Abriss und Neubau in Rehsen: Karneval im Konsum

Der Rehsener Ortschaftsrat hat befürwortet, dass der Rehsener Carneval Club 1953 (RCC) einen städtebaulichen Missstand im Oranienbaum-Wörlitzer Ortsteil beseitigen kann. Der vom Gremium verabschiedete Grundsatzbeschluss zum Abbruch des einstigen Konsums, an den sich der Neubau eines Vereinshauses an gleicher Stelle anschließen soll, ging mit 2:1 aus. Dies mutet knapp an, war letztlich aber dem Umstand geschuldet, dass für zwei der fünf Ratsmitglieder ein Mitwirkungsverbot galt. Corinna Meyer (Einzelbewerberin) und Sven Degen (CDU) gehören dem RCC an.