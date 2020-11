Rehen ausgewichen: 32-Jährige und 50-jähriger Beifahrer bei Selbitz verletzt

Selbitz -

Eigenen Angaben zufolge befuhr eine 32-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin am Dienstagabend um 20.10 Uhr die L 129 von Bergwitz kommend in Richtung Selbitz. Etwa ein Kilometer hinter dem Abzweig nach Klitzschena wechselten in einer Linkskurve zwei Rehe von links nach rechts über die Fahrbahn.

Daraufhin wich sie aus und überfuhr einen rechts neben der Fahrbahn befindlichen Leitpfosten, eine Brückenwarnbake und fuhr anschließend geradeaus auf einen Acker, wo sie zum Stehen kam. Die Fahrerin sowie der 50-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. (mz/red)