Lotto am Samstag, 6 aus 49 am Samstag: Lottozahlen der Ziehung von heute, dem 2.12.2017

Millionen Deutsche träumen Woche für Woche vom großen Geld, und die Ziehung der Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag befeuert diesen Traum immer wieder. Am Mittwoch wurde der Jackpot geknackt, so dass am heutigen Samstag, 2.12.2017, 4 Millionen Euro zur Ziehung bereitstehen.

Alle Lottozahlen vom Lotto am Samstag, 2. Dezember 2017, lesen Sie hier.

Lottozahlen vom Samstag, 2. Dezember 2017

Lottozahlen: 3, 12, 13, 17, 18, 33

Superzahl: 2

Spiel 77: 1-7-4-6-2-6-3

Super 6: 4-6-3-0-5-0

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Gewinnquoten Lotto am Samstag, 2.12.2017

Lotto 6 aus 49, Spieleinsatz:

Spiel 77, Spieleinsatz:



SUPER 6 - Spieleinsatz:



Lotto : Historische Fakten zu Lotto in Ost- und Westdeutschland



URL zum Kopieren Die Leipziger Straße in Halle Anfang der 60er Jahre: Auf der Einkaufsstraße durfte natürlich eine Lotto-Verkaufsstelle nicht fehlen. In der DDR wurde das Spielangebot im Januar 1954 landesweit unter der Zuständigkeit des VEB Zahlenlotto initiiert. Der DDR-Bürger konnte zwischen verschiedenen Spielarten wählen: Sportfest-Toto 6 aus 49, Lotto-Toto 5 aus 45, der Berliner Bärenlotterie 5 aus 90 (bis 1985) und Tele-Lotto 5 aus 35 (ab 1972). Die alte Lottostraßenbahn fuhr durch Magdeburg. In der DDR gab es fast 15.000 Verkaufsstellen, die jede Woche Millionen von Lottoscheinen einsammelten. Ein alter Lottoschein der Spielformel 6 aus 49 aus dem Jahr 1978/79. Im März 1957 wurde übrigens erstmals eine Ziehung der Lotto-Zahlen im DDR-Fernsehen übertragen. Das war bemerkenswert fortschrittlich, mussten die Zuschauer in West-Deutschland doch acht Jahre länger auf dieses Ereignis warten. Ein alter Lottoschein der Spielformel 5 aus 45. Allerdings wurde die TV-Ziehung in der DDR erst mit der Einführung des Tele-Lottos so richtig erfolgreich und erreichte zwischen dem Sandmännchen und der Nachrichtensendung „Aktuelle Kamera“ Millionen Bürger. Die 20-minütige Unterhaltungsshow war sonntags ein regelrechtes Highlight, das bis zu seinem Ende 1992 beachtliche 1.351 Mal ausgestrahlt wurde. Das Hamburger Waisenkind Elvira Hahn zog am 9. Oktober 1955 die Lottozahlen bei der ersten bundesweite Ziehung der Lottozahlen "6 aus 49" in einem Hamburger Hotel. Damit ist sie die erste Lottofee der Geschichte. Noch heute ist Elvira Hahn mit Lotto eng verbunden. Norbert Gettschat Foto: Ein alter Systemschein 5 aus 45. Alte Lottoscheine sind regelrechte Zeitzeugen der langen Geschichte des Zahlenspiels.

Lotto am Samstag, 2.12.2017: Fakten zur Ziehung der Lottozahlen, den Gewinnchancen und dem Jackpot

Sowohl Lotto am Mittwoch als auch Lotto am Samstag zählen zu den beliebtesten Lotterien der deutschen Glücksspieler. Rund 20 Millionen Lotto-Spieler hoffen jede Woche darauf, die richtigen Gewinnzahlen bei der Lottoziehung getippt zu haben.

Und so funktioniert Lotto: Bei der Lotterie 6aus49 entscheiden Sie sich für sechs Gewinnzahlen aus einem Zahlenpool zwischen 1 und 49 und kreuzen diese auf Ihrem Lottoschein an. Den Jackpot geknackt haben Sie dann, wenn Sie alle Gewinnzahlen richtig getippt haben und zusätzlich die korrekte Superzahl aus einem Bereich von 1 bis 9 auf Ihrem Spielschein vermerkt haben.

So hoch sind die Chancen auf einen Lottogewinn

Die Gewinnchance beträgt laut lotto.de etwa 1 zu 140 Millionen. In dieser Tabelle sehen Sie, wie hoch die Chancen im Detail sind:

Gewinn-klasse Anzahl Richtige Anteil Ausschüttung Anzahl Gewinne Chance

1 zu Theoretische Quote 1 6 + SZ 12,8% 1x 139.838.160 8.949.642,20 2 6 10,0% 9x 15.537.573 574.596,50 3 5 + SZ 5,0% 258x 542.008 10.022,00 4 5 15,0% 2.322x 60.223 3.340,60 5 4 + SZ 5,0% 13.545x 10.324 190,80 6 4 10,0% 121.905x 1.147 42,40 7 3 +SZ 10,0% 246.820x 567 20,90 8 3 45% 2.221.380x 63 10,40 9 2 + SZ fester Betrag 1.851.150x 76 5,00

Lotto am Samstag Gewinnklassen (Angaben ohne Gewähr.)

Kosten für den Spieleinsatz: Lotto 6aus49, Spiel 77 und Super 6

Der Spieleinsatz für einen Tipp im Lotto 6aus49 beträgt derzeit 1 Euro plus eine Bearbeitungsgebühr je Spielschein. Für die Zusatzlotterien gilt ein Spieleinsatz von 2,50 Euro im Spiel 77 und von 1,25 Euro bei Super 6.

Lotto-Annahme: Bis wann kann man seinen Lotto-Tipp abgeben?

Die Schlusszeit der Annahme von Lotto-Scheinen wird von jedem Bundesland individuell bestimmt. Daher kann es zu geringfügigen Unterschieden bei den Fristen kommen. Derzeit gibt es folgende grundlegende Annahmeschlusszeiten: Beim Lotto am Mittwoch ist der Annahmeschluss 18.00 Uhr und beim Lotto am Samstag 19.00 Uhr.

Lottozahlen 6 aus 49: Welche Zahlen wurden bisher am häufigsten gezogen?

Viele Lottospieler fragen sich, welche Zahlen beim Lotto 6 aus 49 bislang am häufigsten gezogen wurden. Das hat dielottozahlende.net einmal ermittelt: Am häufigsten wurden bislang die 38, 26, 31, 16, 6 und die 49 gezogen. Am seltensten gezogen wurden die 13, 20, 45, 28, 21 und die 15.

Tipp: Hier finden Sie alle Lottozahlen der letzten Ziehungen.

