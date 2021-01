Polizei fahndet nach Mann: Unbekannter soll sich auf Spielplatz befriedigt haben

Magdeburg -

Die Polizei sucht einen Mann nach der mutmaßlichen zur Schaustellung von sexuellen Handlungen in der Öffentlichkeit.

Laut den Beamten habe eine Passantin am Freitag, 29. Januar 2021, gegen 12.00 Uhr, einen Mann gesehen, der sich auf einem Spielplatz in der Karl-Schmidt-Straße, gegenüber des Schulkomplexes, an seinem Geschlechtsteil gefasst hat.

Der Unbekannte soll dabei auf einer Parkbank gesessen und sich

augenscheinlich mit der Hand in der Hose befriedigt haben. Darüber

hinaus habe er dabei entsprechende Geräusche von sich gegeben. Im

Anschluss entfernte sich der Mann in Richtung Schönebecker Straße.

Die Zeugin konnte den Mann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich, vermutlich osteuropäischer Herkunft

- Ca. 30 Jahre alt

- Ca. 175 cm

- Blaue medizinische Mund-Nasen-Bedeckung

- Dunkelblauer Pullover

- Schwarze Trainingshose

Zeugen, welche Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten sich im Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 / 546-3295 zu melden. (mz)