Steinschlange wird länger: Aus der einfachen Idee in Brücken ist viel mehr geworden

Brücken -

Sie sind schwarz, rot, gold eingefärbt oder tragen kreisbogenförmig die Regenbogenfarben auf ihrem Rücken. Hunderte von liebevoll bemalten Steinen bilden wie an Perlenschnüren aufgereiht eine Kette der Hoffnung durch Brücken. Diese bewegt sich vom Sportplatz einerseits und vom Ortsteingang andererseits entlang des Flüsschens Helme quer durch die Gemeinde aufeinander zu.



„Schön wäre es, wenn sich die beiden Steinschlangen irgendwann einmal treffen“, hofft Sandy Kühne, eine der Initiatorinnen aus dem Dorf in der Goldenen Aue. Schließlich sollte die Aktion in den einsamen Zeiten der Corona-Krise nicht nur die Menschen in dem Helmeort ein Stück näher bringen, sondern vor allem den Kindern eine kleine Abwechslung bieten.



Steinschlange in Brücken wird immer länger

Immerhin musste ein Großteil der Mädchen und Jungen aufgrund des Kontaktverbotes viel Zeit zu Hause verbringen und durfte nicht in die Kindertagesstätte. Da kam die Aktion mit dem Bemalen der Steine gerade zur rechten Zeit, findet auch Brückens Bürgermeister Michael Peckruhn. Der lobt noch einmal ausdrücklich das Engagement.

Denn mittlerweile ist aus der einfachen Idee viel mehr geworden, erzählt Janett Albrecht, die wie Sandy Kühne zur so genannten „Kommission Soziales“ gehört, die die „Bunten Steine für Brücken“ aus der Taufe gehoben hat. Längst kommen Eltern mit ihren Kindern oder Großeltern mit ihren Enkelkindern aus umliegenden Orten, um die bunten Hoffnungsträger abzulegen.

#bunteSteinefürBrücken - Hashtag in den sozialen Netzwerken

Doch nicht nur entlang der Helme sorgen die kleinen handbemalten Kunstwerke für Aufmerksamkeit. Unter dem Hashtag „#bunteSteinefürBrücken“ wurde die Aktion in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram im weltweiten Datennetz bekannt gemacht. Mit einem Foto versehen schreibt unter anderem die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde: „Diese schöne Idee liegt bei uns vor der Haustür. Gerade in dieser schweren Zeit sollten wir alle zusammenhalten und uns unterstützen. Wir hoffen, dass ihr alle gesund bleibt, bunt und munter.“

Beinahe täglich wird die Schlange länger. Und so ist es auch kein Wunder, dass die Frauen der „Kommission Soziales“ vom Erfolg ihres Projektes doch ein wenig überrascht sind. Auch wenn der Regen der letzten Tage einige Farben verwischt hat, so tut das der Sache keinen Abbruch.

Aber das ist nicht die einzige Aktion, der sich die „Kommission“ widmet. Denn der lockere Zusammenschluss mehrerer junger Frauen des Ortes organisiert ähnlich wie ein Förderverein schon seit Jahren Feste für Kinder oder den Brückener Kindersachenbasar. Ein Teil der Erlöse daraus kommt dann in irgendeiner Form wieder den Jüngsten des Ortes zugute. (mz)