Diebstahl in der Leipziger Innenstadt: Straßenmusiker bestohlen

Am Dienstagabend wurde in der Leipziger Innenstadt ein 23-Jähriger Straßenmusiker bestohlen.

Laut Polizei saß der Musiker vor einem Modegeschäft in der Fußgängerzone und spielte auf seiner Gitarre, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde, der ihn um Geld bat. Als der Straßenmusiker dem Mann jedoch die Bitte abschlug, griff er in den Gitarrenkasten des Musikers, in dem der Straßenmusiker sein verdientes Kleingeld gesammelt hatte und nahm sich etwas davon heraus.

Der Straßenmusiker verlangte sein Geld zurück, doch als der Mann ihn mit einer Spraydose bedrohte, gab er klein bei und der Mann konnte mit dem Geld fliehen.

Der Unbekannte wurde als etwa 27 Jahre alter und etwa 1,70 bis 1,75 Meter großer Mann beschrieben. Er sprach Deutsch und hatte blondes, lockiges schulterlanges Haar, einen Kinnbart und blaue Augen. Er trug eine dunkelgrüne Jacke, sein Äußeres wurde ansonsten als verkommen beschrieben.

Weitere Hinweise bitte an die Polizei in Leipzig unter der Telefonnummer 0341/96646666. (mz/acs)