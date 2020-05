Mutter erschlagen: Ehemann flüchtet mit drei gemeinsamen Kindern

Gießen -

Ein Mann soll im hessischen Alsfeld seine Ehefrau getötet haben. Anschließend flüchtete er nach der Tat am Samstagabend mit den drei gemeinsamen Kindern, wie die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Osthessen am Sonntag mitteilte. Im Zuge der Fahndung wurde der Beschuldigte kurz darauf an einer Raststätte an der Autobahn 7 festgenommen. Die drei Kinder waren äußerlich unverletzt.



Nach bisherigen Ermittlungen hat der 35-jährige seine 36-jährige Ehefrau erschlagen. Zuvor soll es zu einem Streit gekommen sein. Die genauen Hintergründe waren aber noch unklar. Der Tatverdächtige soll am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Alsfeld vorgeführt werden. (dpa)