Merseburg -

„Dass die Leute nichts bemerken, heißt nicht, dass nichts passiert“, sagte Gerd Heimbach, der Leiter des städtischen Straßen- und Grünflächenamtes. Ein Anwohner aus Kötzschen hatte sich erneut über den schlechten Zustand der Straßen beschwert und bemängelt, dass nichts geschehe.

„Wenn wir Hinweise von Bürgern bekommen, gehen wir denen nach. Wir verständigen zum Beispiel unsere Abteilung Straßeninstandhaltung und die Mitarbeiter schauen sich das vor Ort an, um sich ein Bild zu machen.“ Auch im Fall des Starweges seien Mitarbeiter dort gewesen. „Aber wir können natürlich nicht jeden Schritt mitteilen, den wir unternehmen.“

336 Meldungen über den Bürgermelder

Es könne auch nicht immer sofort gehandelt werden. „Seit Jahresbeginn haben wir aus dem Stadtgebiet 336 Meldungen über den Bürgermelder bekommen. Oft wird dabei auf nicht funktionierende Laternen hingewiesen“, so Heimbach. Das müsse auch alles abgearbeitet werden. 15 Hinweise unterschiedlicher Art habe es aus Kötzschen gegeben.

„Unsere Mitarbeiter können sich nicht zerteilen, Wenn es allerdings zur Gefährdung kommt, aufgestautes Regenwasser zum Beispiel droht, auf die Grundstücke zu laufen, müssen wir sofort etwas tun, und das machen wir auch“, so Heimbach.

„Aber wir haben gar nicht die Kraft dafür.“

Im Mai sei der Starweg abgeschoben worden. Damit werden mindestens einmal pro Jahr die durch Anwohner und Servicefahrzeuge ausgefahrenen Straßen in Kötzschen geglättet. „Ich selbst war am 1. Oktober draußen und bin wirklich alle unbefestigten Straßen abgefahren, um mir ein Bild zu machen.“ Ausbauwürdig seien die Straßen alle. „Aber wir haben gar nicht die Kraft dafür.“ Neben Kötzschen gebe es ja auch noch die Straße der Jugend in Freiimfelde oder Bergmannseck, Clara-Zetkin- und Zwergstraße im benachbarten Beuna, die es dringend nötig hätten.

Bereits für 2019 war das Geld für den Ausbau des Kötzschener Blütenweges in den Haushalt der Stadt eingeplant worden. „Das Geld ist übertragbar in die Folgejahre“, erklärt Bürgermeister Bellay Gatzlaff. Und auch Drosselweg oder Florian-Geyer-Straße stünden für die kommenden Jahre auf dem Plan. „Allerdings haben wir aus Kötzschen das Signal bekommen, dass die Anwohner lieber auf neue Straßen verzichten, als Straßenausbaubeiträge zu zahlen. Wenn sie bezahlen würden, könnten wir sofort bauen.“

Aber 61 Prozent, die die Anwohner übernehmen müssten, seien wohl zu viel. Gatzlaff: „Eine gesetzliche Regelung, dass keine Ausbaubeiträge zu zahlen sind, gibt es derzeit nicht.“ (mz)