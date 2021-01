Mit ihrem Song „White Heart“ ist die 16-jährige Musikerin aus Stangerode in der Rubrik „Lokale Künstler“ im Sender MDR Kultur zu hören.

Hanna Rautzenberg hatte auch schon einige Auftritte, wie beispielsweise zum Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg, zum Gildefest in Aschersleben und zum Mansfelder Song- und Slam-Festival auf dem Schlosshof.

Welche Pläne die Schülerin nach ihrem Abitur hat.

Stangerode -

Gestandene Musiker träumen davon, dass ihre Lieder im Radio gespielt werden. Für viele geht dieser Wunsch nie in Erfüllung. Anders bei Hanna Rautzenberg. Dabei ist die Musikerin aus Stangerode gerade mal 16 Jahre alt. Ihr selbst geschriebener Song „White Heart“ war bereits mehrfach in der Rubrik „Lokale Künstler“ bei MDR Kultur zu hören. Die Moderatoren schwärmen in ihren Ansagen von der ausdrucksstarken und unverwechselbaren Stimme der jungen Frau.