt sein wird, ist noch unklar. Arizona trägt elf Wahlleute zum Gesamtergebnis bei.

Joe Biden holt mehr absolute Stimmen als Barack Obama 2008

1.33 Uhr: Bei den absoluten Stimmen für die Präsidentschaftswahl hat Joe Biden den bisherigen Höchstwert übertroffen, den Barack Obama bei der Wahl 2008 aufgestellt hat. Nach Erhebungen der Nachrichtenagentur AP, der „New York Times“ und weiterer Medien kam Obamas ehemaliger Vizepräsident auf mehr als 70 Millionen Stimmen. Für Obama stimmten bei seiner ersten Wahl 2008 rund 69,5 Millionen Amerikaner.

Die absolute Zahl der Stimmen ist nicht entscheidend für das von den Mehrheiten in den Einzelstaaten bestimmte Rennen um das Weiße Haus. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Sieger einer Präsidentschaftswahl weniger absolute Stimmen erzielt als der unterlegene Kandidat.

Ergebnisse für Nevada früher erwartet

0.46 Uhr: Die Stimmauszählung im US-Bundesstaat Nevada könnte früher abgeschlossen sein, als eigentlich erwartet. Mehrere US-Medien und die deutsche Nachrichtenagentur dpa berichten, dass die Innenministerin noch am Mittwochabend (Ortszeit) weitere Zahlen veröffentlichen will.

Mittwoch, 4. November

Biden fehlt nur noch ein Staat um auf mindestens 270 Wahlleute zu kommen

23.45 Uhr: Der demokratische Herausforderer Joe Biden stand am Mittwochnachmittag (Ortszeit) laut CNN und NBC bei 253 Wahlleuten. Die Sender hatten aber anders als andere Medien und die Nachrichtenagentur AP den Staat Arizona mit elf Wahlleuten noch nicht den Demokraten zugeschlagen. Damit läge er bei 264 Wahlleuten.

Davon ausgehend fehlt Biden nur noch ein Staat, um mindestens auf die nötigen 270 Wahlleute zu kommen und die Wahl für sich zu entscheiden. Folgende Staaten zählen derzeit noch aus und sind noch offen: Nevada (6 Wahlleute), Alaska (3 Wahlleute), Georgia (16 Wahlleute), North Carolina (15 Wahlleute), Pennsylvania (20 Wahlleute).

Der aktuelle Zwischenstand der US-Wahl

23 Uhr: Zum jetzigen Zeitpunkt führt der demokratische Herausforderer Joe Biden mit 253 Wahlleuten gegenüber 213 Wahlleuten für den amtierenden republikanischen Präsidenten Donald Trump. Die Entscheidungen in den Staaten in der Übersicht:

Entschieden für Joe Biden:

Washington (12 Wahlleute)

Oregon (7 Wahlleute)

Kalifornien (55 Wahlleute)

New Mexico (5 Wahlleute)

Colorado (9 Wahlleute)

Nebraska (1 Wahlstimme)

Minnesota (10 Wahlleute)

Wisconsin (10 Wahlleute)

Illinois (20 Wahlleute)

Michigan (16 Wahlleute)

New York (29 Wahlleute)

Vermont (3 Wahlleute)

New Hampshire (4 Wahlleute)

Maine (3 von 4 Wahlleuten)

Virginia (13 Wahlleute)

Massachusetts (11 Wahlleute)

Rhode Island (4 Wahlleute)

Connecticut (7 Wahlleute)

New Jersey (14 Wahlleute)

Delaware (3 Wahlleute)

Maryland (10 Wahlleute)

Washington D.C. (3 Wahlleute)

Hawaii (4 Wahlleute)

Entschieden für Trump:

Florida (29 Wahlleute)

Texas (38 Wahlleute)

Indiana (11 Wahlleute)

Kentucky (8 Wahlleute)

Oklahoma (7 Wahlleute)

Tennessee (11 Wahlleute)

West Virginia (5 Wahlleute)

Arkansas (6 Wahlleute)

South Dakota (3 Wahlleute)

North Dakota (3 Wahlleute)

Utah (6 Wahlleute)

Kansas (6 Wahlleute)

Louisiana (8 Wahlleute)

Nebraska (4 von 5 Wahlleuten)

South Carolina (9 Wahlleute)

Missouri (10 Wahlleute)

Wyoming (3 Wahlleute)

Mississippi (6 Wahlleute)

Ohio (18 Wahlleute)

Idaho (4 Wahlleute)

Iowa (6 Wahlleute)

Montana (3 Wahlleute)

Alabama (9 Wahlleute)

Prognosen: Biden holt wichtigen Bundesstaat Michigan

22.30 Uhr: Bei der US-Präsidentenwahl hat der demokratische Kandidat Joe Biden den wichtigen Bundesstaat Michigan mit 16 Wahlleuten nach Prognosen von Fernsehsendern für sich entschieden. Das ging am Mittwoch (Ortszeit) aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender CNN und NBC auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldete zunächst noch keinen Gewinner. Demnach hat Biden aktuell 253 Wahlleute und seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Trump hat nach jetzigem Stand 213 Wahlleute. Derjenige, der 270 Wahlleute gewinnt, wird der neue US-Präsident.

Herausforderer Biden gibt sich siegessicher

22.23 Uhr: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden geht von einem Sieg bei der US-Wahl aus. „Jetzt, nach einer langen Nacht des Zählens ist es klar, dass wir genug Staaten gewinnen, um 270 Wahlstimmen zu erreichen, die erforderlich sind, um die Präsidentschaft zu gewinnen“, sagte Biden am Mittwoch in Wilmington (Delaware). Er betonte dabei, dass er den Sieg noch nicht offiziell für sich reklamieren wolle. Doch sein Team glaube, dass er die Abstimmung gewonnen habe.

Wahlbeobachter der OSZE rügen Donald Trump

22.15 Uhr: Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa haben US-Präsident Donald Trump für seinen Versuch gerügt, die Stimmenauszählung bei der Präsidentenwahl zu stören. „Nach einem so hochdynamischen Wahlkampf ist es eine grundlegende Verpflichtung aller Teile der Regierung sicherzustellen, dass jede Stimme gezählt wird“, sagte der deutsche Leiter der OSZE-Mission, Michael Link, am Mittwochabend in Washington bei der Vorstellung eines Zwischenberichts. „Unbegründete Vorwürfe systematischer Mängel - insbesondere die vom amtierenden Präsidenten unter anderem in der Wahlnacht geäußerten - schaden dem Vertrauen der Öffentlichkeit in demokratische Institutionen.“

Die Auszählung der Stimmen dauere noch an und sollte in Übereinstimmung mit den Gesetzen und den OSZE-Verpflichtungen der USA fortgeführt werden, sagte Link. „Niemand - kein Politiker, kein gewählter Vertreter – sollte das Recht des Volkes zu wählen einschränken.“

Trump hatte sich in der Wahlnacht vor Auszählung aller Stimmen zum Sieger erklärt und angekündigt, eine weitere Auszählung vom Obersten US-Gericht stoppen lassen zu wollen.

Trump-Team verlangt Stopp der Auszählung in Pennsylvania

22 Uhr: Nach der US-Präsidentschaftswahl ist Amtsinhaber Donald Trump auch im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania vor Gericht gezogen, um die Stimmauszählung zu stoppen. Trumps Wahlkampfteam erklärte am Mittwoch, per Klage eine Aussetzung der Auszählung erreichen zu wollen. Das Wahlkampfteam sprach von mangelnder „Transparenz“ in den Wahllokalen.

Kurz zuvor hatte das Trump-Lager bekanntgegeben, im ebenfalls umkämpften Bundesstaat Michigan vor Gericht gezogen zu sein. Trumps Wahlkampfmanager Bill Stepien erklärte, das Team des Präsidenten habe in vielen Wahllokalen in Michigan keinen „bedeutsamen Zugang“ erhalten, um die Stimmauszählung zu beobachten. Bis sich das ändere, müsse die Auszählung gestoppt werden. Pennsylvania mit 20 Wahlleuten und Michigan mit 16 Wahlleuten spielen im erbittert geführten Präsidentschaftsrennen zwischen Trump und seinem Herausforderer Joe Biden eine zentrale Rolle.

