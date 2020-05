Leipzig/Halle -

Das Leben freier Künstler stellt man sich im Allgemein sehr angenehm vor: Kein ungeduldiger Chef sitzt ihnen im Nacken, kein Zeiterfassungssystem. Stattdessen sind sie von anregenden Menschen und schönen Dingen umgeben, ihre Aufträge erteilen sie sich selbst.

Inzwischen hat uns die Corona-Krise aber gelehrt: Dieses idyllische Bild kann nicht stimmen. Da riefen Kunst- und Kulturschaffende nicht nur nach Hilfe - sie brauchten und brauchen sie offensichtlich auch. Das ist nicht wirklich neu, man konnte das schon andeutungsweise mitbekommen haben. Aber über Geld redet man eben auch unter Freunden und Kollegen nicht gern. Weder, wenn man genug davon hat, noch, wenn es daran fehlt. Künstlerinnen und Künstler machen hier keine Ausnahme.

Was liegt näher, als nun Betroffene zu fragen, wie ihr Künstlerleben wirklich funktioniert - besonders in der aktuellen Situation. Peter Schneider, Schauspieler aus Leipzig, den man aus vielen Spiel- und Fernsehfilmen, aber auch von Halles Bühnen kennt, und die Malerin Magdalena Cichon aus Halle haben bereitwillig Antworten gegeben. Am Telefon und per Zoom, damit bei aller Nähe der Abstand stimmt.

„Ich liebe das schon sehr“, sagt Peter Schneider über seinen Status als freier Darsteller: „Aber ich würde es keinem empfehlen.“ Er lacht. Was er meint, ist die Ambivalenz seines Berufslebens. Was er daran schätzt und nicht missen will: „Dass ich wirklich frei bin.“ Das heißt, „wer sparsam ist, muss nicht alles machen, nicht jeden Job annehmen.“ Aber es bleibt eben immer eine Unsicherheit: Was ist, wenn es eines Tages mal nicht so gut läuft? Wenn man gerade nicht weiß, wie es weitergeht? Das war auch schon vor Corona so. Und schließlich hat der Schauspieler auch eine Familie, Frau und Kinder.

Magdalena Cichon, die nach einem viel gelobten Diplom an der halleschen Burg den Sprung in die Freiberuflichkeit wagte, macht zuerst auf das scheinbar Paradoxe ihrer gegenwärtigen Lage aufmerksam: „Jetzt komme ich mehr zum Malen als vor Corona.“ Das liegt allerdings daran, dass die junge Künstlerin, die auch Mutter einer siebenjährigen Tochter ist, vor dem Ausbruch der Virus-Pandemie „stark damit beschäftigt war, den Lebensunterhalt zu sichern“.

Das heißt im Klartext: Freie Jobs, weil die Erlöse aus dem eigenen künstlerischen Schaffen dafür nicht ausreichten. Diese Nebentätigkeiten, unter anderem als Sprachlehrerin sowie als Textautorin für ein Onlinenetzwerk von Restauratoren, sind nun, in der Krise, natürlich auch weggebrochen - „zumindest zu 75 Prozent“, wie Magdalena Cichon sagt. Noch komme sie leidlich zurecht, „aber wenn das noch zwei, drei Monate so weiter geht, wird es allerdings schwierig“. Dann muss sie über den Antrag auf Grundsicherung nachdenken.

Die angekündigte Landeshilfe für Künstler ist, nicht nur in ihrem Fall, nicht geflossen. Ohnehin wären es nur 400 Euro gewesen, für einen Monat. Ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin. Doch alle, die wie Magdalena Cichon Nebentätigkeiten ausüben müssen, um nicht in prekäre Verhältnisse zu geraten, schaffen den Sprung in die Künstlersozialkasse (KSK) nicht. Die nimmt nur jene auf, die ausschließlich von den Erträgen ihrer Kunst leben. Wer von denen aber Grundsicherung beantragen muss, fliegt raus aus der KSK.

