Unfall mit Fahrerflucht auf B181: Pkw rammt beim Überholvorgang anderes Fahrzeug

Merseburg -

Am Mittwochmorgen, gegen 6.00 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der B181 in Merseburg gekommen. Wie die Polizei mitteilte, überholten nach bisherigen Erkenntnissen zwei Pkw einen Linienbus, wobei das erste überholende Fahrzeug am linken Spiegel mit dem Gegenverkehr kollidierte.

Das beschädigte Fahrzeug musste aufgrund der Kollision ausweichen und geriet deswegen in die Leitplanke. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht wurden aufgenommen, da sich die beiden überholenden Unfallgegner einfach weiterfuhren und nicht hielten. (mz)