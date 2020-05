Dessau-Rosslau/Halle (Saale) -

Die Kinder in der Notbetreuung in Dessau-Roßlau spielen derzeit ein ungewöhnliches Spiel: Die Mädchen und Jungen sind in kleine Gruppen aufgeteilt. Sie dürfen sich nur in dem für ihre Gruppe abgesteckten Bereich der Einrichtungen aufhalten. Allen anderen Kindern dürfen sie dabei nicht zu nahe kommen. „Wir tun so, als ob jede Gruppe ihre eigene kleine Kita ist, wir machen ein Spiel daraus“, sagt Dekita-Betriebsleiterin Doreen Rach. Doch das Spiel, es ist nicht freiwillig. Laut Erlass des Gesundheitsministeriums darf jeder Erzieher bis zu zwölf Kinder betreuen. Kontakt ist dabei nur innerhalb der Gruppe erlaubt. Diese Regeln umzusetzen, wird jedoch immer schwieriger, sagt Rach.

Immer mehr Kinder in den Kitas: Bedarf für Betreuung steigt

Denn im Zuge der Öffnung weiterer Geschäfte und Betriebe hat sich Zahl der Kinder in den 14 von der Dekita betriebenen Einrichtungen deutlich erhöht. Knapp ein Drittel der 3.000 angemeldeten Mädchen und Jungen sei vergangene Woche gekommen. In dieser Woche könnten es noch einmal deutlich mehr werden. Doch je mehr Kinder kämen, desto schwieriger sei es, die geforderten Vorgaben umzusetzen. „Wir sprechen hier von Kindern, nicht von Paragrafen“, sagt Rach.

Die Kitas in Dessau-Roßlau plagt ein Problem, das viele im Land haben: In ganz Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der Kinder in der Notbetreuung in den vergangenen Wochen massiv erhöht. Wurden vor drei Wochen noch fünf Prozent der angemeldeten Kinder betreut, waren es vergangene Woche bereits 16 Prozent. Und: Die Quote dürfte weiter steigen. Durften bisher nur Eltern die in sogenannten systemrelevanten Berufen etwa im Gesundheitswesen arbeiten, ihre Kinder in die Notbetreuung bringen, erweitert sich dieser Kreis jetzt. Seit dem heutigen Montag dürfen auch Alleinerziehende unabhängig von ihrem Beruf die Betreuung nutzen. Außerdem soll die Zahl der Berufsgruppen mit Betreuungsanspruch auf die Branchen ausgeweitet werden, die ab Montag wieder öffnen dürfen. Darunter unter anderem Friseure, Kosmetiksalons, Nagel- und Fußpflegestudios.

Notbetreuung in Kitas: Jeweils zwölf Kinder in einem Raum statt bisher fünf

Auf den verstärkten Andrang in der Notbetreuung hat das Gesundheitsministerium in Magdeburg bereits mit einem Erlass reagiert. Seit vergangenem Mittwoch dürfen nun jeweils zwölf Kinder in einem Raum betreut werden, zuvor waren es fünf. Hintergrund: Landesweit hatten Kitas bemängelt, gar nicht die nötige Anzahl an Räumen zu haben, um die kleinen Gruppen getrennt zu betreuen. Grundlage der Notbetreuung bleibt laut Ministerium aber, dass Erzieher und Kinder nur innerhalb fester Gruppen Kontakt haben dürfen. Nur so könne bei einem Coronafall die Infektionskette ermittelt werden.

Die Ausweitung der Notbetreuung liege im Interesse vieler Eltern, sagt Matthias Rose, Vorsitzender das Landeselternrates. Viele, die ihre Kinder bisher tagsüber nicht abgeben konnten, drohten ihren Arbeitsplatz zu verlieren. „Bei manchen ist der Job irgendwann weg, wenn sie nicht auf Arbeit erscheinen können“, sagt Rose. Home Office sei in vielen Branchen eben nicht möglich. Häufig hätten die Eltern deshalb bereits ihren Jahresurlaub genommen, doch der sei jetzt aufgebraucht. Schularbeiten betreuen, Haushalt erledigen, arbeiten - auch bei den denjenigen, die von zuhause ihrem Job nachgingen, sei die Belastung seit Wochen enorm hoch. „Die Grenze des Zumutbaren ist erreicht“, so Rose.

Kritik an der Ausweitung der Notbetreuung kommt indes von den Erziehern. Die Abstands- und Gruppenregeln machten die Betreuer zu Dompteuren, die sie gar nicht sein könnten, sagt Frank Wolters von der Landesbildungsgewerkschaft (GEW). „Die Notbetreuung hat bisher gut funktioniert, weil wenig Kinder gekommen sind“, so Wolters.

Gewerkschaft warnt vor Lockerungen: Kontakt nicht vermeidbar

Die Gewerkschaft hätte sich längere Schließungen gewünscht, denn jetzt steige die Angst auch unter den Erziehern, sich zu infizieren. Schuhe binden, Hilfe beim Essen und Anziehen - Körperkontakt lässt sich in den Kitas nun mal nicht vermeiden. Das Gesundheitsministerium sieht hinsichtlich der Vorsichtsmaßnahmen aktuell jedoch kein landesweites Problem in der Notbetreuung. Nur vereinzelt meldeten Kitas eine zu hohe Belastung, sagte ein Sprecher.

Bei der Dekita in Dessau-Roßlau sieht Betriebsleiterin Doreen Rach jedoch ein ganz praktisches Problem: Steigt durch weitere Lockerungen der Andrang auf die Notbetreuung, könne die Zahl der Erzieher bei der derzeitigen Gruppenregelung gar nicht ausreichen. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) plant indes, dass die Kinderbetreuung bis zu den Sommerferien zum Regelbetrieb zurückkehrt. Vorher soll der Kreis der Familien mit Betreuungsanspruch jedoch stufenweise erweitert werden. (mz)