US-Wahl im Newsblog: Trump erklärt sich zum Sieger – Arizona geht an Biden

Am 3. November wählen die Bürger der USA ihren nächsten Präsidenten.

Joe Biden führte bis zuletzt in den Umfragen. Doch Donald Trump legt die Weichen, Briefwahlstimmen nicht anzuerkennen.

Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen zur US-Wahl in unserem Newsblog.

Mehr als 100 Millionen US-Bürger haben bereits vor dem 3. November ihre Stimme abgegeben. Wenn die Wahllokale schließen, beginnen die letzten Auszählungen. Sie können sich über mehrere Tage ziehen, denn der hohe Anteil an Briefwahlstimmen bringt bei der US-Wahl 2020 einiges durcheinander. Folgen vier weitere, teils chaotische Jahre unter Donald Trump? Oder übernimmt Joe Biden das höchste Amt der USA? Die Ereignisse der Wahl in unserem Newsblog

Mittwoch, 4. November

Arizona geht an Joe Biden

9.05 Uhr: Joe Biden hat sich den umkämpften Staat Arizona gesichert, der lange als sichere Bastion der Republikaner galt. Das meldet die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen.

Trump erklärt sich zum Wahlsieger

8.45 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat sich während der laufenden Auszählung der Stimmen bei der US-Wahl zum Sieger erklärt. „Wir waren dabei, diese Wahl zu gewinnen. Offen gesagt haben wir diese Wahl gewonnen“, sagte Trump am Mittwochmorgen (Ortszeit) im Weißen Haus. US-Medien prognostizierten allerdings noch keinen Gewinner. Rechtlich hat Trumps Siegeserklärung keine Bewandtnis.

„Wir gewinnen überall!“, sagt Trump. Ihm zufolge sei es klar, dass Georgia und North Carolina an die Republikaner geht. „Sie können uns nicht einholen“, sagt der Präsident. Arizona sei dagegen etwas früh Herausforderer Biden zugesprochen worden – diese Staat könne man noch gewinnen, so Trump. Auch in Pennsylvania sei man nahezu uneinholbar, man gewinne Michigan und Wisconsin. Vizepräsident Pence sprach davon, auf dem Weg zum Sieg zu sein.

Der Fernsehsender NBC unterbrach die live gesendete Rede für eine Einordnung: Zu keinem dieser Staaten könne man derzeit ein Ergebnis verkünden, da die Briefwahl noch kaum ausgezählt sei. Umfragen zufolge wählten vor allem Demokraten per Brief. Viele wichtigen Städte hätten noch keine Ergebnisse verkündet, in Michigan fehle noch ein Drittel der Stimmen.

Trump will wegen Wahlbetrugs vor den Supreme Court ziehen

8.30 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat angesichts der Verzögerung bei einem Wahlergebnis bei der US-Wahl von „Betrug“ gesprochen. Trump kündigte am Mittwochmorgen (Ortszeit) im Weißen Haus an, vor das Oberste US-Gericht zu ziehen, um eine weitere Auszählung der Stimmen zu stoppen.

Trump holt vier Stimmen in Nebraska

8.20 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat bei der Wahl am Dienstag im Bundesstaat Nebraska vier von fünf Stimmen für die Wahlversammlung geholt, eine Stimme konnte Herausforderer Joe Biden erringen. Nebraska gehört mit Maine zu den US-Staaten, in denen nicht alle Wahlleute komplett an den Gewinner gehen.

Trump erzielte nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AP die Mehrheit in ganz Nebraska und in zwei von drei Bezirken. In dem Bezirk mit der größten Stadt Omaha aber hatte Biden die Nase vorn und konnte somit eine Stimme für die Wahlversammlung gewinnen. Vor vier Jahren hatte Trump auch diesen Bezirk knapp für sich entschieden.

Alle Wahllokale in USA geschlossen

8.15 Uhr: Die Wahllokale in den USA sind nun in allen Bundesstaaten geschlossen. Auf den zu Alaska gehörenden Aleuten konnten die Wähler bis 7.00 Uhr MEZ persönlich ihre Stimme abgeben. Kurz zuvor schlossen die Lokale im restlichen Alaska, auf Hawaii und an der US-Westküste. Weil sich die USA über mehrere Zeitzonen erstreckt, zog sich die Schließung der Wahllokale über mehrere Stunden.

Bis ein Sieger feststeht, könnte es noch Tage dauern

7.40 Uhr: Es deutet vieles darauf hin, dass es noch Tage dauern könnte, bis ein Sieger feststehen wird. In manchen bereits ausgezählten Countys in Pennsylvania lag Joe Biden einige Punkte über den Prozentwerten von Hillary Clinton vor vier Jahren. Sie hatte den Staat 2016 letztlich äußerst knapp verloren.

Neue Hoffnung weckte auch eine Korrektur zur Zahl noch erwarteter Stimmen in Georgia: Dort hatte es zunächst nach einem Sieg für Trump ausgesehen, später schien das Rennen wieder offen. Außerdem sah es so aus, als könnte Biden Arizona für sich entscheiden. 2016 war der Staat im Südwesten noch an die Republikaner gegangen. Trump siegte entgegen der Hoffnungen der Demokraten unter anderem in den "Battleground States" Florida, Iowa und Ohio.

Texas geht an Donald Trump

7.13 Uhr: Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump hat bei der US-Präsidentenwahl den wichtigen Bundesstaat Texas gewonnen. Damit sichert er sich die Stimmen von 38 Wahlleuten, wie die Nachrichtenagentur AP am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen meldete.

Trump: „Demokraten wollen den Sieg stehlen“

7 Uhr: Im erbitterten Rennen um die US-Präsidentschaft hat Amtsinhaber Donald Trump den oppositionellen Demokraten vorgeworfen, sie wollten ihm den Wahlsieg „stehlen“. Trump schrieb am Mittwoch im Onlinedienst Twitter: „Wir sind weit vorne, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen.“ Trumps Herausforderer Joe Biden von den Demokraten hatte kurz zuvor gesagt, er sei „auf Kurs, diese Wahl zu gewinnen“.

Biden sieht sich auf Kurs

6.55 Uhr: Trotz des bislang ungewissen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl hat sich der Oppositionskandidat Joe Biden siegesgewiss gezeigt. Er sei „auf Kurs, diese Wahl zu gewinnen“, sagte Biden in der Nacht zum Mittwoch vor Anhängern im Bundesstaat Delaware. Kurz zuvor hatten allerdings US-Sender den Sieg von Präsident Donald Trump in den wichtigen Bundesstaaten Florida und Ohio verkündet.

„Wir werden auch Pennsylvania gewinnen!“, so Biden. Trotzdem erinnert der ehemalige Vize-Präsident daran, dass das endgültige Ergebnis frühestens am nächsten Morgen amerikanischer Zeit, vielleicht sogar erst Tage später feststünde. „Es steht weder mir noch Donald Trump zu, den Sieg bei dieser Wahl zu verkünden“, sagt Biden.

