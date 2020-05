Halle (Saale) -

Viele Patienten fragen sich derzeit, ob Zahnarztbesuche aufgrund der Covid-19-Pandemie sinnvoll sind. Zwar stellt das Virus auch die rund 1.400 Zahnarztpraxen in Sachsen-Anhalt vor große Herausforderungen, aber sie sind bis auf wenige Ausnahmen geöffnet und behandeln ihre Patienten.

„Niemand muss Angst haben, eine Zahnarztpraxis zu betreten“, erklärt Dr. Carsten Hünecke, Präsident der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt. Generell gelten in Zahnarztpraxen seit Jahren hohe Standards für Hygiene und Infektionsschutz. Diese Regeln folgen den Arbeitsschutzbestimmungen, dem Hygieneplan der Bundeszahnärztekammer und den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Behandlung verschieben

Dennoch sollten Patienten auf nicht unbedingt notwendige Besuche - etwa Zahnreinigung, -aufhellungen oder -korrekturen - momentan besser verzichten. Auf dem Zahnarztstuhl habe man engen Kontakt, der eine Virusübertragung generell erleichtere, erklärt John Ziebuhr, der Leiter des Instituts für Medizinische Virologie der Universität Gießen.

„Wenn man also keine Zahnschmerzen hat, sollte man aus meiner Sicht jetzt nicht zum Zahnarzt gehen. Vorsorgeuntersuchungen etwa müssen jetzt erstmal warten.“ Gerade der Zahnarzt sei gefährdet, sich bei einem infizierten Patienten anzustecken, sagt Professor Ziebuhr. „Denn in den ersten Tagen nach einer Infektion sind die Viren vor allem im Rachenraum hoch konzentriert.

Beim Bohren, wenn sich mit dem Wasser ein feiner Nebel bildet, könnten Viren auch aus dem Rachenraum und der Mundhöhle in die Luft gelangen.“ Für eine Übertragung über diese sogenannten Aerosole gebe es zwar keine Evidenz, schreibt die Bundeszahnärztekammer. Aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes solle jedoch die Entstehung und Verbreitung von Aerosolen möglichst vermieden werden. Neben gutem Mundschutz und Handschuhen tragen Zahnärzte deshalb am besten auch Schutzbrillen, rät Infektiologe John Ziebuhr. Das Virus könne durchaus auch über die Augenschleimhaut in den Körper gelangen.

Erhöhte Ansteckungsgefahr

Bisher gibt es keinen Beleg, dass Zahnarztpraxen bei der Verbreitung des Virus eine besondere Rolle spielen. Dennoch wird wegen der Entstehung von Aerosolen zu besonderen Vorsichtsmaßnahmen bei Zahnbehandlungen geraten.

Und wenn die Ärztin oder der Arzt unbewusst das Sars-CoV-2-Virus in sich trägt? „Das Risiko einer Weitergabe an den Patienten ist vergleichsweise gering, wenn der Zahnarzt einen chirurgischen Mundschutz und Handschuhe trägt.

Es kann aber nicht ganz ausgeschlossen werden“, lautet die Einschätzung von Ziebuhr. Grundsätzlich gilt: Zahnarztbesuche sind weiterhin möglich, betont die Bundeszahnärztekammer. Viele Zahnarztpraxen in Sachsen-Anhalt haben aber angesichts der Folgen der Corona-Pandemie ihr Leistungsspektrum heruntergefahren, verlegen verschiebbare Termine und entscheiden im Einzelfall den notwendigen Behandlungsumfang.

Symptomfrei in die Praxis

Patienten mit Zahnschmerzen sollten die Praxisräume nicht sofort betreten, sondern zunächst telefonisch den Kontakt zu ihrem Zahnarzt suchen. Auch der nächtliche und an Wochenenden organisierte zahnärztliche Notdienst werde wie bisher durchgeführt, erklärt Kammerpräsident Hünecke. Liegen aber Symptome wie Husten, Fieber, Atemnot oder Halsschmerzen und damit der Verdacht auf eine Corona-Infektion vor, sollten Patienten die Praxisräume auch bei einem akuten Notfall nicht betreten. Dann sei es vielmehr ratsam, rechtzeitig die weitere Behandlung telefonisch mit der Zahnarztpraxis zu besprechen, empfiehlt Hünecke. Zahnmedizinische Notfälle können demnach in speziell eingerichteten Zentren durchgeführt werden.

Risikogruppen, also Senioren oder Patienten mit geschwächtem Immunsystem oder anderen gesundheitlichen Vorschädigungen, sollten jede Form der Behandlung auf ein absolut notwendiges Mindestmaß reduzieren, rät die Bundeszahnärztekammer. Es gehe vor allem darum, Kontakte im Wartezimmer oder in der Praxis zu vermeiden.

Finanzieller Schaden wegen Lücke im Bonusheft

Was ist mit dem Bonusheft für die Krankenkasse, in dem für jede Vorsorgeuntersuchung ein Stempel gesammelt wird? Darauf gibt es noch keine konkrete Antwort von der Bundeszahnärztekammer: Dies müsse zu einem späteren Zeitpunkt grundsätzlich geklärt werden, heißt es.

Allgemein gilt: Erwachsene müssen einen Stempel pro Kalenderjahr nachweisen, Kinder und Jugendliche zwei Stempel. Es wäre also egal, ob man die letzte Vorsorgeuntersuchung im Frühjahr 2019 hatte - und sie diesmal erst im Herbst 2020 machen ließe. Bei Kindern, bei denen zwei Untersuchungen pro Jahr gefordert sind, könnte es absehbar schon eher Probleme geben.

Ist das Bonusheft über einen bestimmten Zeitraum lückenlos geführt, stehen dem Patienten bei einem möglichen Zahnersatz höhere Zuschüsse zu – bei fünf Jahren ohne Unterbrechung sind es 20 Prozent. (mz)