Sie gehören zu der Handvoll Bundesstaaten, in denen noch kein Sieger ausgerufen wurde. Trump hatte sich in der Nacht zum Mittwoch zum Wahlsieger erklärt und angekündigt, eine weitere Stimmauszählung mit rechtlichen Mitteln stoppen zu wollen. Er prangerte dabei angeblichen „Betrug“ bei den Briefwahlen an.

Biden und Trump sammeln Geld für Rechtsstreit um Präsidentschaftswahl

20.30 Uhr: Das Wahlkampfteam des demokratischen Kandidaten Joe Biden sammelt im Internet Geld für den erwarteten Rechtsstreit um den Ausgang der Präsidentschaftswahl. Der auf einer Internet-Plattform eingerichtete „Biden Fight Fund“ solle das Wahlergebnis schützen, twitterte Biden am Mittwoch. Nicht US-Präsident Donald Trump dürfe über den Ausgang der Wahl entscheiden, sondern das amerikanische Volk müsse dies tun.

Trump hat am Mittwoch angekündigt, er wolle sich an den Supreme Court, den Obersten Gerichtshof der USA, wenden, um seine Ansprüche auf den Wahlsieg durchzusetzen. Trumps Wahlkampfteam bat in zahlreichen E-Mails an Unterstützer ebenfalls um Spenden.

In einer Mail des Trump-Lagers hieß es: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor die Demokraten versuchen, die Wahl zu stehlen und die Ergebnisse zu manipulieren.“ Man benötige ausreichend Mittel, um die Resultate zu schützen. „Die Linke will diese Wahl untergraben, und wir brauchen Dich, um uns zu wehren.“

Auch Bidens Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin, Kamala Harris, warb um Spenden für den Rechtshilfefonds. Das Wahlkampfteam sei vorbereitet, sich gegen die von Trump angekündigte Einschaltung von Gerichten zur Wehr zu setzen, erklärte Harris auf Twitter. Unterdessen dauerte in mehreren US-Staaten die Auszählung der Stimmen weiter an, ein Ergebnis der Wahl stand noch nicht fest.

Prognose mehrerer Medien: Biden gewinnt in Wisconsin

20.20 Uhr: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat den umkämpften Bundesstaat Wisconsin gewonnen und sich damit zehn Wahlleute gesichert. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Auch CNN und die „New York Times“ prognostizierten den Sieg des Demokraten in Wisconsin am Mittwochabend (MEZ).

Trump klagt gegen weitere Stimmauszählung in Michigan

20.15 Uhr: Nach der US-Präsidentschaftswahl ist Amtsinhaber Donald Trump gegen eine weitere Stimmauszählung im Bundesstaat Michigan vor Gericht gezogen. Trumps Wahlkampfteam erklärte am Mittwoch, bei einem Gericht einen vorläufigen Stopp der Auszählung beantragt zu haben. Michigan im Mittleren Westen ist einer der wenigen Bundesstaaten, in denen nach der Wahl noch kein Sieger feststeht.

Alle Blicke richten sich auf die Schlüsselstaaten

20.07 Uhr: Angesichts des noch völlig offenen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl richten sich alle Blicke auf die entscheidenden Schlüsselstaaten: Der Sieger in den Bundesstaaten Wisconsin, Michigan und Georgia dürfte noch am Mittwoch verkündet werden. Bislang hat Amtsinhaber Donald Trump 213 Wahlleute sicher, sein Herausforderer Joe Biden 238. Für den Einzug ins Weiße Haus sind 270 Wahlleute erforderlich. AFP gibt einen Überblick über die Lage in den wichtigen Schlüsselstaaten und wann dort ein Ergebnis zu erwarten ist:

Wisconsin (10 Wahlleute): Das Ergebnis wird am Mittwoch erwartet. Nach Angaben der Direktorin der Wahlbehörde, Meagan Wolfe, sind alle Stimmzettel in dem nördlichen Bundesstaat ausgezählt. Nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen lag Biden bei 49,5 Prozent, Trump bei 48,8 Prozent.

Michigan (16 Wahlleute): Staatssekretärin Jocelyn Benson zeigte sich bei CNN „optimistisch“, dass der Sieger noch im Verlauf des Mittwochs feststehen könnte. In dem ebenfalls an den Großen Seen gelegenen Bundesstaat hatte Biden nach Auszählung von 92 Prozent der Stimmzettel einen minimalen Vorsprung von 49,5 Prozent gegenüber Trump mit 48,9 Prozent. US-Medien zufolge dürften die noch zu zählenden Briefwahlstimmen überwiegend Biden zugute kommen. Trump hatte das eigentlich demokratisch geprägte Michigan 2016 mit nur 0,2 Prozentpunkten – weniger als 11.000 Stimmen – Differenz gewonnen.

Georgia (16 Wahlleute): Auch das Ergebnis in diesem Südstaat wird noch im Laufe des Mittwochs erwartet. Dort müssen noch 200.000 Briefwahlstimmen sowie 40.000 bis 50.000 im Vorfeld der Wahl persönlich abgegebene Stimmen ausgezählt werden. Nach Auszählung von 92 Prozent der Stimmen hatte Trump einen Vorsprung von 50,5 Prozent gegenüber Biden mit 48,3 Prozent. Der Abstand schmilzt laut Hochrechnungen von US-Medien jedoch. Ein wichtiger Bezirk, zu dem Atlanta und seine bevölkerungsreichen Vorstädte gehören, hatte die Stimmauszählung zwischenzeitig ausgesetzt.

Pennsylvania (20 Wahlleute): Der Bundesstaat, der zu der als Rostgürtel bekannten Industrieregion im Norden der USA gehört, ist besonders umkämpft – und könnte in diesem Jahr die Wahl entscheiden. 79 Prozent der Stimmzettel sind ausgezählt. Trump hat mit 53,9 einen komfortablen Vorsprung vor Biden mit 44,8 Prozent. Mit Auszählung der vielen Briefwahlstimmen dürfte der in Pennsylvania geborene Biden jedoch zulegen. Mit dem Endergebnis ist nach Behördenangaben bis Freitag zu rechnen, da Briefwahl-Stimmen dort sogar noch bis zu drei Tage nach dem Wahltag gezählt werden, wenn sie den Poststempel vom 3. November tragen.

Nevada (6 Wahlleute): 86 Prozent der Stimmen in dem Wüstenstaat im Westen der USA sind bislang ausgezählt. Dort, wo Hillary Clinton 2016 gewann, liegt derzeit auch Biden mit 49,3 Prozent knapp vor Trump mit 48,7 Prozent. Die Wahlbehörde des Bundesstaates kündigte am Mittwochmorgen an, die Auszählung werde nicht vor Donnerstag vorgesetzt. Sollte Biden Nevada, Michigan und Wisconsin gewinnen, hätte er die 32 Wahlleute, die im noch fehlen, um die „magische Zahl“ von 270 Wahlleuten zu erreichen.

North Carolina (15 Wahlleute): 95 Prozent der Stimmen in dem konservativ geprägten Bundesstaat an der US-Ostküste sind ausgezählt. Trump liegt in Führung mit 50,1 Prozent, Biden bei 48,6 Prozent. Allerdings werden Briefwahlstimmen, die spätestens am Wahltag abgeschickt wurden, noch bis zum 12. November akzeptiert.

Trump sichert sich eine von insgesamt vier Wahlstimmen in Maine

20 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat sich bei der US-Wahl im Bundesstaat Maine eine weitere Stimme der Wahlleute gesichert. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen.

In dem Bundesstaat am nordöstlichsten Zipfel der USA gehen wie in Nebraska nicht alle Wahlleute komplett an den Gewinner. Neben zwei Wahlleuten, die auf dem Gesamtergebnis des Staates basieren, werden dort zwei weitere Wahlpersonen auf Basis der Ergebnisse in einzelnen Wahlbezirken bestimmt.

