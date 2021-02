Corona-Update: Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld sinkt wieder unter 100

Anhalt-Bitterfeld -

Im Landkreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit langem wieder unter den Wert von 100 gefallen. Laut dem Robert-Koch-Institut lag er am Dienstag um 0 Uhr bei 88,3. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist rapide gesunken.

Am Dienstag sind laut Kreissprecher Udo Pawelczyk nur sechs neue Fälle hinzugekommen. Drei dieser Personen leben in Zerbst. Jeweils ein Fall wurde aus Köthen, Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna gemeldet. Die höchste Zahl an aktuell infizierten Menschen hat Bitterfeld-Wolfen mit 68, dahinter folgen Köthen mit 37 Fällen, Zerbst mit 33, Raguhn-Jeßnitz mit 22 und Sandersdorf-Brehna mit 21 Infizierten. Neue Todesfälle gab es laut Pawelczyk nicht.

Impfstofflieferung kam wegen der Witterung später als geplant

Lange warten mussten die Mitarbeiter im Impfzentrum am Dienstag auf die Impfstoff-Lieferungen. Wegen der Straßenverhältnisse dauerte die Fahrt vom Verteilzentrum Magdeburg länger. Erstmals wurde der Impfstoff von Astrazeneca geliefert. Doch handelt es sich statt der angekündigten 240 Impfdosen nur um 150. Das reicht für 1.500 Impfungen. Zudem wurden 195 Impfdosen des Biontech-Mittels geliefert.

In den nächsten 17 Tagen sollen in elf weiteren Pflegeheimen Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt werden. „Bis zum 26. Februar wären dann alle impfwilligen Bewohner und das impfwillige Personal der 29 Pflegeheime des Landkreises erstgeimpft“, so der Sprecher. Die Zweitimpfungen wären am 19. März abgeschlossen. (mz)