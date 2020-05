Halle (Saale) -

Soll es das gewesen sein? Ein Dreivierteljahrhundert Bücher machen, eine kurvenreiche literarische Linie ziehen, die von Christa Wolf bis Grit Poppe, von Volker Braun bis André Schinkel reicht? Im nächsten Jahr wird der Mitteldeutsche Verlag 75 Jahre alt - „wenn es ihn bis dahin noch gibt“, meldet das Unternehmen dieser Tage.

Die Pandemie erwischte den in Halle ansässigen Verlag mit voller Wucht. Die Absage der Leipziger Buchmesse im März, das Einbrechen der Verkaufszahlen auf 20 Prozent kurz darauf, der April begann mit Minus-Umsätzen. Die Buchhandlungen waren zwar geöffnet, aber - was die wenigsten zur Kenntnis nahmen - nur in Sachsen-Anhalt und Berlin.

Kein Amazon - keine Buchläden: Der Umsatz bricht massiv ein

Also nicht in Sachsen, nicht in Thüringen, wo der Mitteldeutsche Verlag einen Großteil seines angestammten, und überhaupt nicht im Westen, wo er einen Teil seines neuen Publikums findet. Amazon verkauft bis Mai keine neuen Bücher aus dem jüngsten Sortiment. „Ein ganzes Frühjahrsprogramm krepiert dadurch im Rohr“, sagt Roman Pliske, seit 2004 Chef des Verlages.

Alle elf Mitarbeiter des Hauses sind in Kurzarbeit - noch mindestens bis August. Die sogenannte staatliche Soforthilfe, die den Privatverlag 14 Tage länger leben lassen würde, ist noch immer nicht eingetroffen: 20.000 Euro.

Jetzt trat der Verlag die Flucht nach vorn an. Das veröffentlichte Statement ist ein Alarmsignal. Aber eben nicht nur in eigener Sache, sondern um den Blick auf die Situation der regionalen Verlage insgesamt zu lenken, von denen der Mitteldeutsche Verlag der größte in Mitteldeutschland ist. „Bis heute“, heißt es in dem Schreiben. „Bis Corona.“

Zahlreiche Verlage kämpfen ums Überleben

Es wird gearbeitet im Verlag, der seinen Sitz unweit des Steintors in Halle hat. Roman Pliske ist rund um die Uhr im Einsatz. Er frühstückt im Haus, hat kurzfristig Zeit vor zwei Videokonferenzen. Auf dem großen Tisch in der Bibliothek liegt der Katalog zur Werkschau des Kupferstechers Ludwig Buchhorn, die im Gleimhaus seit Mittel April laufen sollte. Ein Buch, dem der Anlass verloren ging. Ein Werk ohne Publikum, wie vieles heute.

Herr Pliske, ist die Situation existenziell oder dramatisch? „Wir stehen jetzt nicht vor der Pleite“, sagt er. „Aber nach dem Sommer ist das Geld weg.“

Dann seien alle Rücklagen aufgebraucht, von denen der Verlag schon im März ein Drittel einsetzen musste. Geld, das in 15 Jahren erarbeitet wurde. Ein Kredit, sagt der 1970 geborene Verleger, käme nicht in Frage, „weil wir den nicht bedienen können“. Das Geschäft gebe das nicht her.

Mitteldeutscher Verlag: Es wird künftig weniger Bücher geben

Tatsächlich stört immer wieder Unvorhersehbares die Bilanzen. 2013 vernichtete ein Großbrand im Lager der damaligen Verlagsauslieferung die Hälfte der Verlagsproduktion; der Verlag, ausgestattet mit einem alten Vertrag, war dafür nicht versichert. 2016 brachte ein VG-Wort-Urteil zur Verlegerbeteiligung die Firma um ein Drittel ihres Jahresgewinns. Im Februar 2019 meldete der Großhändler KNV Insolvenz an und nahm das Weihnachtsgeschäft gleich mit.

Verlegen kommt von Vorlegen, vom Vorschießen von Geld. Wie soll man also Bücher verlegen, wenn demnächst das Geld weg ist? Gute Frage, sagt Roman Pliske. „Es wird weniger Bücher geben. Bei den Büchern, die wir machen, müssen wir stärker auf Mitfinanzierung setzen.“

Das Programm wird gekürzt - es fehlt an Geld

Rund 60 neue Titel brachte der Verlag im Frühjahr heraus. Schon nach wenigen Tagen wurden einzelne Bücher vom Handel zurückgegeben, der vor ähnlichen Finanzproblemen wie ein mittlerer Verlag steht. Weniger Bücher: Das heißt, das Programm um mindestens ein Drittel zu kürzen. Pliske spricht von der Hälfte des bekannten Umfangs.

Was wird verschwinden? Nicht die Literatur, nicht das Sachbuch, sagt Pliske. Was wohl wegfallen wird, sind die Reisebücher. Bücher, die schon zuvor nur eine Halbwertzeit von zwei bis drei Jahren hatten. Sogar für den Grabbeltisch kaum von Interesse.

Ein Verlag wie der Mitteldeutsche lebt vom direkten Kundenkontakt. Von Lesungen, die mit Buchverkäufen einhergehen, von Ausstellungen, für die er Kataloge herstellt. Kurzum, von all dem, was jetzt fehlt. Und was noch über Monate fehlen wird. Denn auch wenn der öffentliche Umgang mit der sogenannten Krise gelockert wird, ist sie für den Verlag noch lange nicht vorüber. Im Gegenteil, sie verstetigt sich, wird sich strecken als ein Mangel an Publikumskontakten. Es gibt Autoren, die ausschließlich von ihren Veranstaltungen leben, sagt Roman Pliske, „die trifft es hart“. Aber die Solidarität der Autoren zu ihrem Verlag sei großartig.

Entlassungen sind beim Mitteldeutschen Verlag kein Thema

„Das Frühjahr ist durch“, sagt der Verleger. Was der Herbst bringt, steht in den Sternen. Die Frankfurter Buchmesse? „Wir warten alle auf die Entscheidung.“ Pliske rechnet mit einer Absage. Verlagsstände, die über zwei mal vier Meter Fläche verfügen - wie sollen die bespielt werden? Ein internationaler Treff, der von den persönlichen Kontakten lebt? „Das lässt sich nicht kleiner fahren“, sagt er. Eine nur deutsche Messe wäre international uninteressant. Immerhin: Frankfurt war für den Verlag nie das entscheidende Spiel des Jahres. Das war Leipzig. Es fiel aus.

In dieser Woche bemerkte der Verlag erstmals wieder ein sanftes Ansteigen der Umsätze, wenngleich auf der halben Höhe des Vorjahres. Die Zukunft? „Es wird eine unglaubliche Konkurrenz geben“, sagt der Verleger. Er setzt auf Solidarität. Auf gesellschaftliche Partner, die es gebe, und die „das Richtige“ tun. Auf das Land. „Wenn man Unternehmen halten möchte, muss man mit ihnen zusammenarbeiten.“

Kalkuliert er mit Entlassungen? Nein, sagt Roman Pliske. „Wir brauchen Jeden. Das wäre wirklich das Letzte. Da würde ich eher mein Auto verkaufen und auf das Fahrrad umsteigen.“ (mz)