Der 2. Distrikt ging nun an Trump – zuvor hatte sich Herausforderer Joe Biden AP zufolge die übrigen drei Wahlleute gesichert. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

Trump will Wahlergebnis in Wisconsin anfechten

19.30 Uhr: US-Präsident Donald Trump will das Wahlergebnis im Bundesstaat Wisconsin anfechten. Trump werde umgehend eine Neuauszählung der Stimmen verlangen, erklärte sein Wahlkampfmanager Bill Stepien am Mittwoch. Angeblich lägen Berichte über Unregelmäßigkeiten in mehreren Bezirken in Wisconsin vor. Es bestünden daher „ernste Zweifel an der Gültigkeit der Ergebnisse“. Details oder Belege dafür wurden nicht genannt.

In Wisconsin zeichnete sich ein extrem enger Wahlausgang ab. Teilergebnissen zufolge lag zuletzt Trumps Herausforderer Joe Biden knapp vorne. Wisconsin zählt zu den Schlüsselstaaten, in denen sich das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Biden entscheiden könnte. Trump hatte dort 2016 mit nur rund 22.700 Stimmen Vorsprung vor seiner damaligen Rivalin Hillary Clinton gewonnen.

Trump hatte bereits zuvor mehrfach einen angeblichen Betrug bei der Präsidentschaftswahl angeprangert. Er beanspruchte den Sieg in der Wahlnacht vorzeitig für sich und kündigte in einem bisher beispiellosen Schritt an, vor den Supreme Court zu ziehen, um die noch laufende Stimmauszählung gerichtlich stoppen zu lassen. Das Team von Herausforderer Joe Biden sprach von einem Skandal. Bei der Präsidentschaftswahl haben die beiden Bewerber laut US-Medien jeweils mehrere Bundesstaaten gewinnen können. Der Ausgang in mehreren Schlüsselstaaten und damit das Gesamtergebnis waren am frühen Mittwochnachmittag (Ortszeit) aber weiterhin völlig unklar.

Kopf-an-Kopf-Rennen in Georgia – noch rund 250.000 Wahlzettel zu zählen

18.20 Uhr: Die Behörden in Georgia haben noch rund eine Viertelmillion Stimmen zu zählen, bis sie ein Ergebnis der Präsidentschaftswahl in diesem Bundesstaat bekanntgeben können. Staatssekretär Brad Raffensperger teilte am Mittwoch mit, nach einer Rekordwahlbeteiligung seien noch 200.000 Wahlzettel sowie 40.000 bis 50.000 vorzeitig abgegebene Stimmen zu erfassen. Die Verifizierung der Stimmzettel benötige viel Zeit.

US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht zum Mittwoch bereits einen Sieg in Georgia für sich beansprucht und gesagt, es seien nur noch 107.000 Stimmen zu zählen. Die Nachrichtenagentur AP meldete am Mittwoch, es zeichne sich ein so knappes Ergebnis ab, dass noch keine Entscheidung verkündet werden könne. In denjenigen Bezirken, in denen die Stimmenauszählung noch andauere, zeichne sich ein gutes Abschneiden für den demokratischen Kandidaten Joe Biden ab.

Bei der Präsidentschaftswahl 2016 hatte Trump in Georgia mit fünf Prozentpunkten vor der damaligen Kandidatin Hillary Clinton gewonnen und sich so die 16 Wahlleute für das „Electoral College“ gesichert. Für die Präsidentschaft ist eine Mehrheit von 270 Stimmen erforderlich.

Maine geht laut CNN an Biden

18.08 Uhr: CNN prognostiziert einen Biden-Sieg in Maine. Drei von insgesamt vier Wahlleuten gehen demnach an Joe Biden, einer an Trump. Das Ergebnis ist noch nicht gesichert.

Top-Republikaner widerspricht Trump

17.52 Uhr: Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hält die Präsidentenwahl in den USA noch nicht für entschieden. Das Land werde bald sehen, wie die Entscheidung der Wähler ausgefallen sei, sagte der Vertraute von Amtsinhaber Donald Trump am Mittwoch vor Journalisten. „Wir wissen noch nicht, wer das Rennen um die Präsidentschaft gewonnen hat“, sagte er.

Der Republikaner Trump hatte sich in der Nacht zum Mittwoch zum Sieger erklärt, obwohl die Auszählung der Stimmen in mehreren Bundesstaaten noch andauert. Alles deutete am Mittwoch auf ein sehr knappes Rennen zwischen Trump und seinem Herausforderer, dem Demokraten Joe Biden, hin.

McConnell sagte zudem, dass er Trumps Ankündigung, den Kampf um die Wahl vor Gericht fortzusetzen, für unproblematisch halte. Bei einem knappem Wahlergebnis „ist das schon früher passiert und könnte auch dieses Mal passieren“, sagte McConnell. „Vor Gericht zu gehen, ist der Weg, wie wir Unsicherheiten auflösen“, sagte er.

Wie Biden die Wahl gewinnen kann

17.07 Uhr: Nun geht es um jede Stimme. Wer Pennsylvania gewinnt, macht einen großen Schritt Richtung Präsidentschaft. Doch Biden kann es sich eher leisten als Trump, den Staat zu verlieren. Wenn Biden seine Leads in Arizona, Nevada, Wisconsin und Michigan hält, ist er fast am Ziel. Aktuell sind Biden 224 Wahlleute sicher. Trump hat 213 gesammelt. Ein Kandidat braucht 270, um das Rennen zu gewinnen. Allein in Pennsylvania geht es um 20 Wahlleute. Der Ausgang der Wahl ist noch offen, doch Biden stehen aktuell etwas mehr Möglichkeiten zur Verfügung.

Gouverneur von Pennsylvania spricht von „Stresstest“

17.06 Uhr: Der Gouverneur im US-Staat Pennsylvania, Tom Wolf, hat die langsame Auszählung der Stimmen zur Präsidentschaftswahl als einen „Stresstest für die Demokratie“ bezeichnet. Er werde alles tun um sicherzustellen, dass jede Stimme in seinem Bundesstaat gezählt werde, sagte der Politiker der Demokratischen Partei am Mittwoch in Harrisburg. An die Bürgerinnen und Bürger gerichtet sagte Wolf: „Eure Stimme macht bei dieser Wahl einen Unterschied aus.“ Er werde sich gegen jeden Versuch stellen, die Wahl in Pennsylvania anzugreifen.

Staatssekretärin Kathy Boockvar teilte mit, die Zahl der über Briefwahl abgegebenen Stimmen sei mit 2,5 bis 3 Millionen zehn Mal so hoch wie bei der Wahl vor vier Jahren. „Wir nähern uns einer Auszählung von 50 Prozent der Briefwahlstimmen“, sagte sie am Mittwoch und kündigte eine fortlaufende Aktualisierung des Auszählungsstands an. Dabei bat Boockvar um Geduld.

Trump schimpft auf Twitter

16.32 Uhr: Donald Trump hat sich über die Veränderung von Mehrheitsverhältnissen bei der Auszählung der US-Präsidentschaftswahl empört. Am Dienstagabend habe er in vielen Schlüsselstaaten teilweise solide geführt, behauptete der US-Präsident am Mittwoch im Internet-Dienst Twitter. Dieser Vorsprung sei dann in einem Bundesstaat nach dem anderen „auf magische Weise verschwunden“. Dies sei „sehr merkwürdig“, fügte der Amtsinhaber in Großbuchstaben hinzu. Magie hat damit jedoch nichts zutun, die Stimmen werden wie bei jeder anderer Wahl ausgezählt, die Briefwahlstimmen in vielen Fällen zuletzt. Trump selbst hatte seine Anhänger zu aufgerufen, nicht per Briefwahl zu wählen. Twitter hat Trumps Tweet mit einem Hinweis versehen.

Zuvor hatte sich Trump vorzeitig zum Wahlsieger erklärt. Der demokratische Kandidat Joe Biden erklärte am Mittwoch auf Twitter: „Wir ruhen nicht, ehe nicht jede Stimme gezählt ist.“

Die Auszählung zieht sich wegen des hohen Briefwahlanteils hin. Bei den Briefwählern hat Biden nach Umfragen einen Vorteil gegenüber Trump.

