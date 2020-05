Thurland -

Als die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkrieges beginnt und 2,5 Millionen Sowjetsoldaten mit 6.250 Panzern, 41.000 Geschützen und 7.500 Kampfflugzeugen auf Berlin vorrücken, befiehlt Generalleutnant Gerhard Engel seinen Männern ebenfalls den Angriff. Bei Raguhn (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) tritt das Regiment „Hutten“ zur letzten deutschen Offensive des Zweiten Weltkrieges an, um das kleine Dorf Thurland zu erobern.

Sie kommen mit Panzern und mit Geschützen und sie überraschen die Soldaten der 32. US-Infanterie im Schlaf. Zwei Uhr nachts ist Thurland in deutscher Hand.

Und am Abend des nächsten Tages, weitgehend zerstört, wieder von Soldaten des 82. Bataillons der US-Armee besetzt. 62 Amerikaner, 48 deutsche Soldaten und elf Einwohner bleiben tot auf einem Schlachtfeld zurück, das heute längst vergessen ist, weil die großen Schlachten der letzten Kriegstage im Osten geschlagen wurden.

Schlacht um Berlin - Soldaten fliehen in Richtung Elbe

Von der Neiße stößt Marschall Konews 1. Ukrainische Front vor, in der Mitte Shukows 1. Weißrussische Front, weiter nördlich Rokossowskis 2. Weißrussische Front. Allein Shukow bietet an den Seelower Höhen mehr als 900.000 Sowjetsoldaten auf, denen 130.000 Deutsche gegenüberstehen. Zwischen dem 16. und 19. April 1945 sterben 33.000 Sowjetsoldaten an den Seelower Höhen.

Um die zurückweichenden Reste der 9. Armee der Wehrmacht entwickelt sich parallel zum Vormarsch der Roten Armee ins Herz Berlin ein Drama, das ebenso viele Leben kosten wird. Der spätere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher steckt damals als Soldat der 12. Armee mitten im Geschehen.

„Wir sollten noch drei Tage aushalten, sagte uns General Wenck“, berichtete Genscher später, „damit sich unsere Kameraden von der eingeschlossenen 9. Armee zu uns durchschlagen könnten.“ In der Kesselschlacht von Halbe versuchen die eingeschlossenen deutschen Einheiten, nach Westen auszubrechen, wo die Soldaten der 12. Armee nur ein Ziel haben - „den Krieg überleben“ (Genscher).

Hans-Dietrich Genscher erinnert sich an letzte Kriegstage

Gleichzeitig aber „hatten wir alle Angst vor sowjetischer Gefangenschaft“, so Genscher. Und Wenck hatte seinen Männern versprochen, sie nach der Rettung der 9. Armee über die Elbe auf amerikanisches Gebiet zu führen.

„Instinktiv sagten wir uns“, hat er beschrieben, „wenn schon Kriegsgefangenschaft, dann auf keinen Fall sowjetische“. Bei Tangermünde erreicht die Truppe Wenck am 5. Mai die Elbe. Über die Reste der zerstörten Elbbrücke wird ein Laufsteg geschlagen, über den binnen dreier Tage Zehntausende Richtung Westen entkommen, darunter trotz Verbots auch viele Zivilisten, getarnt mit Stahlhelmen und Wehrmachtsmänteln. Als Hans-Dietrich Genscher über die Brücke geht, sind die Sowjetsoldaten nur noch einen Kilometer entfernt. „Es war der 7. Mai, kurz bevor die Rote Armee die Elbe auch an dieser Stelle erreichte.“ (mz)