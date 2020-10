Erneut schwerer Unfall bei Brehna: Zwei Schwerverletzte nach Kollision auf B100

Brehna -

Auf der Bundesstraße 100 bei Brehna hat es am Sonnabendnachmittag im Baustellenbereich erneut einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Pkw sind am Samstag um 14.30 Uhr zwei Personen schwer verletzt worden.



Ein Verletzter wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen, eine weitere Person nach Bitterfeld transportiert. Insgesamt waren an dem Unfall drei Autos beteiligt. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit 18.000 Euro an. Die B100 in Richtung Halle war bis gegen 18 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde in Brehna-Ost von der Bundesstraße abgeleitet.



Gegen 14.30 Uhr sind auf der B100 bei Brehna zwei Autos frontal zusammengestoßen. Michael Maul Foto:

Die Polizei steht bei der Ermittlung der Unfallursache zunächst vor einem Rätsel. Fest steht jedoch, so die Polizei, dass ein Auto die Sperrlinie überquert hat und auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammengestoßen ist. Warum das Fahrzeug die Fahrspur verlassen hat, werde derzeit noch ermittelt, so die Polizei.



Im Einsatz waren neben den Rettungsdiensten auch die Feuerwehren aus Brehna, Renneritz und Glebitzsch. Die Kameraden haben den Brandschutz sichergestellt sowie ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn entfernt. (mz)