Biden überholt Trump in Michigan

15.14 Uhr: In Michigan hat Joe Biden Donald Trump überholt. Die Stimmen werden weiter ausgezählt. Zunächst hatte Trump in Michigan lange deutlich vorne gelegen. Die verbleibenden zu zählenden Stimmen sind vor allem Briefwahlstimmen – ein Vorteil für den demokratischen Kandidaten.

Biden erhält mehr Stimmen als alle bisherigen Kandidaten

14.50 Uhr: Joe Biden hat einen Rekord aufgestellt: Er vereint mehr Stimmen auf sich als jeder Kandidat vor ihm. Bislang lag dieser Rekord bei Barack Obama im Jahr 2008. Wenn Biden den „Popular Vote“ gewinnt, also die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereint, heißt das nicht, dass er auch die Wahl gewinnt. Zuletzt gewann Hillary Clinton 2016 den Popular Vote, mehr Wahlleute-Stimmen gingen jedoch an Donald Trump. Am Ende könnte die Zahl der abgegebenen Stimmen bei der Wahl bei mehr als 160 Millionen liegen. Das ist deutlich mehr als noch vor vier Jahren.

Wahlchefin in Michigan fordert Geduld

14.48 Uhr: Die Verantwortliche für die Durchführung der Wahl im womöglich entscheidenden US-Bundesstaat Michigan hat von den Kandidaten angesichts der laufenden Auszählung Geduld gefordert. Es seien nun „Vorsicht“ und „Geduld“ geboten, um „den Willen der Wähler zu respektieren“, sagte die demokratische Staatssekretärin Jocelyn Benson am Mittwoch im Gespräch mit dem Nachrichtensender CNN.

Es stünden vor allem aus den größeren Städten noch „Hunderttausende“ Stimmen aus. Sie rechne im Laufe des Tages mit deutlich mehr Klarheit, sagte Benson. US-Präsident Donald Trump, der sich bereits zum Sieger ausgerufen hat, nannte Benson dabei nicht namentlich.

Zusammenfassung: So steht es im Rennen

13.28 Uhr: Der erhoffte Erdrutschsieg für Joe Biden ist ausgeblieben, das Rennen ist eng. Donald Trump reklamiert haltlos einen Wahlsieg für sich, doch Millionen Stimmen werden noch ausgezählt. Das ist ein normaler Prozess in Wahlen. In einigen Staaten werden sich die Verteilungen, die bislang zwischengemeldet wurden, dramatisch ändern – vor allem abhängig davon, wie viele Briefwahlzettel noch ausgezählt werden müssen. Die Wahlnacht hat gezeigt: Biden schneidet bei Briefwählern deutlich besser ab als Trump.

Die Auszählung in Pennsylvania wird sich vermutlich noch über mehrer Tage ziehen. Auch North Carolina wird noch Stimmen zählen, die rechtzeitig abgeschickt wurden aber erst in den nächsten Tagen eingehen. Auch Nevada wird noch etwas brauchen. Alaska hat bisher nur die Stimmen des tatsächlichen Wahltags gezählt. Georgia und Arizona hoffen auf ein belastbares Ergebnis noch am Mittwoch. Michigan, wo vor allem noch Briefwahlstimmen ausgezählt werden müssen, hofft ebenfalls auf ein Ergebnis am Mittwoch. Wisconsin ist nahezu ausgezählt. Sowohl in Michigan als auch in Wisconsin stehen die Chancen für Biden aktuell gut.

Zu diesem Zeitpunkt zu rechnen, mit welchen Ergebnissen Biden Präsident werden würde, und welche Staaten Trump gewinnen muss, wäre zum Großteil Spekulation. Fest steht: Die Wahl wird in sieben Bundestaaten entschieden.

Biden macht in Michigan Boden gut

12.45 Uhr: Im Bundesstaat Michigan bahnt sich ein spannendes Fotofinish an. Zwar führt Donald Trump noch immer knapp mit 49,8 Prozent der Stimmen vor Joe Biden, der Herausforderer hat aber stark aufgeholt und kommt jetzt auf 48,5 Prozent. Das berichtet CNN.

Zweithöchster Wert bei Corona-Neuinfektion am Wahltag gemeldet

12.30 Uhr: Die USA haben am Dienstag - dem Tag der Wahl - mit mehr als 91.000 Corona-Neuinfektionen den bislang zweithöchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore vom Mittwoch hervor. Der bislang höchste Wert war am vergangenen Freitag registriert worden, als mehr als 99 000 Ansteckungen registriert wurden. In den USA sind bislang mehr als 232 000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

US-Präsident Donald Trump hat im Wahlkampf wiederholt gesagt, die USA seien in der Krise bald über dem Berg - wofür es keine Anzeichen gibt. Sein Herausforderer Joe Biden hat Trump vorgeworfen, beim Schutz der Amerikaner versagt zu haben.

Toter Kandidat in North Dakota gewählt

12 Uhr: In North Dakota ist ein im Oktober nach einer Corona-Infektion verstorbener Kandidat ins das örtliche Parlament des Bundesstaates gewählt worden. David Andahl blieb auf dem Wahlzettel und bekam am Dienstag gut 35 Prozent der Stimmen, wie aus Angaben der Wahlbehörde hervorgeht. Andahl starb Anfang Oktober, nachdem er mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen war, wie seine Mutter damals der Zeitung „Bismarck Tribune“ sagte. Die Wahlbehörde hatte sich schon zu diesem Zeitpunkt unsicher gezeigt, wie sie mit einem möglichen Sieg eines verstorbenen Kandidaten umgehen würde.

Bidens Vorsprung in Nevada schrumpft

11.45 Uhr: Im Wüstenstaat schmilzt der Vorsprung von Joe Biden unerwartet. Das liegt hauptsächlich daran, dass der demokratische Präsidentschaftskandidat in der Metropole Las Vegas schlechter als erwartet abgeschnitten hat. Biden liegt nur noch einen Prozentpunkt vor Donald Trump. 85 Prozent der Stimmen wurden bisher ausgezählt.

Scholz fordert vollständige Auszählung der Stimmen der US-Wähler

11.30 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die vollständige Auszählung aller Stimmen bei der US-Präsidentschaftswahl gefordert. „Wir sollten alle gemeinsam allerdings darauf bestehen, dass demokratische Wahlen auch komplett stattfinden“, sagte Scholz vor einer Video-Konferenz der EU-Finanzminister am Mittwoch. „Und das heißt, sie sind dann beendet, wenn alle Stimmen ausgezählt werden.“

Jeder Bürger müsse „die Möglichkeit haben, das Ergebnis mit der eigenen Stimme zu beeinflussen.“ Amtsinhaber Donald Trump hatte zuvor in einer Rede im Weißen Haus den Wahlsieg für sich beansprucht. Zugleich sprach er von angeblichem „Betrug an der Nation“ bei der Wahl und kündigte an, vor den Supreme Court zu ziehen, um die Wahl zu beenden. Vermutlich bezog sich Trump damit auf die nach wie vor laufende Auszählung zahlreicher Briefwahlstimmen.

Sloweniens Ministerpräsident Jansa gratuliert Trump zum Wahlsieg

11.20 Uhr: Der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa hat US-Präsident Donald Trump zum möglichen Sieg bei der Präsidentschaftswahl gratuliert. „Es ist ziemlich klar, dass das amerikanische Volk Donald Trump und (Vize-Präsident) Mike Pence für weitere vier Jahre gewählt hat“, schrieb der rechtsnationale Politiker am Mittwoch auf Twitter. Verzögerungen und „Faktenleugnungen“ seitens der Mainstream-Medien würden den Triumph des US-Präsidenten nur verstärken, fügte er hinzu.

Biden übernimmt in Wisconsin die Führung

10.45 Uhr: In Wisconsin hat Biden die Führung übernommen, nachdem ein Großteil der Briefwahlstimmen ausgewertet wurde. Herausforderer Biden liegt aktuell mit 20.000 Stimmen oder 0,3 Prozentpunkten vor Donald Trump.

Hawaii geht an Biden

10.30 Uhr: Keine Überraschung im Pazifik: Die Inselgruppe Hawaii geht traditionell immer an die Demokraten. So auch dieses Jahr.

