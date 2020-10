Südharz/Weimar -

Noch ist Leona Sandmanns Masterarbeit zum Abschluss ihre Studiums nicht veröffentlicht, doch dürfte ihr Fazit spannend sein. Die 24-Jährige hat sich in den vergangenen Monaten sehr intensiv mit der Entwicklung der Einheitsgemeinde Südharz nach der Gebietsreform beschäftigt. „Letzte Woche hatte ich das Kolloquium und bin jetzt fertig. Es lief richtig gut.“ Note: 1,3. Sandmann ist jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule Erfurt tätig.

Leona Sandmann: Studium mit dem Schwerpunkt Raumplanung

Dort hatte sie schon ihr dreijähriges Bachelorstudium absolviert. Schwerpunkt: Raumplanung. „Ich stamme aus Ostwestfalen, aus der Nähe von Bielefeld“, erzählt sie. Nach dem Abitur habe sie eine Hochschule gesucht, die ein solches Studium anbietet. „Da gibt es nicht so viele in Deutschland.“ Berlin oder Hamburg seien gleich rausgefallen: unbezahlbar. Blieben Kassel und Erfurt. „Erfurt hat mir gleich gut gefallen, der Betreuungsschlüssel ist besser als woanders, es ist bezahlbar.“ Zum Masterstudiengang an die Bauhaus-Universität Weimar zu wechseln, lag auf der Hand. Ohne umzuziehen konnte sie trotzdem was „ganz Neues“ kennenlernen.

Leona Sandmann wird künftig Drittmittel für neue Forschungsprojekte an der Fachhochschule Erfurt akquirieren und weiter forschen.

Sandmann hatte sich für das Studienfach Urbanistik entschieden, was viel mehr beinhaltet als nur Stadtplanung. Denn außer Planungs- und Gesellschaftswissenschaften gehören auch Ökonomie oder Ökologie dazu. Die Studenten üben, Planungsvorhaben auf verschiedenen Ebenen von Stadtteilen, Städten und Regionen nach den demokratischen Regeln umzusetzen.

Gemeinde Südharz als Beispiel für die Entwicklungen in Mansfeld-Südharz

„Das Masterarbeitsthema habe ich selbst gewählt“, sagt Leona Sandmann. Schwerpunkt war die demografische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Mansfeld-Südharz, die Gemeinde Südharz als konkretes Beispiel. „Vor dem Hintergrund der Gemeindegebietsreform aus dem Jahr 2010 haben mich die Auswirkungen auf die neu gegründeten Einheitsgemeinden und die daraus ergebenden Entwicklungen interessiert.“ Speziell habe sie die Anpassungen und Veränderungen für die Ortsteile beleuchtet, etwa den möglichen Verlust oder Zugewinn zentraler Funktionen wie Schulstandorte oder Arbeitgeber, die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr und die demografische Entwicklung - bis hin zu den Zukunftsperspektiven. „Sehr interessant“, sagt Sandmann, seien ihre Recherchen zur Gemeinde Südharz gewesen.



Drei Ortsbürgermeister aus der Gemeinde hätten sich teils anderthalb Stunden mit ihr unterhalten: „Die Ortsbürgermeister waren sehr auskunftsfreudig.“ Für die Gespräche habe sie zuvor einen Leitfaden erarbeitet. Der Bürgermeister habe keine Zeit für ein Gespräch gehabt. Die Reform habe „enorm eingegriffen“, stellt Sandmann fest. Die Region erscheine teils wie „gelähmt“, es gebe „immer noch Probleme mit der Handlungsfähigkeit der Gemeinde“. Es belege, dass die Gebietsreform „zu schnell“ und nicht ergebnisoffen erfolgt sei. „Die Kommunen sind zu wenig einbezogen worden.“ Solche Prozesse müssten anders gestaltet werden, unterstreicht Sandmann, sonst entstehe das Gefühl, dass „die da oben entscheiden und wir hier unten leiden“.

Nach der aufwendigen Masterarbeit hat sich die 24-Jährige eine Woche Urlaub gegönnt - bei den Großeltern im Schwarzwald in den Weinbergen. Ansonsten verbringt sie viel und gern Zeit mit Sport, etwa Klettern und Bouldern, als Ausgleich, sie liest Romane und zunehmend Sachbücher. Kino- oder Konzertbesuche fielen ja in diesem Jahr aus. (mz)