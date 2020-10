Bisher zahlen Gäste in manchen Ortsteilen und und in anderen nicht.

Jetzt soll ein Ungleichgewicht beseitigt werden.

Eine Gesetzesänderung macht es möglich, überall eine Gebühr zu erheben.

Mit welchen Einnahmen Harzgerode rechnet.

Harzgerode -

Gast ist Gast. Die Stadt Harzgerode will künftig nicht mehr unterscheiden zwischen Touristen, die in einem der vier anerkannten Erholungsorte Urlaub machen, und denen, die in einem der übrigen Ortsteile Quartier nehmen. Zahlen sollen künftig Gäste in allen Ortsteilen.