Biden-Team reagiert empört auf Trumps Aussagen

10.10 Uhr: Das Team von Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat die Aussagen von Amtsinhaber Donald Trump zu einem möglichen Stopp der Stimmauszählungen bei der US-Wahl als „skandalös“ und „beispiellos“ zurückgewiesen. Die Rechtsexperten des demokratischen Herausforderers seien aber für eine gerichtliche Auseinandersetzung gerüstet, erklärte am Mittwochmorgen das Wahlkampfteam von Biden. Trump hatte zuvor angekündigt, er wolle eine weitere Auszählung der bei der Präsidentschaftswahl abgegeben Stimmen vom Obersten Gerichtshof des Landes stoppen lassen.

Biden sichert sich US-Bundesstaat Maine

9.45 Uhr: Joe Biden hat erwartungsgemäß im US-Bundesstaat Maine gewonnen. Das meldet die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. In dem Bundesstaat am nordöstlichsten Zipfel der USA gehen wie in Nebraska nicht alle Wahlleute komplett an den Gewinner.

Neben zwei Wahlleuten, die auf dem Gesamtergebnis des Staates basieren, werden dort zwei weitere Wahlpersonen auf Basis der Ergebnisse in einzelnen Wahlbezirken bestimmt. AP zufolge gewann Biden mindestens drei Wahlleute. Im 2. Distrikt war das Rennen noch nicht entschieden.

Arizona geht an Joe Biden

9.05 Uhr: Joe Biden hat sich den umkämpften Staat Arizona gesichert, der lange als sichere Bastion der Republikaner galt. Sowohl der Fernsehsender Fox News als auch die Nachrichtenagentur Associated Press berichteten am Mittwochmorgen, dass Biden den Bundesstaat und damit elf Wahlleutestimmen habe erobern können. Bei der Wahl vor vier Jahren hatte noch Amtsinhaber Donald Trump den traditionell konservativen Bundesstaat gewonnen.

Trump erklärt sich vorzeitig zum Wahlsieger und will Auszählung stoppen lassen

8.45 Uhr: Noch vor der Bekanntgabe der Ergebnisse in mehreren hart umkämpften Schlüsselstaaten hat sich Amtsinhaber Donald Trump zum Sieger der US-Präsidentenwahl erklärt. Zugleich kündigte er am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) an, eine weitere Auszählung der Stimmen vom Obersten Gerichtshof des Landes stoppen lassen zu wollen. Genau auf diese weitere Auszählung, die besonders Briefwahlstimmen betrifft, hoffte Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden.

„Wir haben diese Wahl gewonnen“, sagte Trump vor Anhängern im Weißen Haus, obwohl der Ausgang der Wahl noch völlig unklar war. Der Amtsinhaber sprach von angeblichem „Betrug an der Nation“ bei der Wahl und fügte hinzu: „Wir werden vor den Supreme Court ziehen. Wir wollen, dass alles Wählen endet.“

Vermutlich bezog sich Trump damit auf die in vielen Bundesstaaten noch laufende Auszählung von Briefwahlstimmen. „Wir wollen nicht, dass sie um vier Uhr morgens noch Stimmzettel finden und sie zur Liste hinzufügen.“ Experten zufolge dürfte die Mehrheit der Briefwähler für Biden gestimmt haben.

Trump will wegen Wahlbetrugs vor den Supreme Court ziehen

8.30 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat angesichts der Verzögerung bei einem Wahlergebnis bei der US-Wahl von „Betrug“ gesprochen. Trump kündigte am Mittwochmorgen (Ortszeit) im Weißen Haus an, vor das Oberste US-Gericht zu ziehen, um eine weitere Auszählung der Stimmen zu stoppen.

Trump holt vier Stimmen in Nebraska

8.20 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat bei der Wahl am Dienstag im Bundesstaat Nebraska vier von fünf Stimmen für die Wahlversammlung geholt, eine Stimme konnte Herausforderer Joe Biden erringen. Nebraska gehört mit Maine zu den US-Staaten, in denen nicht alle Wahlleute komplett an den Gewinner gehen.

Trump erzielte nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AP die Mehrheit in ganz Nebraska und in zwei von drei Bezirken. In dem Bezirk mit der größten Stadt Omaha aber hatte Biden die Nase vorn und konnte somit eine Stimme für die Wahlversammlung gewinnen. Vor vier Jahren hatte Trump auch diesen Bezirk knapp für sich entschieden.

Alle Wahllokale in USA geschlossen

8.15 Uhr: Die Wahllokale in den USA sind nun in allen Bundesstaaten geschlossen. Auf den zu Alaska gehörenden Aleuten konnten die Wähler bis 7.00 Uhr MEZ persönlich ihre Stimme abgeben. Kurz zuvor schlossen die Lokale im restlichen Alaska, auf Hawaii und an der US-Westküste. Weil sich die USA über mehrere Zeitzonen erstreckt, zog sich die Schließung der Wahllokale über mehrere Stunden.

Bis ein Sieger feststeht, könnte es noch Tage dauern

7.40 Uhr: Es deutet vieles darauf hin, dass es noch Tage dauern könnte, bis ein Sieger feststehen wird. In manchen bereits ausgezählten Countys in Pennsylvania lag Joe Biden einige Punkte über den Prozentwerten von Hillary Clinton vor vier Jahren. Sie hatte den Staat 2016 letztlich äußerst knapp verloren.

Neue Hoffnung weckte auch eine Korrektur zur Zahl noch erwarteter Stimmen in Georgia: Dort hatte es zunächst nach einem Sieg für Trump ausgesehen, später schien das Rennen wieder offen. Außerdem sah es so aus, als könnte Biden Arizona für sich entscheiden. 2016 war der Staat im Südwesten noch an die Republikaner gegangen. Trump siegte entgegen der Hoffnungen der Demokraten unter anderem in den "Battleground States" Florida, Iowa und Ohio.

Texas geht an Donald Trump

7.13 Uhr: Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump hat bei der US-Präsidentenwahl den wichtigen Bundesstaat Texas gewonnen. Damit sichert er sich die Stimmen von 38 Wahlleuten, wie die Nachrichtenagentur AP am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen meldete.

Trump: „Demokraten wollen den Sieg stehlen“

7 Uhr: Im erbitterten Rennen um die US-Präsidentschaft hat Amtsinhaber Donald Trump den oppositionellen Demokraten vorgeworfen, sie wollten ihm den Wahlsieg „stehlen“. Trump schrieb am Mittwoch im Onlinedienst Twitter: „Wir sind weit vorne, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen.“ Trumps Herausforderer Joe Biden von den Demokraten hatte kurz zuvor gesagt, er sei „auf Kurs, diese Wahl zu gewinnen“.

Biden sieht sich auf Kurs

6.55 Uhr: Trotz des bislang ungewissen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl hat sich der Oppositionskandidat Joe Biden siegesgewiss gezeigt. Er sei „auf Kurs, diese Wahl zu gewinnen“, sagte Biden in der Nacht zum Mittwoch vor Anhängern im Bundesstaat Delaware. Kurz zuvor hatten allerdings US-Sender den Sieg von Präsident Donald Trump in den wichtigen Bundesstaaten Florida und Ohio verkündet.

„Wir werden auch Pennsylvania gewinnen!“, so Biden. Trotzdem erinnert der ehemalige Vize-Präsident daran, dass das endgültige Ergebnis frühestens am nächsten Morgen amerikanischer Zeit, vielleicht sogar erst Tage später feststünde. „Es steht weder mir noch Donald Trump zu, den Sieg bei dieser Wahl zu verkünden“, sagt Biden.

Trump triumphiert in Florida

6.41 Uhr: US-Medien prognostizieren, dass Florida an Donald Trump geht. Offiziell ist das Ergebnis noch nicht. Die Stimmen werden noch ausgezählt.

Trump gewinnt laut Prognosen in Ohio

6.08 Uhr: Präsident Donald Trump hat bei der US-Wahl nach Prognosen von Fernsehsendern den wichtigen Bundesstaat Ohio mit 18 Wahlleuten gewonnen. Das ging in der Nacht aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender Fox News und NBC auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldete zunächst noch keinen Gewinner.

