Das Grundgesetz wird 70: Die bewegte Geschichte hinter dem Buch der Bürgerrechte

Der 70. Geburtstag des Grundgesetzes wird in ganz Deutschland mit zahlreichen Festveranstaltungen gefeiert. Am Mittwoch feiert das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das Jubiläum, am Donnerstag lädt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einer Geburtstagskaffeetafel ins Schloss Bellevue. Ein Überblick über Entstehung und Aufbau des Grundgesetzes, das am 23. Mai 1949 unterzeichnet und verkündet wurde:

Die Grundlage für das Grundgesetz entstand im August 1948 auf der Herreninsel im Chiemsee. Die Experten eines Verfassungskonvents erarbeiteten dort in nur knapp zwei Wochen einen Entwurf für das Grundgesetz. Am 1. September 1948 nahm danach der Parlamentarische Rat seine Arbeit auf. Seine Aufgabe war es, eine vorläufige Verfassung für den Westteil Deutschlands zu erarbeiten. Präsident des Rats war der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU).

„Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk“

Mitglieder waren auch der spätere Bundespräsident Theodor Heuss und von der SPD der Staatsrechtler Carlo Schmid. Dem Rat gehörten insgesamt 65 stimmberechtigte Mitglieder an, die von den Landtagen der westlichen Besatzungszonen gewählt worden waren. Unter ihnen waren nur vier Frauen. Am 8. Mai 1949 beschloss der Rat mit 53 gegen zwölf Stimmen das Grundgesetz. Diesem stimmten daraufhin auch die Westalliierten sowie die Länderparlamente mit Ausnahme Bayerns zu. Am 23. Mai wurde das Grundgesetz in Bonn unterzeichnet und verkündet - damit war die Bundesrepublik Deutschland gegründet.

Bewusst war 1949 zunächst nur vom Grundgesetz und nicht von einer Verfassung die Rede, worin auch die Teilung Deutschlands zum Ausdruck kam. Mit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 wird das Grundgesetz dann zur gesamtdeutschen Verfassung. In der Präambel heißt es nun, die Deutschen in den Bundesländern „haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk.“

Herzstück des Grundgesetzes sind die Artikel eins bis 19

Das Grundgesetz umfasst 146 Artikel. Herzstück der Verfassung sind die Grundrechte in den Artikel eins bis 19. Ganz am Anfang steht dabei der prägende Satz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Zu den Grundrechten gehören beispielsweise auch das jedem zustehende „Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“, die Glaubensfreiheit oder die Meinungsfreiheit.

Fundamentale Bedeutung hat zudem Artikel 20, der mit dem Grundsatz beginnt: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ Die Verfassung regelt aber auch den Staatsaufbau, also unter anderem das Verhältnis zwischen Bund und Ländern, die Gesetzgebung, die Rechtsprechung oder das Finanzwesen.

Viele Änderungen am Grundgesetz, keine neue Verfassung möglich

ÄNDERUNGEN AM GRUNDGESETZ Das Grundgesetz existiert nicht mehr in seiner ursprünglichen Form von 1949. Es wurden seither mehr als 60 Änderungen vorgenommen, für die jeweils eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich war. Bekannte Grundgesetzänderungen gab es etwa beim Asylrecht oder durch die Föderalismusreform. Doch Artikel 79 enthält für einen Teil der Verfassung eine umgangssprachlich oft als Ewigkeitsgarantie bezeichnete Einschränkung:

„Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.“ Eine gänzlich neue Verfassung wäre allerdings möglich. Diesen Weg eröffnet der letzte Grundgesetzartikel 146: „Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“

Seine Kraft konnte die Verfassung vor allem durch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entfalten. Seit seiner Gründung im Jahr 1951 wacht es über die Einhaltung des Grundgesetzes, grundsätzlich kann sich jeder Bürger mit einer Verfassungsbeschwerde an das höchste deutsche Gericht wenden. (afp)

Mehr zu der Geschichte des Grundgesetzes erfahren Sie im Video oben.