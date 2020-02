Dankerode -

„Da verstehen Sie kein Wort, wenn ich richtig loslege.“ Hermann Scheffler sagt’s - und legt richtig los. Der Nicht-Dankeröderin fällt es jetzt tatsächlich schwer, mitzukommen. Lediglich ein paar Wortfetzen wirken vertraut.



Der 79-Jährige aber liest weiter, ein paar Geschichten und Gedichte lässt er noch folgen. Es geht um „dä Kingerlinge“, die Kinderlinde, eine alte, hohle Linde, die die Mär vom Klapperstorch, der die Babys bringt, mehr oder weniger überflüssig gemacht hat.



Er erzählt von der „Spällstowwe“, die es bis heute als Kaffeekränzchen gibt, und den „Botterwiewern“, den Frauen, die früher mit einem Tragekorb voll Butter zum Quedlinburger Markt, pardon, „Mart“, gewandert sind. Und er erklärt zwischendurch Grundsätzliches zur Dankeröder Mundart. Das dient dem Verständnis ungemein.

Während der Völkerwanderung aus dem T ein Z, aus dem P ein F und aus dem D ein T

Dankerode gehöre zu jenem schmalen Gürtel des Harzes, in dem lange die unter- oder südharzische Mundart gesprochen worden sei, sagt Scheffler. „Wahrscheinlich wurde schon während der Völkerwanderung aus dem T ein Z, aus dem P ein F und aus dem D ein T.“



Und weil sich Sprache verändert, und ja auch jeder so ein bisschen redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, entwickelte die Mundart in jedem Ort über die Jahrhunderte ihre Eigenheiten. Selbst im Nachbarort haben sich andere Wörter durchgesetzt.



Scheffler macht es an einem Beispiel fest: „In Dankerode sagt man Sieme, in Neudorf Linecke.“ Gemeint ist die Wäscheleine. Und eine einheitliche Rechtschreibung gibt es auch nicht.

Als Scheffler schließlich die Lieblingsgeschichte seiner Frau Hildegard zum Besten gibt – die vom Schlachtefest, zu dem er als Helfer eingeladen war -, sind es schon mehr als nur ein paar Wortfetzen, die man selbst als absolute Anfängerin versteht. Man hört sich da so rein. „Sie hören es alle gern. Die Dankeröder verstehen es auch, aber lernen will es keiner mehr. Kaum noch ein Mensch spricht es; ich bin einer der Letzten, der das hier kann“, sagt Scheffler.

Eine Kostprobe seines Könnens gibt Scheffler am Sonntag, 15. März, auf dem Martelsberg oder „uff’m Martelsbärk“. Ab 14.30 Uhr trägt er dort Geschichten und Gedichte in Dankeröder Mundart vor. Die meisten stammen aus seiner eigenen Feder, andere hat er vervollständigt.



Schon seine Mutter hatte Texte verfasst. Und manche übertrug er aus dem Hochdeutschen. „Wenn man den Computer wie ein Buch vollschreiben könnte, er würde überlaufen“, sagt Hildegard Scheffler. Ihr Mann schreibe und schreibe, und er habe auch schon ein paar Hefte herausgebracht. „Ein Hobby muss man doch haben“, sagt der.

Wobei es nicht nur ein Hobby ist. Sein Interesse gilt neben der Mundart, die lange verpönt gewesen sei, wie er sagt, auch der Heimatgeschichte. Was für ihn auf der Hand liegt: Denn wirklich trennen lasse sich das eine vom anderen auch gar nicht. Nachdem Scheffler in den Ruhestand gegangen war, fing er an, sich verstärkt damit zu beschäftigen.

Auch dem Veranstaltungsort, „dem schönsten Flecken Erde in der ganzen Gegend“, hat er ein paar Verse gewidmet (siehe „Der Martelsbärk“). Der Martelsberg ist samt dem Gebäude seit dem vergangenen Jahr in Vereinshand. Die Mitglieder des Heimatvereins Dankerode richteten Teile des früheren Lokals „Zum Rauchfang“, unter anderem den Schankraum, wieder her.



Die Schefflers gehören dem Verein ein. Es ist nicht Hermann Schefflers erster öffentlicher Auftritt, aber der erste nach einer größeren Pause. „Ich habe das jetzt länger nicht gemacht“, sagt er. Und noch nie auf dem Martelsberg. Aber damals, so Scheffler, sei es immer „stoppenvoll“ gewesen. Zur Veranstaltung werden Kaffee, Tee und Kuchen gereicht. (mz)