Erstmal Transgender-Kandidatin in den Kongress gewählt

5.57 Uhr: Bei den US-Wahlen ist erstmals eine Transgender-Kandidatin in das Oberhaus eines Bundesstaates gewählt worden: Im Bundesstaat Delaware zog die 30-jährige Sarah McBride am Dienstag mit 86 Prozent in den dortigen Senat ein. Sie ist damit die erste offene Transgender-Senatorin in den USA. Sie hoffe, die Wahl zeige Transgender-Kindern, „dass unsere Demokratie auch für sie groß genug ist“, schrieb die Vertreterin der Demokraten zu ihrem Wahlsieg auf Twitter. Im nördlichen Bundesstaat Vermont kam die 26-jährige Taylor Smallfür die Demokraten in das dortige Parlament. „Fünfte Transgender-Abgeordnete der Nation!“, schrieb sie auf Twitter. Erstmals war 2017 eine Transgender-Vertreterin zur Abgeordneten eines regionalen Parlaments gewählt worden, damals in Virginia.

Probleme im Swingstate Georgia

5.43 Uhr: Die Wahlergebnisse im größten Bezirk Georgias werden mehrere Stunden verspätet bekannt gegeben. Grund dafür ist eine geplatzte Wasserleitung in einem Auszählungsraum, Wahlzettel wurden dabei nicht beschädigt. Die verspätete Auszählung betrifft ausgerechnet den Bezirk Fulton, in dem die Mehrheit der Stimmen von Atlanta ausgezählt werden. In dem hart umkämpften Swing State Georgia liegt Trump momentan leicht vorne, gerade die Stimmen aus Atlanta könnten jedoch entscheidend sein.

Biden sichert sich Kalifornien, Oregon und Washington

5.39 Uhr: AP prognostiziert, dass Biden wie erwartet in Kalifornien, Oregon und Washington gewinnt. Auch dabei handelt es sich nicht um Überraschungen.

Überblick: Der aktuelle Stand

4.47 Uhr: Diese Wahl unterscheidet sich von allen zuvor, das zeigen auch die unterschiedlichen Prognosen unterschiedlicher Experten. Während in einigen Staaten bereits belastbare Prognosen möglich sind und feststeht, ob dort Trump oder Biden gewinnen werden, ist ein Großteil der Prognosen bislang spekulativ. Was sich bislang sagen lässt: Soweit sind keine Bundesstaaten überraschend von Demokraten oder Republikanern erobert worden. Nach bisherigem Stand erlauben sich die Republikaner leichten Optimismus, denn Bidens Vorsprung hätte zu diesem Zeitpunkt bereits deutlicher sein können. Es zeichnet sich ab, dass das Rennen knapper wird, als vorab prognostiziert.

Im wichtigen Bundesstaat Pennsylvania ist unklar, ob möglicherweise hunderttausende Stimmen in Philadelphia erst am Mittwochmorgen (Ortszeit) weiter ausgezählt werden. Laut US-Journalisten hatten dort Wahlhelfer erklärt, in der Nacht nur noch einen Teil der verbleibenden Stimmen vermelden zu wollen.

In den umkämpften Staaten Florida, North Carolina und Georgia zeichnen sich Vorteile für Trump ab.

Wegen der Corona-Pandemie ist es in diesem Jahr schwierig, den Auszählungsstand während der Wahlnacht einzuschätzen. Viele Biden-Anhänger hatten erklärt, per Briefwahl abstimmen zu wollen. Wähler von Präsident Trump wollten eher am Wahltag ihr Votum abgeben. Die Bundesstaaten haben unterschiedliche Methoden dafür, wann sie welche Stimmen auszählen, so dass große Umschwünge im Laufe der Wahlnacht möglich sind.

Demokraten verteidigen Repräsentantenhaus

4.45 Uhr: Bei der US-Kongresswahl haben die oppositionellen Demokraten Fernsehsendern zufolge ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt. Die Demokraten hatten vor der Wahl vom Dienstag in der Kongresskammer eine Mehrheit von 232 der 435 Abgeordneten. Sie dürften nun vier oder fünf zusätzliche Sitze gewinnen, wie die Sender Fox News und ABC berichteten.

Trump übernimmt Führung in Texas und Ohio

4.36 Uhr: Anfangs hatte Biden überraschend in den Bundesstaaten Texas und Ohio geführt, doch damit ist erstmal Schluss: Trump liegt in Ohio mit 52,4 Prozent der Stimmen vorne, in Texas hat er momentan 51,1 Prozent. Herausforderer Joe Biden führt dafür deutlich in Arizona - dieser Staat ging bei der letzten Wahl noch an Donald Trump.

Bewaffneter Mann vor Wahllokal festgenommen

4.21 Uhr: Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann ist am Rande der US-Wahl vor einem Wahllokal festgenommen worden. Der Mann habe nach seiner Stimmabgabe in der Stadt Charlotte (North Carolina) weiter vor dem Wahllokal „herumgelungert“, schrieb die örtliche Polizei auf Twitter. Es sei ein Anruf eingegangen, wonach der Mann andere Wähler eingeschüchtert haben könnte. Er sei daraufhin zum Verlassen des Geländes aufgefordert worden.

Zwei Stunden später kam der Mann der Polizei zufolge aber zurück zu dem Wahllokal. Er sei wegen unbefugten Betretens des Geländes festgenommen worden. Die Schusswaffe habe er legal dabei gehabt. Fotos in den sozialen Medien sowie Medienberichten zufolge trug der Mann eine Kappe mit der Aufschrift „Trump 2020“. Im Vorfeld der Wahl hatte es Bedenken gegeben, dass Trump-Unterstützer andere Wähler einschüchtern könnten. In der Wahlnacht waren jedoch zunächst keine größeren Zwischenfälle bekannt.

Twitter labelt voreilige Resultat-Verkündungen

4.05 Uhr: Twitter markiert Beiträge, die einen der Kandidaten in einem Staat voreilig zum Gewinner ausrufen. So hat es auch einen Beitrag aus dem Wahlkampflager von Donald Trump getroffen. Dieses hatte den Sieg von Trump in South Carolina verkündet – jedoch zu einem Zeitpunkt, als dieser noch nicht sicher war. Dabei hatte sich das Trump-Team auf Prognosen von AP bezogen. Twitter verlangt jedoch mindestens zwei Quellen.

Biden mit Hoffnung auf Ohio

3.56 Uhr: Während es so aussieht, als ginge Florida an Donald Trump, kann sich Joe Biden Hoffnung auf einen Sieg in Ohio machen. Potenziell könnte das ein wichtigerer Sieg sein als einer Florida es gewesen wäre, wie die New York Times erklärt. Ohio gelte auch als Indikator für Pennsylvania – einen der wichtigsten Staaten bei dieser Wahl.

Demokraten wohl mit guten Chancen auf Senats-Mehrheit

3.50 Uhr: Die oppositionellen Demokraten hoffen, eine Mehrheit im US-Senat zu erobern. Aktuell stehen die Chancen nicht schlecht: Das anerkannte Umfrage-Portal „Fivethirtyeight“ gibt den Demokraten derzeit eine 75-prozentige Siegchance. Für eine Mehrheit müssten sie vier Plätze gutmachen, bei einem Wahlsieg von Joe Biden würden drei ausreichen. Derzeit stellen die Republikaner mit 53 Senatoren die Mehrheit.

Der einflussreiche Senator Mitch McConnell ist unterdessen wiedergewählt worden. Der Mehrheitsführer der Republikaner von Präsident Donald Trump im Senat verteidigte in seinem konservativen Heimatstaat Kentucky sein Mandat, wie der Sender Fox News und die „New York Times“ berichten. Der 78-Jährige, der schon seit 1985 im Senat sitzt, ist ein mächtiger politischer Strippenzieher und ein wichtiger Rückhalt für Trump im Kongress. Am Dienstag wurden 35 der insgesamt 100 Senatoren neu gewählt. Neu gewählt wurden zudem alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses. Die Demokraten haben gute Chance, ihre Mehrheit in der Kongresskammer zu verteidigen.

