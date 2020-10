„Die Höhle der Löwen“: Sportler wünschen sich Rosberg und werden enttäuscht

Köln -

„Die Höhle der Löwen“ ist zurück. In dieser Staffel besteht die Jury aus bekannten Gesichtern wie Beauty-Expertin Judith Williams, Investor Carsten Maschmeyer, Medienunternehmer Georg Kofler, Handelsmogul Ralf Dümmel, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl und Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau. Nach dem Abgang von Frank Thelen ist Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg neu hinzugestoßen.

Mit ihrem Produkt namens „Staffr“ möchten drei junge Männer aus Kassel „ein altbekanntes Trainingsgerät ganz neu aufziehen“: Ein Fitnessband, das sich mit einer App verbindet, um angeleitetes Training überall zu ermöglichen. In dem zwei Meter langen Band wurde ein elektrisch leitfähiger Kunststoff eingebracht, sodass während der Übung die Geschwindigkeit, Kraft und Wiederholungszahl gemessen werden kann.

Eine nette Idee zu einem ziemlich stolzen Preis: 99 Euro soll ein solches Band kosten. „Sauviel im Vergleich zu herkömmlichen Bändern“, findet Nico Rosberg, der das Band zuvor getestet und für „cool“ befunden hatte.

Ralf Dümmel referiert, dass Bänder ohne Technik bereits für 4,99 Euro zu bekommen sind, gibt aber zu, dass diese nicht mit „Staffr“ zu vergleichen seien. Einen integrierten Clip, der Daten an die Trainings-App sendet und auswertet, gebe es dort schließlich nicht. Trotzdem ist Dümmel schnell raus aus der Geschichte.

In der Folge entwickelt sich bei den Löwen großes Misstrauen darüber, ob sich der erhoffte Umsatz von einer Million Euro bereits im ersten Jahr umsetzen lasse. Rosberg: „Das ist aber sportlich“. Der Ex-Formel-1-Fahrer, den sich die Gründer bereits als möglichen Partner ausgeguckt hatten, ist ebenfalls raus.

300.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile haben sich die drei Gründer erhofft – keine Chance.

650.000 Euro für lediglich zehn Prozent der Firmenanteile: Bereits da wird klar, dass sich die beiden jungen Männer auf der Bühne viel vorgenommen haben. Ihre Idee lautet „Precise“, eine Body-Scanning-Software für das Smartphone, die künftig von möglichst vielen Online-Händlern zur Verfügung gestellt werden soll.

Die Motivation hinter der Idee ist bekannt: Jedes zweite Modeprodukt, das online gekauft wird, wird zur Retoure. Für den Käufer ein großer zeitlicher Mehraufwand, für die Online-Händler ein finanzieller Schaden und für den Planeten klimatisch ein großes Problem. Die Software soll es ermöglichen, den menschlichen Körper mit der Handy-Kamera innerhalb einer Minute zu vermessen – und zwar präzise.

15 Projekte konnten die Gründer bereits umsetzen und ihre Software in den Onlineshops der Kunden integrieren. Dabei sind die beiden erst 26 und 28 Jahre alt. Das beeindruckt die Löwen, trotzdem verabschiedet sich einer nach dem nächsten. „Spannend, aber der Markt ist schwierig und hat viele Mitbewerber“, mäkelt Dagmar Wöhrl. Georg Kofler gerät zwar in Versuchung, sieht aber eine zu hohe Bewertung des Firmenwerts.

Bleibt mit Carsten Maschmeyer noch ein Löwe im Rennen, der sich einmal mehr gönnerhaft gibt: „Ich find' euch richtig toll.“ Mit der Firmenbewertung hat aber auch er ein Problem, sodass sein Angebot wiederum weniger toll ausfällt: Stolze 25 Prozent für das erforderte Geld.

Die beiden Gründer müssen sich gleich zweimal zur Beratung zurückziehen, um letztlich einem Deal zuzustimmen. Man trifft sich bei 15 Prozent. „Herr Maschmeyer hat am Ende den Unterschied ausgemacht, wir hätten wahrscheinlich mehr Geld woanders bekommen“, lautet das Fazit des jüngeren der beiden Gründer.