Trump triumphiert in Florida

6.41 Uhr: US-Medien prognostizieren, dass Florida an Donald Trump geht. Offiziell ist das Ergebnis noch nicht. Die Stimmen werden noch ausgezählt.

Trump gewinnt laut Prognosen in Ohio

6.08 Uhr: Präsident Donald Trump hat bei der US-Wahl nach Prognosen von Fernsehsendern den wichtigen Bundesstaat Ohio mit 18 Wahlleuten gewonnen. Das ging in der Nacht aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender Fox News und NBC auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldete zunächst noch keinen Gewinner.

Erstmal Transgender-Kandidatin in den Kongress gewählt

5.57 Uhr: Bei den US-Wahlen ist erstmals eine Transgender-Kandidatin in das Oberhaus eines Bundesstaates gewählt worden: Im Bundesstaat Delaware zog die 30-jährige Sarah McBride am Dienstag mit 86 Prozent in den dortigen Senat ein. Sie ist damit die erste offene Transgender-Senatorin in den USA. Sie hoffe, die Wahl zeige Transgender-Kindern, „dass unsere Demokratie auch für sie groß genug ist“, schrieb die Vertreterin der Demokraten zu ihrem Wahlsieg auf Twitter. Im nördlichen Bundesstaat Vermont kam die 26-jährige Taylor Smallfür die Demokraten in das dortige Parlament. „Fünfte Transgender-Abgeordnete der Nation!“, schrieb sie auf Twitter. Erstmals war 2017 eine Transgender-Vertreterin zur Abgeordneten eines regionalen Parlaments gewählt worden, damals in Virginia.

Probleme im Swingstate Georgia

5.43 Uhr: Die Wahlergebnisse im größten Bezirk Georgias werden mehrere Stunden verspätet bekannt gegeben. Grund dafür ist eine geplatzte Wasserleitung in einem Auszählungsraum, Wahlzettel wurden dabei nicht beschädigt. Die verspätete Auszählung betrifft ausgerechnet den Bezirk Fulton, in dem die Mehrheit der Stimmen von Atlanta ausgezählt werden. In dem hart umkämpften Swing State Georgia liegt Trump momentan leicht vorne, gerade die Stimmen aus Atlanta könnten jedoch entscheidend sein.

Biden sichert sich Kalifornien, Oregon und Washington

5.39 Uhr: AP prognostiziert, dass Biden wie erwartet in Kalifornien, Oregon und Washington gewinnt. Auch dabei handelt es sich nicht um Überraschungen.

Überblick: Der aktuelle Stand

4.47 Uhr: Diese Wahl unterscheidet sich von allen zuvor, das zeigen auch die unterschiedlichen Prognosen unterschiedlicher Experten. Während in einigen Staaten bereits belastbare Prognosen möglich sind und feststeht, ob dort Trump oder Biden gewinnen werden, ist ein Großteil der Prognosen bislang spekulativ. Was sich bislang sagen lässt: Soweit sind keine Bundesstaaten überraschend von Demokraten oder Republikanern erobert worden. Nach bisherigem Stand erlauben sich die Republikaner leichten Optimismus, denn Bidens Vorsprung hätte zu diesem Zeitpunkt bereits deutlicher sein können. Es zeichnet sich ab, dass das Rennen knapper wird, als vorab prognostiziert.

Im wichtigen Bundesstaat Pennsylvania ist unklar, ob möglicherweise hunderttausende Stimmen in Philadelphia erst am Mittwochmorgen (Ortszeit) weiter ausgezählt werden. Laut US-Journalisten hatten dort Wahlhelfer erklärt, in der Nacht nur noch einen Teil der verbleibenden Stimmen vermelden zu wollen.

In den umkämpften Staaten Florida, North Carolina und Georgia zeichnen sich Vorteile für Trump ab.

Wegen der Corona-Pandemie ist es in diesem Jahr schwierig, den Auszählungsstand während der Wahlnacht einzuschätzen. Viele Biden-Anhänger hatten erklärt, per Briefwahl abstimmen zu wollen. Wähler von Präsident Trump wollten eher am Wahltag ihr Votum abgeben. Die Bundesstaaten haben unterschiedliche Methoden dafür, wann sie welche Stimmen auszählen, so dass große Umschwünge im Laufe der Wahlnacht möglich sind.

Demokraten verteidigen Repräsentantenhaus

4.45 Uhr: Bei der US-Kongresswahl haben die oppositionellen Demokraten Fernsehsendern zufolge ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt. Die Demokraten hatten vor der Wahl vom Dienstag in der Kongresskammer eine Mehrheit von 232 der 435 Abgeordneten. Sie dürften nun vier oder fünf zusätzliche Sitze gewinnen, wie die Sender Fox News und ABC berichteten.

Trump übernimmt Führung in Texas und Ohio

4.36 Uhr: Anfangs hatte Biden überraschend in den Bundesstaaten Texas und Ohio geführt, doch damit ist erstmal Schluss: Trump liegt in Ohio mit 52,4 Prozent der Stimmen vorne, in Texas hat er momentan 51,1 Prozent. Herausforderer Joe Biden führt dafür deutlich in Arizona - dieser Staat ging bei der letzten Wahl noch an Donald Trump.

Bewaffneter Mann vor Wahllokal festgenommen

4.21 Uhr: Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann ist am Rande der US-Wahl vor einem Wahllokal festgenommen worden. Der Mann habe nach seiner Stimmabgabe in der Stadt Charlotte (North Carolina) weiter vor dem Wahllokal „herumgelungert“, schrieb die örtliche Polizei auf Twitter. Es sei ein Anruf eingegangen, wonach der Mann andere Wähler eingeschüchtert haben könnte. Er sei daraufhin zum Verlassen des Geländes aufgefordert worden.

Zwei Stunden später kam der Mann der Polizei zufolge aber zurück zu dem Wahllokal. Er sei wegen unbefugten Betretens des Geländes festgenommen worden. Die Schusswaffe habe er legal dabei gehabt. Fotos in den sozialen Medien sowie Medienberichten zufolge trug der Mann eine Kappe mit der Aufschrift „Trump 2020“. Im Vorfeld der Wahl hatte es Bedenken gegeben, dass Trump-Unterstützer andere Wähler einschüchtern könnten. In der Wahlnacht waren jedoch zunächst keine größeren Zwischenfälle bekannt.

Twitter labelt voreilige Resultat-Verkündungen

4.05 Uhr: Twitter markiert Beiträge, die einen der Kandidaten in einem Staat voreilig zum Gewinner ausrufen. So hat es auch einen Beitrag aus dem Wahlkampflager von Donald Trump getroffen. Dieses hatte den Sieg von Trump in South Carolina verkündet – jedoch zu einem Zeitpunkt, als dieser noch nicht sicher war. Dabei hatte sich das Trump-Team auf Prognosen von AP bezogen. Twitter verlangt jedoch mindestens zwei Quellen.

