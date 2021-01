Neuland für Baufirma Feickert: Ausreichend Platz für bis zu 30 Grundstücke

Die Feickert GmbH in Ermsleben ist ein Tiefbauspezialist.

Jetzt will das Unternehmen bei einem Baugebiet auch andere Aufgaben übernehmen.

Ermsleben -

Es sind 15.000 Quadratmeter unbebautes Land, mitten in Ermsleben: „Eigentlich ein Filetstück“, sagt Gunnar Hunold, Geschäftsführer der Rudolf Feickert GmbH in Ermsleben. Das Unternehmen will das seit Jahren brach liegende Grundstück erschließen, und es begibt sich damit teilweise auf Neuland.

„Rein tiefbaulich ist das unser Part“, sagt Hunold, schließlich ist die Firma darauf ausgerichtet. Dass Feickert jetzt auch die Grundstücksentwicklung übernimmt, ist dagegen neu. „Unternehmer kommt von unternehmen, also haben wir was unternommen“, erklärt der Geschäftsführer, warum die GmbH neue Aufgaben angeht.

„Wir haben vorgefühlt und sind auf Interesse gestoßen“

Geplant ist, dass auf der Fläche zwischen der Welbslebener Straße und der Straße Spielburg überwiegend Einfamilien- und Doppelhäuser entstehen. Derzeit werde dafür ein Bebauungsplan erstellt. Die Entscheidung, ob dann tatsächlich so gebaut werden kann, obliegt dem Stadtrat.

Gunnar Hunold ist zuversichtlich, dass der Stadtrat dem Vorhaben zustimmt. Die Politik habe ein Interesse daran, dass sich auf dem Gelände, das seit der Wende brachliegt, etwas tue: „Wir haben vorgefühlt und sind auf Interesse gestoßen. Sonst hätten wir das wohl auch nicht gemacht.“

Die Alteigentümer hätten gefragt, ob die Feickert GmbH die Erschließung übernehmen wolle, so der Geschäftsführer. Dann hätten sie sich zum Verkauf entschlossen, und Feickert hätte das Grundstück gekauft.

Wird in diesem Jahr noch erschlossen, dann geht alles ganz schnell

Jetzt hoffe man, mit dem Vorhaben ein attraktives städtebauliches Konzept anbieten zu können. Immerhin liegen die Baugrundstücke so, dass man auch zu Fuß in den Supermarkt gehen kann, sie sind eingebettet in den Ort, haben eine gute Lage.

Ein Ingenieurbüro und ein Städteplaner seien damit beauftragt, ein städtebauliches Konzept zu erarbeiten, wobei das Ingenieurbüro die Erschließungsmaßnahmen plane. „Die reine Ingenieurleistung werden wir vergeben“, sagt Gunnar Hunold. Zwischen 20 und 30 Grundstücke sollen vermarktet werden.

„Wenn wir in diesem Jahr noch mit der Erschließung beginnen können, ginge es schnell“, sagt der Geschäftsführer zum Baubeginn. Denn die Verlegung von Schmutz- und Trinkwasserleitungen, Strom- und Internetanschlüssen müsse erst noch durch ein Genehmigungsverfahren, „da gibt es viele Beteiligte“.

„Der späteste Termin wäre April“

„Es kann Februar, aber auch März werden“, antwortet Falkensteins Bürgermeister Klaus Wycisk (CDU) auf die Frage, wann der Stadtrat sich mit dem Thema beschäftigt. „Der späteste Termin wäre April“, sagt er. Denn erneut sind derzeit wegen der Corona-Pandemie keine Präsenzsitzungen des Stadtrates möglich, der - wenn es technisch möglich wäre - in einer Videokonferenz zusammenkommen könnte.

Die Erschließung dieses neuen Baugebiets sieht der Bürgermeister als wichtig an: „Wir stehen im Wettbewerb“, sagt er vor dem Hintergrund, dass Kommunen um Einwohner - und damit Steuerzahler - werben. Die Menschen wollten dort wohnen, wo sie Arbeit haben, so Klaus Wycisk. „Hier gibt es Arbeit, deswegen wollen wir so schnell wie möglich nachziehen und für jeden Geldbeutel etwas anbieten. Von dieser Seite hat das ganz hohe Priorität“, sagt er über das Projekt.

Leerstand verringern und verwaiste Häuser vermitteln

Viele wollten bauen, und ihnen könnte Bauland an der Spielburg angeboten werden. Die Stadt habe aber gleichermaßen das Ziel, den Leerstand zu verringern und verwaiste Häuser an neue Besitzer zu vermitteln.

Das Areal an der Spielburg ist eins von zwei neuen Baugebieten in Ermsleben. Klaus Wycisk hofft, dass es auch auf dem Baugebiet in der Konradsburger Straße in diesem Jahr losgehen könne. Dort sollen auf einer bislang ungenutzten Fläche bis zu acht Wohnhäuser entstehen. Die rund 6.100 Quadratmeter große Fläche befindet sich zwischen einer Wohnbebauung und einer Kleingartenanlage. (mz)