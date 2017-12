Blutverschmiertes Boot und eine Waffe: Bruder von Lionel Messi festgenommen

Rosario -

Das Boot blutverschmiert, darin eine Waffe: Nach einem Bootsunfall ist der Bruder von Fußballstar Lionel Messi, Matías Messi, einem Medienbericht zufolge vorläufig festgenommen worden.

Der 35-Jährige sei wegen seiner Verletzungen in einem Krankenhaus in der argentinischen Stadt Rosario und werde dort von der Polizei bewacht, berichtete die Zeitung „Clarin“ unter Verweis auf Staatsanwalt José Luis Caterina. Messi war angeblich auf dem Fluss Parana an einem Unfall beteiligt, später wurde die Waffe in dem Boot gefunden.

Die Umstände waren zunächst unklar. Bei unerlaubten Waffenbesitz könnten bis zu dreieinhalb Jahre Gefängnis drohen, hieß es. Messis Familie stritt die Vorwürfe ab und betonte, dass es sich nur um einen Unfall handele. Der Bruder des Fußballers vom FC Barcelona und Kapitän der argentinischen Nationalelf hatte schon öfter Ärger mit der Polizei, Messi hat noch einen weiteren Bruder, sie stammen alle aus Rosario. (dpa)