Biden mit Hoffnung auf Ohio

3.56 Uhr: Während es so aussieht, als ginge Florida an Donald Trump, kann sich Joe Biden Hoffnung auf einen Sieg in Ohio machen. Potenziell könnte das ein wichtigerer Sieg sein als einer Florida es gewesen wäre, wie die New York Times erklärt. Ohio gelte auch als Indikator für Pennsylvania – einen der wichtigsten Staaten bei dieser Wahl.

Demokraten wohl mit guten Chancen auf Senats-Mehrheit

3.50 Uhr: Die oppositionellen Demokraten hoffen, eine Mehrheit im US-Senat zu erobern. Aktuell stehen die Chancen nicht schlecht: Das anerkannte Umfrage-Portal „Fivethirtyeight“ gibt den Demokraten derzeit eine 75-prozentige Siegchance. Für eine Mehrheit müssten sie vier Plätze gutmachen, bei einem Wahlsieg von Joe Biden würden drei ausreichen. Derzeit stellen die Republikaner mit 53 Senatoren die Mehrheit.

Der einflussreiche Senator Mitch McConnell ist unterdessen wiedergewählt worden. Der Mehrheitsführer der Republikaner von Präsident Donald Trump im Senat verteidigte in seinem konservativen Heimatstaat Kentucky sein Mandat, wie der Sender Fox News und die „New York Times“ berichten. Der 78-Jährige, der schon seit 1985 im Senat sitzt, ist ein mächtiger politischer Strippenzieher und ein wichtiger Rückhalt für Trump im Kongress. Am Dienstag wurden 35 der insgesamt 100 Senatoren neu gewählt. Neu gewählt wurden zudem alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses. Die Demokraten haben gute Chance, ihre Mehrheit in der Kongresskammer zu verteidigen.

Texas schimmert leicht blau

2.47 Uhr: Es ist ein ungewohnter Anblick: Während Texas weiter ausgezählt wird, schimmert der Bundesstag auf den Prognosen-Karten demokratisch-blau. Biden hat dort bislang die Nase vorn. Ob der Vorsprung halten wird, ist ungewiss. Etwa die Hälfte der Stimmen muss noch ausgezählt werden.

US-Moderatoren: „Die Stimmen sind real“

2.42 Uhr: Diese Wahl ist anders als jede zuvor. Das merken auch Zuschauer, die die Auszählungen im US-Fernsehen verfolgen. Immer wieder erklären die Moderatoren dort: Manche Staaten erscheinen blau, weil zunächst die Briefstimmen ausgezählt werden. Andere rot, weil dort die Wahltagstimmen zuerst gezählt werden. Diese Staaten können sich deutlich drehen. Und immer wieder betonen die Moderatoren: Die Stimmen sind dennoch real.

QAnon-Anhängerin schafft es in Kongress

2.33 Uhr: Auch der Kampf um Sitze im US-Kongress läuft. In Georgia hat Marjorie Taylor Greene den Sprung in den Kongress geschafft. Die Geschäftsfrau ist Republikanerin – und bekennende Anhängerin der rechten Verschwörungsbewegung QAnon.

Bislang keine großen Überraschungen

2.19 Uhr: Nach aktuellen Prognosen gehen Tennessee, Alabama, Mississippi, Oklahoma und West Virgini an Trump. In Illinois, Virginia, New Jersey, Maryland, Delaware, Connecticut und Massachusetts sieht es nach einem Sieg von Biden aus.

Trump holt wohl South Carolina

2.12 Uhr: Nach Prognosen der Nachrichtenagentur AP geht auch South Carolina mit neun Wahlmännern an Donald Trump.

Reaktionen auf Florida

2.02 Uhr: Ein Bild, das es für viele, die die Auszählung in Florida verfolgen, gut zusammenfasst:

Enges Rennen in Florida

1.33 Uhr: Florida zählt die Stimmen aus. Bislang liegen beide Kontrahenten so nah bei einander, das sich noch keine Tendenz abzeichnet. Florida gilt als einer der wichtigsten und am härtesten umkämpften Staaten für die Kandidaten. Wenn Trump diesen Staat verliert, verschlechtern sich seine Chancen auf den Gesamtsieg mathematisch deutlich. Biden hingegen könnte den Verlust laut Umfrage-Projektionen eher verkraften. Das Ergebnis aus Flordia wird früher als in anderen Bundesstaaten vermeldet werden, da Florida traditionell sehr schnell auszählt – Briefwahlstimmen inklusive.

US-Medien melden erst Prognosen

1.16 Uhr: Präsident Donald Trump hat bei der US-Wahl Prognosen von US-Fernsehsendern zufolge erwartungsgemäß den Bundesstaat Indiana gewonnen. Damit sichert sich der Republikaner die Stimmen von 11 Wahlleuten. Das ging am Dienstagabend aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender CNN und NBC auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldete zunächst noch keinen Gewinner. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

Auch Kentucky soll erwartungsgemäß an den amtieren Präsidenten gegangen sein. Der traditionell demokratisch wählende Staat Vermont hingegen soll laut Prognosen an Joe Biden gehen.

Inspekteure durchsuchen Poststellen

1.05 Uhr: Laut eines Gerichtsbschluss sollen dutzende Post-Stellen untersucht werden, da 300.000 eigereichte Briefwahlzettel nicht auffindbar sind. Die Post stellt sich jedoch quer. Laut eines Berichts der „Washington Post“ wil die US-Post ihre eigenen Inspektionen durchführen. Rund 300.000 Briefwahlzettel in 15 Bundesstaatedn wurden gescannt, als sie bei der Post eingegangen sind. Es gibt jedoch keine Scans die belegen, dass sie weitergeleitet wurden.

Exitpolls nicht ausagekräftig

1.02 Uhr: Die ersten Wahllokale schließen. Das heißt auch, dass es die ersten Exit-Polls gibt. Diese sind jedoch bei dieser Wahl nicht aussagekräftig, da sie den großen Anteil der frühen Stimmabgaben nicht miteinbeziehen.

Dienstag, 3. November

Desinfektionsmittel blockiert Stimmzettelscanner

23.38 Uhr: In einem Wahllokal in Iowa hat Handdesinfektionsmittel einen Stimmzettelscanner zum Blockieren gebracht. Die Hände einiger Wähler in Des Moines seien von dem Mittel noch feucht gewesen, sagt ein Sprecher des Secretary of State des Bundesstaats.

Auf dem Gerät habe sich nach einiger Zeit so viel Desinfektionsmittel angesammelt, dass er nicht mehr funktioniert habe. Das Gerät sei innerhalb etwa einer Stunde repariert worden. Um einen weiteren Defekt zu verhindern, sei die Handdesinfektionsstation weiter nach vorne in der Schlange verlegt worden, damit die Hände der Wähler trocknen konnten, bis sie in Kontakt mit dem Wahlzettel kamen.

