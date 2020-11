Soli, Mindestlohn und Kindergeld: Das alles ändert sich im kommenden Jahr

Halle (Saale) -

Bald ist es wieder so weit: Ein weiteres Jahr geht zu Ende und ein neues beginnt. Hier erfahren Sie, welche Gesetze und Änderungen uns 2021 erwarten.

Kindergelderhöhung

Die zweite Stufe der Kindergelderhöhung tritt ab 1. Januar 2021 in Kraft. Für das erste und zweite Kind gibt es künftig jeweils 219 Euro im Monat, für das dritte Kind 225 Euro und für jedes weitere Kind 250 Euro.

Soli-Abschaffung

Für viele Bürger fällt die Zahlung des Solidaritätszuschlags weg. Fast 90 Prozent der Steuerzahler können sich ab Januar 2021 auf eine finanzielle Entlastung freuen. Bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 61.717 Euro wird dann kein Solidaritätszuschlag mehr fällig. 6,5 Prozent der Steuerzahler werden einen verringerten Solibeitrag entrichten.

Immerhin: 900.000 Menschen mit besonders hohen Einkommen müssten den Soli weiter voll zahlen und rund 2,8 Millionen teilweise, heißt es in einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln. Hinzu kommen demnach Arbeitnehmer, Rentner und Selbstständige, die zwar keine hohe Einkommensteuer zahlen, aber Kapitalertragsteuer, auf die der Soli weiterhin unvermindert erhoben wird. Ihre Zahl schätzt das IW dem Bericht zufolge auf 2,2 Millionen. Außerdem müssten im kommenden Jahr etwa 500.000 Unternehmen weiter den Soli auf die Körperschaftsteuer zahlen.

Rundfunkbeitrag

Der Rundfunkbeitrag soll im nächsten Jahr von 17,50 Euro pro Monat auf 18,36 Euro steigen. Der Landtag in Sachsen-Anhalt will im Dezember über eine mögliche Beitragserhöhung beraten. Bisher sind CDU und AfD gegen eine Erhöhung. Blieben beide Fraktionen dabei, würde der Staatsvertrag Mitte Dezember im Landtag durchfallen, da die beiden Parteien im Landtag die absolute Mehrheit der Stimmen haben. Der Beitrag bliebe dann bei 17,50 Euro. Allerdings würden die Anstalten vermutlich vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, um die Erhöhung zu erzwingen.

Mindestlohn

Arbeitnehmer mit Mindestlohn sollen ab 1. Januar 2021 in Deutschland etwas mehr verdienen. Die Lohnuntergrenze soll von 9,35 auf 9,50 Euro steigen. Künftig könnten geplante EU-Regeln Deutschland zwingen, das System anzupassen und die Mindestlöhne weiter anzuheben. Nach dem geplanten kleinen Schritt Anfang 2021 sollen mehrere weitere folgen: Zum 1. Juli 2021 wird der Mindestlohn auf brutto 9,60 Euro pro Stunde angehoben, zum 1. Januar 2022 auf 9,82 und zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro. Nach den neuen Brüsseler Plänen für „angemessene“ Mindestlöhne in allen EU-Ländern müsste die Bundesregierung aber wohl nachsteuern.

Als „Richtschnur“ sieht die EU-Kommission, dass Geringverdiener überall in der EU mindestens 50 Prozent des Durchschnittslohns oder 60 Prozent des sogenannten Medianlohns im eigenen Land bekommen. Der Median wird auch mittlerer Lohn genannt und ist eine Rechengröße: 50 Prozent der Arbeitnehmer verdienen mehr, 50 Prozent weniger. In Deutschland liegt der Mindestlohn nach Angaben der Kommission zumindest derzeit deutlich unter den genannten Werten. Darauf verwies auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der einen Mindestlohn von 12 Euro erreichen will.

CO2-Steuer

Die CO2-Steuer auf Benzin, Diesel, Gas und Heizöl soll in Deutschland ab Januar 2021 gelten. Jeder, der Waren und Dienstleistungen anbietet und dabei CO2 ausstößt, muss diese Steuer zahlen. Zunächst soll der Preis bei 25 Euro pro Tonne liegen.

Mehr Geld für Pflegekräfte

Pflegekräfte sollen ab kommenden Jahr durch Zulagen bis zu zehn Prozent mehr Gehalt bekommen.

Änderungen für Verkehrsteilnehmer

Der CO2-Aufschlag für Neuwagen wird ab 2021 stärker gewichtet und für alle neu zugelassenen Motorräder gilt ab 2021 die Abgasnorm Euro 5. Österreich erhöht ab kommenden Jahr zudem die Maut.

Hartz IV

Die rund 5,6 Millionen Hartz-IV-Empfänger in Deutschland dürfen im kommenden Jahr auf mehr Geld hoffen. Der Bundestag beschloss eine leichte Erhöhung der monatlichen Regelsätze. Wenn der Bundesrat ebenfalls zustimmt, bekommt ein alleinstehender Erwachsener künftig 446 Euro im Monat - 14 Euro mehr als bisher. Der Satz für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren steigt um 45 Euro auf 373 Euro, der für Kinder bis fünf Jahren um 33 auf dann 283 Euro. Für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren ist mit monatlich 309 Euro ein Plus von lediglich einem Euro vorgesehen - diese Altersgruppe hatte nach Angaben des Sozialministeriums bei der letzten Neuberechnung jedoch überdurchschnittlich stark profitiert.

Grundrente

Ab dem 1. Januar 2021 wird die Grundrente eingeführt. „Die Grundrente soll den Rentnern zugutekommen, die lange Jahre gearbeitet und Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt, dabei aber nur unterdurchschnittlich verdient haben”, erklärt ein Sprecher des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Sie sollen ab 2021 von der Rentenversicherung einen Zuschlag zur gesetzlichen Rente erhalten, der individuell berechnet wird.

Grundlage für die Berechnung des Zuschlags sind die Entgeltpunkte, die aufgrund der Beiträge während des gesamten Versicherungslebens erworben wurden. Für höchstens 35 Jahre werde der erworbene Rentenanspruch verdoppelt, allerdings gegebenenfalls begrenzt auf 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes.

Plastikverbot

Die EU-Kommission will bestimmte Einwegartikel ab 3. Juli 2021 verbieten. Konkret betroffen sind etwa Produkte wie Besteck, Geschirr, Trinkhalme und Wattestäbchen.

Zensus wird verschoben

Wegen der Corona-Pandemie wird die für das kommende Jahr geplante Volkszählung auf 2022 verschoben. Weil Personal zur Unterstützung der Gesundheitsämter abgezogen werden musste, hätten die Statistikämter den „Zensus 2021“ nicht wie geplant vorbereiten können, hieß es zur Begründung. Zehn Jahre nach der letzten großen Volkszählung sollten zahlreiche Daten über Deutschland aktualisiert werden - etwa zur Zahl der Menschen sowie zu deren Erwerbstätigkeit und Wohnsituation.

(mz/dpa/afp)