Neuer Schicksalsschlag für Bobby Brown: Nach Ex- Frau und Tochter nun auch Sohn tot

Los Angeles -

Der US-amerikanische Musikproduzent Bobby Brown muss einen weiteren Schicksalsschlag verkraften: Nur fünf Jahre nach dem Tod seiner Tochter Bobbi Kristina (22) im Jahr 2015 muss der 51-jährige Rapper ein weiteres Kind zu Grabe tragen.

Wie verschiedene Medien berichten, ist am Mittwoch sein Sohn Bobby Brown Jr. (28) tot aufgefunden worden. Die genaue Todesursache sei bisher jedoch unklar. Bobby Brown Jr. soll tot in seinem Haus in der Nähe von Los Angeles aufgefunden worden sein, hieß es. Es werde bisher nicht von einem Fremdverschulden ausgegangen.



Nach dem Tod seiner Ex-Frau Whitney Houston im Jahr 2012 und dem Tod der gemeinsamen Tochter Bobbi Kristina im Jahr 2015 verliert der Musiker nun ein weiteres seiner insgesamt sieben Kinder. Mehr dazu im Video.