Kampf um Plätze in Senat und Repräsentantenhaus

22.09 Uhr: Bei der US-Wahl geht es nicht nur um das Amt des Präsidenten, sondern auch um die Macht im Kongress. Das Haus ist bislang in demokratischer Hand, der Senat in Republikanischer. Das könnte sich jedoch ändern.

Wann gibt es ein Wahlergebnis?

21.57 Uhr: Kurz: Wir wissen es nicht. Anders als 2016 stehen die Chancen diesmal schlecht, dass es noch im Laufe der Wahlnacht ein eindeutiges Ergebnis geben wird. Das liegt vor allem am hohen Anteil der Früh- und Briefwähler und der von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlichen Regeln, wann diese Stimmen ausgezählt werden. Frühe Prognosen anhand von Exitpolls und Zwischenständen können irreführend sein.

Zu den Staaten, die Früh- und Briefwahlstimmen noch vor den Stimmen des Wahltags auszählen, gehören Florida, Ohio, Texas und Iowa. Ganz anders sieht es zum Beispiel in Pennsylvania aus: Dort werden Briefwahlstimmen erst spät ausgezählt, machen jedoch rund ein Drittel aller Stimmen aus. Somit könnte zum Beispiel Trump hier lange Zeit augenscheinlich führen, und am Ende doch Biden deutlich gewinnen.

Trump und die Village People

21.40 Uhr: Dieser Tag wird lang. Nicht nur für alle, die zu Hause die Ergebnisse der US-Wahl verfolgen, sondern besonders für die US-Bürger, die an diesem Wahltag stundenlang in Schlangen vor den Wahllokalen stehen, um ihrer Bürgerpflicht nachzukommen. Auch der amtierende US-Präsident versucht, seine Anhänger zum Urnengang zu bewegen – mit diesem Video:

Victor Willis, eines der Gründungsmitglieder der Village People, hatte Trump im Sommer in einem Facebook-Beitrag gebeten, Lieder wie YMCA und Macho Man nicht mehr für seine Wahlkampfveranstaltungen zu nutzen. (mit dpa, afp)

Biden vor Unterstützern: „Wir wählen Hoffnung statt Angst“

21.30 Uhr: US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat seinen Anhängern in Philadelphia am Wahltag noch einmal Mut gemacht. „Wir wählen Hoffnung statt Angst. Wir wählen die Wahrheit statt Lügen. Wir wählen Wissenschaft statt Fiktion“, rief Biden einigen Dutzend Menschen in der Großstadt im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania am Dienstag durch ein Megafon zu. Er sagte seinen Anhängern dabei zu, sie ernst nehmen zu wollen und Fehler einzugestehen. „Ich verspreche Euch, ich werde meine Worte Euch gegenüber niemals brechen“. Auf Twitter hatte Biden zuvor zum Wählen aufgerufen: „Wir sind in einer Schlacht um die Seele der Nation. Und ihr habt die ultimative Macht, das Ergebnis zu bestimmen“.

Weißes Haus mit Zaun abgeriegelt

20.30 Uhr: Als Sicherheitsmaßnahme wegen möglicher Proteste nach der US-Präsidentenwahl ist das Weiße Haus in Washington durch einen zusätzlichen Zaun abgeriegelt worden. Auf Bildern ist eine weiße, mauerartige Befestigung an der Südseite der Machtzentrale in der US-Hauptstadt zu erkennen. Teile des Gebiets rund ums Weiße Haus, darunter der Lafayette Park im Norden, waren schon seit dem Sommer teilweise für die Öffentlichkeit gesperrt – wegen Protesten, aber auch wegen Bauarbeiten. Im Weißen Haus will US-Präsident Donald Trump am Dienstag mit Hunderten geladenen Gästen die Wahlnacht verbringen.

Mehr als 100 Millionen Frühwähler

20 Uhr: Bei der US-Präsidentenwahl haben eine Rekordzahl von mehr als 100 Millionen Menschen vor dem eigentlichen Wahltag an diesem Dienstag abgestimmt. Das entspreche mehr als 73 Prozent der Stimmen, die 2016 insgesamt abgegeben wurden, berichtete das „U.S. Elections Project“ am Dienstag. Besonders stark war die Wahlbeteiligung in einer Reihe von Bundesstaaten im Süden und Westen. In Texas, Washington State, Oregon und Hawaii überstieg die Zahl der Frühwähler jeweils sogar die der 2016 insgesamt abgegebenen Stimmen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Mehrheit der Frühwähler den demokratischen Herausforderer Joe Biden unterstützen. Republikaner Donald Trump dagegen hatte vor allem die Briefwahl immer wieder mit Betrug in Verbindung gebracht.

Trump gibt sich siegessicher: „Wir werden eine großartige Nacht haben“

19.30 Uhr: Während eines Besuchs bei seinen Wahlkampfhelfern am Tag der Präsidentenwahl in den USA hat sich Amtsinhaber Donald Trump siegessicher gezeigt. „Ich glaube, wir werden eine großartige Nacht haben“, sagte Trump am Dienstag in Arlington bei Washington. Die Zahlen, die er aus den Bundesstaaten Texas, Arizona oder Florida sehe, seien sehr gut. Die letzten Umfragen sehen den republikanischen Präsidenten allerdings hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden - sowohl landesweit als auch in mehreren entscheidenden „Swing States“.

Auf die Frage, ob er für den Fall eines Sieges oder einer Niederlage bereits Reden vorbereitet habe, sagte Trump, dass er darüber noch nicht nachdenke. Er hoffe aber, dass das Ergebnis schnell feststehe. Trump weiter: „Gewinnen ist leicht. Verlieren ist niemals leicht. Nicht für mich.“ Die Ergebnisse aus den ersten Bundesstaaten werden in der Nacht zum Mittwoch (MEZ) nach 1.00 Uhr erwartet.

„Aus diesem Haus ins Weiße Haus“ – Biden besucht Ort seiner Kindheit

18.50 Uhr: Unter dem Jubel von Anwohnern und Schaulustigen hat Trump-Herausforderer Joe Biden am US-Wahltag das Haus besucht, in dem er seine ersten Lebensjahre verbracht hat. Nach einem Gespräch mit der jetzigen Bewohnerin des Gebäudes in Scranton (Pennsylvania) erzählte Biden vor laufenden Kameras, er habe im Wohnzimmer einen Gruß an die Wand geschrieben.

