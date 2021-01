Deutschland im Lockdown: Diese Corona-Regeln gelten bis 14. Februar

Halle (Saale) -

Bund und Länder haben sich vergangene Woche auf eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis zum 14. Februar geeinigt und ein paar Neuerungen beschlossen.

Doch einige Länder gehen ihren eigenen Weg - vor allem in Bezug auf die Kinderbetreuung und den Schulbetrieb. Sachsen hängt sogar ganz hinterher: Hier will die Landesregierung in dieser Woche eine neue Verordnung beschließen, die laut einem MDR-Bericht ab Donnerstag gelten soll. Die wichtigsten Regeln und Abweichungen der Länder im Überblick:

Diese Regeln haben sich geändert

Masken: In öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Geschäften sind besser schützende Masken Pflicht. Das können OP-Masken sein, FFP2-Masken oder auch KN95-Masken, die einen vergleichbaren Standard haben. Alltagsmasken aus Stoff reichen dann nicht mehr. Eine Ausnahme gibt es etwa in Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg: Hier dürfen Kinder bis einschließlich 14 Jahren weiterhin Alltagsmasken tragen.

Kontakte: Weiterhin sind Treffen jenseits des eigenen Haushalts nur noch mit einer weiteren Person erlaubt. Doch für Familien mit Kindern wird es in manchen Bundesländern ein wenig leichter, sich regelkonform zu verhalten. So machen etwa Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen eine Ausnahme bei Kindern unter drei Jahren - sie werden nicht mitgezählt. In Baden-Württemberg zählen die Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahren nicht mit.

In Mecklenburg-Vorpommern sind Kinder bis zwölf Jahren von den strengen Kontaktbeschränkungen ausgenommen, wenn dies für die Betreuung notwendig ist. Schleswig-Holstein macht für die Betreuung von Kindern unter 14 Jahren und von Pflegebedürftigen eine Ausnahme. Familien in Sachsen-Anhalt dürfen sich außerdem nun gegenseitig unterstützen, und es können Kinder aus bis zu zwei Haushalten gemeinsam betreut werden. Ähnliches gilt auch in Berlin: Hier können Kinder unter zwölf Jahren aus maximal zwei Hausständen wechselseitig von den Erwachsenen betreut werden.

Schulen: Einige Bundesländer weichen von der Einigung von Bund und Ländern ab, die Schulen bis zum 14. Februar grundsätzlich geschlossen zu halten beziehungsweise die Präsenzpflicht auszusetzen. So will Baden-Württemberg Grundschulen bereits ab dem 1. Februar wieder schrittweise öffnen, wenn das die Infektionszahlen zulassen. Rheinland-Pfalz plant ab dem 1. Februar an den Grundschulen einen Wechselunterricht, also abwechselnd in kleinen Gruppen im Klassenraum und daheim im Fernunterricht. Der bisherige Plan der bayerischen Staatsregierung sieht vor, dass bei entsprechender Infektionslage schon Anfang Februar unter anderem Abschlussklassen zurück in die Schulen dürfen.

In einigen Bundesländern können die Abschlussklassen auch weiterhin an einem Präsenzunterricht teilnehmen. Das gilt etwa in Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern. Für Schüler in den letzteren beiden Bundesländern wird bis einschließlich der sechsten Klassen Präsenzunterricht angeboten, wenn die Eltern arbeiten gehen müssen. Niedersachsen bietet für Grundschüler und Abschlussklassen weiterhin ein Wechselmodell mit halben Klassen an.

Kitas: Auch die Kitas bleiben grundsätzlich bis zum 14. Februar geschlossen. So schränkt etwa Hamburg den Betrieb seiner Kitas von Montag an ein. Eine Notbetreuung ist jedoch sichergestellt. In Berlin wird diese Notversorgung auf maximal 50 Prozent der normalen Kapazitäten begrenzt.

In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bleiben die Kitas hingegen bis auf Weiteres geöffnet. Sie sollen in Brandenburg erst schließen, wenn in Landkreisen und kreisfreien Städten ein Wert von über 300 neuen Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten wird. In Mecklenburg-Vorpommern liegt der Grenzwert bei 150 neuen Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen 7 Tagen.

Diese Regeln sind gleich geblieben

Arbeitsplatz: Arbeitgeber werden dringend gebeten zu prüfen, ob Unternehmen entweder durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen geschlossen werden können.

Alkohol: Das Trinken alkoholischer Getränke im öffentlichen Raum wird untersagt.

Friseure: Dienstleistungsbetriebe wie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe bleiben geschlossen.

Betriebskantinen: Betriebskantinen dürfen allenfalls noch Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten.

Bewegungsfreiheit: In Landkreisen, in denen binnen sieben Tagen mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden, sollen sich Menschen ohne triftigen Grund nicht mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen.

Impfungen: Bis spätestens Mitte Februar sollen sich alle Bewohner von stationären Pflegeeinrichtungen impfen lassen können. Bis 1. Februar sollen vier Millionen Impfdosen ausgeliefert worden sein.

Kinderkrankengeld: Normalerweise erhält jedes Elternteil pro Jahr für bis zu zehn Arbeitstage Kinderkrankengeld, Alleinerziehende für bis zu 20 Tage. Vorübergehend soll der Zeitraum auf 20 beziehungsweise 40 Tage steigen. Der Anspruch gilt auch, wenn das Kind wegen Corona nicht in die Schule oder Kita gehen kann.

Einreisen: Wer aus einem ausländischen Risikogebiet einreist, muss sich bei der Einreise weiterhin testen lassen oder in den 48 Stunden davor. Die Pflicht zu einer zehntägigen Quarantäne, die ab dem fünften Tag durch einen negativen Test beendet werden kann, bleibt bestehen.

Einzelhandel: Der Einzelhandel bleibt geschlossen. Ausnahmen gelten für Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken. Dazu zählen: Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Tierbedarf, Futtermittelmärkte und Großhandel.

Notwendige Behandlungen: Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo- und Logotherapien und Podologie/Fußpflege, bleiben möglich.

Gottesdienste: Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur zulässig, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden kann. Es gilt Maskenpflicht auch am Platz, der Gemeindegesang ist untersagt. Wenn volle Besetzung erwartet wird, sollen sich die Besucher anmelden.

Altenpflege: Das Personal in stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen muss mehrmals pro Woche getestet werden. In Regionen mit erhöhten Fallzahlen müssen Besucher einen negativen Coronatest vorweisen. (red/dpa)