Ein Griff ins Klo, oder doch mehr als das? Die Brüder Jan-Peter und Andres kündigen jedenfalls an, das Alltägliche revolutionieren zu wollen: die Klobürste.

Diese friste ein Nischendasein, werde als unansehnlich und unhygienisch gesehen. Durch „Loomaid“ soll damit aber Schluss sein. Spezielles Silikon sowie eine besondere Oberflächenstruktur des Reinigungskopfs sollen für den einzigartigen Lotuseffekt sorgen, erklären die Gründer. Langlebig, sauber und sogar in knalligen Design-Farben, so die Argumente.

Für 200.000 Euro sind sie bereit 20 Prozent ihrer Firmenanteile an einen Partner abzugeben. „Klasse“, findet Nico Rosberg. Das Problem werde endlich angegangen. Trotzdem sieht er sich bei dem Thema nicht als der passende Investor. Carsten Maschmeyer ist erschrocken von dem langen Entwicklungsprozess, der bereits in der Bürste steckt: „Das hat zehn Jahre gedauert?“ Und auch Judith Williams ist erstaunt und fragt, „ob sie nicht den Zeitpunkt so ein bisschen verpennt“ hätten.

Bleiben Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel, die sich beide nicht beirren lassen und ein Geschäft wittern. Sie bieten den Gründern genau das, was diese fordern. Den Zuschlag bekommt der Kaufhaus-Spezialist Dümmel.

„Nicht gerade ein raketenwissenschaftliches Produkt“, stellt Georg Kofler fest. Dagmar Wöhrl ist es „zu nachahmbar“, sie ist raus. Nils Glagau findet den „Schmuki“ aber gut und möchte investieren, allerdings für 35 Prozent der Anteile. Ralf Dümmel will den beiden Vätern sogar 40 Prozent für die gewünschten 100.000 Euro abnehmen. Am Ende macht Dümmel den Deal, weil er mit seinem großen Netzwerk überzeugen kann.

Die Gründerin hat Tränen in den Augen, weil alle um ihre Gunst buhlen und sich in ihren Geboten immer weiter hochschrauben. Minutenlang geht das so, bis die relativ fassungslose 38-Jährige vor einer schweren Entscheidung steht. Sie berät sich mit ihrem Mann – und schlägt beim Tandem Maschmeyer-Dümmel ein. „Wir passen wirklich gut zusammen“, finden am Ende alle.

Ob das nicht auch im „Intimbereich“ zu unangenehmen Effekten führen würde, möchte Carsten Maschmeyer wissen. Das Einreiben an empfindlichen Stellen würde sie tatsächlich nicht empfehlen, so die Gründerin.

Jacqueline Torres Martinez aus Monheim spricht die Investoren mit „Ihr Lieben“ an und referiert anschließend über das „klassische Erkältungsbad“, das in vielen Haushalten ein Muss sei. Sie hat mit ihrem Mann das Pendant zum Badezusatz entwickelt, nämlich eine Erkältungsdusche.

Williams bricht dagegen eine Lanze für die Gründer. Das kommt bei Glagau nicht gut an. „Och Judith, lass mich doch mal ganz kurz“, raunzt er die 49-Jährige an, die wiederum sehr entnervt wirkt. Georg Kofler verpackt seine Absage an die jungen Gründer wie immer wesentlich charmanter.

„Wie Knetgummi“ fühlt sich das an, stellt Dagmar Wöhrl bei der Knetprobe fest. Die Löwen entdecken das Kind in sich und formen Männchen und Tiere. Ralf Dümmel kann sich an der „wirtschaftlichen Diskussion“ über Umsatzzahlen nicht beteiligen, da er seinen Schneemann fertig bauen muss. „Ich scheine da überhaupt nicht für geeignet zu sein“, meint Carsten Maschmeyer aber und zeigt die amorphe Massen, die er geformt hat. Er findet den Gründer mitreißend, begeisternd und ehrlich, dennoch möchte er nicht investieren. Ben Dhiaf muss außerdem zugeben, dass er Schulden hat und einige geschäftliche Fehler begangen hat. Am Ende kann er trotz seiner dynamischen und offenen Art keinen der Investoren überzeugen. „Sehr sympathisch, aber kein Geschäftsmann“, ist Koflers Fazit.