Joe Biden, demokratischer Präsidentschaftskandidat und ehemaliger US-Vizepräsident, winkt von den Stufen seines Elternhauses während eines Besuchs am Tag der US-Präsidentschaftswahl. dpa Foto:

Mitreisenden Journalisten zufolge lautete dieser: „Aus diesem Haus ins Weiße Haus mit der Gnade Gottes. Joe Biden 3.11.2020“. Biden zog mit seiner Familie im Alter von zehn Jahren von Scranton nach Wilmington (Delaware), wo er bis heute lebt.

First Lady Melania Trump wählt in Florida – ohne Maske

17 Uhr: First Lady Melania Trump hat bei der US-Präsidentenwahl ihre Stimme abgegeben. Die 50-Jährige ging am Dienstag winkend in ein Wahllokal in Palm Beach im umkämpften Bundesstaat Florida, wie TV-Aufnahmen zeigten. Mitreisende Journalisten berichteten, Trump sei die einzige Person gewesen, die trotz der Corona-Pandemie keine Maske getragen habe.

Melania Trump (l), First Lady der USA, geht mit Wendy Sartory Link, der Wahlkampfleiterin von Palm Beach County, nach ihrer Stimmabgabe während der US-Präsidentschaftswahl im Morton and Barbara Mandel Recreation Center. dpa Foto:

Präsident Donald Trump hatte seine Stimme bereits frühzeitig Ende Oktober in Florida abgegeben. Der offizielle Wohnsitz des Paares ist Trumps Luxushotel Mar-a-Lago in Palm Beach.

Trump: „Es gibt keine Gründe, Spiele zu spielen“

15 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat sich uneindeutig zu dem möglichen Szenario geäußert, er könnte bei der Präsidentenwahl vor der Auszählung aller Stimmen seinen Sieg verkünden. „Ich denke, wir werden siegen. Aber nur wenn es einen Sieg gibt. Es gibt keine Gründe, Spiele zu spielen“, sagte Trump am Dienstagmorgen in der TV-Sendung „Fox and Friends“. Der Präsident war telefonisch zugeschaltet.

Trump liegt in Umfragen sowohl landesweit als auch in mehreren „Swing States“ hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Seine Wiederwahl ist dennoch nicht ausgeschlossen.

Trump hat vor der Wahl nicht zugesagt, ob er das Resultat akzeptieren wird. Trump behauptete auch bei „Fox and Friends“ wieder, dass die starke Zunahme der Abstimmung per Briefwahl zu Wahlbetrug führen könnte. Er hat dafür keine stichhaltigen Beweise angeführt.

Erste Ergebnisse: Biden gewinnt im Dorf Dixville Notch

10 Uhr: Die ersten Entscheidungen der US-Präsidentenwahl sind gefallen: Der Demokrat Joe Biden hat die Abstimmung in dem kleinen Örtchen Dixville Notch in New Hampshire mit 5 zu 0 Stimmen gegen Donald Trump gewonnen. Im Nachbarort Millsfield setzte sich der Republikaner Trump mit 16 zu 5 Stimmen gegen Biden durch, wie hier kurz nach Mitternacht (Ortszeit) auf einer handbeschriebenen Tafel verkündet wurde.

Das Wahllokal in Dixville Notch öffnet seit 1960 am Wahltag bereits um Mitternacht. Da es in dem Skiort nahe der kanadischen Grenze weniger als ein Dutzend registrierte Wähler gibt, sind Stimmabgabe und -auszählung schnell abgewickelt. Bereits um kurz nach Mitternacht (Ortszeit) stand das Ergebnis fest.

Dass man so früh votieren darf, ist einem Gesetz in New Hampshire zu verdanken. Es erlaubt Gemeinden mit weniger als 100 Einwohnern, sowohl bei den Vorwahlen als auch dann bei der Präsidentenwahl schon um Mitternacht ihr Wahllokal zu öffnen. Damit sollte Eisenbahnarbeitern die Möglichkeit gegeben werden, wählen zu gehen, sich aufs Ohr zu legen und dann pünktlich zur Arbeit anzutreten.

Obama ruft in Florida zu Ende von „Reality Show“ auf

8 Uhr: Der frühere US-Präsident Barack Obama hat zum Abschluss des Wahlkampfs dazu aufgerufen, seinen Nachfolger Donald Trump nach vier Jahren wieder abzuwählen. In einer Ansprache in Miami im besonders heftig umkämpften Bundesstaat Florida warf Obama Trump am Montag (Ortszeit) vor, der Aufgabe im Amt nicht gerecht geworden zu sein und stattdessen im Weißen Haus eine „Reality Show“ aufgeführt zu haben.

Angesichts der Bedrohungen der Corona-Pandemie sei es wichtiger denn je, allen eine bezahlbare Krankenversicherung zu ermöglichen, sagte der Expräsident. Die Kandidaten der Demokraten, Joe Biden und Kamala Harris, wollten Florida auch vor den Auswirkungen der Klimakrise bewahren und neue Arbeitsplätze mit der Nutzung erneuerbarer Energien schaffen. „Er hat mich zu einem besseren Präsidenten gemacht“, sagte Obama über seinen ehemaligen Vizepräsidenten.

Die Ergebnisse Floridas bei Präsidentschaftswahlen fielen wiederholt äußerst knapp aus. 2012 konnte sich Obama die Mehrheit sichern, 2016 lag Trump vorn. Als besonders entscheidend gelten die Stimmen von Einwanderern aus Lateinamerika.

