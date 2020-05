Halle (Saale) -

Macht hoch die Tür: Von diesem Montag an können die Museen, Galerien, Bibliotheken und Archive in Sachsen-Anhalt wieder öffnen - wenn sie denn können. Was heißt, wenn sie in der Lage sind, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten - die Vermeidung von Ansammlungen von mehr als fünf Personen und die Garantie des Abstandes von 1,5 Metern zu anderen Menschen. Das beschloss am Sonnabend das Land mit seiner fünften Corona-Verordnung.

Die trifft die Häuser nicht unvorbereitet, aber trotzdem wird man dort die Schlüssel nicht einfach umdrehen und aufsperren können. Es ist nicht wie bei Dornröschen, wo nach 100 Jahren Stillstand und einem kurzen Ganzkörperschütteln alles weiterläuft. Für die Museen geht es nur schrittweise voran, jeweils in Abstimmung mit den Trägern, die das letzte Wort haben. In Wittenberg, Halle und Dessau-Roßlau ist es bereits gesprochen.

Museen in Sachsen-Anhalt öffnen: Luther ist der Schnellste

Die Stiftung Bauhaus Dessau öffnet ihre Museen von Dienstag, dem 12. Mai, an: das historische Bauhausgebäude, das neueröffnete Bauhaus Museum, das Konsum-Gebäude in Dessau-Törten. Geschlossen bleiben vorerst die Meisterhäuser, die im Inneren zu kleinteilig sind, um das Distanz-Management zu garantieren. Und der Ticket-Verkauf? „Alles ganz normal“, sagt Stiftungssprecherin Ute König - vor Ort oder online. Genaueres komme in den nächsten Tagen.

Bereits an diesem Dienstag öffnen alle Museen der Stiftung Luthergedenkstätten: Luther- und Melanchthonhaus in Wittenberg, Luthers Geburts- und Sterbehaus in Eisleben sowie das Elternhaus in Mansfeld. Den Luther-Stätten kommt somit die Ehre zu, die schnellsten Wiedereröffner in staatlicher Trägerschaft zu sein. Vor allem Angebote für Familien hat die Stiftung jetzt im Blick, um „vielleicht eine kleine Flucht aus dem mühsamen Alltag zu ermöglichen“, sagt Stiftungsdirektor Stefan Rhein. Von Dienstag bis Sonntag ist die Mitmachausstellung „Der Mönch war’s“ im Augusteum für Familien geöffnet. Familien-Kombitickets gibt es für 25 Euro entweder für die drei Museen in Eisleben und Mansfeld oder für die beiden Museen in Wittenberg.

Karl-Lagerfeld-Schau in der Moritzburg Halle wird verlängert

Die Kunsthalle „Talstrasse“ gibt in Halle das Tempo vor: Schon am Dienstag öffnet die Galerie, die Fotografien von Guy Bourdin zeigt - Pariser Avantgarde der Nachkriegszeit. Das Händel-Haus folgt am 7. Mai. Und die Moritzburg? Die öffnet am 21. Mai - zu Himmelfahrt -, wurde am Sonntag entschieden. Es sei gelungen, die Karl-Lagerfeld-Schau bis Ende des Jahres zu verlängern. Wie schön: Karl nicht mehr allein zuhaus. Noch warte man auf eine Lieferung Desinfektionsmittel, sagt Pressesprecherin Katrin Greiner. Schutzglas im Kassenbereich müsse installiert, Bodenmarkierungen müssen gesetzt werden.

Die Moritzburg ist eine Eröffnung unter anderen für die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Man öffne in Blöcken, teilt Stiftungssprecherin Eta Erlhofer-Helten mit: 12. Mai Dommuseum Magdeburg, 13. Mai Kloster Michaelstein und Feininger-Galerie, 20. Mai Burg Falkenstein, Neuenburg, Schloss Goseck und der Domschatz in Halberstadt.

Ist die Bevölkerung schon bereit dafür, ins Museum zu gehen? Das fragte in der MZ vor zwei Wochen der Generaldirektor der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, Christian Philipsen. Jetzt wird es sich zeigen. Dass noch in dieser Woche etwa die Städtischen Museen Tangermünde, Schloss Wernigerode, das Museum Aschersleben, das Museum Weißenfels im Schloss Neu-Augustusburg sowie das Technikmuseum Hugo Junkers in Dessau-Roßlau und das Kloster Memleben öffnen wollen, teilt Susanne Kopp-Sievers mit, Geschäftsführerin des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt.

Freier Eintritt in Weimar? Gute Idee auch für Sachsen-Anhalt!

Es ist nichts zu überstürzen. Aber auch nichts zu überorganisieren. Brandenburg etwa, in dem die Museen bereits ab 22. April öffnen dürfen, geht es ruhig an. Das von den Touristen geliebte Museum Barberini in Potsdam, das noch - verlängert - bis 19. Juli die Schau „Monet. Orte“ zeigt, öffnet erst am 6. Mai. Ticketverkauf online, teilt das Haus mit. Verweildauer für jeden Gast: 120 Minuten, Schutzmaske ist Pflicht.

Nichts überorganisieren, aber auch nichts verschleppen. Ein Blick zum Nachbarn: Die Klassik Stiftung Weimar eröffnet vom 4. Mai an, beengte Räumlichkeiten wie Goethes Gartenhaus oder das Schloss Tiefurt noch ausgenommen. Vom 9. Mai an stehen unter anderem das Schloss Belvedere und das Wielandgut Oßmannstedt, ab 15. Mai die Wohnhäuser von Goethe und Schiller wieder offen. Tickets werden in den kommenden Monaten nicht per Telefon, Mail oder Online, sondern nur an den Tageskassen vor Ort verkauft. Schauen, was geht. Gucken, wer kommt.

Bereits von diesem Montag an haben in Weimar die neuen Bauhaus-Ausstellungen von 2019 geöffnet: das Bauhaus-Museum und das Neue Museum mit seiner Schau zu van de Velde, Nietzsche und der Moderne um 1900. Bis zum zehnten Mai gilt in beiden Museen freier Eintritt.

Gute Idee! Nicht auszuschließen, dass sich auch Museumsbesucher in Sachsen-Anhalt über freien Eintritt freuen würden. Die Anlässe wären dieselben. (mz)