„Ich finde alles herrlich, was mit dem wichtigsten Werkzeug der Welt entsteht – und das sind unsere zehn Finger", erklärt Miled Ben Dhiaf. Eigentlich arbeitet er in der Tourismusbranche, hat aber inzwischen sein Hobby zum Beruf gemacht und möchte von den Investoren mit „Mr. Beton“ angesprochen werden. Der 42-Jährige hat es geschafft, scheinbare Gegensätze zu vereinen: Das eigentlich steinharte Material ist bei ihm weich und formbar. „Die wahrscheinlich zarteste Versuchung, seitdem es Knetbeton gibt“, lacht der Gründer und fängt an zu mischen und zu matschen. Dann kann die elastische Masse, die von allein aushärtet und anschließend wetterfest ist, modelliert werden.

Anfangs sind die Investoren skeptisch, ob die Kunden bei dem System mitspielen werden. Außerdem ist „Vytal“ bislang erst in Köln vertreten und hat nur 1000 Euro Umsatz gemacht, Witthöft und Breker stehen also noch ganz am Anfang. „Eine Herkulesaufgabe“, geben sie zu. Dies in Verbindung mit der hohen Bewertung von 4,5 Millionen Euro lässt Nils Glagau schnell aussteigen und bringt auch Ralf Dümmel und Dagmar Wöhrl auf die Palme. „Hier habt ihr trotz der tollen Idee irgendwie versagt“, findet Wöhrl.

Die beiden jungen Kölner Sven Witthöft und Tim Breker wollen mit ihren Mehrwegschüsseln „Vytal“ überzeugen. Die Idee dahinter: Plastik und Einweggeschirr sollen dank des digitalen Sharing-Systems verbannt werden. Gastronomen bekommen einen Satz an „Vytal“-Schalen gestellt. Pro Bestellvorgang erhalten die Gründer eine Gebühr vom Restaurant. Der Kunde, der sich über eine App registriert und ein Zahlungsmittel hinterlegt hat, kann die Schalen später an jedem Partnerunternehmen wieder abgeben. Tut er dies nicht, kauft er automatisch die Schale.

Birte Glang ist kein unbekanntes TV-Gesicht: Die 39-Jährige hat schon bei „Unter uns“, „Alles was zählt“ und „Alarm für Cobra 11“ mitgespielt. Außerdem ist sie Model, Mutter eines Kleinkindes und jetzt auch Gründerin. Mit ihrem Mann zusammen hat sie „Move it Mama“ entwickelt, eine App, die sich mit einem Fitnessprogramm an werdende Mütter richtet. Glangs Mann ist André Tegeler alias DJ Moguai. Die Prominenz nützt dem Paar aber wenig in der „Höhle der Löwen“. Hier müssen sie mit ihrem Produkt überzeugen, und das ist schwer. Die Videos mit der schwangeren Glang als Hauptdarstellerin wurden in Los Angeles auf Englisch gedreht und strahlen Professionalität und einen gewissen Glamour aus. Allerdings sind die bisherigen Zahlen noch nicht überzeugend, und der Markt ist hart umkämpft.

Folge 4: Kölner Gründer lässt vier Investoren abblitzen

Viel Action beim Breakdance-Workout „Breakletics“ TVNOW / Bernd-Michael Maurer Foto:

Thomas Krämer aus Köln möchte mit seinem nachhaltigen Kaugummi „Forest Gum“ die Welt ein bisschen besser machen. Er braucht 300.000 Euro und würde dafür 10 Prozent seiner Firma abgeben. Aber woraus besteht herkömmliches Kaugummi eigentlich? Aus erdöl-basierten synthetischen Stoffe, lautet die ernüchternde Antwort. Also eigentlich den gleichen Inhaltsstoffen wie Autoreifen oder Plastikflaschen.