Texas schimmert leicht blau

2.47 Uhr: Es ist ein ungewohnter Anblick: Während Texas weiter ausgezählt wird, schimmert der Bundesstag auf den Prognosen-Karten demokratisch-blau. Biden hat dort bislang die Nase vorn. Ob der Vorsprung halten wird, ist ungewiss. Etwa die Hälfte der Stimmen muss noch ausgezählt werden.

US-Moderatoren: „Die Stimmen sind real“

2.42 Uhr: Diese Wahl ist anders als jede zuvor. Das merken auch Zuschauer, die die Auszählungen im US-Fernsehen verfolgen. Immer wieder erklären die Moderatoren dort: Manche Staaten erscheinen blau, weil zunächst die Briefstimmen ausgezählt werden. Andere rot, weil dort die Wahltagstimmen zuerst gezählt werden. Diese Staaten können sich deutlich drehen. Und immer wieder betonen die Moderatoren: Die Stimmen sind dennoch real.

QAnon-Anhängerin schafft es in Kongress

2.33 Uhr: Auch der Kampf um Sitze im US-Kongress läuft. In Georgia hat Marjorie Taylor Greene den Sprung in den Kongress geschafft. Die Geschäftsfrau ist Republikanerin – und bekennende Anhängerin der rechten Verschwörungsbewegung QAnon.

Bislang keine großen Überraschungen

2.19 Uhr: Nach aktuellen Prognosen gehen Tennessee, Alabama, Mississippi, Oklahoma und West Virgini an Trump. In Illinois, Virginia, New Jersey, Maryland, Delaware, Connecticut und Massachusetts sieht es nach einem Sieg von Biden aus.

Trump holt wohl South Carolina

2.12 Uhr: Nach Prognosen der Nachrichtenagentur AP geht auch South Carolina mit neun Wahlleuten an Donald Trump.

Reaktionen auf Florida

2.02 Uhr: Ein Bild, das es für viele, die die Auszählung in Florida verfolgen, gut zusammenfasst:

Enges Rennen in Florida

1.33 Uhr: Florida zählt die Stimmen aus. Bislang liegen beide Kontrahenten so nah bei einander, das sich noch keine Tendenz abzeichnet. Florida gilt als einer der wichtigsten und am härtesten umkämpften Staaten für die Kandidaten. Wenn Trump diesen Staat verliert, verschlechtern sich seine Chancen auf den Gesamtsieg mathematisch deutlich. Biden hingegen könnte den Verlust laut Umfrage-Projektionen eher verkraften. Das Ergebnis aus Flordia wird früher als in anderen Bundesstaaten vermeldet werden, da Florida traditionell sehr schnell auszählt – Briefwahlstimmen inklusive.

US-Medien melden erst Prognosen

1.16 Uhr: Präsident Donald Trump hat bei der US-Wahl Prognosen von US-Fernsehsendern zufolge erwartungsgemäß den Bundesstaat Indiana gewonnen. Damit sichert sich der Republikaner die Stimmen von 11 Wahlleuten. Das ging am Dienstagabend aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender CNN und NBC auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldete zunächst noch keinen Gewinner. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

Auch Kentucky soll erwartungsgemäß an den amtieren Präsidenten gegangen sein. Der traditionell demokratisch wählende Staat Vermont hingegen soll laut Prognosen an Joe Biden gehen.

Inspekteure durchsuchen Poststellen

1.05 Uhr: Laut eines Gerichtsbschluss sollen dutzende Post-Stellen untersucht werden, da 300.000 eigereichte Briefwahlzettel nicht auffindbar sind. Die Post stellt sich jedoch quer. Laut eines Berichts der „Washington Post“ wil die US-Post ihre eigenen Inspektionen durchführen. Rund 300.000 Briefwahlzettel in 15 Bundesstaatedn wurden gescannt, als sie bei der Post eingegangen sind. Es gibt jedoch keine Scans die belegen, dass sie weitergeleitet wurden.

Exitpolls nicht aussagekräftig

1.02 Uhr: Die ersten Wahllokale schließen. Das heißt auch, dass es die ersten Exit-Polls gibt. Diese sind jedoch bei dieser Wahl nicht aussagekräftig, da sie den großen Anteil der frühen Stimmabgaben nicht miteinbeziehen.

Dienstag, 3. November

Desinfektionsmittel blockiert Stimmzettelscanner

23.38 Uhr: In einem Wahllokal in Iowa hat Handdesinfektionsmittel einen Stimmzettelscanner zum Blockieren gebracht. Die Hände einiger Wähler in Des Moines seien von dem Mittel noch feucht gewesen, sagt ein Sprecher des Secretary of State des Bundesstaats.

Auf dem Gerät habe sich nach einiger Zeit so viel Desinfektionsmittel angesammelt, dass er nicht mehr funktioniert habe. Das Gerät sei innerhalb etwa einer Stunde repariert worden. Um einen weiteren Defekt zu verhindern, sei die Handdesinfektionsstation weiter nach vorne in der Schlange verlegt worden, damit die Hände der Wähler trocknen konnten, bis sie in Kontakt mit dem Wahlzettel kamen.

Kampf um Plätze in Senat und Repräsentantenhaus

22.09 Uhr: Bei der US-Wahl geht es nicht nur um das Amt des Präsidenten, sondern auch um die Macht im Kongress. Das Haus ist bislang in demokratischer Hand, der Senat in Republikanischer. Das könnte sich jedoch ändern.

Wann gibt es ein Wahlergebnis?

21.57 Uhr: Kurz: Wir wissen es nicht. Anders als 2016 stehen die Chancen diesmal schlecht, dass es noch im Laufe der Wahlnacht ein eindeutiges Ergebnis geben wird. Das liegt vor allem am hohen Anteil der Früh- und Briefwähler und der von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlichen Regeln, wann diese Stimmen ausgezählt werden. Frühe Prognosen anhand von Exitpolls und Zwischenständen können irreführend sein.

Zu den Staaten, die Früh- und Briefwahlstimmen noch vor den Stimmen des Wahltags auszählen, gehören Florida, Ohio, Texas und Iowa. Ganz anders sieht es zum Beispiel in Pennsylvania aus: Dort werden Briefwahlstimmen erst spät ausgezählt, machen jedoch rund ein Drittel aller Stimmen aus. Somit könnte zum Beispiel Trump hier lange Zeit augenscheinlich führen, und am Ende doch Biden deutlich gewinnen.

Trump und die Village People

21.40 Uhr: Dieser Tag wird lang. Nicht nur für alle, die zu Hause die Ergebnisse der US-Wahl verfolgen, sondern besonders für die US-Bürger, die an diesem Wahltag stundenlang in Schlangen vor den Wahllokalen stehen, um ihrer Bürgerpflicht nachzukommen. Auch der amtierende US-Präsident versucht, seine Anhänger zum Urnengang zu bewegen – mit diesem Video:

Victor Willis, eines der Gründungsmitglieder der Village People, hatte Trump im Sommer in einem Facebook-Beitrag gebeten, Lieder wie YMCA und Macho Man nicht mehr für seine Wahlkampfveranstaltungen zu nutzen. (mit dpa, afp)

Biden vor Unterstützern: „Wir wählen Hoffnung statt Angst“

21.30 Uhr: US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat seinen Anhängern in Philadelphia am Wahltag noch einmal Mut gemacht. „Wir wählen Hoffnung statt Angst. Wir wählen die Wahrheit statt Lügen. Wir wählen Wissenschaft statt Fiktion“, rief Biden einigen Dutzend Menschen in der Großstadt im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania am Dienstag durch ein Megafon zu. Er sagte seinen Anhängern dabei zu, sie ernst nehmen zu wollen und Fehler einzugestehen. „Ich verspreche Euch, ich werde meine Worte Euch gegenüber niemals brechen“. Auf Twitter hatte Biden zuvor zum Wählen aufgerufen: „Wir sind in einer Schlacht um die Seele der Nation. Und ihr habt die ultimative Macht, das Ergebnis zu bestimmen“.

