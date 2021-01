Lockdown wird verlängert: Welche Verschärfungen jetzt beschlossen wurden

Die Länder beschränken das öffentliche Leben bis Mitte Februar.

Medizinische Masken werden Pflicht in Geschäften, Bus und Bahn.

Warum die neue Corona-Mutation die Forscher beunruhigt.

Magdeburg -

Zur Eindämmung des Coronavirus soll der Lockdown bis zum 14. Februar verlängert werden. Darauf einigte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag mit den Regierungschefs der Länder.

Ein Grund für die Verlängerung ist die Sorge vor neuen, ansteckenderen Mutationen des Virus. Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe verhandelten die Ministerpräsidenten über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie - die MZ stellt die diskutierten Punkte vor.

Lockdown bis 14. Februar

Darin waren sich Bund und Länder einig: Das öffentliche Leben bleibt bis zum 14. Februar eingefroren. Damit bleiben Handel, Restaurants und Freizeitangebote geschlossen. Laut Beschlussvorlage der Bundesregierung sollte dies auch zunächst weiter für Schulen und Kitas gelten. Nach MZ-Informationen war dieser Punkt hochumstritten und zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht geklärt.

Einige Länder sollen auf eine konkrete Öffnungsperspektive gepocht haben. Fortgesetzt werden soll nach Vorstellung der Bundesregierung auch die Kontaktregel, nach der Angehörige eines Hausstandes maximal eine weitere Person treffen dürfen.

Bessere Masken sind Pflicht

Als wahrscheinlich galt auch die Verschärfung der Maskenpflicht: Beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr soll künftig eine medizinische Maske Pflicht sein. Dazu zählen einfache OP-Masken und die noch sichereren FFP2-Masken.

Busse und Bahnen sollen nur noch ein Drittel der zulässigen Passagierzahlen befördern, fordert die Bundesregierung. Um das zu erreichen, sollen Arbeitgeber flexible Arbeitszeiten anbieten. Verkehrsbetriebe sollen nach Möglichkeit mehr Fahrzeuge auf die Strecke schicken.

Ausweitung von Home Office

Kanzlerin Merkel wollte die Kontakte am Arbeitsplatz strikt reduzieren. „Dazu wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Verordnung erlassen, wonach Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Home Office ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten es nach ihrer eingehenden Prüfung zulassen“, hieß es in der Kanzleramt-Vorlage.

Über ein Anrecht auf Home Office wird seit Tagen gestritten. Arbeitgeberverbände lehnen das ab. Unklar blieb bis Redaktionsschluss, ob der Punkt tatsächlich Teil der Einigung wurde.

Neue Regeln für Gottesdienste

Strikte Vorgaben forderte die Bundesregierung für Glaubensgemeinschaften. Zusammenkünfte in Kirchen, Synagogen und Moscheen mit mehr als zehn Personen sollen zwei Werktage im Voraus beim Ordnungsamt angezeigt werden. Gemeindegesang ist grundsätzlich untersagt.

Impfungen verzögern sich

Indes verzögern sich die Impfstoff-Lieferungen von Biontech und Pfizer. Grund sind Umbauten im belgischen Pfizer-Werk Puurs, die höhere Produktionskapazitäten schaffen sollen.

Die nächste Lieferung nach Sachsen-Anhalt am 26. Januar werde mit 11.000 Dosen nur die Hälfte der angekündigten Menge enthalten, so das Gesundheitsministerium. In den drei folgenden Wochen sei mit etwa drei Vierteln der angekündigten Menge zu rechnen. Die Lücken sollen zügig geschlossen werden.

Das könnte Sie auch interessieren Lieferengpass : Sachsen-Anhalt bekommt deutlich weniger Impfstoff als geplant

Am Mittwoch wird das Landeskabinett in Magdeburg zusammenkommen, um die Einigung von Bund und Ländern zu diskutieren und gegebenenfalls als neue Verordnung zu beschließen, die dann offiziell ab Anfang Februar gilt. (mz)