Montag, 2. November und zuvor Gebiet rund um Weißes Haus soll abgeriegelt werden 15.07 Uhr: Angesichts möglicher Proteste im Zuge der US-Wahl soll das Gebiet rund um das Weiße Haus einem CNN-Bericht zufolge abgeriegelt werden. Ähnlich wie bei den Black-Lives-Matter-Protesten im Sommer soll noch am Montag (Ortszeit) ein Zaun errichtet werden, der auch den Park südlich vom Weißen Haus umfassen soll, wie der US-Sender mit Verweis auf eine nicht näher benannte Quelle berichtete. Teile des Gebiets rund um das Weiße Haus, darunter auch der Lafayette Park im Norden, waren schon seit dem Sommer teilweise für die Öffentlichkeit gesperrt - wegen Protesten, aber auch wegen Bauarbeiten. Auch in anderen Regionen der USA werden mit Blick auf mögliche Unruhen rund um die Wahl Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So wurden in mehreren Städten die Schaufensterscheiben von Geschäften mit Holzplatten verbarrikadiert. Die berühmte Shoppingmeile „Rodeo Drive“ in Beverly Hills soll laut örtlicher Polizei ebenfalls für zwei Tage für Autos und Fußgänger gesperrt werden. Trump-Fans drängen Biden-Bus ab 10.34 Uhr: Auf einer Bustour von Wahlkampfhelfern des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden ist es kurz vor der US-Wahl zu einem gefährlichen Vorfall gekommen. Wie US-Medien unter Berufung auf das FBI berichteten, befasst sich inzwischen auch die Bundespolizei mit einer auf mehreren Twitter-Videos festgehaltenen Szene, die sich am Samstag auf einer Schnellstraße ereignete. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sich ein weißer SUV und ein schwarzer Pickup unmittelbar hinter dem Bus auf der Interstate 35 in Texas bei hoher Geschwindigkeit gegenseitig berühren und abzudrängen versuchen. Von welchem Auto der Kontakt ausging, ist auf den Videos nicht zweifelsfrei zu erkennen. Nach entsprechenden Aufrufen in den sozialen Netzwerken war der Bus bei seiner Fahrt zwischen San Antonio und Austin von zahlreichen Autos umringt worden, überwiegend Pickups und SUVs mit Flaggen zur Unterstützung von US-Präsident Donald Trump. Dem Zeitungsbericht zufolge gingen von den Fahrzeugen Hupkonzerte und Beschimpfungen in Richtung des Wahlkampfbusses aus. Weder Biden noch seine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, waren selbst in dem Bus. Trump teilte auf seinem Twitter-Account ein Video, auf dem die Fahrzeugkolonne rund um den Bus zu sehen ist, nicht aber der Zusammenprall der beiden Autos. Dazu schrieb Trump: „Ich liebe Texas!“ Als Reaktion auf die FBI-Untersuchungen schrieb er am Sonntagabend (Ortszeit) zudem: „Meiner Meinung nach haben diese Patrioten nichts falsch gemacht.“ Wahlparty im Weißen Haus mit 400 Teilnehmern geplant 8.40 Uhr: Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump wollen für die Wahlnacht laut einem Bericht der „New York Times“ etwa 400 Leute zu einer Party ins Weiße Haus einladen. Ursprünglich war die Zusammenkunft in Trumps Hotel auf der Pennsylvania Avenue geplant. Das Event soll wegen der Coronavirus-Einschränkungen in der Hauptstadt, die bei Veranstaltungen in Räumen ein Limit von 50 Personen setzen, nun aber im Ostflügel des Weißen Hauses stattfinden. Die Zeitung berief sich am Sonntag auf anonyme Quellen. Bereits am 26. September hatte es eine große Veranstaltung auf dem Gelände des Weißen Hauses gegeben. In den Tagen danach waren zahlreiche Menschen, darunter Trump und seine Frau Melania, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Nominierungsveranstaltung für die inzwischen als Richterin am Supreme Court vereidigte Juristin Amy Coney Barrett hatte allerdings unter freiem Himmel stattgefunden. Die geplante Wahlparty dürfte nun ein größeres Ansteckungsrisiko bergen, weil sie drinnen stattfindet. Trump plant, sich vor Endergebnis zum Wahlsieger zu erklären 7 Uhr: US-Präsident Donald Trump könnte sich einem Medienbericht zufolge im Fall eines Vorsprungs in der Nacht der US-Wahl noch vor Ende der Stimmenauszählung zum Sieger erklären. Die Nachrichtenseite Axios berichtete am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf drei ungenannte Quellen, der Republikaner habe entsprechende Pläne mit Vertrauten besprochen. Wegen der Pandemie wird eine Rekordzahl an Briefwählern erwartet. Umfragen zufolge wollen vor allem Anhänger des Demokraten Joe Biden davon Gebrauch machen. In umkämpften Bundesstaaten wie Pennsylvania können Briefwahlstimmen noch Tage nach der Wahl ausgezählt werden. Das könnte dazu führen, dass Trump bei der Wahl in der Nacht zu Mittwoch vorne liegt, sein Vorsprung sich aber in den Tagen danach in eine Niederlage verwandelt. Dann würden die Wahlleute in den Bundesstaaten, in denen sich das Ergebnis dreht, doch nicht Trump, sondern Biden zugesprochen. Das könnte bei einem knappen Ergebnis entscheidend sein - der Sieger braucht mindestens 270 der 538 Wahlleute aus den Bundesstaaten. Samstag, 31. Oktober Donald Trump: Deutschland will mich abgewählt sehen 22.45 Uhr: US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass ihn viele Länder bei den US-Wahlen am Dienstag verlieren sehen wollen - auch Deutschland. „China will mich loswerden. Der Iran will mich loswerden. Deutschland will mich loswerden“, sagte Trump am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt in Reading im US-Bundesstaat Pennsylvania vor Anhängern. Trump hat in den vergangenen vier Jahren seine Außenpolitik unter das Motto „America First“ (Amerika zuerst) gestellt und desöfteren traditionelle Verbündete in Europa bewusst vor den Kopf gestoßen. Insbesondere das deutsch-amerikanische Verhältnis hat sich während seiner Amtszeit deutlich verschlechtert. Ein immer wiederkehrendes Streitthema waren die Militärausgaben Deutschlands, die aus Trumps Sicht zu niedrig sind. Als Konsequenz hat er den Abzug von rund einem Drittel der in Deutschland stationierten US-Soldaten angekündigt. Bei der Wahl am kommenden Dienstag bewirbt sich Trump um eine zweite Amtszeit. Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden bekennt sich zur multilateralen Zusammenarbeit. Er war unter Ex-Präsident Barack Obama acht Jahre lang Vizepräsident und ist somit ein bekanntes Gesicht für langjährige Verbündete und Partner der USA. Freitag, 30. Oktober Mitten in der Nacht: Trump attackiert Biden auf Twitter 12:35 Uhr: Inmitten mäßiger Umfragewerte wenige Tage vor der Präsidentenwahl in den USA hat Amtsinhaber Donald Trump in einer Reihe von nächtlichen Tweets seinen Herausforderer Joe Biden attackiert. „Biden wird den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten zerstören. Lassen Sie das nicht zu!“, schrieb Trump in der Nacht zum Freitag gegen 2.30 Uhr (Ortszeit). Mit der Berufung der Richterin Amy Coney Barrett Anfang der Woche konnte der Republikaner die konservative Mehrheit am Supreme Court auf sechs der neun Sitze ausbauen. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Im Falle eines Sieges bei der Wahl am Dienstag werde Biden das einflussreiche Gericht verändern, twitterte Trump weiter. Der Supreme Court stellt mit seinen Entscheidungen zu besonders strittigen Themen wie Einwanderung, das Recht auf Abtreibung oder gleichgeschlechtliche Ehe immer wieder wichtige Weichen für die US-Gesellschaft. Diskutiert wird unter Demokraten derzeit unter anderem eine mögliche Erweiterung des Gerichts. „Die vielen neuen Richter werden radikale Linke sein!“, behauptete Trump. „Große Rote Welle“ Biden hatte sich in den vergangenen Wochen ausweichend zu einer möglichen, auch als „court packing“ bekannten Vergrößerung des Gerichts geäußert. Zugleich will er im Falle eines Sieges aber eine Justizreform. Eine Kommission aus Demokraten, Republikanern und Experten für Verfassungsrecht soll ein halbes Jahr lang Empfehlungen ausarbeiten. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung In einem weiteren Tweet schrieb Trump, er liege „ganz weit vorn in Texas“. In dem südlichen Bundesstaat, der traditionell als Hochburg der Republikaner gilt, gewann Trump 2016 mit einem Vorsprung von rund neun Prozentpunkten. In jüngsten Umfragen liefert er sich dort jedoch mit Biden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Seinen Anhängern schrieb Trump unter Verweis auf die traditionelle Farbe seiner Partei, sie sollten auf die „Große Rote Welle“ schauen. Biden wirft Trump „Superspreader-Event“ in Florida vor 6.21 Uhr: Wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl haben sich Amtsinhaber Donald Trump und Herausforderer Joe Biden am Donnerstag ein Fernduell im wichtigen Bundesstaat Florida geliefert. Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen in der weiter grassierenden Corona-Pandemie griff Biden den Präsidenten scharf an. Dessen Großveranstaltungen seien „Superspreader-Events“, bei denen Trump nicht nur Viren, sondern auch Zwietracht im Land verteile.

