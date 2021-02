Schießerei in Texas: Cousin von Beyoncé wurde in Wohnung getötet

San Antonio -

Die US-amerikanische Sängerin Beyoncè Knowles muss den Verlust ihres Cousins Martell DeRouen verschmerzen. Laut mehreren Medienberichten, die sich auf das texanische Nachrichtenportal „San Antonio Express-News" berufen, ist der 34-jährige Rapper am Dienstag in der texanischen Stadt San Antonio bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Demnach wurde er von der Polizei tot in seinem Appartement aufgefunden.

Ein Freund habe die Behörden alarmiert, nachdem er mehrere Tage nichts von DeRouen gehört habe. Die Polizei verdächtig nun eine 21-jährige Frau namens Sasha Skare. Sie soll die tödlichen Schüsse abgegeben haben, hieß es. Nach ihr wird derzeit gefahndet.

DeRouen ist in der lokalen Musikszene unter dem Künstlernamen Kardone bekannt und stand wohl kurz vor seinem überregionalen Durchbruch. Beyoncé habe sich zu dem Tod ihres Familienmitglieds bislang nicht geäußert.

In einem kurzen Statement seiner Frau Joia heißt es jedoch, die Öffentlichkeit solle die Privatsphäre der Familie achten. Martell sei eine liebenswerte Person mit einem ansteckenden Lächeln gewesen. (mz)