Das ist nicht nur nicht besonders appetitlich, sondern aufgrund der weltweit gekauten Masse auch ein Umweltproblem. Krämer dagegen präsentiert selbstbewusst seine Innovation. „Forest Gum“ besteht aus rein natürlichen Zutaten wie der aus Bäumen gewonnen Chicle-Kaumasse und ist biologisch abbaubar. Die Löwen erhalten eine Kostprobe und kauen konzentriert. „Sehr minzig“ findet Georg Kofler, und auch die anderen Investoren sind angetan. Verkauft wurden seit Ende 2019 etwas mehr als 100.000 Packungen. Das ist nicht viel, und Krämer möchte natürlich mehr.

Bislang läuft der Pitch gut, aber dann will Krämer den genauen Produktionsstandort seines Unternehmens nicht verraten. Das verwundert Carsten Maschmeyer, und er ist raus. Kofler vermutet, dass das Unternehmen von seinem Vertragspartner, den der Gründer nicht preisgeben will, stark abhängig ist. Der Kölner kann die Bedenken aber ausräumen, und Kofler will den Deal machen. „Das ist für mich eine internationalisierbare Marke“, schwärmt der Südtiroler. Nur die 10 Prozent sind ihm „zu mickrig“, er will 23 Prozent.

Auch Ralf Dümmel will zu den gleichen Konditionen einsteigen, dann schließt sich Nils Glagau an. Dagmar Wöhrl unterbietet ihre männlichen Kollegen und würde für die gewünschten 300.000 Euro nur 20 Prozent haben wollen. Dann gibt es erstaunte Mienen: Der Kölner will definitiv nicht mehr als 10 Prozent seiner Firma abgeben. Die Herren steigen daraufhin aus, Dagmar Wöhrl lässt sich auf ein Angebot von 15 Prozent ein. Krämer verweist auf seine Partner und lehnt den Deal ab. Am Ende sind dann sowohl die Investoren als auch der Gründer irgendwie enttäuscht. „Der überschätzt sich“, meint Maschmeyer anschließend. Die Investoren wirken etwas beleidigt.

„Breakletics“ bringt Bewegung ins Studio

Peter Sowinksi und Samim Quraischi kommen aus der Breakdance-Szene. Die beiden dynamischen Berliner haben mit „Breakletics – Hit the Beat“ ein neues Workout erfunden. Ihre Präsentation ist mitreißend und akrobatisch – kein Wunder, handelt es sich doch um mehrfache deutsche Meister in ihrer Sportart. Können sie die Löwen mit ihrer Performance überzeugen und einen neuen Fitness-Trend begründen? Bei den Trainingsvideos kann man über eine App zuhause mitmachen, aber auch Fitnessstudios können sich lizensieren lassen. Dann werden wie so oft Versuchskaninchen gesucht. Die Wahl fällt auf Georg Kofler und Nico Rosberg, die die Übungen testen sollen. Die beiden Investoren verrenken sich in anstrengenden Positionen am Boden und schlagen sich achtbar.

Sebastian Oberlin (l.) und Adrian Rennertz aus Freiburg präsentieren „Klang2“. TVNOW / Bernd-Michael Maurer Foto:

Anschließend geht es aber ans Eingemachte, denn Carsten Maschmeyer will sich nur nicht auf sportlicher, sondern natürlich vor allem auf geschäftlicher Ebene überzeugen lassen. Die Unternehmensbewertung von 3 Millionen Euro findet er aber zu hoch und ist raus. Nico Rosberg hält den Markt für zu stark umkämpft und scheut ebenfalls ein Investment. Georg Kofler schätzt die Bewertung ebenfalls als „weit weg von der Realität“ ein. Damit gibt es für die Berliner keinen Deal – sie nehmen es aber sportlich.