Biden trat dabei vor einer kleinen Menge auf - die Besucher waren in rund 200 Autos gekommen. Sie mussten dabei stets in der Nähe ihrer Wagen bleiben, um die Abstandsregeln einzuhalten. Mit der Corona-Politik Trumps ging der ehemalige Vize-Präsident dabei hart ins Gericht: „Er sagt, es geht dem Ende entgegen, dass (das Virus) weggeht. Dass wir damit leben lernen. Nein, er erwartet, dass wir lernen, damit zu sterben“, rief Biden seinen Anhängern am Donnerstag im Ort Coconut Creek (Florida) nahe Miami zu. Donnerstag, 29. Oktober US-Wirtschaft im Rekordtempo gewachsen – Trump wird es freuen 14 Uhr: Gute Nachrichten für US-Präsident Donald Trump: Die USA verzeichnen nach einem historischen Konjunktureinbruch wegen der Corona-Pandemie eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Im dritten Quartal 2020 legte das Bruttoinlandsprodukt auf das Jahr hochgerechnet um 33,1 Prozent zu, wie die US-Statistikbehörde BEA am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum dritten Quartal 2019 ging die Wirtschaftsleistung aber um 2,9 Prozent zurück. Im zweiten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) annualisiert um 31,4 Prozent geschrumpft - ein historischer Konjunktureinbruch. Die deutliche wirtschaftliche Erholung kommt Trump weniger als eine Woche vor der Präsidentschaftswahl am kommenden Dienstag sehr recht. Der in Umfragen zurückliegende Amtsinhaber hatte auf gute Wirtschaftszahlen gehofft. Auch die Zahl der wöchentlichen Arbeitsmeldungen ging zurück. Kampfjet fängt Flugzeug bei Trump-Rede ab 10.20 Uhr: Bei einer Wahlkampfrede von US-Präsident Donald Trump in Arizona hat ein Flugzeug den Luftraum der Veranstaltung verletzt. Das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando teilte am Mittwoch mit, dass ein Flugzeug in eine gesperrte Zone um den Veranstaltungsort in Bullhead City eingedrungen sei und nicht auf Funksprüche reagiert habe. Der Pilot habe sich erst gemeldet, als der F-16 Kampfjet Signalleuchten eingesetzt habe. Die Maschine sei ohne weitere Zwischenfälle aus dem gesperrten Gebiet eskortiert worden. Auch Trump wurde offenbar auf den Zwischenfall aufmerksam. An einer Stelle unterbrach er seine Rede, schaute in den Himmel und mutmaßte, dass der Pilot des Kampfjets ihm gegenüber habe angeben wollen. Kurze Zeit später zeigten TV-Bilder scheinbar Rauch von den abgefeuerten Signalleuchten, die Trump sichtlich erfreuten: „Schaut Euch das an! Schaut, schaut, schaut! Schaut Euch das an: Sie haben dem Präsidenten eine kleine Vorführung gegeben.“ Trump-Anhänger nach Rally im Krankenhaus 7.46 Uhr: Mindestens sieben Menschen mussten nach einer Rally von US-Präsident Donald Trump in Omaha, Nebraska im Krankenhaus behandelt werden. 30 Menschen wurden vor Ort von Sanitätern behandelt. Grund waren Temperaturen rund um den Gefrierpunkt. Die Trump-Rally hatte auf einem Flugfeld stattgefunden. Über einen Zeitraum von zehn Stunden waren etwa 25.000 Besucher mit 40 Bussen von Parkplätzen zum Veranstaltungsort gefahren worden. Die Distanz betrug rund 3,5 Kilometer. Problematisch wurde es, als ein Großteil der Trump-Anhänger nach Veranstaltungsende gegen 21 Uhr gleichzeitig das Gelände verließ. Die Shuttle-Busse reichten nicht aus, um die Menge zu bewältigen. Tausende Besucher mussten stundenlang ausharren, bis sie abgeholt wurden, andere nahmen den Marsch in der Kälte zu Fuß auf sich. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Trump holt Farage auf die Bühne 7.15 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat seinen „Freund“ Nigel Farage, Chef der britischen Brexit-Partei, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Arizona auf die Bühne geholt. Farage hielt im Ort Goodyear am Mittwoch ein kurzes, aber leidenschaftliches Plädoyer für Trump: „Das ist die zäheste und mutigste Person, die ich je in meinem Leben getroffen habe“, sagte er. Farage griff die Medien und politische Gegner Trumps an, die ihm in den vergangenen Jahren das Leben schwer gemacht hätten. Der US-Präsident sei der einzige Regierungschef der freien Welt, der den Mut habe, für sein Land zu kämpfen und sich gegen die Globalisierung und China zu stemmen, sagte Farage. Trump und Farage verbindet seit einigen Jahren eine politische Freundschaft. Der Brite war bereits 2016 bei einer Veranstaltung des späteren Wahlsiegers dabei. Mittwoch, 28. Oktober Trump-Veranstaltungen werden zu Superspreader-Events 11.17 Uhr: Eine Reihe von Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump in Minnesota wird mittlerweile als Superspreader-Event gewertet. Das Gesundheitsministerium von Minnesota führt mindestens 23 Corona-Fälle direkt auf eine Rally von Trump, einen Auftritt von Vize-Präsident Mike Pence und eine weitere Wahlkampfveranstaltung zurück. Die Zahl der Coronainfektionen im Bundesstaat sei nach den Veranstaltungen rapide gestiegen. Wie die „Washington Post“ berichtet, belegen Dokumente, dass sich Trumps Wahlkampfteam nicht an Hygiene-Regeln und Sicherheitsauflagen gehalten hat. So hätten unter anderem nur 250 Menschen zu Trmps Auftritt an einem Flughafen zugelassen werden sollen – es waren deutlich mehr. Bilder von Trumps Auftritten belegen, dass Abstandsregeln häufig nicht eingehalten oder durchgesetzt werden und viele Teilnehmer auf das Tragen von Masken verzichten. Website von Trumps Wahlkampagne gehackt 7 Uhr: Die Website der Wahlkampagne von US-Präsident Donald Trump ist am Dienstag kurzzeitig gehackt worden. Auf der Website donaldjtrump.com, die normalerweise Informationen über Wahlkampfveranstaltungen und Spendenaufrufe enthält, erschien vorübergehend die Nachricht: „Diese Seite wurde beschlagnahmt“. US-Medienberichten zufolge war dort zu lesen, die Welt habe „genug von den Fake-News, die täglich von Präsident Donald J