Weißes Haus mit Zaun abgeriegelt

20.30 Uhr: Als Sicherheitsmaßnahme wegen möglicher Proteste nach der US-Präsidentenwahl ist das Weiße Haus in Washington durch einen zusätzlichen Zaun abgeriegelt worden. Auf Bildern ist eine weiße, mauerartige Befestigung an der Südseite der Machtzentrale in der US-Hauptstadt zu erkennen. Teile des Gebiets rund ums Weiße Haus, darunter der Lafayette Park im Norden, waren schon seit dem Sommer teilweise für die Öffentlichkeit gesperrt – wegen Protesten, aber auch wegen Bauarbeiten. Im Weißen Haus will US-Präsident Donald Trump am Dienstag mit Hunderten geladenen Gästen die Wahlnacht verbringen.

Mehr als 100 Millionen Frühwähler

20 Uhr: Bei der US-Präsidentenwahl haben eine Rekordzahl von mehr als 100 Millionen Menschen vor dem eigentlichen Wahltag an diesem Dienstag abgestimmt. Das entspreche mehr als 73 Prozent der Stimmen, die 2016 insgesamt abgegeben wurden, berichtete das „U.S. Elections Project“ am Dienstag. Besonders stark war die Wahlbeteiligung in einer Reihe von Bundesstaaten im Süden und Westen. In Texas, Washington State, Oregon und Hawaii überstieg die Zahl der Frühwähler jeweils sogar die der 2016 insgesamt abgegebenen Stimmen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Mehrheit der Frühwähler den demokratischen Herausforderer Joe Biden unterstützen. Republikaner Donald Trump dagegen hatte vor allem die Briefwahl immer wieder mit Betrug in Verbindung gebracht.

Trump gibt sich siegessicher: „Wir werden eine großartige Nacht haben“

19.30 Uhr: Während eines Besuchs bei seinen Wahlkampfhelfern am Tag der Präsidentenwahl in den USA hat sich Amtsinhaber Donald Trump siegessicher gezeigt. „Ich glaube, wir werden eine großartige Nacht haben“, sagte Trump am Dienstag in Arlington bei Washington. Die Zahlen, die er aus den Bundesstaaten Texas, Arizona oder Florida sehe, seien sehr gut. Die letzten Umfragen sehen den republikanischen Präsidenten allerdings hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden - sowohl landesweit als auch in mehreren entscheidenden „Swing States“.

Auf die Frage, ob er für den Fall eines Sieges oder einer Niederlage bereits Reden vorbereitet habe, sagte Trump, dass er darüber noch nicht nachdenke. Er hoffe aber, dass das Ergebnis schnell feststehe. Trump weiter: „Gewinnen ist leicht. Verlieren ist niemals leicht. Nicht für mich.“ Die Ergebnisse aus den ersten Bundesstaaten werden in der Nacht zum Mittwoch (MEZ) nach 1.00 Uhr erwartet.

„Aus diesem Haus ins Weiße Haus“ – Biden besucht Ort seiner Kindheit

18.50 Uhr: Unter dem Jubel von Anwohnern und Schaulustigen hat Trump-Herausforderer Joe Biden am US-Wahltag das Haus besucht, in dem er seine ersten Lebensjahre verbracht hat. Nach einem Gespräch mit der jetzigen Bewohnerin des Gebäudes in Scranton (Pennsylvania) erzählte Biden vor laufenden Kameras, er habe im Wohnzimmer einen Gruß an die Wand geschrieben.

Mitreisenden Journalisten zufolge lautete dieser: „Aus diesem Haus ins Weiße Haus mit der Gnade Gottes. Joe Biden 3.11.2020“. Biden zog mit seiner Familie im Alter von zehn Jahren von Scranton nach Wilmington (Delaware), wo er bis heute lebt.

First Lady Melania Trump wählt in Florida – ohne Maske

17 Uhr: First Lady Melania Trump hat bei der US-Präsidentenwahl ihre Stimme abgegeben. Die 50-Jährige ging am Dienstag winkend in ein Wahllokal in Palm Beach im umkämpften Bundesstaat Florida, wie TV-Aufnahmen zeigten. Mitreisende Journalisten berichteten, Trump sei die einzige Person gewesen, die trotz der Corona-Pandemie keine Maske getragen habe.

Präsident Donald Trump hatte seine Stimme bereits frühzeitig Ende Oktober in Florida abgegeben. Der offizielle Wohnsitz des Paares ist Trumps Luxushotel Mar-a-Lago in Palm Beach.

Trump: „Es gibt keine Gründe, Spiele zu spielen“

15 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat sich uneindeutig zu dem möglichen Szenario geäußert, er könnte bei der Präsidentenwahl vor der Auszählung aller Stimmen seinen Sieg verkünden. „Ich denke, wir werden siegen. Aber nur wenn es einen Sieg gibt. Es gibt keine Gründe, Spiele zu spielen“, sagte Trump am Dienstagmorgen in der TV-Sendung „Fox and Friends“. Der Präsident war telefonisch zugeschaltet.

Trump liegt in Umfragen sowohl landesweit als auch in mehreren „Swing States“ hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Seine Wiederwahl ist dennoch nicht ausgeschlossen.

Trump hat vor der Wahl nicht zugesagt, ob er das Resultat akzeptieren wird. Trump behauptete auch bei „Fox and Friends“ wieder, dass die starke Zunahme der Abstimmung per Briefwahl zu Wahlbetrug führen könnte. Er hat dafür keine stichhaltigen Beweise angeführt.

Erste Ergebnisse: Biden gewinnt im Dorf Dixville Notch

10 Uhr: Die ersten Entscheidungen der US-Präsidentenwahl sind gefallen: Der Demokrat Joe Biden hat die Abstimmung in dem kleinen Örtchen Dixville Notch in New Hampshire mit 5 zu 0 Stimmen gegen Donald Trump gewonnen. Im Nachbarort Millsfield setzte sich der Republikaner Trump mit 16 zu 5 Stimmen gegen Biden durch, wie hier kurz nach Mitternacht (Ortszeit) auf einer handbeschriebenen Tafel verkündet wurde.

Das Wahllokal in Dixville Notch öffnet seit 1960 am Wahltag bereits um Mitternacht. Da es in dem Skiort nahe der kanadischen Grenze weniger als ein Dutzend registrierte Wähler gibt, sind Stimmabgabe und -auszählung schnell abgewickelt. Bereits um kurz nach Mitternacht (Ortszeit) stand das Ergebnis fest.

Dass man so früh votieren darf, ist einem Gesetz in New Hampshire zu verdanken. Es erlaubt Gemeinden mit weniger als 100 Einwohnern, sowohl bei den Vorwahlen als auch dann bei der Präsidentenwahl schon um Mitternacht ihr Wahllokal zu öffnen. Damit sollte Eisenbahnarbeitern die Möglichkeit gegeben werden, wählen zu gehen, sich aufs Ohr zu legen und dann pünktlich zur Arbeit anzutreten.

Obama ruft in Florida zu Ende von „Reality Show“ auf

8 Uhr: Der frühere US-Präsident Barack Obama hat zum Abschluss des Wahlkampfs dazu aufgerufen, seinen Nachfolger Donald Trump nach vier Jahren wieder abzuwählen. In einer Ansprache in Miami im besonders heftig umkämpften Bundesstaat Florida warf Obama Trump am Montag (Ortszeit) vor, der Aufgabe im Amt nicht gerecht geworden zu sein und stattdessen im Weißen Haus eine „Reality Show“ aufgeführt zu haben.

Angesichts der Bedrohungen der Corona-Pandemie sei es wichtiger denn je, allen eine bezahlbare Krankenversicherung zu ermöglichen, sagte der Expräsident. Die Kandidaten der Demokraten, Joe Biden und Kamala Harris, wollten Florida auch vor den Auswirkungen der Klimakrise bewahren und neue Arbeitsplätze mit der Nutzung erneuerbarer Energien schaffen. „Er hat mich zu einem besseren Präsidenten gemacht“, sagte Obama über seinen ehemaligen Vizepräsidenten.

Die Ergebnisse Floridas bei Präsidentschaftswahlen fielen wiederholt äußerst knapp aus. 2012 konnte sich Obama die Mehrheit sichern, 2016 lag Trump vorn. Als besonders entscheidend gelten die Stimmen von Einwanderern aus Lateinamerika. (dpa, afp, red)