„Klang²“ – „Es fehlt die Marketing- und Betriebskompetenz“

Musikalisch geht es anschließend mit dem kompletten Gegenteil weiter: Geigenbauer Sebastian Oberlin und Software-Entwickler Adrian Rennertz betreten die DHDL-Bühne unter klassischen Klängen. Sie stellen ein musikalisches Memory vor, das sich mithilfe einer Smartphone App und echten Plättchen spielen lässt. Das Ganze funktioniert aber nicht nur mit Musik, sondern auch mit Tiergeräuschen. Selbst Vokabeln lassen sich so lernen. Basis ist immer die Box mit den Holzquadraten, die mit der App aber unterschiedlich eingesetzt werden können.

„LetsAct“ ist eine App für lokales Volunteering. Die Gründer sind Ludwig Petersen (l.) und Paul Bäumler. TVNOW / Bernd-Michael Maurer Foto:

Judith Williams erweist sich schnell als Expertin auf diesem Gebiet: Sie hat Gesang studiert und ist begeistert von der „Idee des akustischen Lernens“. Auch die anderen Löwen finden das Produkt schön und haptisch ansprechend. Dann allerdings scheitern die beiden Schöngeister an den Zahlen. Sie kennen ihren eigenen Businessplan nicht gut und müssen sich von den Investoren viel Kritik anhören. „Ihr müsst alle Bereiche eines Unternehmens abdecken“, belehrt Carsten Maschmeyer die Gründer. „Es fehlt die Marketing- und Betriebskompetenz“, lautet sein hartes Urteil. Nils Glagau würde das Produkt am liebsten kaufen, „aber euch nicht“, sagt er in Richtung von Oberlin und Rennertz. Er möchte für die gewünschten 150.000 Euro nicht zehn, sondern 33 Prozent der Anteile haben, um das Start-up auch personell besser aufstellen zu können. Die beiden Gründer machen ein Gegenangebot von 25 Prozent, aber darauf lässt sich der Orthomol-Chef nicht ein. Die Freiburger willigen schließlich mit leichten Bauchschmerzen in die 33,3 Prozent ein.

„Letsact“ – Nils Glagau pöbelt gegen Dagmar Wöhrl , Nico Rosberg weint

Paul und Ludwig aus München sind 21 und 22 Jahre alt und haben eine Mission: Sie haben eine App entwickelt, die soziales Engagement einfacher machen soll. Diese bringt Ehrenamtler und Non-Profit-Organisationen zusammen. Und wie lässt sich damit Geld verdienen? Die Frage nach dem Geschäftsmodell lässt die Investoren zunächst rätseln. Große Organisationen und Vereine wären die Kunden von „Letsact“, stellt sich dann heraus. Diese würden dann über ein Abo-Modell die Plattform zur Organisation ihrer Aufgaben nutzen.

Sandy Glückstein (r.) aus München präsentiert mit „PoBeau“ Masken für den Po für jegliche Hautprobleme. TVNOW / Bernd-Michael Maurer Foto:

Georg Kofler steigert sich etwas in das Thema hinein und unterbricht Dagmar Wöhrl mehrfach recht rüde, weil er den Widerspruch zwischen non-profit und Profit machen nicht verstehen kann. Auch Nils Glagau will den jungen Gründern auf den Zahn fühlen und macht einen erneuten Rede-Ansatz der 66-Jährigen mehrfach zunichte. „Warte mal ganz kurz“, rüpelt er in Richtung Wöhrl. Dieser platzt dann endlich der Kragen: „Kinder, ich glaube, der Einzige, der in NGOs hier wirklich tätig ist, bin ich“. Das will Glagau aber nicht hinnehmen und wird laut und pampig. Wöhrl nimmt dann die jungen Münchner auch hart ins Gebet und wirft ihnen Ahnungslosigkeit vor. Erst Georg Kofler kann die Stimmung wieder entspannen und lobt Idee und Engagement der Gründer. Vom Geschäftsmodell ist aber keiner der Investoren überzeugt. Nico Rosberg hadert allerdings sichtbar mit seiner Entscheidung gegen die engagierten jungen Leute und verlässt mit Tränen in den Augen das Studio. Fazit: Die Stimmung bei den Löwen war schonmal besser.