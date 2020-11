Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen -

Wer schon einmal einen neuen Computer eingerichtet hat, weiß, dass das mit einer Menge Arbeit verbunden ist. „Bei uns in der Verwaltung im Seegebiet arbeitet da eine Firma seit einer Woche, um unsere paar Rechner zu installieren und einzurichten“, sagt Jürgen Ludwig (SPD/Grüne), Vorsitzender des Schulausschusses des Kreistages. Er richtete damit den Focus der Anwesenden auf die Mammutaufgabe, vor der die beiden Mitarbeiter des Regionalen Medienzentrums in diesen Tagen stehen.



Sie richten gerade 1.135 I-Pads, die Ende Oktober geliefert wurden, neu für die Schulen des Landkreises Mansfeld-Südharz ein. Bis zum 31. Dezember soll das geschafft sein, so das Ziel, das Landrätin Angelika Klein (Die Linke) herausgegeben hat.

Mansfeld-Südharz: Digitale Technik für Schulen notwendig

Bei den I-Pads handelt es sich um die Technik, die der Landkreis über das Förderprojekt „Digitalpakt Schule“ sowie über das „Sofortausstattungsprogramm“ erhalten hat. Insgesamt 586.000 Euro wurden hier ausgegeben. Finanziert wurde die Hardware von Bund und Land. Für die Software, das Einrichten und Versicherungen sowie Verträge mit Schulen und Schülern sind nun die jeweiligen Schulträger zuständig. Ziel ist es, alle Schüler mit mobilen Endgeräten auszustatten, auch diejenigen, die privat bislang kein mobiles Endgerät besitzen.

Dass so eine Investition nötig ist, zeigte sich im Frühjahr während des Lockdowns, als die Schulen von einem Tag auf den anderen Homeschooling ermöglichen mussten. Dabei stellte sich heraus, dass den Schülern durchaus nicht in jeder Familie mobile Endgeräte zur Verfügung stehen, mit denen sie beispielsweise über die Lernplattform Moodle Zugriff auf Lerninhalte haben.



I-Pads werden für Inventur erfasst und voreingerichtet

Unter anderem Schulleiter Thomas Kalz von der Sangerhäuser Pestalozzischule machte damals darauf aufmerksam, dass insbesondere in seiner Schülerschaft mobiles Lernen kaum möglich sei. Die Pädagogen an seiner Schule stellten also ein gegenständliches Lernpaket für ihre Schüler zusammen, was sie sich in der Schule abholten, um daheim Aufgaben zu erledigen. Mit den mobilen Endgeräten ist es dann viel ausführlicher möglich, Lerninhalte zur Verfügung zu stellen.

Momentan ist man im Regionalen Medienzentrum damit befasst, die Seriennummern aller Geräte für die Inventur zu notieren. Parallel dazu werden sie von den beiden Mitarbeitern des Regionalen Medienzentrums spezifisch für die jeweilige Schule voreingerichtet, so die Informationen der Verwaltung an die Ausschussmitglieder. Dorothea Süß, die als sachkundige Einwohnerin im Ausschuss mitarbeitet, regte an, vielleicht Studenten als Hilfskräfte im Medienzentrum einzusetzen, um das Einrichten der Geräte zu beschleunigen. „Jetzt haben wir die Geräte, können sie aber noch gar nicht einsetzen. Dabei werden sie in den Schulen, die bereits wieder in Quarantäne gehen musste wie die Sekundarschule Roßla dringend gebraucht“, merkte sie an.

Fragen über Versicherung und Datenschutz

Von der Rahmenversicherung des Landkreises sei ein spezieller Vorschlag für eine Versicherung der Geräte abgefordert, der nunmehr geprüft werde. Eine Vereinbarung zur Übergabe der Leihgeräte zwischen Schulträger und den Schulen sowie eine weitere Vereinbarung zur unentgeltlichen Überlassung der Leihgeräte zwischen Schulen und Schülern sei ebenfalls aktuell in Bearbeitung, erfuhren die Ausschussmitglieder.

Ein paar Fragezeichen blieben dennoch. Matthias Redlich, sachkundiger Einwohner, kritisierte, dass der Landkreis ausgerechnet I-Pads bestellt habe, weil die seiner Meinung nach kaum mit den Systemen kompatibel seien, die an Schulen genutzt werden. Allerdings hatte der Landkreis kaum eine andere Option, so Fachbereichsleiter Sven Vogler. Man habe nur diese Art der Tablets oder Laptops bestellen können. Die Laptops habe man für störanfälliger gehalten.

Dieter Wrobel, ehemaliger Schulleiter und ebenfalls als sachkundiger Einwohner im Schulausschuss, interessierte sich dafür, ob die Geräte von den Schulen kontrolliert werden, was damit tatsächlich in den jeweiligen Haushalten passiere und ob man auch an den Datenschutz gedacht habe und wie mit persönlichen Daten der Schüler verfahren werde. Offenbar ist angedacht, dass jeweils vor den Sommerferien die I-Pads eingesammelt werden, um sie zu warten, neue Software zu installieren und sie gegebenenfalls auch zu kontrollieren. Wie da die Rechtslage sei, werde ebenfalls gerade von den Justiziaren des Landkreises überprüft, hieß es im Ausschuss. (mz)