Trump verbreitet werden“. Trumps Kampagnenchef Tim Murtaugh bestätigte den Hacker-Angriff und erklärte, die Website sei schnell wieder hergestellt worden. Das Kampagnenteam arbeite nun mit den Behörden zusammen, um die Verantwortlichen zu ermitteln. Der Technologie-Website Techcrunch zufolge versuchten die Hacker offenbar, Zahlungen in der Crypto-Währung Monero zu erzwingen, die schwer zurückverfolgt werden können. Demnach behaupteten die Hacker, vertrauliche Informationen über Trump und seine Angehörigen zu besitzen. Schon jetzt halb so viele Wähler wie 2016 1 Uhr: Eine Woche vor der Präsidentenwahl in den USA haben bereits mehr als 69 Millionen Amerikaner ihre Stimme abgegeben. Das entspricht mehr als der Hälfte aller Stimmen, die bei der Wahl vor vier Jahren abgegeben wurden, wie am Dienstag aus Daten des „U.S. Elections Project“ des Politikwissenschaftlers Michael McDonald von der Universität Florida hervorging. 2016 stimmten der Wahlkommission FEC zufolge rund 137 Millionen Amerikaner ab. Bei der Wahl am 3. November tritt der republikanische US-Präsident Donald Trump gegen den demokratischen Herausforderer Joe Biden an. Außerdem werden alle Sitze im Repräsentantenhaus und gut ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird bei der Wahl in den USA erwartet, dass mehr Amerikaner als sonst von der Möglichkeit Gebrauch machen, ihre Stimme vor dem eigentlichen Wahltag persönlich oder per Briefwahl abzugeben. Nach den Daten des Projekts scheinen bislang erheblich mehr registrierte Demokraten als Republikaner ihre Stimme frühzeitig abgegeben zu haben. Die Registrierung bei einer Partei sagt nicht unbedingt etwas über das Stimmverhalten aus. Dienstag, 27. Oktober Trump greift muslimische Abgeordnete an: „Hasst“ die USA 22.09 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat die aus Somalia stammende US-Kongressabgeordnete Ilhan Omar erneut scharf angegriffen. Bei einer Wahl seines Herausforderers Joe Biden Anfang November würde die Einwanderung aus Staaten mit vielen Terroristen – unter anderem Syrien und Somalia - stark ansteigen, behauptete Trump am Dienstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Michigan. „Wisst ihr, wenn ich an Somalia denke, denke ich an Omar. Ilhan Omar“, sagte Trump unter den Buhrufen der Menge und fuhr fort, dass die muslimische Volksvertreterin die USA hasse. „Sie mag es, uns zu erzählen, wie wir unser Land regieren sollen, ist das nicht nett?“. Omar, die als Kind mit ihrer Familie aus Somalia in die USA geflüchtet war, ist zusammen mit anderen demokratischen Abgeordneten des linken Flügels bereits des Öfteren von Trump öffentlich verbal attackiert worden. Vergangenes Jahr warf sie Trump vor, sie mit der Verbreitung eines Tweets in Lebensgefahr zu bringen. Der Präsident hatte eine Botschaft geteilt, in der behauptet wurde, dass Omar am Jahrestag der Anschläge des 11. September gefeiert und getanzt habe. Sie wurde im Internet daraufhin heftig angefeindet. Die Abgeordnete hatte klar gestellt, dass das verbreitete Video nicht am 11. September, sondern Tage später aufgenommen worden sei. Donald Trump rechnet weiter mit „leichtem Wahlsieg“ 16.30 Uhr: Eine Woche vor der US-Wahl rechnet Präsident Donald Trump trotz relativ schlechten Abschneidens in öffentlich bekannten Umfragen weiter mit einem Wahlsieg. Die „echten Umfragen zeigen, dass ich gewinne“, schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Trump bezeichnet die öffentlich bekannten Erhebungen häufig als gefälschte Umfragen, die keinen Wert hätten. Wahlkampfteams haben in der Regel auch eigene, nicht veröffentlichte Umfragen. Bei einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania am Montag etwa hatte Trump gesagt, er werde die Wahl angesichts der „echten Umfragen“ sehr „leicht“ gewinnen, aber die Medien unterdrückten diese Information. Im Hinblick auf seine gut besuchten Wahlkampfauftritte schrieb der Republikaner, dessen Partei traditionell mit der Farbe rot assoziiert wird, am Dienstag bei Twitter: „Die große rote Welle kommt!!!“ Trump wollte am Dienstagnachmittag und -abend (Ortszeit) noch vor Anhängern in den Bundesstaaten Michigan, Wisconsin und Nebraska auftreten. Trump liegt vor der Wahl am 3. November im Durchschnitt der landesweiten Umfragen deutlich hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Wegen des komplexen Wahlsystems, in dem es vor allem auf die Bundesstaaten ankommt, haben die Erhebungen jedoch nur begrenzte Aussagekraft. Allerdings deuten auch die Umfragen in entscheidenden Bundesstaaten auf einen Vorsprung Bidens hin. Johnson weist Einfluss der US-Wahl auf Brexit-Gespräche von sich 8.45 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat Behauptungen zurückgewiesen, er würde die Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt mit der EU bis zur US-Wahl hinauszögern. Präsident Donald Trump gilt als Brexit-Anhänger, sein demokratischer Herausforderer Joe Biden ist hingegen mehr der Europäischen Union zugetan. Zu Spekulationen, er würde einen eventuellen No-Deal-Brexit nur verkünden, falls Trump wieder Präsident würde, sagte Johnson am Montag: „Das sind zwei ganz verschiedene Dinge.“ Er sei froh, dass bei den Brexit-Verhandlungen beide Seiten wieder an einem Tisch sitzen. „Wir werden sehen, was die Gespräche bringen“, sagte der Premierminister zu Journalisten bei einem Besuch im Royal Berkshire Hospital in Reading westlich von London. Seine Bemerkungen bezogen sich vor allem auf einen Bericht des „Observer“ vom Wochenende, demzufolge Johnson angeblich das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl am 3. November abwarten wolle. Bei einem Wahlsieg Trumps würde Johnson dann umgehend ein Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien abschließen. (mit dpa, afp)

