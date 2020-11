OB-Wahl in Thale: Ausschuss befürwortet Termin im Januar

Thale -

Der nächste Bürgermeister von Thale wird aller Voraussicht nach am 31. Januar 2021 gewählt. Nachdem der Hauptausschuss den von der Verwaltung vorgeschlagenen Wahltermin am Montagabend einstimmig befürwortet hat, muss in der kommenden Woche noch der Stadtrat zustimmen.



Auch der Termin für eine eventuelle Stichwahl, der 21. Februar, und die für 4. Januar geplante Einreichungsfrist für Bewerbungen um das Bürgermeisteramt sollen dann festgesetzt werden.

Ausschuss empfiehlt höhere Entschädigung für Wahlvorstände

Einstimmig empfahl der Ausschuss dem Stadtparlament auch eine leichte Anhebung des Erfrischungsgeldes für die Vorsitzenden der Wahlvorstände und deren Stellvertreter auf 20 Euro, gegenüber der vom Land vorgeschriebenen Entschädigung von 16 Euro pro Mitglied.



So solle die Verantwortung dieser Wahlhelfer honoriert werden, erklärte Ingrid Michalk, Leiterin des Rechtsbüros im Rathaus. Bei 14 Urnenwahllokalen und einem Vorstand für die Briefwahl ergäben sich für die Stadt Mehrkosten von 120 Euro.

Sofern der Stadtrat zustimmt, wird das Rathaus die hauptamtliche Bürgermeisterstelle am 28. November im Amtsblatt, in mehreren Zeitungen und auf der Webseite der Stadt ausschreiben.



Nötig war die Wahl geworden, weil Thales bisheriger Bürgermeister Thomas Balcerowski (CDU) zum 1. November ins Landratsamt gewechselt ist. Mit Maik Zedschack, der Mitte Oktober von der CDU Thale nominiert wurde, steht ein Kandidat indessen bereits fest. (mz)