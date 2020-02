Merseburg -

„Das Haus wird bis Jahresende bespielt werden.“ Für Michael Finger ist dies eine positive Nachricht in schwierigen Zeiten. Denn sowohl dem Förderverein der Sitte-Galerie, dem der Linken-Stadtrat vorsteht, als auch der Sitte-Stiftung geht es schlecht. Beiden droht das Aus, denn beide plagen finanzielle Nöte. Das macht sich auch an der Sitte-Galerie bemerkbar.

Zumindest bei genauerer Betrachtung. Von den vier festen Mitarbeitern, die es am Rande des Merseburger Schlosshügels vor Jahresfrist noch gab, ist heute keiner mehr da. Geschäftsführerin und Kuratorin Katja Langhammer hat das Haus im November verlassen. „Der Verein hat ihr gekündigt, als wir im Herbst erkannt haben, dass wir finanzielle Probleme haben“, berichtet Finger. Zum Jahreswechsel verlies der letzte Mitarbeiter die Galerie.

Sitte-Galerie Merseburg: Derzeit kümmern sich die Mitglieder des Fördervereins

Derzeit kümmern sich die Mitglieder des Fördervereins, unterstützt von der Geschichtswerkstatt des Mehrgenerationenhaus, die in der Galerie derzeit eine Ausstellung zu 75 Jahren Auschwitz zeigt, ehrenamtlich um die Absicherung der Öffnungszeiten. Die wurden bereits eingeschränkt. So bleibt die Galerie nun samstags geschlossen. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Leute da lieber einkaufen gehen, sagt Finger. Sonntags und unter der Woche ist geöffnet.

Zu sehen gibt es neben der Schau der Geschichtswerkstatt derzeit eine Dauerausstellung zu Frühwerken Willi Sittes. Die soll laut Vereinsvorsitzenden bis zum Jahresende bestehen bleiben. Dazu sind wechselnde Schauen mit Arbeiten der in Merseburg geborenen Künstlerin Rotraud Nieß, „Afghanischen Stickereien“ und „Kunst aus China“ geplant.

Sitte-Galerie Merseburg: Im Februar 2021 jährt sich Sittes Geburt zum 100. Mal

Im Februar 2021 jährt sich Sittes Geburt zum 100. Mal. Der Förderverein würde das gern mit einer entsprechenden Schau zelebrieren. Doch ob es dazu noch kommt, ist derzeit ungewiss. Denn die Bilder gehören nicht dem Förderverein, sondern der Stiftung und die steht in dieser Woche vor einer richtungsweisenden Entscheidung.

Wenn sich am Mittwoch das Kuratorium der Stiftung zu einer Krisensitzung trifft, geht es dabei um nicht weniger als deren Zukunft. Anwälte sollen über die Handlungsmöglichkeiten informieren. Details will der Vorstandsvorsitzende Hans-Hubert Werner zwar nicht nennen, er macht aber schon deutlich: „Einen Fortbestand der Stiftung wird es in dieser Form nicht geben.“

Sitte-Galerie Merseburg: Auflösung nicht ausgeschlossen

Eine Auflösung schließt er nicht aus. In diesem Fall würden die Bilder an die Familie Sitte zurückgehen. Eine andere Option wäre, dass die Sitte-Stiftung unter das Dach einer größeren Stiftung schlüpft. Aber das sei rechtlich schwierig, erklärt Werner.

Die Stiftung hat nach seinen Worten vor allem damit zu kämpfen, das die Finanzeinlagen zu gering sind und für privatrechtliche Stiftungen ein Förderung schwer möglich ist. Deswegen könne man Teile des Stiftungszwecks, wie etwa wissenschaftliche Arbeiten zu Sitte und vor allem die Restaurierung seiner Arbeiten, nicht erfüllen.

Sitte-Galerie Merseburg: Förderverein hat Außenstände bei Stadtwerken und Darlehen bei Mitgliedern

Der Förderverein hat Außenstände bei den Stadtwerken und Darlehen bei Mitgliedern, die er gern bis Jahresende bedienen will, wie Finger erörtert. Im November beschloss der Verein deshalb seine Liquidation. „Die läuft.“ Das Ende des Vereins muss diese jedoch nicht bedeuten.

Im September soll es laut dem Vorsitzenden eine weitere Mitgliederversammlung geben. Dort werde man dann den aktuellen Stand auswerten. „Und überlegen, ob wir weiterhin das Haus mit Kunst füllen können. Bis dahin muss auch klar sein, ob und zu welchen Konditionen wir Sitte-Bilder zeigen können.“

Sitte-Galerie Merseburg: Ab März sollen zwei Ein-Euro-Jobber unterstützen

Bis dahin machen die Mitglieder des Fördervereins erstmal ehrenamtlich weiter. Er habe auch schon Angebote anderer Kunstliebhaber bekommen, die helfen wollen die Öffnungszeiten abzudecken, sagt Finger. Ab März sollen zudem zwei Ein-Euro-Jobber unterstützen.

Derweil ist derzeit noch völlig offen, wann der eigentlich angedachte Einzug der Stadtinformation ins, mittlerweile der Stadt gehörende, Haus der Sitte-Galerie erfolgen soll: „Es gibt kein Einzugsdatum“, erklärte OB Jens Bühligen (CDU) hierzu kurz und knapp. (mz)