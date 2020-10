Start nach Maß für Fichte: Verbandsligist Erdeborn gewinnt auch das zweite Saisonspiel

Erdeborn -

Nein, viel besser hätten die Handballer von Fichte Erdeborn nicht in die neue Saison der Verbandsliga starten können. Nach dem Auswärtssieg bei Anhalt Bernburg II gewann die Mannschaft von Trainer Frank Hammerschmidt nun auch das erste Heimspiel. Gegen die Sieben vom Aufsteiger SpG HSC 96/ Dieskau setzten sich die Gastgeber nach einer 14:8-Pausenführung mit 28:20 Toren durch.

„Wir wollten aus einer kompakten Abwehr heraus das Spiel gestalten“, so Hammerschmidt zur Taktik. Dies gelang gut: Über die Spielstände 3:2; 5:2; 7:4 konnte Fichte bis zur 10. Spielminute eine Drei-Tore-Führung erspielen, nach 16 Minuten hieß es bereits 10:4. Zur Pause schließlich lag Erdeborn 14:8 vorn.

Fichte Erdeborn baut Vorsprung aus

In der zweiten Halbzeit stand nun das Geburtstagskind Benjamin Eube bei der „Fichte“ zwischen den Pfosten. Er wollte an die gute Leistung von Christian Schladitz, der bis dahin im Gehäuse stand, anknüpfen. Das gelang. Über die Stationen 16:9 und 18:10 bauten die Gastgeber den Vorsprung bis auf 24:10 in der 47. Spielminute aus.

Die Gastgeber wechselten nun munter durch, um allen Spielern möglichst gleiche Spielanteile zu geben. In der 50. Minute hielt Benjamin Eube einen Strafwurf der Gäste und Trainer Hammerschmidt nahm seine 2. Auszeit im Spiel, um seine Schützlinge noch einmal auf die letzten zehn Spielminuten einzustellen. Bis zur 55. Minute trafen dann Christian John und Philipp Schatz zum Stand von 27:17.

Der letzte Angriff im Spiel gehörte den Erdebornern und nach einem Foul an den Spielmacher Benjamin Schmidt bekam die Gastmannschaft ihre zweite Rote Karte. Den folgenden Strafwurf traf Felix Thomas zum Endstand von 28:20. „Die Zuschauer konnten über weite Strecken ein gutes Handballspiel verfolgen“, so Frank Hammerschmidt. Er hofft nun, dass seine Sieben auch beim nächsten Auswärtsspiel in Staßfurt punkten kann.

60 Tore in 60 Minuten bei den Handballerinnen von Erdeborn

Treffer am Fließband fielen im Duell der Handball-Bezirksliga der Frauen zwischen dem BSV Fichte Erdeborn und dem Landsberger HV. Am Ende der 60 Minuten hieß es 30:30.

Beide Mannschaften trafen zum ersten Mal aufeinander. In den ersten 30 Minuten konnten sich die Gastgeberinnen zwar zwischenzeitlich einen Vier-Tore-Abstand herausspielen (15:11; 16:12), doch Landsberg bleib dran. Zur Pause führte Erdeborn 16:15. Auch in der zweiten Halbzeit blieb es spannend, in der 41. Minute lag Landsberg plötzlich 22:21 vorn. Nun blieb es eng, keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen.

Nach 57 Minuten ging der Gast durch den elften Treffer von Jeannine Schönburg 30:29 in Führung. Das letzte Wort im Spiel hatten dann aber doch noch einmal die Gastgeberinnen. Theresa Sawusch erzielte mit ihrem ebenfalls elften Tor in der Partie den 30:30-Ausgleich und damit das letzte Tor in der Partie. (mz)