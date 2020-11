Rutschgefahr durch Laub: „Zum Glück hat es nicht geregnet“

Thale -

Wie viel Laub fällt eigentlich während eines Herbstes auf eine von Bäumen gesäumte Straße? In Thale lässt sich die Antwort nirgendwo anschaulicher finden als auf dem unteren Abschnitt des Tunnelwegs.



Fegte in beinahe allen anderen Straßen der Kernstadt eine Kehrmaschine jede Woche die in der Zwischenzeit gefallenen Blätter weg, bleiben diese auf dem Tunnelweg, unweit des namensgebenden Tunnels in Richtung Neinstedter Straße, seit Monaten liegen.



„Zum Glück hat es die letzten Tage nicht geregnet“, gibt am Montagmorgen ein 68-jähriger Anwohner zu bedenken, der zu Fuß in das Wohngebiet „Auf den Höhen“, also den Hang hinauf, unterwegs ist. Bei Nässe, berichtet der Thalenser, könne man hier leicht ausrutschen.



Zwischen die buntbraune Blätterpracht mischen sich am Wegesrand allerdings auch einige weniger naturfreundliche Abfälle, wie Einmal-Kaffeebecher aus Pappe, leere Capri-Sonne-Beutel, Plasteflaschen, jede Menge Papiermüll und ein alter Kassettenspieler.

Wolfgang Rosplesch fragte auf der jüngsten Ratssitzung nach zum Tunnelweg

Weil die Verhältnisse „unmöglich“ seien, brachte Wolfgang Rosplesch den Tunnelweg in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Stadtratssitzung aufs Tapet. „Man muss für Ordnung und Sicherheit sorgen“, appellierte der streitbare Radfahrer und Dauergast des Stadtparlaments.



Es könne nicht sein, dass man es leichtfertig hinnehme, wenn fallendes Laub im Stadtgebiet neue Gefahrenstellen schaffe. Das Risiko eines folgenschweren Unfalls sieht Rosplesch im Tunnelweg gegeben: Dort liegen, von den Blättern teilweise verdeckt, auch mehrere Betonstücke auf der Fahrbahn.



Erkenne man sie zu spät und komme womöglich noch nasskaltes Novemberwetter hinzu, sei ein Ausweichen mit dem Fahrrad fast nicht mehr möglich. „Die Situation ist an der Stelle kaum mehr hinnehmbar“, stellte Rosplesch klar und forderte die Verwaltung auf, eine regelmäßige Reinigung auch für den unteren Bereich des Tunnelwegs einzurichten. „Zumindest alle sechs bis acht Wochen müsste dort schon einmal gekehrt werden.“

Ordnungsamtschef Stefan Oberacker: Die Stadtwirtschaft ist informiert

Der Hinweis sei ihm bekannt, gab Bau- und Ordnungsamtschef Stefan Oberacker zu dem Thema Auskunft - habe Rosplesch ihn doch zuvor schon einmal in einer Ausschusssitzung eingebracht. In der Sache sei die Stadtwirtschaft informiert.



Oberacker, der in der Sitzung aufgrund der Corona-Ansteckung des amtierenden Bürgermeisters Frank Hirschelmann als Stellvertreter nachrückte, erklärte zudem, dass sich im Tunnelweg perspektivisch eine bauliche Änderung abzeichne.



„Die Straße ist dringend zu ertüchtigen, um eine Anfahrtmöglichkeit zur Bockrieß und den umliegenden Straßen zu schaffen“, legte der Amtsleiter dar. Die derzeitige Verkehrsführung, bei der die kürzeste Route zu den Ortsausgängen nach Neinstedt und Blankenburg für Anwohner „Auf den Höhen“ unter anderem durch eine 180-Grad-Drehung der Erich-Weinert-Straße auf den Musestieg führt, sei nicht zufriedenstellend. „Das ist ein dauerhaftes Ärgernis“, bekräftigte Oberacker.

Derzeit ist der Tunnelweg, der hier eine deutlich kürzere Alternative darstellen würde, aber mithilfe einer Schranke am oberen Ende verkehrsberuhigt. Der untere Bereich kann mit dem Auto nur durch die von der Neinstedter Straße abzweigende Siebenspringe erreicht werden.

Unterführung ist zurzeit zu schmal für Geh- und Radweg

Vorstellungen, den Tunnelweg für den Durchgangsverkehr zu öffnen, existierten schon seit mehr als 30 Jahren, hielt Wolfgang Rosplesch dagegen. Um aber auf der Strecke den gemeinsamen Verkehr von Autos, Fahrrädern und Fußgängern zu ermöglichen, müsse ein Bürgersteig oder eine Radspur neu geschaffen werden. „Dann ist auch klar: Wir müssen die Fahrbahn an dem Hang verbreitern, und zwar beidseitig.“



In der derzeitigen Breite des unteren Tunnelwegs gebe es keinen Spielraum mehr für derartige Unterteilungen. „Das kann ich mir wiederum nicht so richtig vorstellen“, führte Rosplesch den Gedanken fort, „denn dafür ist doch kein Geld da.“ (mz)

***

Das Wohngebiet „Auf den Höhen“ soll nach Plänen der Stadtverwaltung Thale in Zukunft in ein neues Fahrradverkehrskonzept eingebunden werden. Eine Erneuerung und Erweiterung des Radwegenetzes, die unter anderem Thales touristische Highlights noch besser erreichbar machen und miteinander verknüpfen soll, war im Herbst 2019 schon einmal Thema einer Bauausschusssitzung. (brt)