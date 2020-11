Kunst in der Galerie im Quartier Tiefer Keller: Warum diese Schau stattfinden darf

Merseburg -

Die Zeichnungen von Claudia Gabriele Meinicke scheinen wie Fotografien - so detailreich, filigran und lebendig. „Manche von ihnen zeige ich in dieser Ausstellung zum ersten Mal“, sagt die Wahlmerseburgerin, die gebürtig aus Boizenburg stammt. Für „Spurensuche mit Pinsel, Feder und Metall“ hat sie sich mit Metallkünstler Klaus-Dieter Urban zusammengetan. Die beiden kenne sich schon eine Weile.

„Sie war in meinem Malzirkel“, erzählt der Mann, der am 11. November 73 Jahre alt geworden ist, während sie gemeinsam die Ausstellung vorbereiten. Die Schau im Kunsthaus Tiefer Keller kann übrigens nur deshalb stattfinden, weil Galerist Holger Leidel Kunsthändler ist. Ausstellungen in Museen müssen ja aktuell geschlossen bleiben.

„Den musste ich natürlich zeichnen.“

Am liebsten malt Meinicke mit Tusche - wahlweise schwarz oder braun. Das sieht auf dem hellbraunen Papier, dass sie für sich und die Merseburger Ansichten entdeckt hat, besonders stimmig aus. Egal, ob bei der Zeichnung der Sixti-Ruine, der Stadtkirche oder des Ständehauses - die Künstlerin trifft die Farbtöne der Domstadt perfekt, auch ohne zu viel Farbe. Sie schenkt dem Raben für ihr Bild die Freiheit und zeichnet ihn vor dem Käfig. „Ich wollte ihn nicht einsperren“, lächelt sie.

Beinahe liebevoll streicht sie über die Schwanzfedern des gemalten Tieres. „Das macht viel Arbeit“, sagt sie und erzählt, dass sie ungefähr eine Woche für ein Bild brauche. Was sie besonders fasziniert habe sei der Abwehrzauber in Form eines Knotens am Portal der Merseburger Neumarktkirche gewesen. „Den musste ich natürlich zeichnen.“

Hommage an Tanz-Legende Pina Bausch

Während Klaus-Dieter Urban diesmal unter anderem eine dreifache Hommage an Tanz-Legende Pina Bausch zeigt und sich auch Don Quichotte, dem Ritter von der traurigen Gestalt, gewidmet hat, nimmt Claudia Meinicke den Betrachter auf Reisen durch Mitteldeutschland mit. Dresden, Weimar, Leipzig und natürlich Merseburg. Auch Halle ist dabei. „Da mein Mann Steffen Hallenser ist, bekomme ich immer ganz viel erklärt, wenn wir durch die Nachbarstadt laufen“, erzählt die 53-Jährige, die auch immer mal ihren Mann oder sich selbst in ihren Bildern versteckt.

Die halleschen Motive sind übrigens schon die Blätter für einen Kunstkalender für 2022. Und die Flussszene aus Erfurt oder der Blick auf Dom und St. Severi sind sogar schon ein Ausblick auf einen Thüringen-Kalender für 2023. „Und wer vielleicht einen Weihnachtsmarkt vermisst, der kann ebenfalls herkommen, denn einen Weihnachtsmarkt haben wir hier auch“, lächelt Meinicke und zeigt auf eine Szene aus Halle.

››Die Ausstellung „Spurensuche mit Pinsel, Feder und Metall“ ist bis zum 26. Februar im Kunsthaus Tiefer Keller zu sehen. (mz)