Allstedt

Bei der ersten Lesung im September ging sie noch recht geschmeidig und ohne viel Aufhebens durch den Stadtrat. Jetzt aber regt sich Widerstand gegen die Beschlussvorlage der Stadtverwaltung, nach der Garagennutzer in Allstedt und den Ortsteilen künftig für die Pacht des Grundstücks unter dem Gebäude einheitlich 120 Euro im Jahr zahlen sollen.

Hintergrund der Neuregelung ist, dass der Bund die Grundsteuer für diese Flächen in diesem Jahr erstmals von der Stadt haben will, die Eigentümerin der Grundstücke ist. Bisher hatten die Garagenbesitzer die Grundsteuer bezahlt, meist um die zwölf Euro im Jahr.

Diskussion um Garagenpacht im Allstedter Stadtrat

Um finanziellen Schaden von der Stadt abzuwenden müsse man die Pachtverträge anpassen, heißt es zur Begründung der Beschlussvorlage. Bei den 120 Euro orientiert man sich an den zehn Euro pro Monat, die die städtische Wohnungsgesellschaft für einen Stellplatz kassiert. Das wäre am Ende auch ein Schritt hin zu einer Gleichbehandlung, argumentiert die Verwaltung.

Bisher werden Garagennutzer in der Einheitsgemeinde Allstedt höchst unterschiedlich zur Kasse gebeten. Für DDR-Garagen, die von ihren Erbauern nicht mehr genutzt werden und deshalb nach dem Schuldrechtsanpassungsgesetz in das Eigentum der Stadt übergegangen sind, müssen die neuen Nutzer 80 Euro Jahresmiete plus zwölf Euro Steuern bezahlen. Alteigentümer von DDR-Garagen, die sie nach wie vor weiter nutzen, zahlen je nach Ortsteil zwischen 20,45 Euro und 36,81 Euro jährlich plus Steuern.

Thomas Schlennstedt (SPD) will Steuerbescheid abwarten

Bisher könne man noch nicht sagen, wie sich die bundesweite Änderung der Grundsteuern auf den Steuersatz für die Garagengrundstücke auswirken wird, sagte Bauamtsleiter Aribert Lisker am Montagabend im Hauptausschuss. Dann, so meinte Thomas Schlennstedt (SPD), könne man jetzt auch nicht einfach die 120 Euro festsetzen. Möglicherweise würden ja auch 100 Euro die Grundsteuer mit abdecken.

Schlennstedt hatte schon bei der ersten Lesung kritisiert, dass die 28 Euro mehr pro Mietgarage möglicherweise zu hoch gegriffen sein könnten. Er plädiert dafür, erst einmal abzuwarten, wie hoch die neue Grundsteuer tatsächlich ausfällt. Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) warnte jedoch: Wenn man das jetzt nicht regele, dann drohe im nächsten Jahr ein Finanzloch von 10.000 Euro, das man über die Grundsteuer B ausgleichen müsste - dann würden alle Hausbesitzer für die Garagen-Grundsteuer bezahlen.

Das Argument, dass sich alle Ortschaftsräte für die Neuordnung privatrechtlicher Entgelte ausgesprochen hätten, zog bei Schlennstedt nicht. „In den Ortschaften interessiert das Thema doch sowieso nicht“, meinte er. Dort gebe es ja kaum Garagenbesitzer, die von der Erhöhung betroffen sein könnten.

Preise für die Pacht aus Sangerhausen zum Vergleich

Die Gleichbehandlung von Stellplätzen und dem Grund und Boden unter den Garagen fand er auch nicht logisch. „Die Stellplätze werden von der Wohnungsgesellschaft hergerichtet“, meinte er. Um die Wege zu und zwischen den Garagenkomplexen müssten sich die Nutzer selbst kümmern. Das stimme so nicht ganz, warf Lisker ein. In Wolferstedt vermiete die Gesellschaft Grundstücke unter Privatgaragen - ebenfalls für zehn Euro im Monat.

Richter warf schließlich die Garagenpacht in Sangerhausen in die Diskussion. Dort müsse man 200 Euro zahlen. Verglichen damit seien 120 Euro ein wirklich fairer Preis. Vielleicht könnte man vor der endgültigen Entscheidung ja noch weitere Vergleichswerte aus den Nachbarkommunen zusammentragen, wünschten sich die Ausschussmitglieder. Die sollen vorliegen, wenn das Thema am 7. Dezember im Stadtrat zur Abstimmung kommt, sagte Richter zu. (mz)