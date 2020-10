Die komplette erste Klasse aus Siersleben hat sich krank gemeldet.

Was die Bürgerinitiative dazu sagt und welche Kritik sie am Landesschulamt übt.

Siersleben/Gerbstedt -

Der Gerbstedter Schulstreit sorgt weiter für Wirbel: Die Erstklässler der Grundschule Siersleben sind seit Donnerstag allesamt krank gemeldet. „Die Kinder sind weder in Gerbstedt, noch in Siersleben“, bestätigte Tobias Kühne, Sprecher des Landesschulamts, gegenüber der MZ. Die Krankmeldung der Kinder erfolgte damit genau ab dem Tag, an dem das Landesschulamt die Siersleber Erstklässler eigentlich an der Grundschule Gerbstedt erwartet hat - und ab dem bei unentschuldigtem Fehlen laut Schulamt auch die Schulpflicht verletzt worden wäre. Zufall?