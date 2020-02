Fahrverbot verhängt: Autofahrer mit 202 Sachen auf der B 80 unterwegs

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt -

Erfolg für die Polizei. Die hat bei komplexen Verkehrskontrollen am Dienstagnachmittag und -abend in Mansfeld-Südharz 100 Raser erwischt. Negativer Spitzenreiter war ein Autofahrer, der auf der B 80 bei Wansleben am See in Richtung Halle unterwegs war.



Der Mann fuhr dort laut Polizei mit seinem Seat mehr als doppelt so schnell als erlaubt. Statt der maximal zulässigen 100 zeigte das Blitzgerät ein Tempo von 202 Kilometern pro Stunde an. Der Mann müsse nun wie drei weitere zu schnelle Autofahrer mit einem längeren Fahrverbot rechnen, sagte Polizeisprecherin Stephanie Rilk.

Verkehrskontrolle B 80: Drei Autofahrer standen unter Drogen

Bei der Großkontrolle waren über 70 Polizisten im Einsatz. Sie kontrollierten über 2.050 Fahrzeugführer. „Das Augenmerk lag dabei neben Geschwindigkeitsverstößen, auf Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss“, so Rilk. Außerdem wurden das Einhalten der Gurt- und Helmpflicht sowie des Handyverbots am Steuer und der Zustand des Fahrzeuglichts kontrolliert. Drei Autofahrer hätten unter dem Einfluss von Drogen gestanden.



Die drei wurden in Oberröblingen, Polleben und Eisleben erwischt. Acht Autofahrer hätten während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzt, so die Polizei. 14 weitere seien nicht angeschnallt gewesen. Ein Autofahrer wurde ertappt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Während der Kontrolle gingen den Beamten außerdem drei Menschen ins Netz, die wegen anderer Delikte per Haftbefehl gesucht worden waren. (mz)