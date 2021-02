Am 24. Januar wurde Hartwig mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Wählerinnen und Wähler und über 2.000 Stimmen vorzeitig aus dem Amt gewählt.

Die Abwahl wird dabei die Stadträte auch am Dienstag beschäftigen.

Das ist jedoch nicht der einzige Punkt auf der Tagesordnung.

In Gerbstedt steht am Dienstag die erste Sitzung des Stadtrates nach der Abwahl von Bürgermeister Bernd Hartwig (parteilos) an. „Die Sitzung findet statt“, teilte Stadtratsvorsitzender René Hauser am Montag mit. Man hoffe, dass sich die Wettersituation bis zum Dienstagabend etwas entspanne und die Zusammenkunft regulär über die Bühne gehen könne.