Ein Teufelskreis mehr, den auch Peter Schneider kennt, wenngleich aus anderem Blickwinkel. Ihm wie anderen freien Schauspielern, die teils ebenfalls gut im Geschäft sind (wenn es denn, anders als jetzt, etwas zu verdienen gibt), bleibt die KSK nämlich sowieso verschlossen.

Der Grund: Gastieren Freie an Stadttheatern, werden sie zumeist von denen gegen ihren Willen für die Dauer der Produktion angestellt. Das ist üblich, weil es den Häusern das Leben leichter macht, wie Peter Schneider sagt. Sonst müssten sie die Zahlung frei vereinbarter Honorare gegenüber argwöhnischen Ämtern legitimieren. Damit verlassen die Künstler allerdings gezwungenermaßen, wenn auch nur temporär, ihre Freiberuflichkeit.

Peter Schneider hat das Problem in einem „Brandbrief“ unter anderem an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) klar beschrieben, das Papier macht in der Kollegen- und Fachwelt die Runde und findet viel Anerkennung. Verbände und Politik wollen sich mit dem Problem befassen, hört man. Natürlich nach der Krise. Aber immerhin.

„Die müssen jetzt, verdammt noch mal, endlich aufwachen“, sagt Peter Schneider. Das Berufsbild der freien Schauspieler, die gegenwärtig als „unselbstständig Beschäftigte quasi wie Tagelöhner behandelt werden“, müsse dringend reformiert, ein „Kanon freier Berufe“ erarbeitet werden.

Er hat schon mal einen Vorschlag zur Lösung parat: Könnte man nicht freie Schauspielerinnen und Schauspieler zum Beispiel den frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzten gleichstellen? Begeben die sich in eine Festanstellung, erlischt der freie Status - auf dem umgekehrten Weg, in die freie Niederlassung, wird er wieder angeknipst. Klingt einfach und logisch. Inzwischen hätte Peter Schneider sogar Zeit dafür, sich weiter mit dem Thema zu befassen. Aber bestimmt nicht die Nerven. Außerdem will er kein Funktionär oder Lobbyist werden, sondern seiner Arbeit nachgehen, die er liebt. Das kann er zurzeit allerdings nicht, denn seine Branche trifft „das verdammte Virus“ besonders hart.

„Aktuell sieht es finster aus“, sagt er. Ein Privatsender hat eine große Serienproduktion nicht nur verschoben, sondern komplett abgesagt. Ein Schlag ins Kontor. „Ich mache mir gerade große Sorgen, dass das für den Rest des Jahres so weiter geht und wir keine Arbeit mehr finden“, sagt Peter Schneider. Es geht buchstäblich um die Wurst.

Was ihm aber „regelrecht das Herz bricht“: Einige, nicht alle, der staatlich subventionierten, also abgesicherten Theater hätten Gästen zugesagte Rollen samt Gagen gekündigt. Und die Betroffenen schwiegen aus Angst davor, auch künftig draußen zu stehen.

Magdalena Cichon, die mit großen malerischen Formaten beeindruckt, ist trotz allem zuversichtlich, von ihrer Kunst leben zu können, wenn auch vielleicht mit Brotjobs wie bisher. Ein kunstsinniger Mäzen wäre schön, aber sie wartet nicht auf ihn. Ausstellungsbeteiligungen in Rom stehen an, eine Einladung nach China. Beides ist freilich ungewiss in dieser ungewissen Zeit.

Aber sie vertraut wie Peter Schneider auf die eigene Energie und Leistung. Dass sie die 400 Euro vom Land nicht bekommen hat, macht sie weniger traurig als ärgerlich. Weil der Umstand, dass nur die KSK-Mitglieder etwas von dem bescheidenen Segen bekommen würden, zunächst nicht deutlich kommuniziert wurde. Weil aus ursprünglich angesagten zwei Monaten Zahlungsdauer einer wurde. Und weil sie von der Landespolitik erwartet hätte, besser informiert zu sein über die Lage der Künstler.

Auch wenn sie weiß, dass man hierzulande wenig Geld hat - das Verfahren ärgert sie: „Das typische Sachsen-Anhalt-Gefühl“. (mz)