Zeichen gegen Rechts: Graffiti-Motive zieren den Bahnhof in Röblingen

Röblingen -

Am Bahnhof in Röblingen gibt es seit dem vergangenen Wochenende eine auffällig bunte Neuerung: An der Fassade des Gebäudes sind zwei Graffiti-Motive zu sehen, die bei einem Workshop mit Jugendlichen entstanden sind. „Wir sind total begeistert“, sagt Amanda Dählmann von der Initiative „Lebensraum Röblingen“, die dem Bahnhof seit zwei Jahren neues Leben einhaucht. Der Workshop habe gepasst: „Zum einen mögen wir’s bunt“, sagt Dählmann. „Zum anderen unterstützen wir Projekte mit Jugendlichen.“

Initiiert wurde das Vorhaben vom Kreis-Kinder- und Jugendring. „Bei einer Ferienfreizeit im Sommer haben sich die Jugendlichen gewünscht, einen Graffitiworkshop zu machen“, sagt Martin Zimmermann, Jugendkoordinator des Kreis-Kinder- und Jugendrings für das Seegebiet.



Jugendliche gestalten Graffiti am Bahnhof in Röblingen

Im Jugendforum Röblingen habe man das Thema dann aufgegriffen, den Bahnhof Röblingen angefragt - „und dann die Freiraumgalerie aus Halle mit ins Boot geholt“, so Zimmermann. Die Initiative gestaltet im Osten der Saalestadt seit Jahren großflächig Häuserfassaden mit Graffiti um - und war auch von dem Vorhaben in Röblingen direkt überzeugt. Und so kam Freiraumgalerie-Referent Timm Höller am vergangen Freitag ins Seegebiet, um Jugendlichen einen Workshop zu geben. Elf Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 waren dabei. „Sie fanden es super“, so Zimmermann.



Kreis-Kinder- und Jugendring Foto:

Als Motiv habe man sich für das englische Wort „Freedom“ (deutsch: Freiheit) entschieden. „Die Idee kam den Jugendlichen.“ Gut drei Stunden habe der Spray-Workshop gedauert, bei dem die Jugendlichen auch gelernt haben, wo in der Öffentlichkeit gesprayt werden darf und wo nicht. Neben Höller ist auch der freie Graffitikünstler Alto Kottmeir mit nach Röblingen gekommen, um ein eigenes Motiv an die Fassade zu sprayen. Darin verarbeitet er seinen Künstlernamen „Orakel“. „Wir wollen ein weiteres Projekt mit ihm machen“, verrät Zimmermann. Dabei sollen die vier Jahreszeiten mit einem regionalen Bezug künstlerisch verarbeitet werden.

„Wir haben in der Region ein Problem mit rechter Alltagskultur“

Dass es weitergeht, das freut auch Amanda Dählmann. Zuletzt hatte es am Bahnhof Angriffe mit rechtsextremer Motivation gegeben: Aufgebrochene Türen, zerbrochene Scheiben, Aufkleber und Kennzeichen von rechtsextremen Vereinigungen oder Hakenkreuz-Motive wurden hinterlassen - offenbar eine Reaktion auf die „Interkulturelle Woche“, die zuletzt hier stattfand. Dählmann will auf diesen Missstand aufmerksam machen. „Wir haben in der Region ein Problem mit rechter Alltagskultur.“



Umso wichtiger seien Projekte wie am Röblinger Bahnhof. „Wir werden definitiv weitermachen.“ Zuletzt sei etwa die Bahnhofshalle in Stand gesetzt worden und kann nun für Veranstaltungen genutzt werden. Auch Martin Zimmermann hält den Graffiti-Workshop nach den Angriffen für ein wichtiges Zeichen. „Das war genau die richtige Antwort“, sagt er. (mz)